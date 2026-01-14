O altă influenceriță a murit după o intervenție chirurgicală! Medicii i-au spus că este bine, dar s-a stins din viață pe patul de spital
Cancan.ro, 14 ianuarie 2026 21:50
Esther Thomas, cunoscută pe social media sub numele de „Sunshine”, a murit după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Vestea decesului a cutremurat o întreagă comunitate de fani. Originară din Nigeria, la finalul anului 2025, […]
Acum 30 minute
21:50
21:40
Cele mai dureroase emisiuni ale lui Cătălin Măruță! A prezentat cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul sfâșiat: „Nu a fost deloc ușor” # Cancan.ro
Vestea că emisiunea La Măruță dispare din grila de programe de la Pro TV a luat prin surprindere pe toată lumea. După aproape două decenii de difuzare, show-ul se va încheia oficial în data de […]
Acum o oră
21:20
Serghei Mizil rupe tăcerea: Mario Iorgulescu îl sună des din Italia! Ba mai mult, familia lui Gino ar avea o vilă acolo. Detalii marca Dan Capatos Show # Cancan.ro
Într-o intervenție telefonică la Dan Capatos Show, Serghei Mizil demontează orice teorie despre presupusele internări ale lui Mario Iorgulescu la clinici medicale din Italia. După ce Dan Capatos a stat de vorbă cu Mario Iorgulescu […]
21:20
Fostul bodyguard al lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea despre noaptea în care a vrut să își bată tatăl: „Erau un om care căuta scandal” # Cancan.ro
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost și unul dintre bodyguarzii ce îl însoțeau pe Mario Iorgulescu în vremurile de glorie. Acesta a vorbit despre cum […]
Acum 2 ore
20:40
Doliu major în fotbalul francez! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani # Cancan.ro
Fostul fotbalist francez Thierry Steimetz a decedat la vârsta de 42 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Sportivul, care a jucat în Liga Campionilor, a încetat din viață duminică, 11 ianuarie 2026. Mijlocașul […]
Acum 4 ore
20:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență interesant. Ai la dispoziție un minut ca să găsești cuvântul „user” în imaginea de mai sus. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă! Testul […]
19:50
Unele afecțiuni medicale îți pot anula permisul de conducere. În anul 2025, aproape 5.000 de permise auto au fost anulate din motive medicale de Poliție. Numărul este de patru ori mai mare față de cel […]
19:40
Avocatul Cuculis a refuzat să îl apere pe Mario Iorgulescu după accidentul în care Dani Vicol a murit. Cum l-a abordat Gino și de ce a zis pas # Cancan.ro
Avocatul Adrian Cuculis este invitatul ediție de miercuri, 14 ianuarie 2026, a emisiunii Dan Capatos Show. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, avocatul a vorbit despre motivul pentru care a refuzat să-l reprezinte pe fiul lui Gino […]
19:20
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: „Nu avea voie să dea interviu” # Cancan.ro
Mario Iorgulescu a vorbit în exclusivitate națională pentru pentru prima dată de la momentul accidentului! În primul interviu oferit vreodată de la momentul tragediei, acordat moderatorului Dan Capatos, fiul președintelui LPF, a abordat toate subiectele […]
19:10
Actorul care a slăbit 45 de kg în ultimele luni și fanii nu îl recunosc! A apărut schimbat radical la filmări, dar nu vrea să își spună „secretul” # Cancan.ro
Actorul Jonah Hill este de nerecunoscut pe platourile de filmare ale celui mai recent film al său, Cut Off. Hill, care este co-scenarist și regizor al comediei, joacă alături de Kristen Wiig o pereche de […]
18:50
Vești nu tocmai bune pentru iubitorii de manele. Începând cu 2026, acest gen de muzică a fost interzis deja într-un mare oraș din România. Eliminarea concertelor de manele este parte a unei strategii mai ample […]
18:50
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia # Cancan.ro
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO a fost prezentată o nouă informație bombă în cazul lui Mario Iorgulescu. Se pare că acesta este căutat în Italia, căci a […]
18:20
În România există un oraș unde cei cu un buget limitat au posibilitatea să își cumpere o garsonieră perfect locuibilă. De asemenea, locuința este ideală și pentru investitori. Într-o perioadă în care piața imobiliară din […]
18:20
Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago # Cancan.ro
Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, își încearcă în aceste zile norocul la Survivor 2026, show-ul transmis de Antena 1. Fost sportiv de performanță și kinetoterapeut, Nicu Grigore activează acum, la 38 de ani, ca Talent […]
18:20
Șoferii pot primi amendă de 4.000 de lei chiar dacă au anvelope de iarnă. Ce verifică polițiștii # Cancan.ro
Sezonul rece este în floare și nu există niciun dubiu că toate mașinile care circulă pe străzi ar trebui să fie echipate cu anvelope de iarnă sau all-season. Însă, șoferii pot primi amendă de 4.000 […]
18:20
Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii ianuarie. Șoferii pot rămâne fără locul de parcare # Cancan.ro
