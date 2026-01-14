NBA Europe sau Euroligă: Barcelona și Real Madrid, decizii diferite legate de viitorul lor în baschetul european
14 ianuarie 2026
Conform cotidianului spaniol AS, conducerea lui Real Madrid e atrasă de NBA Europe și e aproape de a renunța la Euroligă în favoarea noului proiect inițiat de liga nord-americană de baschet pe „vechiul continent”. Această veste vine la o zi după ce au apărut informații potrivit cărora Barcelona va semna un nou contract pe 10 ani cu Euroliga. ...
• • •
Den Bosch - PSV, în Cupa Olandei » Dennis Man, GOL superb: scor neverosimil după 26 de minute # Gazeta Sporturilor
Den Bosch - PSV, meci în optimile de finală ale Cupei Olandei, se joacă ACUM. Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) e titular în cel de-al doilea meci din 2026.Man a început anul în forță. Pe 10 ianuarie, PSV a dat de pământ cu Excelsior, scor 5-1, în etapa 18 din campionat. Internaționalul a dat o pasă decisivă și a înscris ultimul gol al partidei. ...
20:10
Anticipează că Lewis Hamilton va produce mișcări seismice în Formula 1: „Asta este întrebarea” # Gazeta Sporturilor
Între sezoanele 2025 și 2026 de Formula 1 au avut loc numai două modificări în ceea ce privește lista piloților, dar situația se anunță mult mai volatilă înainte de 2027, mai ales dacă Lewis Hamilton va alege să se retragă. Isack Hadjar promovat la Red Bull Racing în locul lui Yuki Tsunoda, iar Arvid Lindblad promovat la Racing Bulls pentru a-l înlocui pe noul coleg al lui Verstappen. ...
A dat verdictul după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: „Nu rezistă” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant de la Dinamo, a vorbit despre posibila plecare a lui Cătălin Cîrjan (23, mijlocaș ofensiv). Căpitanul „câinilor” a primit o ofertă din partea ucrainenilor de la Metalist 1925 Harkov.Cătălin Cîrjan este dorit de Metalist Harkov, iar ucrainenii au pus pe masă o ofertă de 4 milioane de euro, lucru confirmat de Andrei Nicolescu, președintele bucureștenilor. ...
Mario Iorgulescu ar fi DISPĂRUT: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! » Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia + Primele declarații ale mamei # Gazeta Sporturilor
Dan Capatos, jurnalistul care a făcut recent interviul cu Mario Iorgulescu, la Milano, a anunțat în această seară că băiatul președintelui LPF ar fi dispărut. Din informațiile GSP.RO, Gino Iorgulescu a plecat astăzi în Italia pentru a vedea ce se întâmplăÎn cadrul emisiunii din această seară, Dan Capatos a anunțat că situația în cazul Mario Iorgulescu ar fi luat o turnură incredibilă. „Mario este dispărut. ...
Ce spune Andrei Cordea, la final de cantonament cu CFR Cluj: „Sunt buni și glumeți” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cordea (26 de ani), mijlocașul dreapta al celor de la CFR Cluj, a tras concluziile, după finalul cantonamentului din Spania. Ardelenii au încheiat stagiul de pregătire de la Oliva Nova și și-au propus un obiectiv greu de îndeplinit: calificarea în play-off.Cordea a acordat un interviu în care a vorbit despre modul în care a decurs pregătirea, meciul cu Oțelul și ce va urma pentru CFR Cluj. ...
Cristi Săpunaru intervine în forță în scandalul dintre ultrași și conducere: „E a treia abatere” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), legenda Rapidului, a avut o intervenție în forță, după ce a văzut schimbul de experiență dintre oficialii giuleșteni și cei de la Genoa, celălalt club finanțat de Dan Șucu.Decizia lui Dan Șucu ca oficialii Rapidului să facă un schimb de experiență cu cei de la Genoa i-a înfuriat pe suporteri, iar Cristi Săpunaru le este solidar. Fostul căpitan postase marți un mesaj în acest sens. ...
„Ia-ți făcut lui Tottenham o ofertă pentru Radu Drăgușin?” Gazeta are răspunsul de la RB Leipzig # Gazeta Sporturilor
Gazeta Sporturilor, cu ajutorul colegilor de la tabloidul german Bild, a aflat ce a decis RB Leipzig în legătură cu fundașul lui Tottenham, Radu Drăgușin (23 de ani).„Telenovela” plecării lui Radu Drăgușin de la Tottenham continuă. ...
