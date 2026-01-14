Dumitru Dragomir, intervenţie explozivă după noile atacuri la adresa justiţiei: „Să-i fie ruşine!”
Fanatik, 14 ianuarie 2026 18:30
Reacţie vehementă a lui Dumitru Dragomir, dupa o nouă serie de atacuri la adresa justiţiei. Cum comentează acesta acuzaţiile de plagiat care i s-au adus ministrului Radu Marinescu.
Acum 5 minute
18:50
Florin Gardoș a făcut primul transfer la Chindia! Fostul jucător de la Universitatea Craiova și Rapid a semnat # Fanatik
La doar câteva ore după ce Florin Gardoș a devenit noul director sportiv al clubului Chindia Târgoviște, gruparea din Liga 2 a efectuat o primă mutare. Fostul jucător de la Universitatea Craiova și Rapid a semnat.
Acum 30 minute
18:30
Dumitru Dragomir, intervenţie explozivă după noile atacuri la adresa justiţiei: „Să-i fie ruşine!” # Fanatik
Reacţie vehementă a lui Dumitru Dragomir, dupa o nouă serie de atacuri la adresa justiţiei. Cum comentează acesta acuzaţiile de plagiat care i s-au adus ministrului Radu Marinescu.
Acum o oră
18:20
Gigi Becali anunță revenirea FCSB-ului în Ghencea. Ce plan are patronul bucureștenilor și de ce nu va mai juca echipa lui pe Arena Națională.
18:10
David Popovici se bucură de o nouă performanță uriașă pentru țara noastră. Mesajul campionului mondial arată că este recunoscător pentru această etapă.
18:00
Dinamo s-a luptat cu Universitatea Craiova pentru semnătura lui Matteo Duțu, fundașul central de la AC Milan, iar formația bucureșteană pare că a câștigat lupta.
Acum 2 ore
17:50
Cum s-a produs, de fapt, explozia de la Poliția din Lugoj. S-a deschis dosar penal pentru patru infracțiuni. Care e starea victimelor. Video # Fanatik
O explozie puternică a avut la o clădire care aparține de Poliția din Lugoj, iar FANATIK vine cu detalii în exclusivitate despre deflagrație! Care e starea victimelor și ce se cercetează?
17:50
Cum a câștigat Marius Șumudică primul meci în Arabia Saudită. Imagini de senzație din vestiarul lui Al-Okhdood. Video # Fanatik
Prima victorie a lui Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood. Imagini din vestiar după succesul din campionat. Cum s-a trăit duelul cu Al-Kholood. Clipul postat pe social media.
17:40
Rapid și-a adus un atacant cu experiență în SuperLiga în această pauză competițională, însă continuă să caute și alți jucător. Care e transferul cerut insistent de Constantin Gâlcă.
17:20
FRF, proiect extraordinar pentru micii fotbaliști! Se construiesc laboratoarele pentru viitorii Hagi și Gică Popescu # Fanatik
Top Football Academies este noul proiect al FRF pentru reformarea fotbalului juvenil, inspirat din modelul belgian și axat pe dezvoltarea individuală a jucătorilor.
17:10
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară # Fanatik
Câți bugetari au fost dați afară de când premier este Ilie Bolojan. Ministerul cu cele mai multe concedieri. Care sunt instituțiile bănoase care au făcut angajări în ultimele luni
Acum 4 ore
16:40
Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a ajuns la Ajax, de la Milan: tot ce trebuie să știi despre Maximilian, noul star al Suediei # Fanatik
Continuă dinastia Ibrahimovic în fotbalul mondial! Unul dintre fiii lui Zlatan a ajuns la Ajax, una dintre fostele echipe ale starului suedez
16:30
Ce avere are Bogdan Costaș, noul șef de la TAROM. Soția directorului care s-a certat cu ministrul Miruță, dividende uriașe! # Fanatik
Ce avere are Bogdan Costaș. noul șef (interimar) de la TAROM? Fostul director de la Romaero s-a contrat, recent, cu ministrul Radu Miruță din cauza demisiei sale.
