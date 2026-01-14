Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin
Sport.ro, 14 ianuarie 2026 21:50
Un jurnalist celebru a făcut un anunț important despre Radu Drăgușin.
CSM Oradea – Cedevita Junior 103-79. Victorie importantă în faza Top 16 a FIBA Europe Cup # Sport.ro
Vicecampioana CSM Oradea a obţinut miercuri, pe teren propriu, prima victorie din faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 103-79 (54-37), cu formaţia croată Cedevita Junior, în grupa L a competiţiei.
Răzvan Marin (29 de ani) este legitimat la AEK Atena din august 2025.
A auzit de 4 milioane de euro pentru Cîrjan și a reacționat! Transferul fabulos: „Să îl aducă înapoi pe Politic” # Sport.ro
Cătălin Cîrjan ar putea să o părăsească pe Dinamo în această iarnă.
Moment bizar la golul lui Dennis Man din Cupă! Fanii lui PSV nu s-au bucurat deloc, apoi au explodat # Sport.ro
Dennis Man a fost din nou unul dintre protagoniști la PSV Eindhoven.
Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul # Sport.ro
Cu Dennis Man titular, PSV Eindhoven s-a distrat în meciul cu Den Bosch din optimile de finală ale Cupei Olandei.
Dennis Man a marcat un gol elegant pentru PSV, însă a fost schimbat peste 16 minute în prima repriză. Nota românului # Sport.ro
Primă repriză cu gol și schimbare pentru Dennis Man în Den Bosch - PSV din optimile Cupei Olandei.
Românul se află la cârma grecilor din august 2021.
Tottenham transferă de la o forță din La Liga: 40 de milioane de euro pentru un mijlocaș! # Sport.ro
Tottenham a cheltuit 40 de milioane pentru a-l aduce pe Conor Gallagher de la Atletico Madrid.
Mario Iorgulescu, dispărut în Italia! Gino Iorgulescu ar fi plecat de urgență din România # Sport.ro
Urmările interviului acordat de Mario Iorgulescu la șase ani și jumătate de la tragicul accident soldat cu decesul lui Dani Vicol.
La auto, s-a impus Mathieu Serradori (Century Racing)
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu” # Sport.ro
Dan Petrescu (58 de ani) a jucat pentru Chelsea în perioada 1995-2000.
Nicolae Stanciu (32 de ani) este legitimat la Genoa din vara lui 2025.
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după oferta de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan: ”E important ca el să fie ok!” # Sport.ro
Cătălin Cîrjan ar putea pleca de la Dinamo în această iarnă.
Mihai Covaliu conduce, la Istanbul, prima întâlnire a Comisiei de Coordonare EOC pentru JE din 2027 # Sport.ro
Șeful COSR, Mihai Covaliu, conduce, la Istanbul, prima întâlnire a Comisiei de Coordonare EOC pentru JE din 2027.
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid schimbă jocurile de culise din vestiarul „Los Blancos”.
Desafio Club, podcastul care dezvăluie culisele reality show-ului de la PRO TV, Desafio: Aventura, disponibil de astăzi pe YouTube # Sport.ro
Primul episod este disponibil începând de astăzi, exclusiv pe YouTube – canalul Drăcea, și marchează startul unui podcast care promite să devină un reper pentru fanii Desafio: Aventura.
Fostul antrenor de la FCSB a dat verdictul pentru Andre Duarte și Ofri Arad: ”L-a motivate un salariu mai mare!” # Sport.ro
FCSB a realizat două transferuri în această iarnă: Andre Duarte, fundașul central care vine liber de contract de la Ujpest, și Ofri Arad, mijlocașul defensiv, care ajunge liber de contract de la Kairat Almaty.
Spurs se află în a doua jumătate a clasamentului din Premier League.
Massimiliano Allegri, prezent la JO de iarnă 2026: antrenorul lui AC Milan a purtat torța olimpică # Sport.ro
Massimiliano Allegri, antrenorul echipei italiene de fotbal AC Milan, s-a alăturat miercuri purtătorilor de torţă ai Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 Milano-Cortina, pe fondul unei polemici privind excluderea foştilor sportivi, care a determinat intervenţia guvernului, scrie Reuters.
Campioana Andreea Beatrice Ana, reacție genială cu privire la banii pe care îi are de primit de la statul român: „Sper cel puțin!” # Sport.ro
Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a amuzat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, referitor la banii pe care trebuie să îi primească de la statul român.
Lovitură în Premier League: Lucas Paqueta și-a dat acordul pentru transfer! Detaliile mutării # Sport.ro
Premier League, LIVE pe VOYO!
Dinamo Kiev a luat decizia după ”cea mai ciudată ofertă” primită de la Dinamo pentru Vladislav Blănuță # Sport.ro
Dinamo este în căutarea unui atacant în această iarnă, iar principala țintă a ”Câinilor Roșii” ar fi Vladislav Blănuță, fotbalistul celor de la Dinamo Kiev.
Cât ghinion! Iulia Dumanska a urlat de durere după o accidentare urâtă din partida Minaur Baia Mare - CSM București # Sport.ro
Iulia Dumanska s-a accidentat serios în finalul parimiei reprize.