Dan Șucu face prima achiziție la Genoa în 2026 » Detaliile transferului internaționalului italian U21 # Gazeta Sporturilor
Tommaso Baldanzi (22 de ani) este foarte aproape de un transfer la Genoa. Mijlocașul italian ar trebui să lucreze din nou cu Daniele De Rossi, care l-a avut ca antrenor în 2024 la AS Roma. Internaționalul U21 va fi împrumutat la echipa lui Dan Șucu, cu opțiune de cumpărare în vară pentru 10 milioane de euro.Primul transfer al lui Dan Șucu în noul an la Genoa trebuia să fie un portar. ...
Tottenham a prezentat transferul de 40 de milioane de euro: cumpărat de la Simeone # Gazeta Sporturilor
Tottenham a anunțat transferul mijlocașului englez Conor Gallagher (25 de ani), cumpărat de la Atletico Madrid cu 40 de milioane de euro.Echipa la care este legitimat și românul Radu Drăgușin a anunțat prima achiziție a iernii: sub comanda lui Thomas Frank a ajuns englezul Conor Gallagher.Gallagher a fost cumpărat cu 40 de milioane de euro de la Atletico Madrid, formație pentru care a jucat un an și jumătate. ...
Ronny Levy, fostul antrenor de la FCSB, a semnat cu echipa fostului dinamovist: „Obiectivul este clar” # Gazeta Sporturilor
Ronny Levy (59 de ani), fostul antrenor de la Unirea Urziceni și FCSB, a semnat cu Maccabi Netanya, locul 7 din campionatul Israelului. Tehnicianul era liber de contract din vara lui 2025, după despărțirea de Hapoel Haifa.De la Netanya l-a transferat în vară Dinamo pe Nikita Stoinov (20 de ani), pentru 400.000 de euro. Levy a semnat un contract valabil până în iunie 2027, iar obiectivul va fi calificarea în play-off. ...
Florin Gardoș, numit manager general la clubul cu pretenții » A prezentat deja un prim transfer # Gazeta Sporturilor
Florin Gardoș (37 de ani) a fost prezentat ca manager general la Chindia Târgoviște, club cu obiectivul de a reveni în Superligă.Retras din activitatea de fotbalist în urmă cu aproape 4 ani, Gardoș și-a asumat, oficial, un prim rol executiv.Fostul fundaș central a fost prezentat astăzi ca manager general la divizionara secundă Chindia Târgoviște. ...
Dorit de Dinamo și Craiova, fundașul central Matteo Duțu (20 de ani), de la AC Milan, i-ar fi ales pe „câini”. Anunțul a fost făcut de Mario Felgueiras (39), managerul sportiv al oltenilor. Ambele echipe au încercat în acestă perioadă să își asigure serviciile tânărului jucător. Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat de faptul că oltenii au activat și ei această pistă. ...
Clubul antrenat de fostul jucător al Generației de Aur nu va face vreun cantonament în această iarnă! # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași, care a reluat pregătirea luni, iar ieri și azi a efectuat vizita medicală, a stabilit programul de pregătire al iernii, care va avea loc la baza din Copou.Moldovenii, care au avut în vară ca obiectiv promovarea în Superliga, nu vor mai face vreun cantonament în această iarnă! După ce vor efectua câte un antrenament pe zi în această săptămână, jucătorii ieșeni vor avea în program, începând de lunea viitoare, timp de 12 zile, câte două ședințe de ...
Dinamo a primit o ofertă extrem de tentantă pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul echipei. Metalist 1925 Harkov, locul 7 din campionatul Ucrainei. 4 milioane de euro pentru mijlocașul „câinilor” oferă clubul ucrainean.Suma ar acoperi exact deficitul operațional pe care îl anunța zilele trecute președintele Andrei Nicolescu pe anul 2025. În orice caz, clubul din Ucraina și-a manifestat intenția de a-l transfera, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu. ...
Transferul #5 la Unirea Slobozia » Atacantul a marcat în Conference League și vine liber de contract # Gazeta Sporturilor
Guy Dahan (25 de ani), atacant israelian, s-a despărțit după mai puțin de un an de Zimbru Chișinău și se transferă, din postura de liber de contract, la Unirea Slobozia. Fostul internațional U19 e al doilea jucător care vine din campionatul Moldovei la echipa ialomițeană în 2026, după mijlocașul central Teodor Lungu. ...
