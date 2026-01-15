Ele sunt divele miliardare de la Hollywood! Taylor Swift și Kim Kardashian se află pe listă
Click.ro, 15 ianuarie 2026 17:30
Faima și banii merg adesea mână în mână. Însă, deși multe celebrități sunt bogate, este rar ca valoarea lor netă să ajungă la zece cifre. Cele mai multe au dobândit statutul de celebrități miliardare în ultimul deceniu.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
17:40
Cele mai citite cărți în 2025. Ce au preferat românii: sănătatea domină topurile, iar Dostoievski este cel mai vândut autor # Click.ro
Lectura românilor traversează o schimbare vizibilă de paradigmă. Potrivit unei analize realizate de Libris asupra vânzărilor din ultimul an, volumele dedicate sănătății, relației dintre corp și emoții și gestionării stresului au ajuns, pentru prima dată, în topul general al celor mai vândute cărți,
17:40
Frig în case și improvizații periculoase: românii se încălzesc cu reșouri, aeroterme și la aragaz # Click.ro
Chiar și în cele mai geroase zile ale iernii, mii de oameni sunt nevoiți să stea în frig din cauza avariilor repetate la sistemul centralizat de încălzire. Disperați, mulți încearcă să se încălzească folosind reșouri vechi, aeroterme improvizate sau chiar aragazul lăsat aprins.
Acum 30 minute
17:30
Ele sunt divele miliardare de la Hollywood! Taylor Swift și Kim Kardashian se află pe listă # Click.ro
Faima și banii merg adesea mână în mână. Însă, deși multe celebrități sunt bogate, este rar ca valoarea lor netă să ajungă la zece cifre. Cele mai multe au dobândit statutul de celebrități miliardare în ultimul deceniu.
17:30
Campionatul intern are un început de an dificil.
Acum o oră
17:00
Țara noastră are trei jucătoare pe tabloul principal.
17:00
Monica Tatoiu, în stare de șoc după ce a verificat impozitele pe 2026. Suma uriașă pe care ar trebui să o plătească: „Nu este corect calculată” # Click.ro
Monica Tatoiu (69 de ani) a dezvăluit suma uriașă pe care ar urma să o achite către bugetul local. Revoltată, fosta femeie de afaceri susține că este vorba despre o eroare de calcul!
17:00
De ce alege Cătălin Botezatu să meargă des în Egipt: „Am fost de peste 30 de ori!” I se trage de la mama lui # Click.ro
Cătălin Botezatu (59 de ani) tocmai ce s-a întors dintr-un sejur de 14 zile în Egipt, destinație pe care o adoră în toate formele ei.
Acum 2 ore
16:50
Țara noastră are trei jucătoare pe tabloul principal.
16:40
O femeie din Turcia susține că Donald Trump este tatăl ei biologic: „Vreau să mă recunoască!” # Click.ro
Necla Ozmen (55 de ani), o femeie din Ankara, Turcia, susține că este fiica biologică a lui Donald Trump (79 de ani) și se află într-o luptă legală pentru ca președintele american să fie recunoscut drept tatăl ei.
16:40
Horoscop vineri, 16 ianuarie. Scorpionii primesc un cadou neașteptat, iar Balanțele încep un proiect nou # Click.ro
Horoscop vineri, 16 ianuarie. Scorpionii primesc un cadou neașteptat, iar Balanțele încep un proiect nou.
Acum 4 ore
15:40
Cum îi merg afacerile Andreeei Perju după divorț?! „Am două restaurante, responsabilitatea e mare” # Click.ro
Andreea Perju este patroană la două restaurante cu specific italienesc.
15:40
Maia, fiica lui Teo Trandafir, a plecat de acasă. Cât de greu îi este prezentatoarei TV, rămasă de una singură: „M-am adaptat destul de complex” # Click.ro
Teo Trandafir, una dintre cele mai carismatice, serioase și apreciate prezentatoare TV românești, vorbește cu sinceritate despre cel mai dificil moment din viața sa, din ultima perioadă: plecarea Maiei, fiica sa în vârstă de 21 de ani, care a ales să înceapă singură un nou capitol al vieții sale.
