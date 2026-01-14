„Am căzut de acord că nu suntem de acord”: miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei după discuțiile neconcludente de la Washington
PressHub, 14 ianuarie 2026 21:50
„A fost o discuție deschisă și constructivă", a declarat ministrul de externe danez Lars Løkke Rasmussen după întâlnirea cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marc Rudio, la care a fost împreună cu ministra de externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt. „Avem o poziție diferită de a președintelui american" a continuat Rasmussen, care a precizat
• • •
Acum 30 minute
21:50
„Am căzut de acord că nu suntem de acord": miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei după discuțiile neconcludente de la Washington
„A fost o discuție deschisă și constructivă", a declarat ministrul de externe danez Lars Løkke Rasmussen după întâlnirea cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marc Rudio, la care a fost împreună cu ministra de externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt. „Avem o poziție diferită de a președintelui american" a continuat Rasmussen, care a precizat
Acum o oră
21:20
După Venezuela, acum unul din capetele de afiș al scenei internaționale este deținut de situația din Iran. După toate informațiile, regimul teocratic ar fi aproape de colaps. În ciuda marelui număr de victime, demonstrațiile nu s–au domolit, ci dimpotrivă. Evoluția situației din Iran poate fi explicată destul de puțin de istorie. Iranul a cunoscut expansiunea
Acum 2 ore
21:00
Judecătoare sancționată de CSM după ce a condamnat exemplar un criminal și a vorbit despre eșecul statului în cazurile de femicid
Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit că judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a încălcat Codul deontologic al magistraților. Decizia, majoritară, a fost luată după ce Marinaș a scris pe Facebook că a condamnat un criminal la 30 de ani închisoare după ce a încercat să-și
20:30
Primarul oraşului Huedin a demisionat din funcţie. Mircea Moroșan (PNL) era la al cincilea mandat
Primarul oraşului Huedin, Mircea Moroşan (PNL), și-a dat demisia din funcţie. Aflat la al cincilea mandat, Moroșan conducea orașul Huedin din 2008. „Primăria Oraşului Huedin informează cetăţenii că primarul oraşului, dr. Mircea Moroşan, şi-a înaintat demisia din funcţie, la vârsta de 66 de ani, după o activitate administrativă îndelungată. După patru mandate consecutive duse la
Acum 4 ore
19:40
Alegerile din Ungaria, cu miză europeană: Orbán versus Tisza, UE și direcția Est–Vest, cu un „splash" de Trump
Alegerile generale din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie, iar ultimele sondaje de opinie continuă să arate un avantaj pentru principalul partid de opoziție Tisza, în fața partidului de guvernământ condus de Viktor Orban. Orbán, aflat la guvernare din 2010, se confruntă pentru prima dată cu un adversar puternic. Miza nu este importantă doar
19:30
Aktual24 | "Suveranistele" Oana Lovin și Codruța Cerva, trimise în judecată pentru "lovire și alte violențe"
Judecătoria Sectorului 1 București a dispus începerea judecății în dosarul în care sunt trimise în judecată activistele "suveraniste" Oana-Elena Lovin și Codruța-Roxana Cerva, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, scrie Aktual24. Acestea au agresat un tânăr în fața Ministerului Sănătății, în aprilie 2021. Astfel, pe 22 decembrie, la peste 4 ani de la incidente,
18:50
UE va sprijini persoanele vulnerabile pentru plata energiei. România, țara cu cea mai scumpă energie din UE, sprijină mai puțin
Sprijinul pentru energie în Uniunea Europeană este acordat din 2026 aproape exclusiv consumatorilor vulnerabili, prin mecanisme sociale, în timp ce România se află printre puţinele state care mai aplică scheme generale de protecţie, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), transmite Agerpres. „Deşi România are un preţ la populaţie raportat la puterea de
