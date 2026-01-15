Ministerul Mediului anunţă lamsarea procesului de recrutare pentru funcţia de director general al Romsilva / Candidaturile se depun până în 16 februarie
15 ianuarie 2026
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) anunţă, joi, lansarea procedurii de selecţie, de către Consiliul de Administraţie al Romsilva, pentru ocuparea postului de director general al Romsilva.
Covasna: Doi bărbaţi, transportaţi la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar # News.ro
Doi bărbaţi din localitatea Bicfalău, judeţul Covasna, au fost răniţi, joi, după ce au aruncat cu benzină într-o sobă în care era jar, provocând o deflagraţie. Ei au suferit arsuri pe faţă şi pe braţe, fiind transportaţi la UPU Braşov.
Raphinha a fost descris ca un „erou” şi un „jucător decisiv” de presa spaniolă după ce cele două goluri marcate de el au ajutat FC Barcelona să învingă Real Madrid duminică şi să câştige a patra Supercupă consecutivă.
Trump ameninţă că va invoca Legea insurecţiei şi va folosi armata împotriva protestatarilor din Minnesota # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minnesota, stat condus de rivalii democraţi, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenţilor federali antiimigraţie (ICE) în cel mai populat oraş al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, relatează Reuters şi AFP.
Expoziţia "EA: Regina şi Marea", care explorează relaţia profundă dintre Regina Maria, cea mai iubită suverană a României, şi Marea Neagră, pe malurile căreia Regina s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente ale vieţii sale. Expoziţia se va deschide în luna martie în Sala Oglinzilor aflată la etajul Cazinoului din Constanţa.
Polo: România, eşec cu Italia şi încheie pe locul 2 grupa D a CE; Croaţia, prima adversară din grupa principală F # News.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Ambele echipe erau calificate anterior în faza grupelor principale. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia.
Iranul dezminte că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte şi ar putea fi executat, aşa cum se tem SUA şi ONG-uri de drepturile omului. El a fost încarcerat la Închisoarea Karaj şi acuzat de participare la adunări împotriva securităţii naţionale şi propa # News.ro
Iranul dezminte joi că Erfan Soltani, arestat sâmbătă în timpul unor ”revolte”, a fost condamnat la moarte şi că ar putea să fie executat, aşa cum se tem Statele Unite şi organizaţii de apărarea drepturlor omului, relatează AFP.
Ceremonia de decernare a celor mai importante distincţii ale cinematografiei europene de la Berlin va fi transmisă pe TVR1 în direct, sâmbătă. Comentariul pentru TVR aparţine criticului de film Irina Margareta Nistor.
Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.
Ziua Culturii Naţionale - Alice şi Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # News.ro
Gala Internaţionale de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc în 11 februarie, la Sala Palatului, este un gest de asumare culturală, despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală şi despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni şi viziune, la marile tradiţii culturale ale lumii. Evenimentul este organizat sub brandul Ars Gratia Regalia de surorile Alice şi Marina Minoiu, foste balerine cu formare internaţională, care au ales să transforme experienţa acumulată pe marile scene ale lumii în proiecte culturale de referinţă pentru România.
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti, acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate cu DNA / Au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele şi pentru a nu depune plângeri penale / Condamnări cu suspendare # News.ro
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, prin care au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele şi pentru a nu depune plângeri penale.
Controale ANAF a privind achiziţiile de autoturisme de lux finanţate din surse nejustificate: 66 de cazuri cu discrepanţă semnificativă între veniturile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă că a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care vizează identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată. Până în prezent au fost identificate 66 de cazuri în care există o discrepanţă semnificativă între veniturile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate. Printre cazurile preentate de ANAF se află cel al unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.
La Liga condamnă scandările rasiste la adresa lui Vinicius de la meciul Albacete - Real Madrid: „Nu există loc pentru ură” # News.ro
Liga spaniolă de fotbal a condamnat, joi, insultele rasiste la adresa lui Vinicius la înfrângerea echpei Real Madrid, scor 3-2, cu Albacete, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Spaniei.
