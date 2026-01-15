Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis
Fanatik, 15 ianuarie 2026 22:20
Cine este prima sportivă din Iran care a cucerit o medalie olimpică. Aceasta are un mesaj încărcat de trăiri intense în urma conflictelor din țara sa natală.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
22:40
Cât de mult s-au întărit, de fapt, FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova sau CFR Cluj. Veniri, plecări și bani cheltuiți la reluarea SuperLigii # Fanatik
Cine a investit cel mai mult la reluarea SuperLigii? Analiza completă a transferurilor făcute de FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR Cluj: veniri, plecări și bani cheltuiți
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 16 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 362 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
Acum 30 minute
22:20
Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis # Fanatik
Cine este prima sportivă din Iran care a cucerit o medalie olimpică. Aceasta are un mesaj încărcat de trăiri intense în urma conflictelor din țara sa natală.
Acum o oră
22:10
Acum e totul clar! Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia, după ce ucrainenii i-au făcut o ofertă de milioane de euro lui Dinamo # Fanatik
Cătălin Cîrjan a oferit prima reacție după ce a refuzat să se transfere în Ucraina. Ce a decis căpitanul „câinilor” și ce mesaj a oferit acesta suporterilor dinamoviști.
22:00
Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de 20.000 de euro” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat întăriri la FCSB! Patronul campioanei României a luat o decizie care îi va face extrem de fericiți pe suporterii roș-albaștrilor.
21:50
Jucătoarea de tenis, Ana Bogdan, a făcut o dezvăluire neașteptată în mediul online. Sportiva de 33 de ani este pregătită pentru etapa următoare a carierei.
Acum 2 ore
21:40
Păreri împărțite după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „Poate se gândesc să-l vândă pe Dobre” / „Va fi util” # Fanatik
Horia Ivanovici și invitații săi au făcut o analiză la sânge legată de transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Concluziile nu sunt toate pozitive pentru giuleșteni.
21:10
Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână # Fanatik
O serie de evenimente stranii, de la dispariții la scandaluri financiare, marchează începutul de an în țara care a preluat la 1 ianuarie președinția Uniunii Europene.
21:00
Care este starea de spirit la FCSB, înaintea meciului cu FC Argeș. Jucătorii campioanei României au recunoscut că presiunea e la cote maxime.
Acum 4 ore
20:30
Dinamo i-a anunțat plecarea jucătorului cu 74 de apariții la națională! Surpriză chiar înainte de reluarea SuperLigii: „Mult succes!” # Fanatik
Dinamo a luat o decizie surprinzătoare în plină perioadă de mercato. Formația din Ștefan cel Mare s-a despărțit de un jucător important. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
20:20
El este comentatorul din România care a fost reclamat pentru că a recomandat în timpul meciului naționalei un serial de pe Netflix # Fanatik
Un comentator român a ajuns în atenția CNA după o remarcă făcută în timpul unui meci al echipei naționale, când le-a recomandat telespectatorilor un serial de pe Netflix.
20:10
FIFA anunță cereri record pentru Campionatul Mondial din 2026: „Nu-i putem primi pe toți”. Prețurile sunt de cinci ori mai scumpe față de ediția precedentă # Fanatik
Chiar dacă prețurile pentru biletele de la meciurile Cupei Mondiale din 2026 sunt exagerat de scumpe, fanii fotbalului își arată interesul în număr foarte mare. Anunțul lui Gianni Infantino
19:50
Imagini uluitoare la Al Arabi – Al-Gharafa! Jucătorii lui Cosmin Contra l-au „rupt” pe Florinel Coman, după ce românul i-a ridiculizat. Cum arată tibia lui „Mbappe”. Video # Fanatik
Florinel Coman parcurge o perioadă de vis în Qatar. Atacantul s-a distrat cu fundașii pregătiți de Cosmin Contra în etapa 13 din campionat, iar ulterior a ieșit de pe teren.
19:40
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!” # Fanatik
Viitorul lui Mihai Popescu în tricoul celor de la FCSB este în dubii. Gigi Becali spune că îi va prelungi contractul jucătorului de națională doar cu o condiție extrem de strictă.
19:20
”Prietenul” lui Sorin Cârțu, delegat la FC Argeș – FCSB. Pe cine a trimis CCA la primul meci din 2026 # Fanatik
FCSB deschide anul 2026 din SuperLiga cu o partidă împotriva lui FC Argeș. Cine este arbitrul delegat de Comisia Centrală să conducă primul joc al noului an.
19:10
Este scandal total la Rapid! Decizie fără precedent anunțată de fanii giuleșteni. Se întâmplă chiar la meciul cu Metaloglobus # Fanatik
Scandalurile continuă la Rapid. Clubul patronat de Dan Șucu a primit o veste dură înainte de reluarea SuperLigii. Anunțul a fost făcut de suporterii din Peluza Nord.
18:50
Echipa patronată de Dan Șucu, Genoa, ar putea să fie obligată la finalul sezonului să cheltuiască o sumă uriașă dacă evită retrogradarea în liga secundă din Italia.