15:40
O garsonieră minusculă a uimit posibilii cumpărători! Are numai 10 metri pătrați și un preț imbatabil # Click.ro
La început de 2026, piața imobiliară din România vine cu o ofertă care atrage imediat atenția: cea mai ieftină garsonieră scoasă la vânzare se află într-un oraș de pe malul Dunării și are un preț de pornire de doar 11.500 de euro.
15:40
Fiica secretă a lui Freddie Mercury s-a stins din viață la 48 de ani: „Nu am vrut să-l împart pe tatăl meu cu întreaga lume” # Click.ro
Un capitol tulburător și puțin cunoscut din viața legendarului Freddie Mercury a ieșit din nou la lumină. Fiica sa secretă, cunoscută sub numele de „Bibi”, a murit la vârsta de 48 de ani, după o lungă luptă cu un cancer rar.
15:40
Ce se întâmplă cu conacul cumpărat de Gabriela Cristea și Tavi Clonda în Italia. Motivul pentru care nu-l mai renovează: „Drept urmare, ne-am hotărât să...” # Click.ro
Schimbare de plan în familia Gabrielei Cristea, în ceea ce privește locuința cumpărată chiar în inima regiunii Abruzzo, în Italia. Vedeta și soțul ei și-au dorit să aibă propria casă de vacanță pe malul Mării Adriatice, iar în vara anului trecut au achiziționat o casă nelocuită de mult tim, pe care
14:40
Antrenorul român „s-a îșurubat” pe banca tehnică a italienilor.
14:30
Carmen Brumă a început anul cu sesiune. Trucul perfect pentru focus și concentrare în perioada examenelor: „Mă ajută să fiu productivă” # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) a început anul cu burta pe carte. Vedeta este în plină sesiune și învață pe rupte pentru că mereu îi place să fie cea mai bună în tot ceea ce face.
14:30
Ce ar fi descoperit șefii de la Pro TV, la emisiunea lui Măruță. Ce nereguli ar fi existat # Click.ro
Scoaterea din grila PRO TV a emisiunii „La Măruță”, moderată și prezentată de Cătălin Măruță, a stârnit mare vâlvă în media românească. La scurt timp după comunicarea deciziei de către „greii” din PRO TV, ies la iveală detalii referitoare la modul în care Măruță ar fi gestionat relațiile cu colegii
14:30
Răsturnare de situație în dosarul morții omului de afaceri din Arad! Omul care a făcut bomba scapă de acuzații și devine martor-cheie # Click.ro
La aproape cinci ani de la una dintre cele mai tulburătoare crime din România, ancheta privind moartea afaceristului Ioan Crișan ia o turnură neașteptată. Dosarul exploziei care a zguduit Aradul în 2021.
14:10
Curtea de Apel respinge cererea de suspendare a comitetului de reformă a justiției. Guvernul Bolojan obține o primă victorie # Click.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a obținut joi o primă victorie în instanță în disputa legată de comitetul de reformă a justiției. Curtea de Apel București (CAB) a respins cererea formulată de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept.
14:00
Radu Ciucă, mesaj impresionant pentru Cătălin Măruță. Ce i-a transmis prietenului său: „Emisiunea se oprește, dar povestea noastră continuă” # Click.ro
Radu Ciucă îi transmite un mesaj de mulțumire lui Cătălin Măruță, alături de care a petrecut 18 ani pe platourile de filmare. Relația de colegialitate s-a transformat în una de prietenie, care va continua mereu, chiar dacă nu mai formează o echipă pe plan profesional.
14:00
Povestea incredibilă a fetei care a sfidat războiul. S-a născut pe 15 ianuarie și a murit la doar 23 de ani în fruntea unui pluton de infanterie # Click.ro
La 15 ianuarie s-a născut una dintre cele mai puternice și dramatice figuri ale istoriei României moderne. Ecaterina Teodoroiu, prima femeie combatant din Armata Română, a devenit un simbol al sacrificiului dus până la extrem.
Acum 6 ore
13:50
Greșeala pe care o fac aproape toți înainte de un interviu sau examen. Te poate costa enorm # Click.ro
Imaginează-ți scena: stai într-o sală de așteptare înaintea interviului pentru jobul visurilor tale. Nu ai poftă de mâncare, palmele îți sunt transpirate, inima îți bate accelerat, iar gândurile se amestecă haotic.
