Aproape 40 de zile fără titular la Educație. În căutarea unui ministru sau a unui nou yesmen?
G4Media, 15 ianuarie 2026 15:50
Demisia ministrului Educației și Cercetării, Daniel-Ovidiu David, a fost anunțată public pe 22 decembrie și constatată oficial abia pe 14 ianuarie, după 23 de zile de amânare. Acum, premierul Ilie Bolojan spune că Guvernul speră ca „până la sfârșitul acestei luni” să vină cu o propunere pentru un nou ministru, invocând încă din 3 ianuarie discuții la PNL pentru […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
16:20
Context.ro: Monument legionar ridicat pe terenul Primăriei Buftea, concesionat unei asociații fondate de sora primarului # G4Media
O troiță cu însemne legionare a fost ridicată pe un teren din domeniul public concesionat de primărie unei asociații fondate de sora primarului Gheorghe Pistol. Monumentul s-a extins sub ochii autorităților care au dat, cu dedicație, încă o bucată de teren unei alte asociații conduse de un simpatizant al mişcării legionare. Sesizați de un an […] © G4Media.ro.
16:20
EXCLUSIV Judecătoarea CSM Grațiela Milu spune că nu și-a dat acordul pentru comunicatul Secției pentru judecători care critica Comitetul pentru justiție înființat de premierul Bolojan: Am obligația de rezervă ca magistrat # G4Media
Judecătoarea CSM Grațiela Milu a declarat joi pentru G4Media că nu și-a dat acordul pentru comunicatul emis de Secția pentru judecători, comunicat care critica Comitetul pentru justiție înființat de premierul Bolojan. Secția pentru judecători a CSM a făcut public comunicatul cu doar trei ore înainte de pronunțarea Curții de Apel București într-un dosar care avea […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:10
Grecia a primit prima dintre cele patru fregate Belharra cumpărate din Franţa / Nava are importante capacități în apărarea antiaeriană, în lupta antisubmarină, în războiul electronic şi în autoapărare # G4Media
Prima dintre cele patru fregate Belharra cumpărate de Grecia de la Franţa. în cadrul unei modernizări a forţelor sale armate în valoare de mai multe miliarde de euro, a ajuns joi la baza navală de la Salamina, în apropiere de Atena, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fregata numită „Kimon” este „o verigă […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:00
Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, în misiunea aliată prin care Danemarca încearcă să crească prezenţa militară în faţa insistenţelor preşedintelui american Donald Trump pentru preluarea de către Statele Unite a controlului insulei, informează joi agenția de știri dpa, citată deAgerpres. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a afirmat miercuri că […] © G4Media.ro.
16:00
Yannick Agnel (33 de ani – fost campion olimpic) va fi judecat în fața Curții Penale din Haut-Rhin pentru viol asupra unei minore, transmite L’Equipe, conform Curții de Apel din Colmar. Recursul fostului sportiv a fost respins, iar acum Agnel va fi judecat pentru viol asupra unei minore. Tribunalul a considerat că sunt suficiente probe […] © G4Media.ro.
16:00
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii UE se tem de un mare război european, potrivit unui sondaj publicat de Consiliul European pentru Relaţii Externe # G4Media
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, relatează agenţia de știri EFE. Sondajul, efectuat în […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:50
15:50
EXCLUSIV SURSE Zeci de radiologi din spitale publice și-au ”vândut parafele” unor clinici private / Interpretarea analizelor este făcută de alți doctori, cu calificări inferioare / Oficial: Cazuri de doctori la Stat care figurează cu program la privat, la zeci sau sute de kilometri distanță # G4Media
O investigație G4Media.ro întinsă pe șase luni a descoperit că există zeci de cazuri în care medici radiologi din spitalele de stat și-au ”vândut parafele” unor clinici private pentru ca acestea să poată obțină contracte cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate, iar acești doctori nici nu calcă prin acele clinici aflate, uneori, la sute […] © G4Media.ro.
