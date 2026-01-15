OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
”Câinii” s-au despărțit de un închizător.
Dinamo își poate pierde căpitanul în această perioadă de mercato, după ce a primit o ofertă avantajoasă din partea lui Metalist Harkov.
Fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, a lansat un atac violent la adresa preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, acuzându-l că "a devenit autocrat de la pandemia de Covid-19", într-un interviu publicat joi în The Guardian, scrie AFP.
Titularizat în partida Al-Arabi – Al-Gharafa, internaționalul român a fost nevoit să părăsească terenul foarte devreme.
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC # Sport.ro
O luptătoare din UFC este gata să învețe femeile să se apere!
Liga spaniolă de fotbal a condamnat, joi, insultele rasiste la adresa lui Vinicius la înfrângerea echpei Real Madrid, scor 3-2, cu Albacete, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Spaniei.
Un colos decăzut, în căutarea gloriei de altă dată, a primit o recomandare din partea unui fost angajat pentru funcția de antrenor principal.
Lisav Eissat era ca transferat în Polonia, dar a intervenit un factor neașteptat.
Coman, ghinion teribil: imagini dureroase cu Florinel în timpul meciului cu echipa lui Contra # Sport.ro
Titularizat în derby-ul din Qatar Stars League, Al-Arabi – Al-Gharafa, fostul golgheter al FCSB-ului a trăit o mare decepție.
Ce au spus canotorii români înaintea cantonamentului din Italia: „Asta este partea urâtă” # Sport.ro
Lotul olimpic de canotaj al României va efectua un stagiu de pregătire în Italia în perioada 1 februarie - 8 martie, sportivii arătându-se încrezători că vor putea progresa în această perioadă în perspectiva participării la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale, care vor avea loc în acest an la o distanţă de doar trei săptămâni.
Urmărim și comentăm împreună o partidă cu o miză uriașă în Qatar Stars League.
Robert Sălceanu (22 de ani) este al doilea transfer efectuat de giuleșteni în actuala perioadă de mercato.
Drăgușin, culisele explozive ale plecării de la Tottenham: „E gata! Asta le-a transmis șefilor“ # Sport.ro
Internaționalul român și-a dorit enorm să joace, în Premier League, însă aventura sa, la Tottenham, i-a lăsat un gust amar.
Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo” # Sport.ro
Jefte Betancor a fost evidențiat de presa din Spania, după prestația senzațională din victoria lui Albacete cu Real Madrid.
Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV, interviu inedit cu Florentin Petre, de la 19:58 # Sport.ro
Florentin Petre a împlinit 50 de ani.
Meci horror la Belgrad! România, scufundată de Italia la Europeanul de polo: ce urmează pentru elevii lui Bogdan Rath # Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Ambele echipe erau calificate anterior în faza grupelor principale. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia.
„Drăgușin, începe licitația!“: englezii au anunțat numele colosului care a început negocierile cu Tottenham # Sport.ro
Se înmulțesc echipele care încearcă să obțină semnătura fundașului român, care își dorește un transfer pentru a putea juca în mod constant.
Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat în această iarnă de la CFR Cluj.
Culisele negocierilor Dinamo - Metalist Harkov pentru transferul lui Cîrjan: totul stă într-un singur răspuns # Sport.ro
Dinamo își poate pierde căpitanul în această perioadă de mercato, după ce a primit o ofertă avantajoasă din partea lui Metalist Harkov.
Revenire la Inter! Transferul surpriză al lui Cristi Chivu: „Nu se va mulțumi cu câteva milioane” # Sport.ro
Inter poate readuce un jucător care a evoluat în tricoul „nerazzurrilor” timp de șase sezoane.
Ajuns de două săptămâni, la Al-Okhdood, Marius Șumudică (54 de ani) are deja două partide în campionat: prima pierdută la limită, a doua câștigată la fel.
Claudiu Niculescu a stabilit programul de la CSM Slatina! Care va fi primul meci al formației din Olt # Sport.ro
CSM Slatina s-a reunit pentru a începe pregătirea de iarnă din 2026.
Echipa din Grant l-a mai adus pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo în această fereastră de transferuri.