Cea mai dură declarație de la numirea noului antrenor la Real Madrid: „Nici măcar nu-i poate linge ghetele lui Alonso!” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu care a stârnit vâlvă, Oscar Garcia (52 de ani), antrenor spaniol și fost jucător la Barcelona, a vorbit despre numirea lui Alvaro Arbeloa în funcție de antrenor principal al lui Real Madrid.Acesta a lansat critici dure la adresa noului antrenor al „galacticilor”, afirmând că Arbeloa nu se poate compara cu Xabi Alonso. ...
Cum arată duelurile din Final 8-ul Cupei României la baschet masculin » „Sferturile” vor oferi reeditarea finalei din 2025 # Gazeta Sporturilor
Miercuri, 14 ianuarie, a avut loc tragerea la sorți a duelurilor din Final 8-ul Cupei României la baschet masculin, care se va desfășura în 14-18 februarie, în Oradea Arena. În absența unor capi de serie, una din confruntările din „sferturi” va fi CSO Voluntari – CSM Oradea, reeditarea finalei din 2025. ...
Cătălin Oprișan s-a emoționat la podcastul GSP „2 la 1”: „Ca să nu plâng acum, spun doar atât” # Gazeta Sporturilor
Invitatul ediției #31 a podcastului GSP „2 la 1”, Cătălin Oprișan nu poate să vorbească despre mama lui decât cu un nod în gât. A pierdut-o în 2005.„În general mă feresc să discut public despre familie. Dar tot timpul când sunt întrebat despre mama, ca să nu-mi dea lacrimile, spun un citat din Abraham Lincoln: «Tot ceea ce sunt și tot ceea ce voi deveni îi datorez îngerului care a fost mama»”, începe Oprișan.Apoi își amintește un episod care l-a marcat. ...
„Trebuie să fiu sincer cu voi” » Elias Charalambous n-a mai mers pe ocolite când a fost întrebat despre obiectivul lui FCSB # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul celor de la FCSB, a prefațat primul meci din anul 2026. Din cantonamentul din Antalya, unde campioana României va mai sta până joi. Cipriotul a tras concluziile după perioada de pregătire, vorbind inclusiv despre plecarea lui Adrian Șut și transferurile din această iarnă, repetând că nu el este cel care hotărăște ce jucători vin.FCSB debutează în anul 2026 în deplasare, la FC Argeș, vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00. ...
Transfer ratat de Oțelul Galați » Principala țintă pentru ofensivă i-a preferat pe bulgari # Gazeta Sporturilor
Oțelul a fost refuzată de Pedro Igor (23 de ani), extremă stânga de la Dinamo Minsk, pentru a semna în Bulgaria, la Botev Plovdiv, ocupanta locului 11 din primul eșalon.Brazilianul evoluase în ultimele două sezoane în preliminariile celor trei competiții europene intercluburi, alături de formația din Belarus, și era o țintă, de mai multe luni, pentru gălățeni. ...
Corona Brașov punctează la transferuri » A adus o triplă câștigătoare a Ligii Campionilor # Gazeta Sporturilor
Pivotul maghiar Emőke Varga (25 de ani) este noua jucătoare a celor de la Corona Brașov. Transferul a fost anunțat de gruparea ardeleană prin intermediul unui comunicat oficial. Corona Brașov își face echipă de top pentru viitorul sezon competițional! După ce săptămâna trecută echipa de sub Tâmpa a adus-o pe maghiara Kinga Janurik, portar de Liga Campionilor, o nouă jucătoare din țara vecină a fost adusă miercuri la Brașov. ...
Cele două cluburi care au sunat la FRF să se intereseze despre Radu Drăgușin: „Ce fel de om e în afara terenului?” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) e la un pas să o părăsească pe Tottenham. În acest moment, sunt doar două echipe pe urmele fundașului central: AS Roma și Red Bull Leipzig. Formații care strâng informații detaliate din toate părțile despre internaționalul român.Radu Drăgușin are toate șansele să plece de la Tottenham. ...