18:40
UE face încă un pas spre „Europa cu mai multe viteze": finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro prin cooperare consolidată și datorie comună
Decizia Uniunii Europene de a apela la mecanismul cooperării consolidate pentru finanțarea comună a sprijinului destinat Ucrainei marchează o schimbare importantă în modul de funcționare al blocului comunitar. Fără a mai aștepta unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, o majoritate largă a ales să meargă mai departe prin împrumuturi comune, redeschizând atât dezbaterea despre
Acum 6 ore
17:50
Spectacol cu Ada Milea şi Bobo Burlăcianu, în preambulul Zilei Culturii Naţionale, la Bistrița-Năsăud
Ziua Culturii Naţionale este sărbătorită miercuri, la Bistriţa, cu un spectacol muzical-teatral susţinut de Ada Milea şi Bobo Burlăcianu, în organizarea Centrul cultural municipal (CCM) „George Coşbuc", informează Agerpres. Spectacolul „Chiriţa'n 2+1" este programat de la ora 19:00 şi se va desfăşura cu casa plină. „Ce este 'Chiriţa'n 2+1'? Un spectacol muzical-teatral savuros, plin de
17:00
Freedom House România cere instituțiilor statului să intervină pentru a opri valul de ură împotriva Emiliei Șercan: „Astfel de atacuri pun în pericol actul jurnalistic"
Freedom House România își exprimă solidaritatea față de jurnalista Emilia Șercan și cere tuturor actorilor politici, televiziunilor și simplilor cetățeni să nu promoveze absolut nicio formă de agresiune. „În ultimele zile, Emilia Șercan a fost supusă unei avalanșe de atacuri publice, acuze și discreditării a muncii sale din presă. Astfel de atacuri pun în pericol
16:10
Proiectul privind reforma administrației, în dezbatere publică. Guvernul Bolojan taie 10% din cheltuielile de personal
Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale. Proiectul de lege vizează instituirea unor măsuri fiscal-bugetare şi are drept scop creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale în vederea consolidării sustenabilității financiare a României prin limitarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale
Acum 8 ore
16:00
Ordin de protecție emis împotriva primarului din Izvoarele, acuzat că a trimis poze indecente unei minore
Judecătoria din Giurgiu a emis, luni, un ordin de protecție împotriva primarului din comuna Izvoarele, Cazacu Silviu Marius. Edilul, în vârstă de 45 de ani, este acuzat că ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Prin actuala decizie, primarului îi este interzis să se apropie la o distanță de sub 50 de
15:20
Tavan prăbuşit peste elevi la un liceu din Botoșani abia renovat printr-un program finanţat prin PNRR
Un incident şocant a avut loc miercuri dimineaţă la un liceu din Botoșani abia renovat prin PNRR. O bucată de tavan s-a prăbuşit peste elevi în timpul unei ore de curs, scrie Monitorul de Botoșani. Incidentul a avut loc în corpul B al Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Botoşani. Bucăţile de plafon au căzut peste
14:30
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunificare, fiind tot mai dificil pentru o țară mică să reziste în fața Rusiei. România așteaptă decizia Chișinăului, după cum explica Nicușor Dan în urmă cu câteva luni. În Republica Moldova, votanții pro-ruși au scăzut de la 33% în 2021 la 24% în 2025, iar Moscova nu mai
Acum 12 ore
13:10
Inedit. Dai cu zarul și mănânci gratis. Un restaurant din Oradea a inventat un joc, pentru a-și reduce pierderile provocate de lucrările la pietonala pe care se află
Lucrările de reabilitare a străzii Republicii, începute în luna noiembrie, îi obligă pe comercianții de pe principala arteră pietonală a Oradiei să devină inventivi. În timp ce unele spații comerciale s-au închis, în așteptarea unor vremuri mai bune, majoritatea restaurantelor și-au extins livrările, inclusiv online, pentru a opri prăbușirea vânzărilor. Din cauza lucrărilor, numărul orădenilor
12:50
