Sancțiuni aspre pentru șoferii care nu își plătesc amenzile de circulație. Cum poți rămâne fără permis dacă nu le achiți în 90 de zile
Click.ro, 14 ianuarie 2026 18:30
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru conducătorii auto care întârzie plata amenzilor rutiere. Inițiativa vine la pachet cu o serie de măsuri menite să sporească responsabilitatea șoferilor și să îmbunătățească disciplina
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
18:40
Orașul din România unde nu se majorează impozitele pe locuințe. Primarul îi liniștește pe proprietari: „La nivelul permis de lege” # Click.ro
În timp ce multe orașe ale României, de la București până la Iași și Ploiești, au început anul cu majorări ale taxelor locale, primarul unui municipiu din Transilvania a anunțat că nu va mări impozitul pe locuințe.
Acum 30 minute
18:30
Sancțiuni aspre pentru șoferii care nu își plătesc amenzile de circulație. Cum poți rămâne fără permis dacă nu le achiți în 90 de zile # Click.ro
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru conducătorii auto care întârzie plata amenzilor rutiere. Inițiativa vine la pachet cu o serie de măsuri menite să sporească responsabilitatea șoferilor și să îmbunătățească disciplina
Acum o oră
18:10
Codruța Filip s-a confruntat cu dereglări de ordin hormonal în perioada în care a stat în Thailanda, la „Desafio: Aventura”. Cum se simte acum?
18:00
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au sărbătorit 31 de ani de iubire. Singurul plan pe care artistul îl are în privința căsniciei: „Tot ce îmi doresc e să nu...” # Click.ro
Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Recent, cei doi au aniversat 31 de ani de relație, iar artistul a dezvăluit care este planul său de viitor în privința mariajului său, demn de invidiat.
18:00
Elena Ionescu (37 de ani) a fost surpriza începutului de an.
Acum 2 ore
17:50
Plăcerile vinovate ale lui Wilmark. Ce secrete are și cum își păstrează energia: „Sunt un om care iubește viața” # Click.ro
Wilmark (48 de ani) are câteva ritualuri care se pot include fără probleme pe lista plăcerilor sale vinovate pentru că îi și fac plăcere dar îl și ajută să se mențină așa cum trebuie astfel încât să facă mereu senzație pe ringul de dans.
17:40
Bianca Brad, apel disperat: „Să vă rugați pentru ea!” Mama actriței se află în stare gravă la spital # Click.ro
Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, traversează cele mai grele momente din viață. Mama sa, Georgeta, se află în stare gravă la spital, iar vedeta le-a cerut oamenilor să se roage pentru ea.
17:40
Sfaturi esențiale pentru a face față temperaturilor extreme. Ce să mâncăm, ce să bem și cum să ne protejăm de ger # Click.ro
Temperaturile scăzute din această perioadă solicită intens organismul, cresc riscul de îmbolnăvire și pot agrava afecțiunile existente. Specialiștii atrag atenția că alimentația, hidratarea și modul în care ne îmbrăcăm sunt esențiale pentru a ne menține sănătatea în perioadele de ger.
17:40
Motivul pentru care un turist susține că nu s-ar mai întoarce niciodată în București. A vizitat peste 100 de orașe din Europa, dar cel mai dezamăgit a fost de Capitala României # Click.ro
Un călător străin care susține că a bifat peste 100 de orașe europene și care locuiește în prezent la Paris a publicat o evaluare tranșantă a destinațiilor care l-au dezamăgit profund. Printre ele se numără capitale sau orașe populare precum Dublin, Bratislava, Helsinki, Zurich, dar și Bucureștiul,
17:40
Horoscop joi, 15 ianuarie. Racii au prea multă energie, o zodie păcălește pe toată lumea, iar Leii luptă pentru dreptate # Click.ro
Horoscop joi, 15 ianuarie. Racii au prea multă energie, o zodie păcălește pe toată lumea, iar Leii luptă pentru dreptate.