16:10
Alvaro Arbeloa a scos vedetele din lotul lui Real Madrid! Kylian Mbappe, Jude Bellingham și Rodrygo, out! # Fanatik
Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi Alonso, a anunțat lotul lui Real Madrid pentru primul său meci ca antrenor principal! Ce se întâmplă cu Mbappe, Bellingham și Rodrygo
15:50
Concedieri sau scăderi de salarii la bugetari? Ce urmează după anunțul guvernului Bolojan: ”E un pas înainte, dar nu suficient” # Fanatik
Bugetarii riscă concedieri sau reduceri de salarii după anunțul Guvernului Bolojan privind reducerea cheltuielilor în administrația publică. Ce categorii vor fi afectat e, de fapt, de aceste măsuri?
15:50
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv # Fanatik
Dinamo poate da lovitura din punct de vedere financiar, dar riscă să piardă enorm din perspectivă sportivă! Ofertă de ultim moment pentru căpitanul Cătălin Cîrjan!
15:20
Vești extraordinare despre Andrei Rațiu înainte de Turcia – România! Care este situația lui „Sonic” # Fanatik
La trei zile de la accidentare, Andrei Rațiu a primit verdictul! Cât va lipsi „Sonic” de pe gazon după ce a părăsit terenul încă din prima repriză a meciului cu Mallorca
15:10
Șeful IJP Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat # Fanatik
Marius Mîrzacu, inspector șef al IJP Dolj, care a suferit un infarct în biroul său și a fost avansat de președintele Nicușor Dan, s-a judecat cu Direcția Generală Anticorupție.
Acum 6 ore
14:50
Meniul jucătorilor de la Universitatea Craiova în cantonamentul din Antalya! Ce mănâncă starurile lui Mihai Rotaru: „Tentația este foarte mare!” # Fanatik
Ce mănâncă jucătorii Universității Craiova în cantonamentul prelungit din Antalya. Meniu strict, program clar și detalii din bucătăria alb-albaștrilor.
14:40
Lionel Messi, cec în alb pentru a deveni adversarul lui Ronaldo în Liga Stelelor: „Îi dau cât vrea, pe cât timp vrea, chiar și pe viață” # Fanatik
Saudiții vor să-l îngroape în bani pe Lionel Messi! Octuplul câștigător al Balonului de Aur are pe masă o ofertă colosală din partea campioanei Arabiei Saudite
14:20
Moment important pentru Răzvan Burleanu. Fostul mare internațional român revine în fotbal după o pauză îndelungată. Ce rol va prelua componentul Generației de Aur.
14:20
Educație gratuită, doar pe hârtie: părinții plătesc sume uriașe pentru meditațiile copiilor. „În final, surpriza cea mare este una neplăcută” # Fanatik
Aproape toți elevii apelează la meditațiile private, în afara orelor de curs. Părinții scot din buzunare sume tot mai mari. Ce costuri sunt și ce avertizări fac profesorii
14:00
FCSB a pierdut un jucător important în finalul cantonamentului din Antalya. FANATIK a aflat că Ionuţ Cercel a acuzat probleme medicale şi este deja la Bucureşti.
13:40
Aventura lui Horațiu Moldovan la Real Oviedo se încheie! Portarul român pleacă din La Liga. Presa iberică a făcut anunțul. Cu cine urmează să semneze.
13:20
Concedieri masive în fabrici importante din România. Dezastrul industrial din UE lovește din plin și în angajații din țara noastră # Fanatik
Valul de concedieri lovește puternic și România, unde fabrici importante se închid sau reduc masiv personalul. La nivelul UE s-au pierdut peste 100.000 de locuri de muncă în doar doi ani, pe segmentul de componente auto.