15:40
Primarul din Giurgiu este anchetat după ce a trimis poze indecente unei minore / Edilul susține că nu știa vârsta fetei # G4Media
Un primar liberal din Giurgiu este anchetat penal, iar pe numele său a fost emis un ordin de protecție, după ce ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani, scrie Digi24.ro. Părinții fetei spun că bărbatul știa exact ce vârstă are aceasta și că ar fi încercat să îi dea bani ca să […] © G4Media.ro.
15:30
Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat joi că este de acord cu afirmațiile președintelui american, potrivit cărora Volodimir Zelenski ar fi un obstacol în încheierea unui acord de pace. Întrebat despre afirmațiile președintelui Trump, Peskov a spus: „Sunt de acord, într-adevăr, acesta este cazul. Președintele Putin și partea rusă rămân deschiși discuțiilor. […] © G4Media.ro.
15:30
Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, avertisment pentru judecătorii CCR care boicotează decizia pe pensiile magistraților: Procedurile de blocaj nu pot fi tolerate, va fi grav dacă din nou nu se întrunește cvorumul # G4Media
Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a lansat joi un avertisment la adresa judecătorilor Curții Constituționale care au boicotat de două ori o decizie a CCR pe pensiile magistraților. El a spus într-o postare pe rețelele sociale că acest blocaj nu poate fi tolerat și ”va trebui discutat foarte serios”, dar nu a menționat nici o […] © G4Media.ro.
15:30
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasiu Uralkali, a fost găsit pe coastele insulei Cipru, potrivit presei locale, citată de Le Figaro. Omul de afaceri dispăruse pe 7 ianuarie, cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus la ambasadă. Aceste evenimente au loc […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:40
Un senator POT a inițiat un proiect de lege care i-ar obliga pe bolnavii de cancer să achite 5% din valoarea tratamentelor oncologice / Senatoarea PNL Nicoleta Paulic: Este o inițiativă nedreaptă, cinică și ruptă de realitatea dură pe care o trăiesc cei care luptă cu cancerul în fiecare zi # G4Media
Senatorul POT Vela Gheorghe a propus un proiect de lege care prevede introducerea unei coplăți de 5% din valoarea serviciilor medicale pentru bolnavii de cancer din România. „Prin acest proiect de lege introduc o gratuitate mascată pentru cei neajutorați. Nu retrag proiectul, dimpotrivă vreau ca această lege să fie îmbunătățiță. Sunt deschis la propuneri și […] © G4Media.ro.
14:30
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, cea care decide mâine soarta a doi judecători CCR # G4Media
Un complet al Curții de Apel București a respins ca neîntemeiată joi, în cameră de consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, de la aceeași instanță, cea care urmează să dea mâine un verdict în procesul prin care avocata Silvia Uscov cere suspendarea actelor de numire a judecătorilor constituționali Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. […] © G4Media.ro.
14:30
De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul în forță cu 1.905 vânzari, după doar 6 luni de la lansare # G4Media
BYD marchează un decembrie de referință pe piața din România și in statistica inmatricularilor, plasand BYD SEAL U DMi pe locul 1 in topul celor mai vandute modele PHEV si BYD Dolphin Surf pe locul 2 în segmentul turismelor electrice. Într-o lună în care piața auto românească a atins 21.312 înmatriculări, BYD a înregistrat rezultate […] © G4Media.ro.
14:30
Ministrul de Externe: Circa 400 de cetățeni români se află în Iran / Am ridicat alerta la 9 din 9, îndemnăm cetățenii români să părăsească Iranul și să evite orice călătorie neesențială în această zonă # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că situația de securitate din Iran este extrem de volatilă, iar România a ridicat alerta de călătorie la nivelul maxim – 9 din 9. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 400 de cetățeni români se află în prezent în Iran, transmite MEDIAFAX. Oana Țoiu a precizat că Ministerul […] © G4Media.ro.