17:10
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București? # Click.ro
Reacția lui Dan Negru „Regele imobiliarelor” după majorarea impozitelor: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
17:10
Localitatea din România unde o casă se vinde cu doar 7.900 de euro. Terenul măsoară 600 de metri pătrați # Click.ro
În contextul exploziei prețurilor de pe piața imobiliară din marile orașe, unde costul unei locuințe a devenit prohibitiv pentru mulți români, există încă zone în care achiziția unei case rămâne o opțiune realistă. Comunitățile rurale și localitățile mai puțin dezvoltate continuă să ofere alternativ
17:00
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător al anului 2025. Românul a reușit să îi devanseze pe marii săi rivali # Click.ro
David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a fost desemnat cel mai bun înotător al anului 2025.
Acum 4 ore
16:30
După cheltuielile consistente din perioada sărbătorilor, tot mai mulți români resimt acum presiunea facturilor, a ratelor, a bugetului dezechilibrat. Cadourile, mesele festive, excursiile și cumpărăturile pentru cei dragi au lăsat urme vizibile în conturi.
16:20
Ai uitat vreodată când era ziua de ridicare a gunoiului și a trebuit să alergi pe stradă după camionul de salubritate? Ei bine, inventatorul britanic Michael Wallhead nu va mai trece prin asta după ce a creat cel mai rapid tomberon motorizat.
16:10
Numărul persoanelor decedate în urma protestelor din Iran a ajuns la 2.571, a anunţat miercuri organizaţia pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, potrivit Reuters.
16:00
Festivalul care unește știința cu spiritualitatea: Dr. Dumitru Constantin Dulcan și zeci de experți, reuniți la Infinit Zen Festival # Click.ro
Într-o lume grăbită, fragmentată și adesea deconectată de la esență, Infinit Zen Festival apare ca un spațiu rar și necesar: un eveniment de conștiință, echilibru și reconectare profundă. Mai mult decât un festival, Infinit Zen este o experiență transformatoare, un punct de întâlnire între știință,
15:50
În lucrarea sa Istoria războiului peloponesiac, Tucidide (secolul al V-lea î.Hr.) relatează „Dialogul Melian”: în conflict cu Sparta, puternica Atena cere locuitorilor micii insule Melos să se supună și să plătească tribut. Aceștia refuză, invocând principiul justiției. Atenienii obiectează sec că j
15:50
Oana Roman revine în televiziune, după ani de zile de pauză. Unde va prezentă o rubrică specială: „Am o super veste pentru voi!” # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai titrate vedete din România, revine la o dragoste mai veche: televiziunea. Deși în ultimii ani a apărut doar invitată în cadrul anumitor emisiuni, iată că acum va prezenta o rubrică specială. Când și unde o puteți urmări săptămânal, aflați din continuarea acestui artic
15:30
Șoc în educație. Ce a descoperit o profesoară din Spania în școlile din România: „De neconceput” # Click.ro
Experiența unei tinere profesoare din Spania a stârnit controverse și a reaprins dezbaterea despre nivelul educației din România.
15:00
Adi Sînă, în doliu! Mama cântărețului s-a stins din viață: „Ne-au rămas valorile, legătura dintre noi și recunoștința” # Click.ro
Momente dificile pentru Adi Sînă și familia acestuia, după ce mama acestuia s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut chiar de către artist prin intermediul rețelelor de socializare. Iată ce mesaj a transmis cântărețul, în memoria regretatei sale mame.
15:00
De ce a murit bebelușul născut în maternitatea privată din Craiova. Au fost făcute publice rezultatele autopsiei # Click.ro
Rezultatele necropsiei au adus primele concluzii oficiale în cazul bebelușului care a murit la doar două zile după ce a venit pe lume într-o maternitate privată din Craiova.
15:00
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut” # Click.ro
Adrian Mutu a vorbit deschis despre una dintre cele mai șocante povești din fotbalul european, legată de Alain Orsoni, fostul președinte al clubului Ajaccio, asasinat recent chiar la înmormântarea mamei sale.