Emmanuel Macron anunţă că soldaţi francezi trimişi în Groenlanda vor fi susţinuţi prin mijloace terestre, aeriene şi maritime în „zilele următoare”. # News.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat joi că cei 15 soldaţi francezi deja prezenţi în Groenlanda „vor fi întăriţi în zilele următoare cu mijloace terestre, aeriene şi maritime”. Teritoriul arctic, sub suveranitate daneză, este râvnit de preşedintele Donald Trump, iar câteva ţări europene, între care Franţa, au anunţat miercuri că vor desfăşura un exerciţiu militar de explorare a insulei.
ÎCCJ: Un expert confirmă calculele - Guvernul anulează pensia de serviciu şi nesocoteşte grav drepturile dobândite din contribuţiile sociale / Pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate / Instanţa va depune la CCR expertiza realizată # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă, joi, că, având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, a fost cerută o expertiză contabilă independentă, iar rezultatele acesteia arată că ”aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”. Pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate , în cazul magistraţilor de la instanţa supremă cu 51%. Rezultatele expertizei vor fi depuse la CCR.
RAPORT BCE: Tensiunile geopolitice, mai ales războiul nejustificat dus de Rusia în Ucraina, rămân o sursă majoră de incertitudini, dar cheltuielile planificate pentru apărare şi infrastructură pot determina o expansiune economică peste aşteptări # News.ro
Tensiunile geopolitice, mai ales războiul nejustificat dus de Rusia în Ucraina, rămân o sursă majoră de incertitudini, arată un raport al BCE (Banca Centrală Europeană), publicat joi de Banca Naţională a României (BNR). În schimb, cheltuielile planificate pentru apărare şi infrastructură, alături de reformele destinate creşterii productivităţii, pot determina o expansiune economică peste aşteptări. Ameliorarea încrederii ar putea stimula cheltuielile private, menţionează BCE. Potrivit raportului, se anticipează că ritmul mediu anual de creştere a PIB real în zona euro va fi de 1,4% în 2025, de 1,2% în 2026, de 1,4% în 2027 şi de 1,4% în 2028. Conform proiecţiilor, inflaţia se va reduce de la 2,1% în 2025 la 1,9% în 2026 şi, ulterior, la 1,8% în 2027, urmând să atingă ţinta Consiliului guvernatorilor de 2% pe termen mediu în 2028.
Crescătorie ilegală de reptile, descoperită într-un apartament din judeţul Bihor / În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, tarantule, dar şi 2 vipere veninoase pentru care nu există ser antiviperin în România - FOTO # News.ro
O crescătprie ilegală de reptile a fost descoperită de Garda de Mediu şi Poliţie, într-un apartament din localitatea Ştei, judeţul Bihor. În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, inclusiv Boa şi piton, tarantule, o ţestoasă cu picioare roşii şi alte exemplare, majoritatea fiind specii protejate. Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, neexistând ser antiviperin disponibil pe teritoriul României.
Andronache (PNL): Sper că toţi judecătorii CCR vor veni la muncă vineri şi se vor pronunţa prin vot pe proiectul privind legea magistraţilor / Va fi grav, dacă din nou nu se întruneşte cvorumul. Un eventual nou blocaj va trebui discutat foarte serios # News.ro
Deputatul PNL Gabriel Andronache a transmis, joi, că speră că toţi judecătorii CCR vor veni la muncă vineri şi se vor pronunţa prin vot pe proiectul privind legea magistraţilor, arătând că va fi grav, dacă din nou nu se întruneşte cvorumul iar un eventual nou blocaj va trebui discutat foarte serios.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: După o serie de blocaje, Bistriţa-Năsăud primeşte investiţii concrete în valoare de 700 milioane de lei! # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, deputat de Bistriţa, declară joi că, după o serie de blocaje, Bistriţa-Năsăud primeşte investiţii concrete în valoare de 700 milioane de lei. El precizează că Bistriţa va avea un stadion nou, o investiţie de 62 de milioane de euro într-o arenă modernă, de peste 12.000 de locuri iar o altă investiţie, DN 17C (Bistriţa–Dumitra–Năsăud), a intrat într-un amplu proces de modernizare, cu o finanţare de 280 de milioane de lei.
Raliul Dakar: Pilotul suedez Mattias Ekström a câştigat etapa a 11-a / Nasser al-Attiyah (Dacia) rămâne lider la general # News.ro
Pilotul suedez Mattias Ekström (Ford) a câştigat, joi, etapa a 11-a a Raliului Dakar, în timp ce Nasser al-Attiyah (Dacia) rămâne liderul în clasamentul general.
