SUA îşi retrag o parte din trupele de la bazele din Orientul Mijlociu
Bursa, 14 ianuarie 2026 19:50
Statele Unite retrag o parte din personalul de la bazele militare din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat ţările vecine că va lovi bazele americane din regiune dacă Washingtonul va lansa un atac.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
19:50
19:40
Administraţia Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea tuturor vizelor pentru cetăţeni din 75 de ţări, potrivit Reuters.
19:40
Vicecancelarul Germaniei: and #8222;Relaţia transatlantică, aşa cum o cunoaştem, se dezintegrează and #8221; # Bursa
Lars Klingbeil, vicecancelar şi ministru de finanţe al Germaniei, a declarat că relaţiile dintre Europa şi Statele Unite trec printr-o and #8222;perioadă istorică de tulburări and #8221; în mandatul preşedintelui american Donald Trump, potrivit AFP.
Acum 4 ore
18:10
În timp ce Washingtonul şi Bruxelles-ul îşi ridică zidurile economice, România este proiectată să devină and #8222;scutul industrial and #8221; de la Răsărit. Însă acest rol de piesă de siguranţă în noua arhitectură a puterii vine cu costuri structurale care riscă să destabilizeze sectoare întregi din economia naţională.
18:10
Fort a numit-o pe Delia Necula în funcţia de CEO şi îşi consolidează Consiliul de Administraţie # Bursa
Fort (simbol bursier 4RT), companie specializată în Securitate cibernetică listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă numirea Deliei Necula în funcţia de Chief Executive Officer (CEO), precum şi consolidarea Consiliului de Administraţie prin cooptarea unor profesionişti cu experienţă relevantă în investiţii, tehnologie şi management strategic, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:50
UniCredit şi Fondul European de Investiţii au semnat una dintre cele mai mari tranzacţii de garanţii InvestEU # Bursa
UniCredit şi Fondul European de Investiţii (FEI), parte a Grupului BEI, au semnat un nou acord de garantare InvestEU prin care va creşte semnificativ sprijinul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală şi de Est, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Acordul a fost anunţat la FT CEE Forum din Viena, cel mai mare şi mai influent forum economic din regiune, care a reunit peste 2.000 de delegaţi din 54 de ţări, inclusiv lideri politici, investitori, factori de decizie şi executivi care modelează viitorul Europei Centrale şi de Est, a relatat sursa citată.
17:40
FIDELIS 1, ce se va desfăşura în perioada 16 - 23 ianuarie, vine cu dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:50
Allianz Risk Barometer 2026: and #8222;Securitatea cibernetică rămâne principalul risc pentru companii and #8221; # Bursa
Incidentele cibernetice au generat numeroase provocări în 2025 şi rămân cea mai mare preocupare pentru companii la nivel global în 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum 6 ore
16:20
Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a anunţat adăugarea a încă 250 de ETF-uri de tip UCITS, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:10
Sondaj V+O Group / SECNewgate: and #8222;Subiectul ESG este fracturat deoarece lumea la care se referă e divizată and #8221; # Bursa
Există un decalaj persistent de încredere între aşteptările publicului privind comportamentul corporativ şi acţiunile concrete ale companiilor, precum şi impactul acestora în lumea reală, conform SEC Newgate 2025 Impact Monitor: Managing Reputational Risk and Opportunity in a Fragmented World (Monitorul de Impact SEC Newgate 2025: Gestionarea riscului şi oportunităţilor de reputaţie într-o lume fragmentată), realizat de V+O Group / SECNewgate, reprezentat în România de V+O Communication, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:10
ADVERTORIAL Platformele de betting online şi diversificarea ofertelor digitale în industria iGaming # Bursa
Industria de betting online din România se află într-o perioadă de transformare vizibilă, determinată de creşterea competiţiei şi de schimbarea preferinţelor utilizatorilor. Operatorii nu mai sunt concentraţi exclusiv pe pariurile sportive, ci îşi extind ecosistemele digitale pentru a răspunde cererii tot mai variate din piaţă
15:50
Într-un context în care tot mai mulţi români îşi planifică vacanţele din timp, încă de la început de an, AnimaWings lansează o promoţie specială pentru sezonul de vară 2026, cu 40% reducere din tariful de bază pentru zboruri către unele dintre cele mai populare şi căutate destinaţii de vacanţă, din Grecia, Spania şi Turcia, precum Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Kefalonia, Palma de Mallorca, Tenerife sau Antalya, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:40
Consiliul Concurenţei a amendat trei companii pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR # Bursa
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanţa, pe piaţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:30
Analiză Storia: and #8222;Bucureşti, oraşul cu cea mai mare creştere a preţurilor la apartamente în decembrie 2025 and #8221; # Bursa
Bucureşti a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creştere a preţului mediu pentru apartamente dintre marile oraşe ale ţării noastre (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creştere cu 19%) şi Timişoara (creştere cu 12%), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:10
Arval România marchează o premieră pe piaţa locală prin lansarea de parteneriate cu mărcile KIA, MG şi Maxus, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Arval devine furnizorul serviciilor de leasing operaţional pe care KIA, MG şi Maxus le vor oferi companiilor din România sub mărcile KIA Lease Powered by Arval, MG Lease Powered by Arval şi Maxus Lease Powered by Arval, a relatat sursa menţionată. Împreună, Arval şi partenerii săi vor colabora pentru a livra cele mai competitive şi avansate soluţii de leasing operaţional, având ca scop asigurarea celei mai bune experienţe pentru clienţii corporativi, a informat sursa citată.