14:30
Reportaj AFP, via Rador: După ploaie, vine plasticul: ploile torențiale care au lovit Albania au lăsat în urmă munți de deșeuri de plastic care blochează albiile râurilor și amenințează să se deverseze în mare, reflectând poluarea cronică și efectele schimbărilor climatice. În Durrës, unul dintre principalele orașe de coastă ale țării, grămezi de sticle și […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:10
Şefa guvernului danez vorbeşte despre un „dezacord fundamental” cu SUA şi susţine că „ambiţia americană rămâne intactă” în privința Groenlandei # G4Media
Premierul danez Mette Frederiksen a vorbit joi despre existenţa unui „dezacord fundamental” cu SUA privind viitorul Groenlandei râvnite de preşedintele american Donald Trump, a doua zi după o întâlnire între înalţi responsabili din cele două ţări, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Washingtonul şi Copenhaga au convenit să formeze un grup de lucru, […] © G4Media.ro.
14:10
SUA presează Mexicul să permită forţelor americane să combată cartelurile drogurilor (New York Times) # G4Media
Statele Unite îşi intensifică presiunea asupra Mexicului pentru a permite forţelor militare americane să desfăşoare operaţiuni comune pentru destructurarea laboratoarelor de fentanil din interiorul ţării, a relatat joi New York Times, citând oficiali americani, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Oficialii SUA doresc ca forţele americane, fie trupe de operaţiuni speciale, fie ofiţeri […] © G4Media.ro.
14:00
Bărbat din Ocna Mureș condamnat la 27 de ani de închisoare pentru viol în serie / A abuzat-o sexual timp de patru ani pe fiica iubitei sale # G4Media
Iosif Șimon Ștefan, un bărbat din Ocna Mureș va sta următorii 27 de ani și opt luni după gratii la Penitenciarul Aiud, scrie alba24.ro. Bărbatul în vârstă de 49 de ani și-a petrecut ultimele zile în libertate, în arest la domiciliu. În 14 ianuarie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat decizia definitivă în […] © G4Media.ro.
13:50
Haos în pregătirile pentru noul regulament F1: RedBull și Ferrari ar putea rata prima zi a testelor de iarnă # G4Media
Mai multe voci din interiorul Marelui Circ vorbesc despre faptul că RedBull Racing și Ferrari ar putea rata prima zi de teste de la Barcelona, conform f1oversteer.com. Motivul: întârzieri la producerea monopostului pentru sezonul 2026 din Formula 1. Există zvonuri în paddock care spun că RedBull și Ferrari ar fi în întârziere cu noul monopost […] © G4Media.ro.
13:50
Analiză a publicației grecești Kathimerini, via Rador: Noul atac obraznic al Kremlinului la adresa Patriarhului Ecumenic Bartolomeu nu a venit din senin. Confruntarea dintre Moscova și Constantinopol are rădăcini adânci. Patriarhia Constantinopolului este considerată „prima între egali” în Ortodoxie, pe baza Sfintelor Canoane și, în special, pe baza celui de-al 28-lea Canon al celui de-al […] © G4Media.ro.
13:40
Președintele Nicușor Dan: Pacea din Ucraina este un test în care nu ne putem permite să eșuăm / Doar creșterea presiunilor poate aduce Rusia la masa negocierilor # G4Media
Președintele Nicușor Dan susține o alocuțiune la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România. G4Media transmite LIVE. Nicușor Dan: E o ocazie pentru a vedea lucrurile importante ale anului trecut și prioritățile pentru acest an. Viziunea comună este cea a unei lumi mai sigure, mai juste și mai prospere. Anul care a început […] © G4Media.ro.
13:40
Cancelarul german Merz: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică gravă. Acum întreprindem cea mai costisitoare tranziție energetică din întreaga lume # G4Media
Friedrich Merz a recunoscut că închiderea centralelor nucleare, inițiativă ce aparține fostului cancelar german Angela Merkel, s-a dovedit a fi „o greșeală strategică gravă”, ce implică acum costuri uriașe pentru Germania. „Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică gravă. Acum întreprindem cea mai costisitoare tranziție energetică din întreaga lume. Nu cunosc nicio altă […] © G4Media.ro.
13:30
DOCUMENT Guvernul vrea să schimbe modul de impozitare a vehiculelor cumpărate și vândute în același an. Impozitul, plătit la data vânzării / Reguli noi pentru radiere # G4Media
Guvernul pregătește modificări în Codul Fiscal care vizează modul de impozitare a autovehiculelor cumpărate și vândute în același an, dar și procedura de radiere din circulație. Proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării, analizat de TechRider.ro, propune simplificarea termenelor și clarificarea obligațiilor proprietarilor. În prezent, impozitul auto este datorat de persoana care deține vehiculul la 31 decembrie […] © G4Media.ro.