Șoferii din Baia Mare care dețin un loc de parcare în fața blocului sau în împrejurimi trebuie să achite taxa anuală cel târziu până la 31 ianuarie 2026, atfel s-ar putea să achite penalități. Dacă, […]
Acum 6 ore
18:00
Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin: „Și ea a murit straniu. După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase” # Cancan.ro
Jurnalismul românesc traversează o perioadă de doliu, după ce Nicoleta Drăgușin, una dintre figurile marcante ale televiziunii de știri, a încetat din viață la doar 46 de ani. Moartea sa survine la scurt timp după […]
17:40
Ionuț a murit printre străini la doar 32 de ani. Familia, copleșită de durere, cere sprijin public pentru repatriere # Cancan.ro
Tragedie românească în Belgia! Ionuț, un tânăr din Satu Mare, și-a dat ultima suflare printre străini. Acesta s-a stins din viață la vârsta de numai 32 de ani, fiind răpus de o boală cruntă. Familia […]
17:40
Flavia Mihășan, dureri grave și probleme de sănătate. Le-a dezvăluit următorilor ei de pe rețele de socializare # Cancan.ro
Flavia Mihășan a început anul cum nu se putea mai rău. A fost diagnosticată cu o problemă medicală gravă, iar acum încearcă prin toate modalitățile să amâne cât mai mult intervenția chirurgicală. Pe cât de […]
17:20
Cum arăta Nicoleta Drăgușin în 2008. A fost primul reporter CNN pe care România și Kanal D l-au avut # Cancan.ro
Lumea televiziunii românești a fost profund marcată de moartea jurnalistei Nicoleta Drăgușin, o figură discretă, dar extrem de influentă din spatele și din fața camerelor de filmat. Plecarea sa dintre noi, la doar 46 de […]
17:00
Rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova au fost publicate. Ce boală i-au descoperit legiștii, la doar două zile de la naștere # Cancan.ro
Bebelușul care s-a stins din viață la două zile după naștere a murit de insuficiență cardio respiratorie – pneumonie interstițială. Micuțul a venit pe lume prin cezariană, într-o clinică privată din Craiova. Atunci, nimic nu […]
17:00
Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță” # Cancan.ro
Sfârșitul emisiunii „La Măruță”, după 18 ani, a zguduit trustul PRO TV și a lăsat echipa prezentatorului complet bulversată. Surse din interior ne-au dezvăluit că, în ultimele săptămâni, Cătălin Măruță a invitat-o pe Gabriela Cristea […]
17:00
Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026. La ce „tertip” au apelat # Cancan.ro
Dani Mocanu și fratele său Nando caută orice soluție pentru a scăpa de închisoare. Au fost condamnați definitiv în luna noiembrie 2025, însă acum cei doi cer anularea pedepsei la Înalta Curte de Casație și […]
16:50
Ministerul Dezvoltării a lansat marți seara în procedură de transparență decizională un amplu proiect de lege care propune modificări semnificative în funcționarea administrației publice locale, cu impact direct asupra șoferilor și asupra modului de recuperare […]
16:40
Avertisment de ninsoare severă emis de meteorologii Accuweather în București. La ce oră începe # Cancan.ro
În următoarele zile, vremea devine din ce în ce mai rece. Meteorologii Accuweather au emis o alertă de vreme rea, ninsori abundente și viscol în București. Sunt așteptate depuneri de zăpadă consistente, în general de […]
16:30
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un soț care încearcă […]
Acum 8 ore
16:00
Explozie la Poliția Rutieră din Lugoj. 3 angajați au avut nevoie de intervenții medicale, după o acumulare de gaze # Cancan.ro
Două persoane au fost rănite astăzi, 14 ianuarie, în explozia care a lovit sediul Poliției din Municipul Lugoj. Deflagrația ar fi avut loc din cauza acumulărilor de gaze. Explozia a doborât o parte din clădire. […]
15:40
Fostul prezentator de televiziune Mircea Solcanu, cunoscut în urmă cu ani buni pentru aparițiile sale, duce acum o viață complet diferită, retrasă în Constanța. După ce a renunțat la cariera de televiziune, prezentatorul s-a confruntat […]
15:20
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați # Cancan.ro
Într-o perioadă în care prețurile imobiliare au crescut semnificativ în marile orașe și în zonele intens dezvoltate, mai există totuși localități din România unde casele pot fi cumpărate la prețuri foarte accesibile. În special în […]
15:10
Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D # Cancan.ro
La începutul anului trecut, CANCAN.RO vă dezvăluia detalii din culisele emisiunii La Măruță. Situația nu stătea deloc bine pentru show-ul de la Pro TV care făcea cifre din ce în ce mai mici. Ceea ce […]
15:10
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!” # Cancan.ro
Codruța Filip a avut multe obstacole de înfruntat în Thailanda la „Desafio: Aventura”, show-ul de la PRO TV unde a mers ca să își testeze limitele. Soția lui Valentin Sanfira nu a avut, însă, nici […]
14:50
Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai lăsat să fiu eu!” # Cancan.ro
Radu Ciucă a ținut să îi mulțumească lui Cătălin Măruță pentru cei 18 ani petrecuți împreună la PRO TV. El a mărturisit că totul a început cu un job, dar s-a transformat într-o prietenie pe […]