Procurorul Constantin Daniel Bosânceanu a fost condamnat la o pedeapsă de 8 ani închisoare de sub acuzația de viol în formă continuată. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Bacău. Hotărârea nu este definitivă. Magistratul a fost condamnat după ce a violat-o pe fiica cumătrilor săi. Fostul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria
11:40
Furie la cote maxime, la Arad, din cauza străzilor pline de zăpadă și ghiață, deși contractul pentru deszăpeziri arată sume uriașe plătite de arădeni
Micălaca, Vlaicu, Alfa, Bujac, Gai, Grădiște, centru, trotuare, poduri, școli. Kogălniceanu, Blanduziei, Nicolo Alexeevici, Remus, Putnei, Splaiul Mureșului, Oituz, Calea Timișoarei, Ștefan cel Mare, A. M. Guttenbrunn, Ogorului, Sinaia, Renașterii, Voinicilor, Griviței, Ciorogariu, Clujului, Oituz, Doja, Șaguna, Pionierilor, Memorandului, Vasile Pârvan, Ilie Minea, Spartacus, Saturn, I.L. Caragiale. O scurtă enumerare a unui abandon și a
10:50
„Partea cea mai grea abia urmează": Danemarca și Groenlanda încearcă la Washington să rezolve diplomatic primele mari tensiuni dintre două state NATO
Miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda, Lars Løkke Rasmussen (M) și Vivian Motzfeldt (Siumut), se întâlnesc în cursul după amiezii, la Casa Albă cu vicepreședintele american J.D. Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio, după ce președintele SUA, Donald Trump, și administrația și-a întețit declarațiile privind „preluarea" Groenlandei, în primul rând din motive
10:10
Românii cu credite în lei calculate în funcție de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) vor plăti rate ușor mai mici începând cu 1 aprilie 2026. Valoarea IRCC 2025T4 va scădea de la 5,68% (valoare curentă, aplicabilă până la 31 martie 2026) la 5,58%, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Această
10:10
Deficit de 15% de judecători sau problemă de organizare? Contradicțiile din comunicatul CSM
Marți, într-un comunicat transmis la ceas de seară, Secția pentru Judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a cerut Guvernului „măsuri pentru deblocarea posturilor de admitere în magistratură", în condițiile în care deficitul de judecători este de 15%. Concursul prin INM nu este blocat. Comunicatul judecătorilor din CSM este cel puțin ciudat, dacă observăm că
Acum 24 ore
22:10
Președintele american Donald Trump a anulat întâlnirile cu oficiali iranieni și le-a transmis protestatarilor că „ajutorul este pe drum", în
Ieri
19:20
Aktual24 |Arsenalul de temut al Rusiei a eșuat în Venezuela. Explicațiile unui fost șef CIA în Venezuela # PressHub
Venezuela se lăuda cu un arsenal de apărare aeriană de ultimă generație, cumpărat de la aliații săi ruși. În practică, însă, aceste sisteme nu erau nici măcar activate când elicopterele americane au intrat în spațiul aerian al capitalei pentru a-l captura pe președintele Nicolás Maduro. Radarul principal nu funcționa, iar numeroase componente stăteau încă în […] Articolul Aktual24 |Arsenalul de temut al Rusiei a eșuat în Venezuela. Explicațiile unui fost șef CIA în Venezuela apare prima dată în PRESShub.
18:20
Ministerul Justiției a anunțat finalizarea proiectului de lege care vizează protecția împotriva proceselor abuzive intentate persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică. Documentul urmează să fie transmis, în zilele următoare, spre avizare în cadrul procedurii intra-guvernamentale. Proiectul transpune în legislația națională Directiva (UE) 2024/1069, adoptată de Parlamentul European și Consiliu în aprilie 2024, care stabilește […] Articolul Ministerul Justiției a finalizat proiectul legii de transpunere a Directivei anti-SLAPP apare prima dată în PRESShub.
17:50
Operațiunea comună a autorităților britanice și române duce la arestări și confiscarea de bunuri de lux după o anchetă de trei ani. București, 13 ianuarie 2026 – O operațiune coordonată a forțelor de ordine din România și Regatul Unit a reușit să destructurizeze o rețea criminală suspectată de trafic de femei vulnerabile în scopul exploatării sexuale. […] Articolul Rețea românească de trafic sexual, destructurată de poliție la Londra apare prima dată în PRESShub.