„Păstreaz-o pentru tine, nu o spui” » Nicolae Dică taxează un antrenor din Liga 1 care se bate la titlu # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, 45 de ani, e de părere că antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53), a greșit când s-a plâns în public de calitatea lotului pe care-l are la dispoziție.La finalul anului trecut, Gâlcă transmitea un mesaj ferm conducerii. Pentru îndeplinirea obiectivelor, antrenorul alb-vișiniilor solicita „jucători de calitate, fiindcă avem cantitate”.În această iarnă, giuleștenii l-au transferat numai pe atacantul Daniel Paraschiv. ...
Alvaro Arbeloa începe în forță la Real Madrid: „Vreau ca Vinicius să danseze! Toți jucătorii o vor lua de la capăt” # Gazeta Sporturilor
Noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a prefațat debutul lu la conducerea los blancos, cu Albacete în Cupa Regelui Spaniei, având un discurs cu mesaj puternic. „Este o zi specială pentru mine, nu sunt bătrân, am 42 de ani și 20 la acest club”, a declarat succesorul lui Xabi Alonso. ...
Milan caută înlocuitor pentru Luka Modric! » Titularul unei mari campioane poate semna liber de contract # Gazeta Sporturilor
Luka Modric va avea aproape 41 de ani la sfâșitului sezonului în curs, iar mijlocașul nu știe dacă va mai juca după CM 2026. AC Milan a trecut în contractul căpitanul echipei naționale a Croației o opțiune de prelungire pentru încă un an, dar încearcă să acopere locul său în echipa lui Massimiliano Allegri prin transferul unui mijlocaș de la Bayern Munchen.Luka Modric este esențial în jocul și rezultatele lui AC Milan din acest sezon. ...
Nebunie înainte de Australian Open! A câștigat 5 puncte și a primit un milion de dolari » Deciziile se iau după „Piatră, foarfecă, hârtie” # Gazeta Sporturilor
Înainte de Australian Open 2026, la Melbourne s-a organizat un turneu captivant, „One Point Slam”, cu premii de un milion de dolari australieni. Iar principala regulă, așa cum îi spune și numele, este că învingătorul fiecărui meci se decide după un singur punct. ...
Petrolul a anunțat oficial împrumutul lui Cristian Ignat (22 de ani), fundașul central de la Rapid. Ar putea fi prima oficializare a zilei dintr-o serie de mutări între cele două cluburi. La Ploiești ar urma să ajungă și Rareș Pop, în Giulești e așteptată prezentarea lui Robert Sălceanu.Cristian Ignat va juca până la finalul sezonului la Petrolul. El nu a mai jucat un meci oficial din vară, de la Campionatul European de tineret, unde a participat cu România U21. ...
Derby-ul Minaur Baia Mare - CSM București, partidă contând pentru runda cu numărul 12 din „Liga Florilor”, se joacă în această după-amiază, de la ora 17:30. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO Arena. Partida de miercuri le va aduce față în față pe două dintre reprezentantele României în cupele europene, Minaur Baia Mare, care joacă în EHF European League, și CSM București, care joacă în Liga Campionilor. ...
A profitat de meciul lui PSG pentru a-și anunța retragerea la 35 de ani, după o carieră impresionantă: „Fără ea, povestea mea ar fi fost diferită” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central al lui PSG și Liverpool, Mamadou Sakho, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 35 de ani.Sakho a dezvăluit luni seară, pe Parc des Princes, înaintea derby-ului parizian dintre PSG și Paris FC, decizia lui de a-și „agăța ghetele în cui”. Fostul internațional francez a jucat pentru Paris FC în copilărie, înainte de a semna cu PSG la vârsta de 12 ani. ...
Veste bună pentru Chivu de la titularul accidentat al lui Inter: „Am știut că mă așteaptă o dură luptă mentală!” # Gazeta Sporturilor
Denzel Dumfries (29 de ani), fundașul dreapta al lui Inter, ar putea reveni pe gazon mai devreme decât la sfârșitul lui februarie. Operat la gleznă, în urmă cu o lună, internaționalul olandez a ratat deja 13 meciuri pentru echipa lui Cristi Chivu, dar e optimist: „Știam ce mă așteaptă după intervenția chirurgicală la gleznă”.Absența lui Denzel Dumfries se simte cel mai grav la liderul Seriei A, mai ales în duelurile nerazzurrilor cu adversarele tari din acest sezon. ...
David Popovici (21 de ani) a fost desemnat cel mai bun sportiv la natație în cadrul premiilor pentru „Sportivul Anului” 2025, acordate de European Aquatics. Acesta l-a devansat pe câștigătorul ediției din 2024, francezul Léon Marchand (23 de ani). ...