13:00
Ce fel de tată este CRBL pentru Alesia, fiica lui. Elena Vîșcu, adevărul despre plata pensiei alimentare: „Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm” # Click.ro
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, vorbește deschis despre relația artistului cu fiica lui, menționând că uneori întârzie cu plata pensiei alimentare.
13:00
Dorobanțu, adevărul despre relația cu Naomi după ce a câștigat 100.000 de lei la „Casa iubirii”?! Este blonda femeia vieții lui? „Suntem două persoane diferite” # Click.ro
Veronica și Denis Dorobanțu au fost desemnați câștigătorii sezonului 4 „Casa iubirii”.
13:00
Nick Rădoi dezvăluie ce tratamente face în Mexic pentru a se vindeca de cancer! Ce medicamente conține protocolul urmat de milionar ?! „Sunt miraculoase!” # Click.ro
Nick Rădoi se tratează în Mexic de cancer. Ce medicamente are incluse în schema de tratament?!
12:20
O bucată din tavanul unei săli de clasă s-a desprins și a căzut peste elevi, în timpul orelor, în cel mai mare liceu din Botoșani. Un adolescent de 14 ani a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar incidentul a declanșat o anchetă penală, controale în lanț și reacții oficiale.
Acum 8 ore
11:30
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Poetul are un crater pe Mercur cu numele său și o planetă îi poartă numele # Click.ro
Pe 15 ianuarie 2026, România sărbătorește Ziua Culturii Naționale și îl omagiază pe Mihai Eminescu, poetul care a transformat profund literatura română și a devenit un simbol al identității culturale.
11:30
Mărturia unui medic român de 33 de ani care s-a întors în țară, după ce a stat 5 ani în Franța: „În Paris nu aveam…” # Click.ro
Tot mai mulți medici români renunță la ideea emigrării definitive și aleg să se întoarcă acasă, după ani petrecuți în spitale din străinătate.
11:00
Netflix a comandat un nou serial de la creatorul „Squid Game”. Cine o să joace în noua producție # Click.ro
Hwang Dong-hyuk, regizorul sud-coreean care a adus fenomenul global „Squid Game”, revine cu o nouă producție pentru Netflix.
11:00
Cabral face destăinuiri de familie. Ce spune despre mama și sora lui, Artemis: „Am ajuns mult mai lipit de familie decât m-aș fi așteptat vreodată!” # Click.ro
Cabral, unul dintre cei mai celebri prezentatori de televiziune, vorbește cu sinceritate despre rolul de tată, de fiu și de frate. În cel mai recent interviu oferit presei, soțul Andreei Ibacka a făcut mărturisiri sincere despre familia lui și relația dintre el, mama și sora acestuia.
10:30
Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară, a ajuns de urgență la spital în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, după ce a suferit un infarct. A fost transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul din Suceava, acolo unde medicii au internat-o pentru a o stabiliza. Rec
10:20
Sezonul de iarnă continuă în forță. S-a deschis una dintre cele mai spectaculoase pârtii din Masivul Postăvarul. Are 3.000 de metri lungime # Click.ro
Poiana Brașov își îmbogățește domeniul schiabil cu o pârtie impresionantă, destinată iubitorilor de sporturi de iarnă cu experiență.
10:20
Băutura românească după care toți turiștii străini sunt înnebuniți! O consumă imediat cum ajung la noi în țară # Click.ro
România are multe lucruri care îi cuceresc pe vizitatori – peisaje, mâncare, tradiții – însă există un „ritual” care se repetă aproape de fiecare dată când un turist străin ajunge la noi: prima țuică sau pălincă băută chiar din prima zi.
10:10
Cum trăiesc groenlandezii sub amenințarea invaziei americane: „Înainte, viața era ușoară. Mi-e atât de frică” # Click.ro
Până nu demult, Groenlanda era percepută drept unul dintre cele mai pașnice teritorii ale lumii, un spațiu izolat de marile tensiuni geopolitice.