13:20
Emilia Șercan: Cum poate tolera domnul Bolojan ideea ca tocmai ministrul Justiției să fi furat, din dubla sa calitate de premier și de ministru al Educației? # G4Media
Jurnalista Emilia Șercan l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, după ce a recunoscut că plagiatul este furt, dar a declarat că nu îl va demite pe ministrul Justiției pentru că „[lucrurile] sunt de 15–20 de ani în urmă și încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de miniștri”. „Abia în […] © G4Media.ro.
13:20
Caz șocant de pruncucidere: O femeie din Alba, acuzată că și-a ucis copilul pe care l-a născut acasă, neasistată. A fost arestată pentru 30 de zile # G4Media
O femeie în vârstă de 42 de ani din Aiud a fost arestată preventiv pentru 30 de zile și este acuzată de omor calificat. Potrivit anchetatorilor, în data de 17 decembrie 2025, femeia a născut acasă un copil. După naștere, aceasta ar fi secționat cordonul ombilical, ar fi așezat nou-născutul într-un sac menajer, l-ar fi […] © G4Media.ro.
13:20
Primarul Mangaliei, judecat pentru corupție, rămâne în arest preventiv / Decizia instanței nu este definitivă # G4Media
Judecătorii Tribunalului Constanţa au decis joi menţinerea măsurii arestării preventive a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, trimis în judecată pentru fapte de corupţie, respingând cererea inculpatului de aplicare a unei măsuri preventive mai uşoare, transmite Agerpres. Sentinţa nu este definitivă, ea putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare. „În […] © G4Media.ro.
13:10
Președintele Nicușor Dan susține o alocuțiune la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România. G4Media transmite LIVE. Reuniunea începe la ora 13.00, cu intonarea imnului de stat, urmată de alocuțiunea Decanului Corpului Diplomatic, Monsenior Giampiero Gloder, după care urmează discursul președintelui Nicușor Dan. Este prima astfel de întâlnire a lui Nicușor Dan de […] © G4Media.ro.
13:10
Europa s-a deplasat spre dreapta — este timpul ca și centriștii să facă același lucru, afirmă Manfred Weber # G4Media
Forțele centriste din UE trebuie să se deplaseze spre dreapta pentru a reflecta noua realitate politică, potrivit lui Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, citat de Politico. PPE a provocat agitație la Bruxelles anul trecut când a votat alături de extrema dreaptă, în loc să voteze alături de aliații săi tradiționali, socialiștii și liberalii. Declarațiile […] © G4Media.ro.
13:10
Saks Global obține aprobarea unui tribunal din SUA pentru o finanțare de salvare de 400 de milioane de dolari # G4Media
Un judecător american specializat în falimente a aprobat miercuri accesul Saks Global la o finanțare de urgență, permițând companiei să atragă 400 de milioane de dolari în numerar, în pofida opoziției formulate de Amazon, partenerul său de afaceri devenit între timp distant, scrie Fashion Network. Decizia a fost luată de judecătorul Alfredo Perez, în cadrul […] © G4Media.ro.
12:50
Bruxelles-ul ar lua totul de la familiile, tinerii și pensionarii ungari, aceasta e miza alegerilor din 12 aprilie, le-a transmis alegătorilor premierul Viktor Orbá, potrivit agenției MTI, citată de Rador. Orban, aflat în urma partidului de opoziție Tisza în sondaje, recurge la marketingul fricii pentru a-și crește ratingul polic. Liderul ungar le-a transmis alegătorilor, fără […] © G4Media.ro.
12:50
Gazzetta dello Sport vorbește în ediția de joi despre marea descoperire a lui Cristi Chivu la Inter: Pio Esposito, jucător în vârstă de 20 de ani. Atacantul a adus victoria liderului din Serie A în meciul cu Lecce, scor 1-0. Pio Esposito, pariul câștigător de până acum al lui Chivu la Inter Relația profesională dintre […] © G4Media.ro.
