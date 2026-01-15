CCR urmează să reia analiza asupra sesizării privind reforma pensiilor magistraților asumată de guvern

07:50

În Uganda se desfășoară alegeri, unde președintele Yoweri Museveni încearcă să obțină al șaptelea mandat după aproape patru decenii la putere. Principalul său contacandidat este cântărețul devenit politician Robert Kyagulanyi, supranumit Bobi Wine, care candidează pentru a doua oară. Corespondentul BBC transmite că peste 20 de milioane de ugandezi votează în cadrul unora dintre cele […]