10:10
Fuego, relație specială cu mama lui. Ce se întâmplă ori de câte ori aceștia se revăd: „În continuare îmi place să o tachinez, ca în copilărie” # Click.ro
Paul Surugiu, sau Fuego, așa cum este cunoscut de către oamenii de acasă, vorbește cu sinceritate și apreciere despre femeia care i-a dat viață și relația neschimbată pe care o au de ani de zile. Deși este un artist de succes, nu-și uită rădăcinile și nici casa părintească, astfel că ori de câte ori
Acum 12 ore
09:20
Mâine începe prima ediție Fidelis din 2026. Dobânzile și scadența la titlurile de stat în euro și lei # Click.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea primei ediții Fidelis din 2026, programată între 16 și 23 ianuarie. Această emisiune oferă dobânzi atractive pentru titlurile de stat denominate atât în lei, cât și în euro, iar câștigurile obținute sunt scutite de impozit
09:20
Vremea azi, 15 ianuarie 2026. Gerul s-a domolit, temperaturi neobișnuit de ridicate în unele zone # Click.ro
Vremea intră pe un trend de încălzire joi, 15 ianuarie 2026, în cea mai mare parte a țării, după zilele cu ger accentuat.
09:20
Cantitatea de alcool pe care trebuie să o consumăm. Care este recomandarea Mihalei Bilic: „Beția constă într-o grămadă de contradicții” # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aspect important din stilul de viață al anumitor persoane: consumul de alcool. Așa cum deja ne-a obișnuit de ani de zile, a revenit în mediul online cu un mesaj în care vorbește despre avantajele și dezavantajele consumului de alc
08:50
Un cutremur slab s-a produs joi dimineaţă în România, evenimentul fiind înregistrat în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active din punct de vedere tectonic.
08:20
Iarna nu cedează! Un nou val de ger lovește România. Frig crâncen până la mijlocul săptămânii viitoare # Click.ro
România a ieșit temporar din primul episod serios de ger al sezonului, însă meteorologii avertizează că urmează o nouă perioadă de frig accentuat
08:00
Începând cu acest an, românii cu dizabilități nu mai beneficiază de scutiri fiscale și sunt obligați să achite impozite și taxe locale, la fel ca persoanele apte de muncă.
07:40
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes # Click.ro
Luna februarie vine cu o energie rară și extrem de favorabilă pentru o anumită zodie. După o perioadă de ezitări, amânări sau lupte interioare, Gemenii intră într-un capitol spectaculos, în care oportunitățile apar din toate direcțiile.
07:10
Există deserturi care se mănâncă pe fugă și există deserturi care se savurează lent, cu ochii închiși și cu gândul plecat departe. Tiramisu Affogato face parte din a doua categorie.
06:10
Cum să cureți tăvile de copt arse cu două ingrediente banale. Trucul care le va face să strălucească din nou # Click.ro
Tăvile de copt spun povești. Despre prăjituri reușite, cine grăbite, lasagna prea rumenită sau brânză topită care a curs exact unde nu trebuia.
05:10
În viața de zi cu zi, interacționăm cu oameni care ne dau energie și ne inspiră, dar și cu persoane care par să ne golească de vitalitate. Adesea, nu faptele lor directe sunt problema, ci modul în care comunică.
Acum 24 ore
04:10
Sarmale cu nuci și salată de icre din semințe de chia. Două rețete vegetariane delicioase pe care e musai să le încerci și tu. Sunt foarte ușor de preparat # Click.ro
Dacă ești pasionat de bucătăria vegetariană sau vrei să oferi variante inedite pentru mesele de sărbători sau weekend, aceste două rețete sunt perfecte pentru tine.
03:10
Pe timpul sezonului rece, aerul uscat din locuință poate deveni un adevărat inamic al sănătății și confortului.
02:10
Zodia care astăzi, 15 ianuarie, zărește luminița de la capătul tunelului. Acest nativ își rezolvă toate problemele și are parte și de o veste grozavă # Click.ro
Astăzi, 15 ianuarie 2026, nativii din zodia Fecioară vor simți o schimbare majoră în viața lor. După o perioadă tensionată și plină de provocări, aceștia vor începe să observe luminița de la capătul tunelului.
01:10
Te-ai întrebat vreodată de ce o tăietură aparent mică de hârtie provoacă atât de multă durere? Chiar dacă rana este superficială și sângerează destul de puțin, senzația de arsură sau înțepătură poate fi surprinzător de intensă
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.