Ministerul Agriculturii: Fonduri de 527,8 milioane euro au fost autorizate la plată pentru 777.670 de fermieri # News.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată, între 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăţi regulare aferente anului de cerere 2025, pentru 777.670 de fermieri.
Cererea de recuzare a unei judecătoare care ar urma să ia o decizie vineri în cazul contestării judecătorilor CCR Dragoş Dacian şi Mihai Busuioc, respinsă la CAB în Camera de Consiliu # News.ro
Un complet al Curţii de Apel Bucureşti a respins, joi, în Cameră de Consiliu, ca neîntemeiată, o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, aşteptată să se pronunţe vineri asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov (AUR) privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. În aceeaşi zi, CCR este ar urma să ia o decizie în cazul obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pensiilor magistraţilor, înaintată de Îanlta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Primar PNL, acuzat că a trimis unei fete de 13 ani imagini indecente. Instanţa a emis ordin de protecţie, el a contestat. Reacţia edilului: O încercare a vieţii. M-am suspendat din funcţiile politice, rămân primarul vostru, îmi iubesc şi respect familia - # News.ro
Primarul comunei Izvoarele din judeţul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, este acuzat că a trimis, prin intermediul unei reţele de socializare, imagini indecente unei fete de 13 ani, părinţii acesteia obţinând ordin de protecţie prin care edilul are interdicţia de a se apropia de fată şi de familia acestea şi de a-i contacta. Edilul însuşi spune că a fost deschis dosar penal şi îi roagă pe cei care îl cunosc să nu îi „pomenească numele în discuţii despre acea familie”. Acesta a contestat emiterea ordinului care îl vizează şi s-a suspendat din PNL, partid sub sigla căruia a fost ales.
INSP - Nouă decese cauzate de gripă, în săptămâna 5-11 ianuarie. Numărul total, 20 / Creştere de 21,1% a numărului de cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna precedentă. Scădere uşoară a cazurilor de gripă / Unde sunt cei mai mulţi bolnavi # News.ro
Nouă decese cauzate de gripă au fost confirmate în săptămâna 5-11 ianuarie. Numărul total al deceselor din actualul sezon gripal a ajuns la 20. Numărul cazuriloe de infecţii respiratorii - gripă clinică, IACRS şi pneumonii a crescut cu 21.1% faţă de săptămâna anterioară, însă numărul cazurilor de gripă a scăzut uşor.
Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei # News.ro
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru, după ce dispariţia sa fusese anunţată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus. Evenimentele au loc în timp ce ţara - care se află la conducerea Consiliului UE - se confruntă cu un mare scandal de corupţie la vârf, iar autorităţile investighează inclusiv o „activitate hibridă”, relatează Le Figaro.
Federaţia Sanitas: Recunoaştem necesitatea unei gestionări prudente a bugetului de stat pentru anul 2026. Totuşi, aplicarea unei reduceri liniare de 10% asupra sistemului sanitar şi a celui de asistenţă socială va avea consecinţe iremediabile # News.ro
Federaţia Sanitas a transmis, joi, o scrisoare deschisă Coaliţiei, în care afirmă că ”aplicarea unei reduceri liniare de 10% asupra sistemului sanitar şi a celui de asistenţă socială va avea consecinţe iremediabile asupra calităţii actului medical şi a protecţiei cetăţenilor vulnerabili”. Sindicaliştii se declară deschişi la dialog, însă avertizează că vor utiliza toate formele legale de protest.
Portarul Arpad Tordai a semnat cu UTA un contract valabil pe un an, cu posibilitate de prelungire.
Nicuşor Dan: Protejarea drepturilor cetăţenilor români din afara graniţelor, o prioritate a mandatului meu / România a devenit o ţară de destinaţie pentru muncitori străini, autorităţile fac eforturi pentru o cât mai bună integrare a acestora # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că protejarea şi promovarea drepturilor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate a mandatului său, el anunţând că are mai multe iniţiative pentru îmbunătăţirea legăturii dintre statul român şi comunităţile noastre din exterior. Şeful statului a mai spus că România a devenit o ţară de destinaţie pentru muncitori străini, iar autorităţile fac eforturi pentru o cât mai bună integrare a acestora. El i-a asigurat pe ambasadorii care reprezintă statele din care provin aceşti lucrători de recunoştinţa noastră pentru munca cetăţenilor lor.