14:50
Trump: and #8221;NATO devine mult mai redutabilă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump şi-a reiterat decizia de a avea Groenlanda ca teritoriu american într-o postare făcută miercuri, pe Truth Social, cu câteva ore înainte de o întâlnire la Casa Albă a vicepreşedintelui JD Vance cu miniştrii de externe din Groenlanda şi Danemarca pentru a discuta despre acest subiect, în condiţiile în care atât guvernul de la Copenhaga, cât şi guvernul de la Nuuk resping pretenţiile americane
Acum 8 ore
14:20
Global Risks Report 2026: and #8222;Confruntarea geoeconomică devine principalul risc global pentru 2026 and #8221; # Bursa
Liderii de business se confruntă cu riscuri tot mai mari la nivel internaţional, pe fondul accentuării disensiunilor geopolitice, alături de provocări tehnologice şi sociale în creştere, care se aşteaptă să continue să afecteze mediul de afaceri în următoarele 12 luni, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Concluziile aparţin liderilor seniori din cadrul Marsh (NYSE: MRSH), lider global în managementul riscului, reasigurări şi capital, soluţii pentru oameni şi investiţii, precum şi consultanţă de management, şi Zurich Insurance Group (Zurich), unul dintre cei mai importanţi asigurători globali multi-linie şi furnizor de servicii de rezilienţă, care comentează concluziile Global Risks Report 2026, publicat de World Economic Forum, a relatat comunicatul. Marsh şi Zurich sunt parteneri strategici ai World Economic Forum şi membri ai Global Risks Advisory Board, este amintit în comunicat.
14:00
Consiliul de Administraţie al Companiei TAROM a decis marţi, 13 ianuarie 2026, numirea domnului Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:50
Concelex a semnat contractul pentru realizarea unui proiect complex de amenajare urbană, care va transforma malul drept al râului Crasna din oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, într-o zonă modernă, accesibilă şi prietenoasă cu mediul, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Investiţia, care prevede amenajarea unui prim tronson al albiei râului, de 1,75 km, se ridică la aproximativ 15 milioane lei şi este finanţată prin fonduri europene, a relatat sursa menţionată.
13:40
Salt Bank a anunţat lansarea plăţilor şi încasărilor instant în euro, disponibile acum în aplicaţia bancară prin serviciul RO-TIPS, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii. Este prima implementare locală a acestei funcţionalităţi realizată prin serviciul de plăţi instant operat de TRANSFOND, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:40
România este pregătită ca 2026 să marcheze aderarea sa oficială la OCDE şi la următoarea evaluare economică ţara noastră să participe în calitate de membru cu drepturi depline, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook
13:30
În perioada ianuarie - noiembrie 2025, datoria externă totală a României a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro, anunţă Banca Naţională a României
13:20
nJoy, brandul de sisteme şi soluţii IT and C deţinut de Dai-Tech, anunţă finalizarea portofoliului de soluţii solare dedicate segmentului rezidenţial şi conturează planuri ambiţioase de extindere regională în 2026, precum şi intrarea pe segmentul Commercial and Industrial (C and I), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum 12 ore
12:10
Fostul cancelar german Olaf Scholz a declarat marţi, la Berlin, că preşedintele rus Vladimir Putin şi-a planificat războiul împotriva Ucrainei cu mult înainte de invazia din februarie 2022
11:30
Absenţa mai multor nume mari din sporturile de iarnă italiene printre purtătorii torţei Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina d and #39;Ampezzo 2026 (6-22 februarie) a declanşat reacţii puternice, marţi, în cadrul clasei politice, în special din partea Ligii, partidul viceprim-ministrului Matteo Salvini, informează AFP.
11:20
Impresionantă la sfârşitul celei de-a doua manşe, americanca Mikaela Shiffrin a câştigat, marţi seară, proba de slalom de la Flachau (Austria).
11:20
Echipa engleză Manchester City a dispus de Newcastle United, în deplasare, cu scorul de 2-0, marţi seară, în prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei.
