OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”

Sport.ro, 15 ianuarie 2026 20:50

”Câinii” s-au despărțit de un închizător.

Acum 30 minute
20:50
Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia Sport.ro
Dinamo își poate pierde căpitanul în această perioadă de mercato, după ce a primit o ofertă avantajoasă din partea lui Metalist Harkov.
20:50
Acum o oră
20:40
Acuzații grave ale lui Michel Platini către Gianni Infantino: „A devenit autocrat” Sport.ro
Fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, a lansat un atac violent la adresa preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, acuzându-l că "a devenit autocrat de la pandemia de Covid-19", într-un interviu publicat joi în The Guardian, scrie AFP.
20:40
Coman, victima unui fault criminal: faza care l-a „rupt“, greu de privit! Sport.ro
Titularizat în partida Al-Arabi – Al-Gharafa, internaționalul român a fost nevoit să părăsească terenul foarte devreme.
Acum 2 ore
20:10
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC Sport.ro
O luptătoare din UFC este gata să învețe femeile să se apere!
20:00
Spaniolii condamnă scandările rasiste la adresa lui Vinicius: ”Suntem alături de tine” Sport.ro
Liga spaniolă de fotbal a condamnat, joi, insultele rasiste la adresa lui Vinicius la înfrângerea echpei Real Madrid, scor 3-2, cu Albacete, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Spaniei.
19:50
United, asta ar fi lovitura anului: „Aduceți-l, dacă vreți trofee din nou!“ Sport.ro
Un colos decăzut, în căutarea gloriei de altă dată, a primit o recomandare din partea unui fost angajat pentru funcția de antrenor principal.
19:40
Veste excelentă pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu transferul lui Lisav Eissat Sport.ro
Lisav Eissat era ca transferat în Polonia, dar a intervenit un factor neașteptat.
19:30
Fără precedent! Cum vor protesta fanii lui Rapid, furioși pe conducere, la meciul cu Metaloglobus: ”Poate așa vor înțelege” Sport.ro
Ruptură la Rapid.
19:30
Coman, ghinion teribil: imagini dureroase cu Florinel în timpul meciului cu echipa lui Contra Sport.ro
Titularizat în derby-ul din Qatar Stars League, Al-Arabi – Al-Gharafa, fostul golgheter al FCSB-ului a trăit o mare decepție.
Acum 4 ore
18:30
Ce au spus canotorii români înaintea cantonamentului din Italia: „Asta este partea urâtă” Sport.ro
Lotul olimpic de canotaj al României va efectua un stagiu de pregătire în Italia în perioada 1 februarie - 8 martie, sportivii arătându-se încrezători că vor putea progresa în această perioadă în perspectiva participării la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale, care vor avea loc în acest an la o distanţă de doar trei săptămâni.
18:30
Dinamo - FCSB în deșert: Coman, titular în meciul serii, în Qatar, cu echipa lui Contra! Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună o partidă cu o miză uriașă în Qatar Stars League.
18:20
Reacția lui Robert Sălceanu după ce a semnat cu Rapid Sport.ro
Robert Sălceanu (22 de ani) este al doilea transfer efectuat de giuleșteni în actuala perioadă de mercato.
18:20
Drăgușin, culisele explozive ale plecării de la Tottenham: „E gata! Asta le-a transmis șefilor“ Sport.ro
Internaționalul român și-a dorit enorm să joace, în Premier League, însă aventura sa, la Tottenham, i-a lăsat un gust amar.
18:00
Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo” Sport.ro
Jefte Betancor a fost evidențiat de presa din Spania, după prestația senzațională din victoria lui Albacete cu Real Madrid.
17:50
Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV, interviu inedit cu Florentin Petre, de la 19:58 Sport.ro
Florentin Petre a împlinit 50 de ani.
17:40
Meci horror la Belgrad! România, scufundată de Italia la Europeanul de polo: ce urmează pentru elevii lui Bogdan Rath Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Ambele echipe erau calificate anterior în faza grupelor principale. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia.
17:30
„Drăgușin, începe licitația!“: englezii au anunțat numele colosului care a început negocierile cu Tottenham Sport.ro
Se înmulțesc echipele care încearcă să obțină semnătura fundașului român, care își dorește un transfer pentru a putea juca în mod constant.
17:20
Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat în această iarnă de la CFR Cluj.
17:20
Culisele negocierilor Dinamo - Metalist Harkov pentru transferul lui Cîrjan: totul stă într-un singur răspuns Sport.ro
Dinamo își poate pierde căpitanul în această perioadă de mercato, după ce a primit o ofertă avantajoasă din partea lui Metalist Harkov.
17:20
Revenire la Inter! Transferul surpriză al lui Cristi Chivu: „Nu se va mulțumi cu câteva milioane” Sport.ro
Inter poate readuce un jucător care a evoluat în tricoul „nerazzurrilor” timp de șase sezoane.
Acum 6 ore
17:10
Șumudică, direct în istorie: dezvăluirea arabilor Sport.ro
Ajuns de două săptămâni, la Al-Okhdood, Marius Șumudică (54 de ani) are deja două partide în campionat: prima pierdută la limită, a doua câștigată la fel.
17:00
Claudiu Niculescu a stabilit programul de la CSM Slatina! Care va fi primul meci al formației din Olt Sport.ro
CSM Slatina s-a reunit pentru a începe pregătirea de iarnă din 2026.
17:00
Rapid a prezentat al doilea transfer al iernii: ”Bun venit în Giulești!” Sport.ro