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina, nu Rusia, blochează un potențial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaților europeni, care au susținut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes în încheierea războiului din Ucraina. Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:20
Germania a înregistrat o ușoară revenire a creșterii economice în 2025, cu o creștere a PIB-ului de 0,2% după doi ani de recesiune, în ciuda persistenței crizei industriale, potrivit unei prime estimări publicate joi de institutul Destatis, transmite Le Figaro. Prima economie europeană s-a redresat ușor datorită creșterii cheltuielilor private și publice, potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
12:20
Marţi, a fost semnat decretul municipal care stabilişte oficial limita de viteză a autovehicelelor care circulă în centrul Romei. Astfel, începând cu data de 15 ianuarie, aceasta va fi de 30 de kilometri pe oră. Noua limită se va aplica și pe arterele majore, cum ar fi Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello și […] © G4Media.ro.
12:10
Primăria Arad, obligată de instanţă să asfalteze o stradă din oraș şi să despăgubească moral cu 25.000 de lei o proprietară # G4Media
Primăria Arad a fost obligată de instanţă să asfalteze o stradă şi să amenajeze trotuare, după ce o proprietară a reclamat că i-a fost majorat impozitul ca pentru o zonă cu infrastructură realizată, femeia primind şi dreptul la despăgubiri morale în sumă de 25.000 de lei, transmite Agerpres. Proprietara care a dat în judecată administraţia […] © G4Media.ro.
12:10
Albinele fără ac din Peru sunt primele insecte din lume recunoscute ca persoane juridice / De ele depind 80% din speciile de plante din zona amazoniană # G4Media
Albinele fără ac din Peru sunt primele insecte din lume recunoscute ca persoane juridice, după ce Provincia Satipo a aprobat o ordonanță municipală care le protejează, anunță Corriere della Sera. Aceasta este cea mai veche specie de albine de pe planetă, responsabilă de polenizarea a peste 80% din flora amazoniană, inclusiv culturi precum cafeaua, ciocolata, […] © G4Media.ro.
12:10
Comerțul global cu bijuterii a cunoscut o creștere constantă în ultimul deceniu, ajungând de la 97 de miliarde de euro în 2015 la peste 130 de miliarde de euro în 2024. În acest interval, echilibrul de forțe dintre marile piețe producătoare s-a schimbat vizibil. China a pierdut teren, ponderea sa în piața globală scăzând de […] © G4Media.ro.
12:10
BREAKING Comitetul pe justiție al lui Bolojan poate funcționa în continuare. Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a activității # G4Media
Curtea de Apel București a respins joi o cerere de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan, potrivit minutei de ședință. Comitetul a fost criticat dur de Secția pentru judecători a CSM, care se opune oricărei reforme în justiție. Minuta de ședință: Ora estimata: 10:00 Complet: 8-Completul 4 fond Tip […] © G4Media.ro.
12:00
Iubitul de 36 de ani al președintei venezuelene Delcy Rodriguez a primit zeci de milioane de dolari din contracte guvernamentale # G4Media
Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor (DEA) a emis un raport despre partenerul lui Delcy Rodríguez, Yussef Abou Nassif, libanezul în vârstă de 36 de ani, un bărbat chipeș cu 20 de ani mai tânăr decât președintele interimar al Venezuelei. Împreună cu cei doi frați ai săi, Omar și Jamal, ar fi acumulat o avere de […] © G4Media.ro.
12:00
Șapte percheziții în Constanţa şi Buzău într-un dosar penal ce vizează credite bancare obţinute de falşi pensionari militari # G4Media
Şase percheziţii domiciliare au loc, joi, în judeţele Constanţa şi Buzău, într-un dosar penal cu privire la obţinerea de credite bancare pe baza unor documente falsificate din care reieşea că beneficiarii au calitatea de pensionari militari, cu un prejudiciu de 1,4 milioane de lei, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, transmite Agerpres. Conform […] © G4Media.ro.
