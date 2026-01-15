Ministerul Mediului anunţă lamsarea procesului de recrutare pentru funcţia de director general al Romsilva / Candidaturile se depun până în 16 februarie

15:00

Primarul comunei Izvoarele din judeţul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, este acuzat că a trimis, prin intermediul unei reţele de socializare, imagini indecente unei fete de 13 ani, părinţii acesteia obţinând ordin de protecţie prin care edilul are interdicţia de a se apropia de fată şi de familia acestea şi de a-i contacta. Edilul însuşi spune că a fost deschis dosar penal şi îi roagă pe cei care îl cunosc să nu îi „pomenească numele în discuţii despre acea familie”. Acesta a contestat emiterea ordinului care îl vizează şi s-a suspendat din PNL, partid sub sigla căruia a fost ales.