Eurowind Energy România pregăteşte primul său proiect hibrid eolian–fotovoltaic în judeţul Constanţa, cu o capacitate totală de 49,6 MW. Investiţia este estimată la aproximativ 65 de milioane de euro # News.ro
Eurowind Energy România anunţă dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian–fotovoltaic amplasat în judeţul Constanţa, cu o investiţie estimată la aproximativ 65 de milioane de euro. Proiectul va avea o capacitate totală de 49,6 MW (24,8 MW eolian + 24,8 MW solar).
Instanţa a confirmat trimiterea în judecată a fostului campion olimpic Yannick Agnel pentru viol # News.ro
Fostul campion olimpic la înot Yannick Agnel (33 de ani) va fi judecat în faţa Curţii Penale din Haut-Rhin pentru viol asupra unei minore, a anunţat, joi, Curtea de Apel din Colmar, care i-a respins recursul.
Kremlin: Rusia încă aşteaptă răspunsul SUA cu privire la problema „importantă” a expirării tratatului nuclear New START # News.ro
Rusia încă aşteaptă răspunsul Statelor Unite la propunerea preşedintelui Vladimir Putin de a prelungi informal cu un an prevederile ultimului pact nuclear rămas între cele două ţări, tratatul New START, care expiră la începutul lunii februarie, a declarat joi Kremlinul, potrivit Reuters.
Nicuşor Dan: Este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct şi Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esenţială de politică externă. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct şi Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esenţială de politică externă, el adăugând că nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte şi vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană.
Nicuşor Dan: Parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acţiune a politicii noastre externe, în 2026 / Vom propune SUA o agendă consistentă de proiecte economice, benefice pentru ambele părţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acţiune a politicii noastre externe, în 2026 şi vom propune SUA o agendă consistentă de proiecte economice, benefice pentru ambele părţi, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securităţii şi apărării şi care să consolideze fundamentul relaţiei dintre cele două state.
Nicuşor Dan: România susţine eforturile preşedintelui Trump de negociere a unei păci rapide şi durabile, cu garanţii ferme de securitate pentru Ucraina / Federaţia Rusă să renunţe la abordarea contraproductivă şi să nu submineze eforturile de pace # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România susţine eforturile preşedintelui SUA, Donald Trump, de negociere a unei păci rapide şi durabile, cu garanţii ferme de securitate pentru Ucraina, la care suntem gata să contribuim. El a mai spus că este necesar ca Federaţia Rusă să renunţe la abordarea sa contraproductivă şi să nu submineze în continuare eforturile de pace, adăugând că nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri, iar în acest context crede că doar creşterea presiunilor asupra acestei, inclusiv prin sancţiuni, o poate aduce la masa negocierii.
Nicuşor Dan: Doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii
Serialul turcesc „O nouă şansă" (titlul original: "Gelsin Hayat Bildiği Gibi") va putea fi urmărit la Kanal D din 2 februarie, de la ora 20:00. Producţia va fi difuzată în fiecare seară, de luni până vineri.
Trump are dreptate să-l acuze pe Zelenski că „blochează pacea”, afirmă Kremlinul după o altă noapte de atacuri în toată Ucraina # News.ro
Moscova a susţinut joi declaraţiile făcute de Donald Trump într-un interviu pentru Reuters potrivit cărora preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este cel care blochează un potenţial acord de pace, şi nu Rusia.
Nicuşor Dan: Mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri / Am solicitat diplomaţilor noştri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul întâlnirii cu cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri şi că a solicitat diplomaţilor noştri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi, să anticipeze realităţile viitoare şi să reacţioneze prompt faţă de acestea. Şeful statului a mai anunţat că, pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere şi va urmări aceiaşi politică externă, întemeiată pe triada Uniunea Europeană-NATO - Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.
Femeie din Aiud care a născut la domiciliu şi a băgat copilul într-un sac de gunoi pe care l-a ascuns între rufe, arestată pentru omor calificat / Trupul a fost găsit a doua zi de către poliţişti # News.ro
O femeie de 42 de ani din Aiud, care, în luna decembrie, a născut la domiciliu şi a băgat copilul într-un sac de gunoi pe care l-a ascuns a fost arestată. Ea este acuzată de omor calificat.