Acum 6 ore
14:50
Viperele Vesele dezgroapă trecutul unor concurenți ai emisiunii „Mireasa”. Iată ce dezvăluiri au fost făcute: „Recolta Buftei de sezonul acesta, până acum, se prezintă așa” # Click.ro
Viperele Vesele vin cu noi informații despre concurenții noului sezon Mireasa de la Antena 1. Potrivit acestora, în mediul online au apărut diverse detalii din trecutul unor participanți, informații care au stârnit discuții și controverse în rândul publicului. Viperele au adus în discuție trecutul c
14:50
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități # Click.ro
Într-o perioadă în care mulți simt presiunea începutului de an, o singură zodie pare să se afle sub o protecție aparte, ca și cum o forță nevăzută ar netezi drumul înainte.
14:40
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!” # Click.ro
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Îi invit să...”. De ce ea nu vrea să lucreze la o televiziune comercială: „Joci după cum cântă patronul!”
14:30
Pensionarii cu probleme de sănătate vor primi 2.163 de lei în plus față de pensie, din vară # Click.ro
Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate vor primi, de la 1 iulie 2026, o indemnizație de însoțitor mai mare, ca efect direct al creșterii salariului minim brut pe economie. Majorarea va fi aplicată automat
14:30
Fiica model a Sânzianei Buruiană, party de prințesă la 10 ani! Ce mesaj i-a transmis Izei Dorian Popa? Micuța, sărbătorită la Palatul de cleștar! # Click.ro
Dorian Popa i-a transmis un mesaj de ziua ei Izabelei Zuluf. Ce i-a urat influencerul micuței, care a împlinit 10 ani?
14:30
Cu ce probleme se sănătate s-a întors Codruța Filip din Thailanda? Mai poate rămâne însărcinată în perioada imediat următoare? „Nu a fost zi să nu plâng” # Click.ro
Codruța Filip s-a confruntat cu dereglări de ordin hormonal în perioada în care a stat în Thailanda, la „Desafio: Aventura”. Cum se simte acum?
14:00
Românca a avansat vertiginos la competiția australiană.
13:40
Formația sa a consemnat abia al doilea succes în întreg sezonul.
13:20
Lumea muzicii a pierdut un mare artist. Nelu Boată, chitaristul preferat de Maria Tănase, s-a stins din viață # Click.ro
Doliu în lumea muzicală din România, după moartea lui Ion Nelu Boată, legendarul chitarist care a cucerit-o pe Maria Tănase cu talentul său muzical. Acesta s-a stins din viață pe 12 ianuarie, la 82 de ani, la Craiova, chiar cu o săptămână înainte de a-și celebra ziua de naștere.
13:20
O dezvăluire venită din interiorul Casa Albă a reaprins o dezbatere veche, dar mereu fascinantă: cât de bună este, de fapt, mâncarea servită la cel mai înalt nivel al puterii americane?
13:10
Cornel Păsat, schimbat total după destrămarea mariajului, face afirmații șocante. Cine ar fi influențat-o negativ pe Bianca, soția sa: „A tot împins-o în direcția asta” # Click.ro
Deși au încercat să își repare căsnicia, Cornel și Bianca Păsat par a fi în prag de divorț. Neînțelegerile dintre ei durează deja de luni de zile, iar fostul dansator vorbește public despre parcursul din ultima perioadă al mariajului cu Bianca.
13:00
Oprah Winfrey a recunoscut că a câștigat aproximativ 9 kilograme după ce a renunțat anul trecut la injecțiile pentru slăbit. Gazda americană, care va împlini 72 de ani luna aceasta, a început în 2023 să folosească medicamente GLP-1 care îi reduc pofta de mâncare.
Acum 8 ore
12:50
Mădălin Ionescu trage un semnal de alarmă despre munca din televiziune: „Ni s-a spus ani la rând că trebuie să muncim până la epuizare” # Click.ro
Mădălin Ionescu, unul dintre cei mai longevivi și apreciați prezentatori TV românești, vorbește cu sinceritate despre presiunea și munca depusă în cei peste douăzeci de ani de carieră. Iată la ce concluzii a ajuns soțul Cristinei Șișcanu, după ce și-a dedicat timp și energie carierei sale.
12:40
Poliția Locală ar putea fi desființată în sute de localități. Ce schimbări sunt prevăzute în proiectul de lege propus de Guvern # Click.ro
Guvernul României a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care ar putea modifica semnificativ funcționarea Poliției Locale în comunele și orașele mici. Documentul, publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, prevede restricții.