17:10
După înlăturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, accentul se pune acum pe uriaşele rezerve de petrol ale ţării sărăcite. Dar creşterea masivă a producţiei ar putea însemna o catastrofă ecologică, conform Deutsche Welle. În Venezuela se află cele mai mari rezerve de petrol din lume. Dar industria petrolieră este de ani buni în declin. Sub Maduro extracţia a scăzut puternic. Datoriile mari […] Articolul Deutsche Welle |Nouă febră a petrolului în Venezuela? apare prima dată în PRESShub.
16:50
Angajatul Primăriei Drăguţeşti, reţinut luni de poliţişti pentru purtare abuzivă, după ce, în timpul unei şedinţe a Consiliului Local, l-ar fi jignit pe un alt lucrător al instituţiei, a fost pus, marţi, sub control judiciar, transmite Agerpres. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, măsura este valabilă pentru o […] Articolul Dosar penal în Gorj: funcționar din Primăria Drăguțești, sub control judiciar apare prima dată în PRESShub.
16:40
Aktual24 |Georgescu, încă un proces pierdut în justiție. Extremistul a cules date personale ale cetățenilor români în mod ilegal # PressHub
Călin Georgescu a pierdut procesul intentat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, după ce Tribunalul Ilfov a respins contestația formulată împotriva amenzilor primite pentru încălcarea legislației privind protecția datelor personale, relatează Aktual24. Potrivit soluției pe scurt a instanței, „respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la […] Articolul Aktual24 |Georgescu, încă un proces pierdut în justiție. Extremistul a cules date personale ale cetățenilor români în mod ilegal apare prima dată în PRESShub.
16:30
Un număr de 275 de persoane din judeţul Olt s-au îmbolnăvit de gripă de la începutul acestui an, 58 dintre pacienţi necesitând internare, potrivit purtătorului de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Olt, Gabriela Gogiu, transmis de Agerpres. În toate aceste cazuri de gripă, testele au confirmat că este vorba de virusul gripal tip […] Articolul Gripa face ravagii în Olt: peste 270 de îmbolnăviri și 58 de pacienți ajunși în spital apare prima dată în PRESShub.
15:50
Bagaj de mână gratuit? Parlamentul European blochează reducerea despăgubirilor pentru pasagerii liniilor aeriene și cere beneficii noi # PressHub
Pasagerii liniilor aeriene din Uniunea Europeană ar putea primi mai multe drepturi, nu mai puține, după ce Comisia pentru transport și turism a Parlamentului European a respins tentativa statelor membre de a slăbi regulile privind despăgubirile pentru întârzieri. Eurodeputații nu doar că apără pragul actual de trei ore pentru compensații, ci propun și drepturi suplimentare, […] Articolul Bagaj de mână gratuit? Parlamentul European blochează reducerea despăgubirilor pentru pasagerii liniilor aeriene și cere beneficii noi apare prima dată în PRESShub.
15:40
Laura Dronca contestă clasarea unei părți din dosarul exploziei care l-a ucis pe tatăl ei, Ioan Crișan # PressHub
Adusă din Penitenciarul Arad pentru termenul de judecată, Laura Dronca s-a confruntat cu tânărul pe care anchetatorii îl consideră autorul mecanismului exploziv, după ce procurorii au dispus clasarea cauzei în privința acestuia, acuzând lipsa vinovăției dovedite, relatează Special Arad. Prezența acesteia în instanță a fost determinată de plângerea formulată împotriva soluției de clasare dispuse de […] Articolul Laura Dronca contestă clasarea unei părți din dosarul exploziei care l-a ucis pe tatăl ei, Ioan Crișan apare prima dată în PRESShub.