Organizatorii de la Transylania Open, turneu WTA 250, care va avea loc la Cluj-Napoca, în BT Arena, au anunțat miercuri că cehoaica Karolina Pliskova (33 de ani, locul 1052 WTA), câștigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild-card și va concura la ediția din acest an.Transylvania Open are loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie, iar în urmă cu o săptămână gazdele au anunțat lista jucătoarelor care au intrat direct pe tabloul principal. ...
După ce a anunțat că vrea să revină în fotbal, fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a ajuns la un acord cu FRF!FRF va înființa un departament nou care să ofere sprijin cluburilor și academiilor în tranziția juniorilor către seniorat. Echipele ar urma să aibă parte de informații, statistici și detalii despre cum se face trecerea de la juniori la seniori în Franța, Belgia, Norvegia și Danemarca. ...
Niciun viitor pentru Sala Polivalentă din București?! Tot proiectul este blocat, PMB nu găsește soluția # Gazeta Sporturilor
Contractul de proiectare privind noua sală polivalentă din București a fost sistat din cauza turnului de parașutism, care este scos din uz și degradat. În continuare, situația rămâne incertă și multe întrebări nu au încă un răspuns. Iar principala problemă este reprezentată de găsirea unei locații unde aceasta să fie ridicată. ...
Maximilian, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat cu Ajax: „Vreau să-mi scriu propria poveste” # Gazeta Sporturilor
Ajax a ajuns la un acord cu Maximilian Ibrahimovic (19 ani), fiul lui Zlatan Ibrahimovic, și AC Milan pentru împrumutul atacantului. Contractul este valabil șase luni, până la sfârșitul acestui sezon, dar acordul include o opțiune de cumpărare pentru Ajax.Tânărul jucător face pasul chiar la echipa care l-a lansat pe tatăl său în fotbalul mare.Maximilian, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat cu AjaxMaximilian, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat cu Ajax / foto: ajax. ...
Real Madrid l-a demis pe Xabi Alonso luni, în cadrul unei ședințe de urgență la baza de antrenament. Apar noi detalii despre ruptura dintre antrenorul spaniol și clubul „blanco”.Ce e cert, nu a fost o despărțire de comun acord, cum a anunțat clubul pe rețelele de socializare. The Athletic a dezvăluit toate detaliile din spatele îndepărtării tehnicianului. ...
Doar 30 de secunde pentru un vis împlinit » Atacantul de 16 ani născut în Australia a marcat chiar la debutul la AS Roma: „Nu voi uita niciodată acest gol!” # Gazeta Sporturilor
Antonio Arena (16 ani) a devenit vedetă peste noapte în Italia. Antrenorul Gian Piero Gasperini i-a dat șansa debutului la prima echipă a lui AS Roma și atacantul a egalat la prima atingere de minge, în repriza secundă a partidei cu Torino (2-3) din „optimile” Cupei Italiei. ...
Sârbul Dusan Vlahovic (25 de ani) este din nou în centrul atenției presei europene, iar publicațiile italiene îl leagă tot mai intens de un transfer la Barcelona.Este aproape sigur că Dusan Vlahovic o va părăsi pe Juventus în această vară. Atacantului sârb îi expiră contractul și are deja pe masă mai multe oferte tentante. Se pare că cea mai concretă vine de la Barcelona, care îl vede ca pe un înlocuitor ideal pentru Robert Lewandowski (37 de ani). ...
Chelsea - Arsenal, în a doua semifinală din Cupa Ligii Angliei » Primul derby pentru Liam Rosenior # Gazeta Sporturilor
Chelsea și Arsenal se vor duela în a doua semifinală a Cupei Ligii Angliei, "Carabao Cup". Derby-ul londonez de pe "Emirates" va începe la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în la TV pe Digisport 1. Returul de pe „Stamford Bridge” este programat pe 3 februarie.Câștigătoarea acestei semifinale va întâlni în lupta pentru trofeu pe Newcastle sau Manchester City. ...