14:40
Un angajat al unei școli din județul Dolj a fost atacat cu un cuțit în timp ce mergea la serviciu. Bărbat lucra ca și fochist la Colegiul Național Pedagogic din Craiova și a fost înjunghiat […]
14:20
Donald Trump vrea să obțină Groenlanda cu orice preț. Când forțele americane au atacat capitala Venezuelei și l-au înlăturat de la putere pe președintele țării, Nicolás Maduro, au transformat în realitate una dintre amenințările retorice […]
14:20
Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!” # Cancan.ro
Una dintre cele mai grele vești ale începutului de an a zguduit viața artistului Adrian Sînă și a familiei sale. Mama solistului de muzică pop‑dance și membru al trupei Akcent a murit, lăsând în urmă […]
14:10
Minodora suferă după moartea unui coleg de breaslă. Cântărețul a murit la 46 de ani: „Am plâns pentru el” # Cancan.ro
Minodora a reacționat public după moartea prematură a unui coleg de breaslă, care a murit prea devreme, la vârsta de 42 de ani. Vestea a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au […]
14:10
Salariul unei educatoare diferă la privat și la stat. Suma primită depinde de vechime și de cele trei grade didactice. În mediul privat, salariile medii se încadrează între 4.000 -4.500 lei. La stat, sumele de […]
14:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii de ultimă oră despre transferuri și despre un proces urât care tinde să implice Dinamo # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo” revine cu prima ediție din 2026 astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detalii despre transferurile pe care le încearcă Dinamo pe ultima sută de metri. Discutăm și despre […]
Acum 12 ore
13:50
Lumea televiziunii românești a fost zguduită de vestea trecerii în neființă a jurnalistei Nicoleta Drăgușin, la vârsta de 46 de ani. Cunoscuta prezentatoare și corespondent de televiziune, cu o carieră impresionantă ce a durat peste […]
13:40
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului # Cancan.ro
Un zbor Air France care trebuia să ajungă de la Bengaluru la Paris s-a transformat într-o experiență dificilă pentru sute de pasageri, după ce aeronava a fost nevoită să aterizeze de urgență în Turkmenistan. Țara […]
13:30
Scumpirile din ultima perioadă le afectează și pe vedete, nu doar pe oamenii de rând! Alina Pușcaș se numără printre acestea, iar postarea ei cea mai recentă a stârnit valuri. De-a dreptul uimită de prețurile […]
13:20
Este doliu în televiziune! Jurnalista Nicoleta Drăgușin a murit la vârsta de 46 de ani și a lăsat în urmă durere și întrebări fără răspuns. Care a fost cauza morții ei, de fapt? Toate detaliile […]
12:50
Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase # Cancan.ro
Întreaga scenă a muzicii populare din România au fost afectate de moartea chitaristului Nelu Boată, unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai muzicii tradiționale românești. Artistul s-a stins din viață luni, 12 ianuarie, la doar […]
12:40
Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La Măruță” dispare # Cancan.ro
După 18 ani de emisie, sfârșitul emisiunii lui Cătălin Măruță a venit ca un șoc inclusiv pentru întreaga lui echipă. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO din culisele acestui moment tensionat, vestea a fost anunțată într-un […]
12:20
ANAF vine cu reguli noi, la început de an, privind plata datoriilor în mai multe rate. Persoanele fizice care nu au datorii mai mari de 100.000 de lei vor putea beneficia de eșalonare. Regulile jocului […]
12:20
Boala autoimună de care suferă Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura: ”Leziuni pe creier, nu mă puteam mișca!” # Cancan.ro
Participarea Andreei Boldeanu la emisiunea „Desafio: Aventura” a adus recent în prim-plan o realitate dificilă din viața personală a concurentei. Fanii au aflat că aceasta se confruntă cu o afecțiune cronică autoimună, diagnosticată în martie […]
12:20
Este doliu în lumea televiziunii din România! Nicoleta Drăgușin, jurnalistă la Kanal D, a murit la 46 de ani. Ea a avut o carieră de peste 25 de ani în televiziune, fiind corespondent internațional și […]
12:20
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru o fabrică uriașă din România. Schimbările majore din ultima perioadă duc la concedieri în masă. Toate detaliile în articol. Industria auto este afectată de transformările majore din ultima […]
12:10
Dan Negru, de partea țăranilor din România: „Sunt țăran, știu cu ce se mănâncă agricultura” # Cancan.ro
Dan Negru a transmis un mesaj de susținere pentru fermierii români, în contextul schimbărilor legislative și al acordurilor internaționale care afectează agricultura din România. Prezentatorul TV a vorbit espre noile reglementări, făcând o comparație cu […]
11:50
Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste supereroi” # Cancan.ro
Bancnotele românești au atras atenția internațională după ce o tânără din Indonezia, stabilită în Ungaria, a prezentat pe TikTok rezistența lor neobișnuită. Materialul din care sunt realizate, polimerul, a fost evidențiat ca factor principal care […]