Echipa din Grant l-a mai adus pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo în această fereastră de transferuri.
16:50
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc Sport.ro
Cristian Chivu (45 de ani) este ”principal” la Inter Milano de la începutul lui iunie 2025.
16:40
Fostul președinte de la Dinamo a spus-o clar: ”Cătălin Cîrjan e deja vândut” Sport.ro
Dinamo așteaptă transferuri, chiar dacă perioada de pregătire din Antalya s-a încheiat, dar poate pierde cel mai important jucător în următoarea perioadă.
16:40
Claudiu Niculescu a început treaba: „Urmează o perioadă grea” Sport.ro
CSM Slatina s-a reunit pentru a începe pregătirea de iarnă din 2026.
16:30
Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze! Sport.ro
Xabi Alonso (44 de ani) a plecat de la Real Madrid după Supercupa Spaniei, pierdută cu 2-3 în fața celor de la Barcelona.
16:30
Șut, începe aventura arabă de după plecarea de la FCSB: anunțul presei din Emirate Sport.ro
Mijlocașul de 26 de ani a plecat de aproape două săptămâni din România, însă transferul său la Al-Ain abia acum s-a finalizat.
16:10
Darius Olaru, detalii despre prietenia cu Adrian Șut. La ce meci se certau cei doi colegi de cameră de la FCSB: „Ne contram” Sport.ro
Darius Olaru a discutat într-un interviu despre prietenia sa cu Adrian Șut, mijlocaș transferat recent de la FCSB. 
15:50
Fostul star de la Juventus și Bayern Munchen, care a fost adus în Europa de Mircea Lucescu, revine în Italia la o echipă din Serie D! Sport.ro
Veteranul brazilian s-ar fi înțeles cu AC Chievo Verona și poate juca în Serie D din italia. 
15:30
Imaginea cu Cristi Chivu care umple de fericire inimile suporterilor interiști Sport.ro
O imagine cu Cristi Chivu i-a impresionat pe fanii grupării Inter Milano. 
15:20
Fosta vedetă a lui Liverpool va juca următoarele două sezoane la campioana Ungariei Sport.ro
Ferencvaros trasferă gratis un câștigător al Champions League sub comanda lui Jurgen Klopp.
Acum 8 ore
15:10
Galatasaray transferă jucători de la Real, PSG și Manchester United! Sport.ro
Turcii de la Galatasaray au în plan transferuri de impact. 
15:10
FCSB s-a întors în România! Budescu, alături de jucătorii campioanei Sport.ro
FCSB a încheiat cantonamentul din Antalya, iar joi a revenit la București. Campioana României va disputa vineri seară primul meci oficial din 2026.
14:50
Revenire spectaculoasă din străinătate în Superligă! A semnat fostul campion al României și câștigător al Cupei și Supercupei Sport.ro
UTA Arad a anunțat ultimul transfer.
14:40
Mihai Toma strigă mobilizarea la FCSB: „Avem puncte de recuperat, este presiune”. Ce a spus despre FC Argeș Sport.ro
Ce a spus Mihai Toma înaintea partidei FC Argeș - FCSB de mâine, 16 ianuarie, de la ora 20:00. 
14:30
Duel românesc ACUM în Cupa Turciei! Un tricolor este titular chiar la debut Sport.ro
Denis Radu și Dorin Rotariu sunt adversari în Türkiye Kupası.
14:30
Și-a revenit Loris Karius! E pe val: titular meci de meci și pe locul 1 cu echipa sa Sport.ro
Loris Karius intrase într-un con de umbră de câțiva ani. 
14:20
După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze Sport.ro
Cosmin Contra are un parcurs senzațional alături de Al-Arabi, în Qatar, iar fostul selecționer vizează o revenire în Spania.
14:10
Florentin Petre, la 50 de ani! ”Astăzi, este din nou aici” Sport.ro
Legenda lui Dinamo ocupă în prezent poziția de antrenor secund al ”câinilor”.
14:00
Au început lucrările pentru stadionul de 100 de milioane de euro din Superligă! Sport.ro
Lucrările pentru arena de 100 de milioane de euro din Superliga României au început oficial astăzi. 
13:50
Narcis Răducan: "Cu Steaua am biruit ca Ștefan cel Mare, dar în Turcia! România poate învinge cu starea de spirit" Sport.ro
Narcis Răducan a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre meciul de baraj pe care România îl va disputa împotriva Turciei pe 26 martie, de la ora 19.00.
13:50
Carlos Alcaraz, avantajat la tragerea la sorți: Djokovic, traseu infernal. Cele mai tari meciuri din primul tur la Australian Open 2026 Sport.ro
Carlos Alcaraz poate fi mulțumit de rezultatul tragerii la sorți a tabloului principal de la Australian Open 2026.
13:40
Sezonul horror pentru campioana României continuă! La câte înfrângeri consecutive a ajuns în Champions League Sport.ro
Volei Alba Blaj, eșec după eșec în Europa.
13:30
Dan Șucu, pregătit să dea lovitura! A trimis oficial oferta pentru titularul de drept din Ligue 1 Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul și președintele grupării Genoa, a trimis oferta pentru un fotbalist titular în primul eșalon al fotbalului francez. 
13:20
Urmează încă o lovitură pentru Pogba? Monaco se poate descotorosi de el, dacă nu se impune rapid Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 12 ore
13:10
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică” Sport.ro
Leo Saca are 19 ani și a ales în cele din urmă naționala Moldovei, pentru care acum joacă la Under 21.
13:10
Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac Sport.ro
Ciprian Deac (39 de ani) nu a fost luat de CFR Cluj în cantonamentul din această iarnă.
12:40
Ajax Amsterdam, umilită de AZ Alkmaar în Cupa Olandei! Sport.ro
Ultimul trofeu câștigat de "Lăncierii" este titlul de campioană în 2022. 