15:20
Caz grav în Timiș: doi soți au intrat în hipotermie după ce și-au oprit căldura; bărbatul nu a supraviețuit # PressHub
Doi soţi din Timişoara, care şi-au oprit încălzirea din locuinţă, au fost găsiţi în stare de hipotermie de poliţişti, sesizaţi de o vecină care le-a spus că aceştia nu au mai răspuns la telefon, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au fost sesizaţi, […] Articolul Caz grav în Timiș: doi soți au intrat în hipotermie după ce și-au oprit căldura; bărbatul nu a supraviețuit apare prima dată în PRESShub.
15:00
Trei spitale din București nu au căldură, fapt care le afectează capacitatea de tratare a pacienților. În cel mai rău caz, la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, privat de căldură de trei săptămâni, au fost amânate operații, iar pacienții sunt prioritizați. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că spitalele sunt climatizate cu sisteme mobile […] Articolul Trei spitale mari din București, fără căldură: operații amânate și saloane cu 16 grade apare prima dată în PRESShub.
13:50
CSM discută propunerea USR de eliminare a accesului direct la avocatură și notariat pentru judecătorii ÎCCJ # PressHub
Plenul CSM care se va întruni în ședință joi, 15 ianuarie, va lua o decizie față de propunerea USR de modificare a statutului magistraților. Propunerea, înaintată de 17 deputați USR, prevede abrogarea articolului 290 din legea 303/2022. Această modificare ar anula posibilitatea magistraților de la instanța supremă ca, ulterior pensionării, să se angajeze în avocatură […] Articolul CSM discută propunerea USR de eliminare a accesului direct la avocatură și notariat pentru judecătorii ÎCCJ apare prima dată în PRESShub.
12:50
Creștere accentuată a cazurilor de gripă și viroze la Iași: aproape 40 de pacienți internați la Spitalul de Boli Infecțioase # PressHub
Doctorul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași a declarat, marți, că numărul pacienților cu viroză respiratorie și gripă a crescut la aproape 40, numărul fiind mai ridicat decât anul trecut. Medicul a îndemnat oamenii să se vaccineze, să respecte igiena și să evite spațiile aglomerate, relatează News.ro. „Suntem în plin sezon al […] Articolul Creștere accentuată a cazurilor de gripă și viroze la Iași: aproape 40 de pacienți internați la Spitalul de Boli Infecțioase apare prima dată în PRESShub.
12:30
Maia Sandu: „Moldova nu trebuie să ajungă ostatică Rusiei” — miza aderării la UE și dosarul Transnistria # PressHub
„Sperăm că Uniunea Europeană nu-i va da lui Putin puterea de veto asupra integrării R. Moldova”, a declarat președinta Maia Sandu, care și-a exprima speranța că s-ar putea obține retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană și reunificarea țării înainte de admiterea în Uniunea Europeană. Președinta R. Moldova nu a precizat cum anume vrea să atingă […] Articolul Maia Sandu: „Moldova nu trebuie să ajungă ostatică Rusiei” — miza aderării la UE și dosarul Transnistria apare prima dată în PRESShub.
12:20
Moțiune împotriva lui Radu Miruță: 40 de senatori critică poziția Ministerului Apărării privind Groenlanda # PressHub
40 de senatori din grupul AUR și PACE – Întâi România au anunțat că vor depune, în februarie, o moțiune simplă împotriva Ministrului Apărării, Radu Miruță, transmite Agerpres. Aceasta vine, conform declaraților inițiatorilor, în urma poziției luată de Miruță privind Groenlanda. Pe 12 ianuarie, Minsitrul Apărării a declarat că decizia statelor europene de a trimite […] Articolul Moțiune împotriva lui Radu Miruță: 40 de senatori critică poziția Ministerului Apărării privind Groenlanda apare prima dată în PRESShub.
11:20
Într-o tranzacție încheiată prin ofertă în plic închis, activele unei clădiri istorice din centrul Iașului, fost sediu Romtelecom, trec în proprietatea unei companii controlate de patronul firmei Daroconstruct, deschizând discuții despre viitorul imobilului, relatează Ziarul de Iași. Achiziția s-a făcut prin una dintre companiile sale, Siraj Bucium SRL, potrivit informațiilor obținute de „Ziarul de Iași”. […] Articolul Clădirea istorică Romtelecom din centrul Iașului, vândută pentru peste 2 milioane euro apare prima dată în PRESShub.