13:10
Cumplit! Un fotbalist a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar autoritățile au ascuns tot! # Fanatik
Tânăr fotbalist ucis în timpul protestelor violente din Iran. Detalii cutremurătoare despre moartea sa. Familia nu a știut nimic. Ce se întâmplă în Teheran.
Acum 8 ore
12:50
Jurgen Klopp, atac la Florentino Perez și Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso: „Lucrurile nu se întâmplă corect 100%” # Fanatik
Real Madrid s-a despărțit de Xabi Alonso, iar această decizie l-a lăsat perplex pe Jurgen Klopp. Antrenorul neamț își ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce se înâmplă în interiorul clubului
12:40
Când se pun în vânzare și cât costă biletele pentru FCSB – Fenerbahce. Se anunță infern pe Arena Națională! # Fanatik
FCSB - Fenerbahce va fi ultimul meci de acasă pentru campioana României din faza ligii din Europa League, iar o victorie ar putea însemna calificarea în play-off. Când se pun în vânzare biletele
12:30
Cine era Nicoleta Drăgușin, jurnalista Kanal D care s-a stins din viață. Era căsătorită cu un coleg de breaslă # Fanatik
Nicoleta Drăgușin, jurnalist de televiziune și vedetă a postului Kanal D, s-a stins din viață la 46 de ani.
12:20
Elias Charalambous a vorbit despre transferul de Champions League de la FCSB: „Sunt foarte mulțumit”. Video # Fanatik
Elias Charalambous a vorbit din Antalya înaintea meciului cu FC Argeș, primul pentru FCSB în 2026. Antrenorul cipriot îl așteaptă cu brațele deschise pe Ofri Arad, transferul de Champions League al roș-albaștrilor
12:10
Adrian Mutu nu a avut milă de Victor Angelescu după ultimul transfer de la Rapid: „E tot invenția lui” # Fanatik
Adrian Mutu, fostul antrenor de la Rapid, nu e mulțumit de transferurile făcute de giuleșteni în această perioadă de mercato și îl arată cu degetul pe Victor Angelescu pentru ultima achiziție.
11:40
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz # Fanatik
Cum o cheamă și cum arată partenera de viață a lui Alvaro Arbeloa, noul tehnician al echipei Real Madrid. Nu o să-ți vină să crezi ce slujbă are femeia.
11:10
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată # Fanatik
Peste 500 de pacienți dintr-un orășel din Canada, care s-au luptat cu diferite simptome grave, au fost diagnosticați cu o boală misterioasă. La ce concluzie au ajuns, de fapt, specialiștii
11:00
Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de un jucător de la FCSB! Video # Fanatik
Elias Charalambous a vorbit la finalul cantonamentului din Antalya despre situaţia jucătorilor de la FCSB. Antrenorul a bătut în masă când a fost întrebat de Mihai Popescu, despre care spune că se recuperează excelent.
Acum 12 ore
10:50
Cătălin Măruță, comparație cu Xabi Alonso după plecarea de la PRO TV! Giganții care îl vor pe fostul antrenor de la Real Madrid # Fanatik
Cătălin Măruță își confirmă plecarea de la Pro TV și compară momentul cu despărțirea lui Xabi Alonso de Real Madrid. Emisiunea „La Măruță” se apropie de final după 18 ani.
10:30
De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo. Dezvăluiri de la negocieri # Fanatik
Din ce motiv nu a semnat Kennedy Boateng prelungirea de contract cu Dinamo până acum. Andrei Nicolescu a spus totul despre titularul „câinilor”.
10:10
Vestea pe care fanii Rapidului o așteptau. Transferul pregătit de oficialii celor de la Rapid. Se negociază cu un jucător care a stat 9 ani la Arsenal.
10:00
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Brazilianul dorit de Mihai Rotaru a semnat în Polonia # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut lupta pentru semnătura lui Luquinhas, extrema stângă braziliană în vârstă de 29 de ani alegând, în cele din urmă, să semneze în Polonia, cu Radomiak.