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și sport.ro. Program complet, ore de start și competiții # Sport.ro
Urmează unul dintre cele mai încărcate weekenduri sportive ale anului. Între vineri, 16 ianuarie, și duminică, 18 ianuarie 2026, VOYO și sport.ro transmit peste 28 de meciuri LIVE, din Premier League, Ligue 1 și Campionatul European de Handbal Masculin – EHF EURO 2026.
Lovitură în motorsport: Zoe Florescu Potolea, aleasă într-un program care vrea prima femeie campioană mondială de Formula 1 # Sport.ro
O tânără pilot româno-americană intră în lumina reflectoarelor motorsportului mondial.
Totul sau nimic pentru Cîrjan: decizia luată de Dinamo după oferta de 4 milioane de € primită de la ucraineni # Sport.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani) poate pleca în această iarnă de la Dinamo.
Lumea fotbalului este marcată de o nouă tragedie.
Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter Milano! Peste 5 milioane de euro pentru unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Balcani # Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, pregătește transferul unui jucător de viitor din Balcani.
Matteo Duțu s-a decis și semnează în această iarnă cu echipa din Superliga: ”Am primit un răspuns oficial!” # Sport.ro
Matteo Duțu, fotbalistul legitimat la AC Milan, a fost un subiect de polemică în ultimele zile între Universitatea Craiova și Dinamo.
Acuzații grave în patinaj! Medaliații cu aur de la Jocurile Olimpice, scandal în toată regula # Sport.ro
Campionul olimpic la dans pe gheaţă Guillaume Cizeron a acuzat-o pe fosta sa parteneră, Gabriella Papadakis, că a răspândit informaţii false despre el înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, relatează Reuters.
Moment emoționant pentru Dan Petrescu. Ce i-au pregătit englezii lui SuperDan la Chelsea - Arsenal aflați azi, la Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV de la 19:58 # Sport.ro
Dan Petrescu (58 de ani) este liber de contract.
La 37 de ani, Florin Gardoș a semnat cu echipa din Liga 2.
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!” # Sport.ro
Tottenham a făcut anunțul: pleacă în această iarnă.
Veste bună pentru FCSB dinspre Fenerbahce! Turcii au primit oferta pentru fotbalistul lor crucial: 20 de milioane de euro! # Sport.ro
FCSB poate să o întâlnească pe Fenerbahce fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lot. Negocierile sunt în desfășurare.
Alex Dobre ar putea să o părăsească pe Rapid în această iarnă.
Reacția ANS după calificarea României în grupele principale de la Europeanul de polo: ”Victorie dramatică și extrem de valoroasă” # Sport.ro
Naționala României a învins-o marți pe reprezentativa Turciei cu 20-19 în Grupa D.
Israelienii, surprinși de motivul pentru care Becali l-a vrut la echipă pe Ofri Arad! Precedentul trist amintit: ”E un dictator!” # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat în cursul zilei de marți noul transfer al lui FCSB: Ofri Arad, fostul mijlocaș defensive de la Kairat Almaty, care a marcat împotriva lui Inter în Champions League.
Álvaro Arbeloa, prima decizie majoră ca antrenor principal la Real Madrid! 4 vedete, lăsate în afara lotului # Sport.ro
Álvaro Arbeloa (42 de ani), înlocuitorul lui Xabi Alonso (44 de ani) în funcția de antrenor principal la Real Madrid, a luat prima hotărâre majoră ca tehnician al „Los Blancos”.
Fotbalistul este căpitanul echipei pregătite de Zeljko Kopic.
Nebunie curată! Ofertă de 1,4 miliarde de € pentru Messi: ”Cu el în echipă am sărbători campionatul înainte să înceapă” # Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) evoluează pentru Inter Miami în Major League Soccer (MLS) din august 2023.
Alexandru Băluță a fost ofertat și trebuie să se decidă dacă îi va da curs sau nu.
PORTRET | Transferul iernii în Premier League, obligat să renunțe la fotbal: "Acea privire a mamei mă va urmări toată viața" # Sport.ro
Sport.ro vă prezintă portretul lui Antoine Semenyo. Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.
Ronny Levy (59 de ani), fostul antrenor de la Unirea Urziceni și FCSB, are o nouă echipă.
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide.
La 57 de ani, analistul TV și-a ales o nouă provocare profesională.
Câștigi un meci, treci două tururi: Emma Răducanu, la prima victorie din septembrie încoace. Are o semifinală pusă pe tavă # Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a obținut prima victorie în circuitul WTA, după trei luni și jumătate.
FCSB își încheie pe 15 ianuarie stagiul de pregătire din Antalya, însă nu fără vești neplăcute.
Nicolae Dică (45 de ani) nu renunță la cariera de antrenor, chiar dacă s-a zvonit că ar înclina spre un post de director sportiv.
Cupa Africii pe Națiuni din acest an programează dueluri spectaculoase în faza semifinalelor. Coasta de Fildeș, campioana Africii în 2023, a părăsit competiția.