09:20
Comisia Europeană se află în faza finală de pregătire a cadrului legislativ pentru un împrumut comun de până la 90 de miliarde de euro destinat finanțării Ucrainei în perioada 2026–2027, marcând o nouă etapă în sprijinul financiar al Uniunii pentru Kiev. Instrumentul, convenit politic de statele membre la nivelul Consiliului European, ar urma să permită […] Articolul UE pregătește un împrumut comun de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, din 2026 apare prima dată în PRESShub.
08:10
UE nu elimină taxele pentru mașinile electrice din China, dar deschide o portiță strict controlată # PressHub
Uniunea Europeană nu renunță la taxele suplimentare impuse mașinilor electrice importate din China, însă modifică regulamentul astfel încât, în cazuri bine delimitate, acestea să poată fi înlocuite cu un preț minim obligatoriu de vânzare. Pe scurt, Bruxellesul permite producătorilor care pot dovedi că nu mai beneficiază de avantajul subvențiilor chineze să evite plata taxelor, cu […] Articolul UE nu elimină taxele pentru mașinile electrice din China, dar deschide o portiță strict controlată apare prima dată în PRESShub.
07:10
Vestul Mării Negre, noua zonă gri a sancțiunilor: cum exploatează „flota fantomă” a Rusiei Zona Economică Exclusivă a României # PressHub
Vestul Mării Negre începe să capete trăsăturile unui spațiu „gri” al confruntării geopolitice dintre Rusia și Occident, unde navigația comercială aparent legală se intersectează tot mai des cu practici opace de evitare a sancțiunilor. Analiza datelor AIS (semnalele transmise de sistemul Automatic Identification System), a imaginilor de satelit și a tiparelor de staționare ale unor […] Articolul Vestul Mării Negre, noua zonă gri a sancțiunilor: cum exploatează „flota fantomă” a Rusiei Zona Economică Exclusivă a României apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
„Miza Rusiei nu este Moldova, ci Uniunea Europeană, Europa întreagă” – Maia Sandu despre războiul hibrid dus de Moscova # PressHub
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru unirea cu România dacă ar avea loc un referendum, însă a subliniat că, în actualul context regional și politic, obiectivul realist și majoritar susținut de cetățeni rămâne integrarea în Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat podcastului britanic The Rest Is Politics, Maia Sandu a explicat că, sub presiunea constantă a […] Articolul „Miza Rusiei nu este Moldova, ci Uniunea Europeană, Europa întreagă” – Maia Sandu despre războiul hibrid dus de Moscova apare prima dată în PRESShub.
16:40
IGSU: 793 de incendii în primele zile ale anului, majoritatea provocate de sisteme de încălzire # PressHub
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, luni, printr-o postare pe Facebook, că, în primele zece luni ale anului, au înregistrat 793 de incendii. Acestea au afectat 500 de locuințe și au fost cauzate, în principal, de sistemele de încălzire. „Anul a început cu un semnal clar de atenționare. În primele zece zile din […] Articolul IGSU: 793 de incendii în primele zile ale anului, majoritatea provocate de sisteme de încălzire apare prima dată în PRESShub.
16:10
Consumul de gaze a crescut cu 17% din cauza gerului, dar România are rezerve suficiente, spune ministrul Energiei # PressHub
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat luni, în cadrul ședinței Comandamentului Energetic Național, că România experimentează o creștere a consumului de gaz cu 17% față de nivelele de anul trecut. Acesta a susținut, însă, că rezervele stocate de gaz sunt suficiente pentru a acoperi cererea în ascensiune. Anunțul vine în contextul avertizărilor meteorologice de ger, […] Articolul Consumul de gaze a crescut cu 17% din cauza gerului, dar România are rezerve suficiente, spune ministrul Energiei apare prima dată în PRESShub.