09:40
Gigi Becali și FCSB se ceartă cu ungurii după transferul lui Andre Duarte: „Mergem la FIFA” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că încă nu s-au rezolvat problemele cu transferul lui Andre Duarte, fundașul central luat liber de contract după ce acesta a plecat din Ungaria, de la Ujpest.
09:20
Adrian Mutu, șocat de asasinarea fostului său președinte de la Ajaccio: „A mai trecut printr-o tentativă” # Fanatik
Adrian Mutu a reacționat după ce Alain Orsoni, fostul președinte al lui AC Ajaccio, a fost asasinat. „Briliantul” a evoluat pentru gruparea din Corsica în perioada 2012-2014.
09:10
C-Neo nu e singurul model! Ce alte tipuri de Dacia sunt așteptate cu nerăbdare de străini. Când s-ar putea lansa noul Sandero # Fanatik
Presa din toată lumea e înnebunită după noul model Dacia, C-Neo, care urmează să se lanseze anul ăsta pe piață, dar nu e singura variantă așteptată! Ce alte tipuri vor fi lansate în curând?
08:40
David Popovici a dezvăluit cel mai complicat moment din cariera sa: ”Teama m-a făcut să vreau să mă retrag” # Fanatik
David Popovici a scos la suprafață un eveniment sensibil, care putea să-l coste enorm din punct de vedere sportiv. Cum a reacționat în fața unei frici.
08:10
România va juca la Istanbul contra Turciei în luna martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, dar echipa țării noastre a obținut un succes important contra sportivilor din „Țara Semilunii”.
07:50
În ce condiții s-ar putea organiza referendumul pentru unirea României cu Republica Moldova, dorit de Maia Sandu: „Conducerea ar fi la București” # Fanatik
Cât de realistă ar fi organizarea unui referendum pentru unirea României cu Republica Moldova? Analiza momentului, după declarațiile făcute de Maia Sandu
Acum 24 ore
05:50
Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi meserii ar aduce-o la buget # Fanatik
Proiectul de lege privind reglementarea prostituției, depus recent în Parlament de mai mulți deputați PNL și PSD, a generat deja reacții puternice. Cât de benefică ar fi impozitarea acestei activități pentru buget
01:00
Un jucător de la AS Roma a scris istorie în partida cu AC Torino din Cupa Italiei, însă echipa antrenată de Gian Piero Gasperini a părăsit competiția în faza optimilor.
00:40
La Hamburg, ca pe Arena Națională! Meciul a fost amânat în ultimul moment din cauza acoperișului # Fanatik
Meciul din Bundesliga dintre Hamburg și Bayer Leverkusen a fost amânat cu doar câteva ore înainte de start. Este al treilea duel din campionatul german care se amână în ultimele zile.
00:30
Scandal monstru în Turcia, cu Alex Maxim în prim-plan! Românul și-a ținut cu greu antrenorul să nu-l bată pe arbitru. Video # Fanatik
Meciul din Cupa Turciei, dintre Gaziantep și Kocaelispor, a produs niște imagini greu de crezut, în care antrenorul formației gazdă a fost personaj negativ.
00:00
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria” # Fanatik
Prin ce a fost nevoită să treacă Andreea Prisăcariu pentru a învinge în competiția ITF W35 din Antalya, Turcia. A postat fotografii șocante în mediul online.
13 ianuarie 2026
23:50
Novak Djokovic, subiect de polemică legat de performanțele din tenis: ”E cu mult peste jucătorii mediocri din ATP!” # Fanatik
Novak Djokovic este în centrul atenției înainte de Australian Open. Ajuns la 38 de ani tenismenul de origine sârbă continuă să câștige premii remarcabile.
23:40
Primarul ajunge la închisoare din cauza finanțării clubului sportiv local! Are de ispășit o pedeapsă de 4 ani # Fanatik
Un edil din România a fost încarcerat în urma unor plăți ilegale pe care le-a făcut către clubul din localitate. A primit o condamnare definitivă de 4 ani.