11:50
După incendiul de la Crans-Montana, fabrica de piele din unitatea de producţie celulară a Centrului spitalicesc universitar din cantonul elveţian Vaud (CHUV), singura de această dimensiune din Europa, funcţionează la capacitate maximă pentru a ajuta la salvarea persoanelor care au suferit arsuri grave, relatează joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Există emoţie”, dar […] © G4Media.ro.
11:50
STUDIU: Ratele de supraviețuire după cancer nu au fost niciodată atât de ridicate / La cinci ani după diagnosticare, 70 % dintre pacienți sunt încă în viață, comparativ cu 50 % în anii 1970 # G4Media
Conform celui mai recent raport statistic privind cancerul, publicat recent de American Cancer Society, numărul persoanelor care supraviețuiesc cancerului este în creștere ca niciodată: rata de supraviețuire la cinci ani după diagnostic a ajuns la o medie de 70%, anunță Corriere della Sera. Aceasta este o realizare semnificativă și, potrivit experților, un indicator al progreselor […] © G4Media.ro.
11:50
Arbeloa, după ce Real Madrid a fost învinsă de o echipă de liga a doua: „Eșecul este un pas către succes” # G4Media
Albacete a oferit marea surpriză din Cupa Spaniei la fotbal, echipa din liga a doua eliminând-o pe Real Madrid în optimi, scor 3-2. La finalul partidei, proaspătul antrenor al „albilor”, Alvaro Arbeloa, a spus că nu se teme de eșec pentru că el este „un pas către succes.” Cu o echipă experimentală, Realul a cedat […] © G4Media.ro.
11:50
Kallas, șefa diplomației UE: Problemele cu care se confruntă lumea ar putea reprezenta un „moment bun” să te apuci de băut (surse, Politico) # G4Media
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus într-o întâlnire privată liderilor grupurilor politice din Parlamentul European că actuala stare a lumii reprezintă un „moment bun” să te apuci de băut, scrie Politico. Kallas afirmat, potrivit surselor citate de Politico, că, deși nu este o mare băutoare, acum ar putea fi momentul să înceapă, […] © G4Media.ro.
11:50
Echipajul misiunii Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională a revenit în siguranță pe Pământ / Operațiunea a fost necesară după ce unul dintre astronauți s-a îmbolnăvit # G4Media
Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) a amerizat joi în siguranţă în apele Pacificului, în apropiere de coasta californiană, conform unei transmisiuni live a NASA pusă la dispoziţie de Space.com. Operaţiunea de recuperare a echipajului din capsulă este în derulare, transmite Agerpres. Echipajul a fost evacuat din motive medicale, prima procedură de acest fel, la […] © G4Media.ro.
11:50
Cum mai poate Parlamentul European să blocheze acordul UE-Mercosur / Criticii pactului vizează inclusiv sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene # G4Media
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur nu poate intra în vigoare fără aprobarea Parlamentului European, iar eurodeputații urmează să voteze săptămâna viitoare o posibilă acțiune juridică împotriva acestuia. Deși acordul a fost aprobat vinerea trecută de o majoritate a statelor membre UE, drumul său este departe de a fi încheiat, informează Euronews, citat de […] © G4Media.ro.
11:50
Turcia va desfăşura avioane de vânătoare în Estonia şi România în cadrul misiunilor NATO de poliţie aeriană # G4Media
Turcia intenţionează să desfăşoare avioane de vânătoare în Estonia şi România în cadrul misiunilor de poliţie aeriană ale NATO, a anunţat joi Ministerul Apărării turc, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Ankara intenţionează să desfăşoare avioane de vânătoare în Estonia între august şi noiembrie acest an, urmată de o altă rotaţie în România […] © G4Media.ro.
11:40
Germania strânge cureaua: Mii de români în pericol să piardă ajutorul social pentru persoanele apte de muncă # G4Media
Guvernul federal german a trimis în Parlament un proiect de reformă, ce intră în prima lectură, a „Bürgergeld” (ajutorul pentru persoanele apte de muncă), care ar urma să fie înlocuit cu o „nouă asigurare de bază” („Neue Grundsicherung”), scrie Mediafax. Pachetul este prezentat drept o întărire a principiului „sprijin și obligații”, pe fondul presiunilor tot […] © G4Media.ro.