15:40
Caz grav la Spitalul Județean Constanța: doi minori în moarte cerebrală după operații uzuale # PressHub
Spitalul Județean Constanța este supus unei anchete interne după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale. Copiii, cu vârste între cinci și șase ani, au fost supuși intervențiilor pentru tratarea apendicitei, respectiv, a volvusului intestinal, relatează Digi24. Primul caz vizează un băiat în vârstă de cinci ani, operat pentru […] Articolul Caz grav la Spitalul Județean Constanța: doi minori în moarte cerebrală după operații uzuale apare prima dată în PRESShub.
15:00
Aktual24 |Fugarul Mario Iorgulescu se victimizează: ”Am căzut, am dat cu capul de WC. Zilnic plângeam, trei luni de zile” # PressHub
Mario Iorgulescu, fugit în Italia, a acordat un interviu publicației CanCan, care face parte din trustul lui Radu Budeanu, în care caută să se victimizeze. El se plânge cât de mult a suferit în clinicile din Italia, unde a fugit pentru a scăpa de executarea pedepsei după ce a omorât un tânăr cu mașina, relatează […] Articolul Aktual24 |Fugarul Mario Iorgulescu se victimizează: ”Am căzut, am dat cu capul de WC. Zilnic plângeam, trei luni de zile” apare prima dată în PRESShub.
14:50
După ce a învins cancerul, a fost zdrobită de sistem: drama unei mame la Spitalul Turceni # PressHub
După ani de suferință în lupta cu cancerul și o victorie greu câștigată împotriva bolii, o mamă singură din Turceni s-a confruntat cu o nouă bătălie: filtrul rigid al sistemului sanitar. În loc să fie protejată și sprijinită, femeia a întâmpinat piedici care i-au afectat grav stabilitatea financiară și recuperarea, punând în lumină disfuncții care […] Articolul După ce a învins cancerul, a fost zdrobită de sistem: drama unei mame la Spitalul Turceni apare prima dată în PRESShub.
14:40
Cartel „no-poaching” pe piața muncii: Dacia, amendată cu 16 milioane de euro de Consiliul Concurenței # PressHub
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni de circa 32 de milioane de euro a opt companii. Acestea (printre care se numără și Dacia) ar fi ajuns la o înțelegere menită să evite concurența în cadrul pieței de muncă. Ele își propuneau reducerea costurilor, „împărțirea” angajaților și restrângerea mobilității acestora. Cea mai mare contravenție, în valoare de […] Articolul Cartel „no-poaching” pe piața muncii: Dacia, amendată cu 16 milioane de euro de Consiliul Concurenței apare prima dată în PRESShub.
14:00
Maia Sandu: „As vota pentru unirea cu România” dar soluția realistă este „integrarea în Uniunea Europeană” # PressHub
„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău. „Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia […] Articolul Maia Sandu: „As vota pentru unirea cu România” dar soluția realistă este „integrarea în Uniunea Europeană” apare prima dată în PRESShub.
13:50
Situația energetică a Bucureștiului e un dezastru total, iar bucureștenii o simt pe pielea lor în aceste zile cu temperaturi în scădere. Dacă frigul se adâncește și ține mai mult, pregătiți-vă pentru haos: presiunea gazelor va scădea (aragazurile nu vor mai porni) și rețeaua electrică va ceda sub avalanșa de aeroterme, calorifere electrice și pompe […] Articolul Colaps energetic: pentru bucureșteni, în iad este frig! apare prima dată în PRESShub.
13:00
Monopolul Teslărașu la bani publici: 36 de contracte cu Primăria Iași pentru firme din aceeași familie # PressHub
Patru firme controlate de soții Irina și Daniel Teslărașu au obținut cel puțin 36 de contracte de proiectare și servicii plătite cu milioane de euro de la Primăria Iași, aproape exclusiv prin achiziții directe. În multe cazuri, același serviciu este facturat de două ori, într-un veritabil monopol pe bani publici, fără transparență sau justificare clară […] Articolul Monopolul Teslărașu la bani publici: 36 de contracte cu Primăria Iași pentru firme din aceeași familie apare prima dată în PRESShub.