11:20
Cristina Prună: and #8221;În actuala guvernare, USR nu are un cuvânt de spus pe niciuna dintre politicile de dreapta and #8221; # Bursa
Deputata Cristina Prună apreciază, miercuri, că USR are nevoie de reformă pentru că, în caz contrar, şi-ar pierde rostul
11:20
Populaţia rezidentă a fost de 19,043 milioane persoane, la 1 ianuarie 2025, în scădere cu 24.400 persoane faţă de 1 ianuarie 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS)
11:20
Donald Trump este singurul lider mondial capabil să-l oprească pe Vladimir Putin să ameninţe Europa, potrivit preşedintelui polonez Karol Nawrocki
11:20
Preşedintele USR, primarul muniicpiului Timişoara, Dominic Fritz, gtransmite, miercuri, un mesaj de susţinere pentru iranienii care ies în stradă şi apreciază că and #8221;poporul iranian va învinge and #8221;
11:20
Romgaz: Procesul de achiziţie a activelor Azomureş se desfăşoară conform procedurilor corporative # Bursa
Procesul de achiziţie a activelor Azomureş se desfăşoară conform procedurilor corporative şi legislaţiei aplicabile, cu rigoare şi echilibru, astfel încât nicio decizie să nu afecteze interesele economice ale companiei, au anunţat marţi reprezentanţii Romgaz
11:20
Antrenorul german Jurgen Klopp, director de fotbal al Red Bull, a declarat marţi că nu îi va urma lui Alvaro Arbeloa pe banca echipei Real Madrid. Klopp l-a lăudat pe Xabi Alonso, care a fost demis din funcţie luni.
11:10
După aproape 4 ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze, atât pe front, cât şi pentru civili, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski
09:50
Rata anuală a inflaţiei, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024, a fost 9,7%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În luna noiembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a fost 9,8%, comparativ cu luna noiembrie 2024
09:20
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide
09:10
Argentina a înregistrat o rată cumulată a inflaţiei pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, a anunţat marţi Institutul naţional de statistică (Indec)
09:10
Bolojan: and #8221;De 10 ani Primăria Generală a Bucureştiului este decapitalizată and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că în Bucureşti, în ultimii 20-30 de ani, a fost o dispută între Primăria Generală şi primăriile de sector, iar în acest moment Primăria Generală este decapitalizată
09:10
Acţiunile gigantului danez din domeniul energiei regenerabile Orsted au crescut cu peste 5% marţi, după ce un judecător federal din SUA a decis că societatea poate relua lucrările la proiectul eolian offshore Revolution Wind, aflat aproape de finalizare
09:00
Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce interzice anexarea unui teritoriu al NATO # Bursa
Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administraţiei preşedintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze în alt fel teritoriul unui aliat din NATO fără consimţământul ţării partenere respective
08:50
JJPMorgan Chase avertizează că băncile ar putea contesta plafonarea dobânzilor la carduri cerută de Trump # Bursa
JPMorgan Chase a semnalat marţi că industria bancară ar putea reacţiona inclusiv prin acţiuni în instanţă împotriva solicitării preşedintelui SUA, Donald Trump, de a impune un plafon al dobânzilor la cardurile de credit
08:50
Venezuela a demarat redeschiderea unor sonde de petrol pe care le închisese împreună cu partenerii săi de joint-venture în contextul embargoului strict impus de administraţia americană, iar exporturile de ţiţei au fost reluate, conform surselor apropiate operaţiunilor şi datelor publicate marţi
08:50
Boeing a înregistrat anul trecut comenzi nete pentru 1.173 de avioane, depăşindu-şi rivalul european Airbus pentru prima dată din 2018, un nou semnal al redresării producătorului american după ani marcaţi de crize şi probleme operaţionale
08:50
Fostul preşedinte american Bill Clinton a refuzat să se prezinte marţi la Capitoliu, la Washington, la o audiere parlamentară cu privire la legăturile sale trecute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, expunându-se împreună cu soţia sa Hillary Clinton unor urmăriri penale cu privire la obstrucţionarea activităţii Congresului
08:50
O judecătoare federală din Oakland, în California, a stabilit marţi - la 27 aprilie - deschiderea procesului lui Elon Musk împotriva OpenAI şi a doi dintre conducători istorici ai întreprinderii, potrivit unui document publicat de către tribunal
Acum 24 ore
06:50
Polo: România a învins Turcia şi s-a calificat în grupele principale la Campionatul European # Bursa
Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a.
00:00
Instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii marchează Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie) printr-un program amplu, care include expoziţii, spectacole de teatru şi muzică, concerte, tururi ghidate, ateliere, proiecţii de film şi întâlniri cu artişti, cercetători şi creatori.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,66%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,55 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0900 lei/euro.
00:00
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unor erori frecvente comise de utilizatori în mediul online, care cresc semnificativ riscul de atacuri cibernetice.