Primit ca un erou, după ce a produs cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei # Gazeta Sporturilor
Sam Heathcote, jucător de la Macclesfield, s-a întors luni la postul de profesor de sport, după ce a ajutat la eliminarea deținătoarei FA Cup, Crystal Palace. Echipa din liga a șasea a produs surpriza și a învins-o pe formația din Premier League, scor 2-1.Acesta este profesor de educație fizică și sport la Stamford Park Primary School din Altrincham, iar elevii săi l-au primit ca pe un adevărat erou.VIDEO. ...
John Higgins, victorie contra lui Barry Hawkins » Situație ciudată la Masters: toate meciurile s-au terminat cu același scor # Gazeta Sporturilor
Kyren Wilson, campionul mondial din 2024, l-a învins pe chinezul Si Jiahui pentru a ajunge în sferturile de finală ale Mastersului. Rezultatul? Un 6-2 care a continuat o statistică neobișnuită în acest eveniment din Tripla Coroană: fiecare meci de la Alexandra Palace din această săptămână s-a încheiat cu același scor. Recordul s-a extins și în sesiunea de seară, unde John Higgins a trecut de Barry Hawkins, tot cu 6-2, pentru a-și asigura un loc în ultimii opt. ...
Cupa Africii își află în această seară finalistele » Programul semifinalelor + cote la pariuri # Gazeta Sporturilor
Ediția actuală a Cupei Africii se apropie de final, iar două dueluri tari vor decide finalistele turneului din Maroc. În această seară, de la ora 19:00, Senegal întâlnește Egipt, iar de la ora 21:00 Nigeria se va duela cu Maroc.Câștigătoarele din cele două dueluri se vor întâlni, pe 18 ianuarie, în marea finală care se va juca la Rabat. ...
Transferul lui Horațiu Moldovan este în aer » De ce i-au întors spatele echipele interesate # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) nu și-a găsit echipă nici în Portugalia. După ce a încheiat împrumutul la Oviedo, la care n-a jucat decât un meci în Cupa Spaniei, portarul revenit la Atletico nu mai este dorit de Gil Vicente și nici de Arouca!Deși săptămâna trecută Moldovan era dat aproape sigur transferat în prima ligă portugheză, mai întâi la Gil Vicente, apoi la Arouca, echipe aflate pe locul al 4-lea, respectiv al 16-lea, tratativele s-au sistat. ...
Inter - Lecce, meci facil pentru echipa lui Cristi Chivu » Echipele probabile + Cine transmite la TV # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), joacă miercuri seara restanța cu Lecce, din runda cu numărul 16 din Serie A, pe teren propriu, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Liderul din Italia are teoretic un meci nu foarte complicat în fața ocupantei locului 17, prima echipă de deasupra retrogradării. ...
Breaking Bets » Chelsea - Arsenal și FC Koln - Bayern Munchen, printre meciurile ce vor fi analizate în emisiunea de la ora 13:00 # Gazeta Sporturilor
Ediția de astăzi a emisiunii Breaking Bets va trece în revistă cele mai atractive partide ale zilei. Printre acestea se numără semifinala din Cupa Ligii Angliei, Chelsea - Arsenal. De asemenea, vor fi discutate și meciurile zilei din Bundesliga, acolo unde Bayern Munchen urmează să se deplaseze la FC Koln, iar Leipzig primește vizita lui Freiburg. ...
Bossul Superbet a dezvăluit ce profit a avut compania în 2024 și 2025 » Sponsorul a 5 echipe din Superliga plănuiește o schimbare majoră # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu rar, Sacha Dragic, CEO Superbet, a vorbit despre cifrele recente ale grupului și perspectivele pentru 2026: care sunt prioritățile grupului implicat la nivel de sponsorizare în diferite sporturi și ce rol joacă România în planul de dezvoltare.Familia lui Sacha Dragic deține 50% din Superbet, în acționariat fiind și Blackstone sau Blackrock, fonduri de investiții renumite la nivel mondial. ...
Guardiola „tună” împotriva arbitrajului din Cupa Ligii: „Patru arbitri și VAR-ul nu au putut lua o decizie” # Gazeta Sporturilor
Manchester City a învins-o seara trecută pe Newcastle, scor 2-0, în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei, pe St. James' Park. La finalul partidei, antrenorul „cetățenilor” Pep Guardiola, a comentat victoria împotriva „coțofenelor” și a acordat o atenție deosebită unei situații controversate.În urma unui corner, în minutul 63, golul lui Semenyo a fost anulat pentru ofsaid la Erling Haaland, care ar fi obstrucționat un jucător al lui Newcastle. ...
