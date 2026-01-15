CTP: „Fonoteca din tramvai” – când Iașul își ascultă poezia
TeleM Iași , 15 ianuarie 2026 13:00
Joi, 15 ianuarie 2026, pe șinele orașului va curge o muzică aparte: opera lui Mihai...
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum 4 ore
11:10
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane...
10:40
ANSVSA schimbă regulile privind medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară # TeleM Iași
Control mult mai strict al substanțelor stupefiante! ANSVSA întărește controlul asupra circulației substanțelor psihotrope în...
09:50
Primaria Iași lansează o licitație majoră pentru modernizarea sistemului centralizat de termoficare # TeleM Iași
Continuăm modernizarea sistemului centralizat de termoficare! Primăria Municipiului Iași a lansat o licitație deschisă pentru...
09:50
Primăria Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial demersurile pentru amenajarea unei „delte urbane” la confluența râurilor Bahlui și Nicolina # TeleM Iași
Primăria Municipiului Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial...
09:40
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică pentru amenajarea drumului de acces către noul Spital...
09:40
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță deschiderea sesiunii de depunere a cererilor...
09:30
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației propune, într-un proiect de lege lansat în dezbatere publică,...
09:30
În primele perioada ianuarie – noiembrie 2025, un număr de 38 de firme din județul...
09:30
Administrația Națională de meteorologie a emis o atenționare cod galben și anunță precipitații mixte și...
09:20
Concordatul Liberty Galaţi este la limită. Instanţa a rămas în pronunţare pe închiderea procedurii # TeleM Iași
Procedura de concordat preventiv al combinatului siderurgic Liberty Galaţi se află într-o etapă crucială, după...
09:20
Harta celor peste 500 de radare fixe din România. Unde vor fi montate și ce vor monitoriza # TeleM Iași
Sistemul de camere e-Sigur va calcula viteza medie a mașinilor între două puncte de pe...
Acum 6 ore
09:10
Galați | Apa de la Priza Dunării, testată de trei ori pe zi, după scufundarea a două barje cu îngrășăminte chimice # TeleM Iași
Este alertă pe Dunăre, după ce două barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat în apele...
09:10
La ora 15:56, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în...
09:10
Sub pământul județului Iași se ascund încă urmele războaielor care au marcat Europa. Munițiile neexplodate,...
09:00
Ţara noastră va beneficia de peste 16 miliarde şi jumătate de euro prin mecanismul european,...
09:00
Sumele sunt mai mici față de luna decembrie 2025 cu aproximativ 6 milioane de lei....
08:50
Ziua Culturii Naționale, sărbătorită în toată țara prin evenimentele instituțiilor publice de cultură # TeleM Iași
De Ziua Culturii Naționale, instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii deschid larg ușile...
08:50
Pentru desfășurarea misiunii au fost alocate o autospecială de căutare-salvare și o barcă pneumatică, încadrate...
08:40
Incendiu la o locuință din localitatea Gugești, județul Vaslui. O persoană a fost găsită carbonizată # TeleM Iași
Secția de pompieri Huși a intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o...
Acum 24 ore
18:50
Accident rutier pe Bulevardul Primăverii din Iași: patru persoane implicate, trei rănite ușor # TeleM Iași
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a...
Ieri
12:30
Un șofer din Bacău a fost reținut după ce a încercat să mituiască un polițist...
12:10
Vești bune pentru șoferi! Proiectul centurii de ocolire a orașului Podu Iloaiei ar putea fi...
12:10
Un incident șocant a avut loc miercuri dimineață la Colegiul Național "Mihai Eminescu" din Botoșani....
12:00
Primaria Miroslava continuă investițiile în infrastructura publică. Autoritățile locale au obținut recent o nouă finanțare...
12:00
Un incident extrem de grav a avut loc în municipiul Iași, unde un copil în...
11:40
INS: Populația României în scădere la 1 ianuarie 2025. Soldul migrației internaționale pozitiv, dar insuficient # TeleM Iași
România înregistrează, la începutul anului 2025, o scădere a populației rezidente, în principal din cauza...
10:40
Așa cum am promis, monitorizez îndeaproape cele mai importante proiecte ale Iașului, iar vestea bună...
10:20
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV) a stabilit condițiile,...
10:10
Pentru majoritatea analiștilor, evoluția prețurilor cerealelor în 2026 va fi determinată în principal de trei...
09:50
Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu # TeleM Iași
Ministerul Educație a aprobat la sfârșitul anului trecut programa școlară pentru o nouă disciplină opțională...
09:50
Peste 66.000 de cereri procesate de Serviciul de Evidență a Persoanelor Iași în 2025, pe fondul trecerii la cartea electronică # TeleM Iași
Bilanțul activității Serviciul de Evidență Persoanelor pe anul 2025 Total cereri înregistrate – 66.083, din...
09:50
Sarcina termică de la Centrala Electrotermică din Iași a crescut, în aceste zile, de la...
09:50
Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași a...
09:50
Zăpadă de până la doi metri în munții Sucevei. Mai multe trasee sunt nerecomandate. Avertisment de la Salvamont # TeleM Iași
Salvamont Suceava anunţă că, în zona montană înaltă, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi...
09:40
Primăria Bacău a transmis clarificări oficiale după apariția unor discuții în spațiul public legate de...
09:40
La ora 22:24, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în...
09:40
Amenzile neplătite te pot costa permisul. Noile măsuri din proiectul de lege pentru reducerea cheltuielilor statului # TeleM Iași
Ministerul Dezvoltării a pus marți seară în dezbatere publică proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor...
09:30
La ora 15:15, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui...
09:10
Proiect de lege: Primăriile sub 4.500 de locuitori vor putea avea poliție locală doar dacă o finanțează din venituri proprii # TeleM Iași
Unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înfiinţa poliţie locală decât...
09:00
Vârsta de pensionare pentru angajații din sistemele de apărare și de ordine publică ar putea crește # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan anunță că anul acesta ar urma să fie crescută vârsta de pensionare...
09:00
În această dimineață, în jurul orei 03:55, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru...
09:00
Proiectul de reformă în administrația publică a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării # TeleM Iași
Proiectul de reformă în administraţia publică, ce prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, a...
13 ianuarie 2026
19:50
Neglijență gravă. Copil de 4 ani lăsat de mamă la grădiniță găsit de Poliția Locală zgribulit de frig lângă Piața Chirilă # TeleM Iași
Un incident extrem de grav a avut loc în municipiul Iași, unde un copil în...
15:10
Calm, dedicat și atent la nevoile pacienților, Mihail Vatamanița este unul dintre medicii care își...
15:10
Sezonul rece aduce un număr tot mai mare de îmbolnăviri. Medicii avertizează că ne aflăm...
15:10
Aeroportul „Ștefan cel Mare" din Suceava urmează să fie extins prin construirea unui al treilea...
15:10
Numărul donatorilor de sânge din județul Vaslui a scăzut semnificativ în ultima perioadă, iar stocurile...
15:10
Dunărea a creat un tablou spectaculos în această dimineață, la Galați. La primele ore ale...
14:50
Pe parcursul anului trecut, prețul metalului galben a crescut cu 65% pe piesele internaționale. Leul...