12:40
Antrenorul român are de gestionat o situație dificilă.
12:40
Ce dorință și-a pus Medana Oprea la intrarea în noul an?! „Vreau protecție divină” Surpriză din Spania, chiar în primele zile ale anului! A gătit trei zile de Sărbători! # Click.ro
Medana, soția lui Alin Oprea, reușite pe toate planurile la început de an.
12:30
Trump, gest obscen către un muncitor, în timpul unei vizite la fabrica auto din Michigan| VIDEO # Click.ro
Președintele Donald Trump a ridicat degetul mijlociu și părea să adreseze injurii unui angajat care a exprimat critici față de modul în care a gestionat controversa legată de Jeffrey Epstein.
12:10
O companie aeriană oferă 40% reducere la zborurile preferate ale românilor. În ce perioadă este valabilă promoția și ce destinații sunt incluse # Click.ro
Vacanța de vară 2026 poate fi mai accesibilă ca niciodată pentru turiștii din România. Compania aeriană AnimaWings vine cu o ofertă specială: 40% reducere din tariful de bază la zborurile către unele dintre cele mai populare destinații europene.
12:00
Cum a reacționat Gabriela Cristea, după ce Cătălin Măruță a anunțat că pleacă de la PRO TV # Click.ro
Gabriela Cristea a reacționat la scurt timp după ce Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea de la PRO TV, acolo unde aproape două decenii a încântat publicul cu emisiunile pe care le-a prezentat. Ce sfaturi i-a oferit Gabriela Cristea acestuia?
12:00
De ce se pune o cană de apă pe calorifer iarna. Trucul simplu care îți schimbă aerul din casă # Click.ro
Iarna aduce cu ea nu doar temperaturi scăzute, ci și o problemă des întâlnită în locuințe: aerul excesiv de uscat. Pe măsură ce caloriferele funcționează constant, mulți oameni încep să resimtă efecte neplăcute.
11:40
Emily Burghelea, urmărită de peripeții în toate vacanțele. Soțul ei s-a întors de la schi cu mâna fracturată: „Viața noastră chiar este de film” # Click.ro
Nicio vacanță fără peripeții, accidente, căzături și alte nebunii pentru Emily Burghelea (26 de ani) și familia ei.
11:30
Două clădiri celebre ale lumii antice se află adesea în centrul unei confuzii, deși au foarte puține lucruri în comun: Panteonul și Parthenonul. La prima vedere, numele lor seamănă, dar aici se oprește orice asemănare.
11:10
Ce s-a ales de Mircea Solcanu după ce a renunțat la televiziune. Se plânge de pensia mică și de scumpirile din ultima perioadă # Click.ro
Mircea Solcanu, cândva unul dintre cei mai faimoși prezentatori de televiziune, face mărturisiri neașteptate despre viața pe care o trăiește în prezent în Constanța, acolo unde s-a mutat acum ani în urmă, când a renunțat la cariera în televiziune.
Acum 12 ore
10:40
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că majorările de prețuri au fost resimțite în special la servicii și produse alimentare, cu efecte directe asupra bugetelor gospodăriilor.
10:20
Explozie puternică la Poliția din Lugoj. Clădirea a fost complet distrusă, trei persoane transportate la spital # Click.ro
O deflagrație puternică a zguduit în această dimineață o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj, unde funcționa Serviciul Cazier, provocând rănirea a trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare
10:20
Care este temperatura optimă în casă iarna? Este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun românii odată cu venirea frigului, mai ales în contextul facturilor tot mai mari la energie.
10:20
Dezvăluire șoc. De ce Mihai Albu nu îl vizitează pe Irinei Columbeanu la azil. Abia acum s-a aflat totul: „Mi-a fost puțin peste mână să...” # Click.ro
După o lungă perioadă de tăcere și speculații, Mihai Albu a făcut dezvăluiri neașteptate despre Irinel Columbeanu, vorbind deschis despre ultima lor conversație telefonică, purtată la scurt timp după ce fostul afacerist a ajuns la azil.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.