Cristian Chivu (45 de ani) este ”principal” la Inter Milano de la începutul lui iunie 2025.
Dinamo așteaptă transferuri, chiar dacă perioada de pregătire din Antalya s-a încheiat, dar poate pierde cel mai important jucător în următoarea perioadă.
Xabi Alonso (44 de ani) a plecat de la Real Madrid după Supercupa Spaniei, pierdută cu 2-3 în fața celor de la Barcelona.
Mijlocașul de 26 de ani a plecat de aproape două săptămâni din România, însă transferul său la Al-Ain abia acum s-a finalizat.
Darius Olaru, detalii despre prietenia cu Adrian Șut. La ce meci se certau cei doi colegi de cameră de la FCSB: „Ne contram” # Sport.ro
Darius Olaru a discutat într-un interviu despre prietenia sa cu Adrian Șut, mijlocaș transferat recent de la FCSB.
Fostul star de la Juventus și Bayern Munchen, care a fost adus în Europa de Mircea Lucescu, revine în Italia la o echipă din Serie D! # Sport.ro
Veteranul brazilian s-ar fi înțeles cu AC Chievo Verona și poate juca în Serie D din italia.
O imagine cu Cristi Chivu i-a impresionat pe fanii grupării Inter Milano.
Ferencvaros trasferă gratis un câștigător al Champions League sub comanda lui Jurgen Klopp.
Turcii de la Galatasaray au în plan transferuri de impact.
FCSB a încheiat cantonamentul din Antalya, iar joi a revenit la București. Campioana României va disputa vineri seară primul meci oficial din 2026.
Revenire spectaculoasă din străinătate în Superligă! A semnat fostul campion al României și câștigător al Cupei și Supercupei # Sport.ro
UTA Arad a anunțat ultimul transfer.
Mihai Toma strigă mobilizarea la FCSB: „Avem puncte de recuperat, este presiune”. Ce a spus despre FC Argeș # Sport.ro
Ce a spus Mihai Toma înaintea partidei FC Argeș - FCSB de mâine, 16 ianuarie, de la ora 20:00.
Denis Radu și Dorin Rotariu sunt adversari în Türkiye Kupası.
Loris Karius intrase într-un con de umbră de câțiva ani.
Cosmin Contra are un parcurs senzațional alături de Al-Arabi, în Qatar, iar fostul selecționer vizează o revenire în Spania.
Legenda lui Dinamo ocupă în prezent poziția de antrenor secund al ”câinilor”.
Lucrările pentru arena de 100 de milioane de euro din Superliga României au început oficial astăzi.
Narcis Răducan: "Cu Steaua am biruit ca Ștefan cel Mare, dar în Turcia! România poate învinge cu starea de spirit" # Sport.ro
Narcis Răducan a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre meciul de baraj pe care România îl va disputa împotriva Turciei pe 26 martie, de la ora 19.00.
Carlos Alcaraz, avantajat la tragerea la sorți: Djokovic, traseu infernal. Cele mai tari meciuri din primul tur la Australian Open 2026 # Sport.ro
Carlos Alcaraz poate fi mulțumit de rezultatul tragerii la sorți a tabloului principal de la Australian Open 2026.
Sezonul horror pentru campioana României continuă! La câte înfrângeri consecutive a ajuns în Champions League # Sport.ro
Volei Alba Blaj, eșec după eșec în Europa.
Dan Șucu, pregătit să dea lovitura! A trimis oficial oferta pentru titularul de drept din Ligue 1 # Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul și președintele grupării Genoa, a trimis oferta pentru un fotbalist titular în primul eșalon al fotbalului francez.
Urmează încă o lovitură pentru Pogba? Monaco se poate descotorosi de el, dacă nu se impune rapid # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică” # Sport.ro
Leo Saca are 19 ani și a ales în cele din urmă naționala Moldovei, pentru care acum joacă la Under 21.
Ciprian Deac (39 de ani) nu a fost luat de CFR Cluj în cantonamentul din această iarnă.
Ultimul trofeu câștigat de "Lăncierii" este titlul de campioană în 2022.
