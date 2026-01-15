OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”

18:30

Lotul olimpic de canotaj al României va efectua un stagiu de pregătire în Italia în perioada 1 februarie - 8 martie, sportivii arătându-se încrezători că vor putea progresa în această perioadă în perspectiva participării la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale, care vor avea loc în acest an la o distanţă de doar trei săptămâni.