Nicuşor Dan: În 2025 s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid. Democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test / Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid dar democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, a mai spus şeful statului.
„Vance ne urăşte”: Temerile Europei cu privire la Groenlanda cresc pe măsură ce vicepreşedintele SUA se implică în discuţii - POLITICO # News.ro
Confruntaţi cu o serie de ameninţări americane de a acapara Groenlanda, ministrul de externe al Danemarcei şi omologul său din Groenlanda au zburat la Washington pentru a purta discuţii, sperau ei, amicale cu Marco Rubio, secretarul de stat. Însă planul lor de a purta o convorbire diplomatică liniştitoare s-a transformat într-o confruntare tensionată la Casa Albă cu duşmanul UE, JD Vance, scrie POLITICO.
STUDIU: 1 din 4 angajaţi români au fost la limita burnout-ului în 2025.Principalele surse de epuizare au fost volumul mare de muncă, presiunea constantă a termenelor limită şi lipsa echilibrului dintre viaţa personală şi cea profesională # News.ro
Unu din patru angajaţi s-au aflat într-o zonă de risc psihologic şi burnout, în timp ce doar 30% au indicat cu adevărat o stare de mulţumire ridicată, caracterizată prin relaţii sănătoase, autonomie, claritate şi percepţie de corectitudine la locul de muncă, arată Indexul stării de bine a angajaţilor români, realizat de RoCoach şi Novel Research. Potrivit acestuia, în 2026 provocarea reală pentru companii nu mai este retenţia, ci menţinerea vitalităţii oamenilor pe măsură ce cresc în roluri şi responsabilitate.
Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 32 în etapa a 11-a a Raliului Dakar, disputată joi, la Bisha.
IMM România susţine desfiinţarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi obţinerea unei singure licenţe de la un singur organism comun de colectare pentru toate domeniile de creaţie # News.ro
IMM România, confederaţie patronală, susţine desfiinţarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi reorganizarea Ministerului Culturii prin preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor acestui organism. Organizaţia mai propune obţinerea unei singure licenţe de la un singur organism comun de colectare pentru toate domeniile de creaţie şi toate categoriile de drepturi de autor.
Guvernul a aprobat o investiţie de peste 144 milioane de lei pentru digitalizarea Administraţiei Fondului pentru Mediu / Platformă pentru fluxurile de lucru, de la gestionarea programelor de finanţare şi a contribuţiilor de mediu, până la procesele admini # News.ro
Ministerul Mediului anunţă, joi, că Guvernul a aprobat o investiţie de peste 144 milioane de lei pentru digitalizarea Administraţiei Fondului pentru Mediu. Va fi realizată o platformă pentru fluxurile de lucru, de la gestionarea programelor de finanţare şi a contribuţiilor de mediu, până la procesele administrative.
Filmul "Cravata Galbenă", selectat la Festivalul Internaţional de Film de la Santa Barbara - VIDEO # News.ro
Filmul "Cravata Galbenă", regizat de Serge Ioan Celebidachi, a fost selectat în programul celei de-a 41-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Santa Barbara (SBIFF), unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Statele Unite. Producţia va avea premiera peste Ocean în data de 6 februarie, la Teatrul Riviera. Proiecţii suplimentare ale filmului sunt programate în 7 şi 9 februarie, în sala Film Center 2.
Codrii de Aramă şi Pădurea de Argint din poezia eminesciană există cu adevărat şi pot fi vizitate în Parcul Natural Vânători Neamţ - FOTO # News.ro
„Pădurea de Argint” şi „Codrii de Aramă”, repere celebre din poezia lui Mihai Eminescu, există în realitate. De Ziua Culturii Naţionale, Parcul Natural Vânători Neamţ poate fi vizitat. Traseul de vizitare include şi Casa memorială Veronica Micle.
Premierul Ilie Bolojan: Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte importanţa patrimoniului cultural şi a operei lui Mihai Eminescu în formarea identităţii româneşti # News.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite, joi, că Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte importanţa patrimoniului cultural şi a operei lui Mihai Eminescu în formarea identităţii româneşti iar România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate, cu impact în educaţie, comunităţi şi spaţiul public, care să contribuie la o prezenţă culturală coerentă şi la creşterea respectului de care ţara noastră se bucură în lume.