18:50
După ce a refuzat Metalist, Cătălin Cîrjan și-a ales viitoarea destinație: „Am vorbit cu el. E jucător de 8 milioane de euro, nu 4!” # Fanatik
Florentin Petre i-a anunțat viitoarea destinație a lui Cătălin Cîrjan. Antrenorul secund de la Dinamo a purtat o discuție cu mijlocașul de națională și a transmis pe ce preț va fi vândut de formația din Ștefan cel Mare.
18:50
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure” # Fanatik
Atmosfera din Danemarca devine tot mai îngrijorătoare, după amenințările lui Trump privind anexarea sau cumpărarea Groenlandei. Ce spun românii care trăiesc acolo?
Acum 6 ore
18:30
Cătălin Cîrjan a venit cu un răspuns după ce ucrainenii de la Metalist Harkov au făcut o nouă ofertă. Ce a transmis căpitanul „câinilor” și care este poziția clubului.
18:30
Serviciul de Transport Voluntari îi dă replica lui Ciprian Ciucu: „STV nu afectează bugetul STB” # Fanatik
Serviciul de Transport Voluntari îl contrazice pe Ciprian Ciucu şi îi transmite că transportul din Ilfov completează serviciile STB, nu le afectează bugetul.
18:10
Ce a ales să facă Donald Trump înainte să decidă viitorul pentru Groenlanda. Președintele SUA oprește lumea-n loc pentru un meci de fotbal american # Fanatik
Donald Trump participă la finala campionatului de fotbal universitar de la Miami, în timp ce tensiunile internaționale cresc. Proteste în Iran, îngrijorări legate de NATO.
17:50
„Asta e realitatea, dar mergem înainte!”. Dan Petrescu, descumpănit de ceea ce i s-a întâmplat # Fanatik
Dan Petrescu trece printr-o perioadă mai delicată din cauza unor probleme medicale. Fostul tehnician de la CFR Cluj a tras o concluzie amară.
17:40
FCSB a încheiat stagiul de pregătire efectuat în Antalya. ”Roș-albaștrii” vor întâlni FC Argeș în prima etapă din 2026, iar MM Stoica a vorbit despre unul dintre jucători
17:10
Profesorii, pregătiți de greva generală: sindicatele îi cheamă în stradă. „Colegii s-au săturat. Educația nu a fost niciodată o prioritate” # Fanatik
Sindicatele din educație cheamă profesorii la proteste masive. Nemulțumirile îi vor scoate, din nou, în stradă pe cadrele didactice. Când s-ar putea organiza
17:00
Ce echipe din China vor să-l transfere pe Nicolae Stanciu. Rapid își ia gândul, însă patronul Dan Șucu ar putea încasa o sumă uriașă # Fanatik
Mutare imposibilă în Giulești. Nicolae Stanciu e dorit într-un campionat puternic, din afara Europei. Cine a pus ochii pe mijlocașul echipei naționale.
17:00
Prima ligă de fotbal a României revine în actualitate, vineri, 16 ianuarie, cu primul meci oficial din 2026. O partidă în care FC Argeș, una dintre revelațiile sezonului, primește vizita campioanei din ultimii doi ani, […]
Acum 8 ore
16:30
Reacția Patriarhiei la calculul făcut de FANATIK despre impozitul pe care Biserica l-ar plăti pentru lăcașurile de cult. Cum se apără instituția # Fanatik
Patriarhia Română a reacționat în urma materialului publicat pe FANATIK în data de 13 ianuarie 2026 cu privire la faptul că Biserica Ortodoxă e scutită de impozitele pe clădiri și terenuri.
16:20
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru # Fanatik
Nicușor Dan a recunoscut că este suporterul unei echipe. A acceptat să spună și câteva lucruri despre aceasta. Contextul complet și când a zis că merge pe stadion
15:50
România, tot mai aproape de OCDE: ce înseamnă aderarea și ce efecte va avea asupra economiei: ”Beneficiile se vor simți indirect” # Fanatik
România a îndeplinit obiectivele asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Ce înseamnă aceasta pentru țara noastră și cu ce avertisment vin economiștii
15:50
Moartea suspectă a fostului fotbalist rus, găsit sub fereastra unui bloc din Moscova, este anchetată de autorități, care iau în calcul atât varianta crimei, cât și pe cea a sinuciderii.
15:30
Campionul cu FCSB nu se dezice de Rapid: „Îmi place să merg pe Giuleşti! E copilăria mea!”. Video exclusiv # Fanatik
Andrei Gheorghiţă a crescut în Giuleşti, acolo unde a mers la meciurile Rapidului, dar a câştigat titlul cu FCSB. Atacantul a povestit într-un interviu pentru FANATIK cum a gestionat situaţia în momentul transferului.
15:10
„Călăul“ lui Dinamo a revenit în Bănie și va îmbrăca din nou tricoul Universității Craiova # Fanatik
Marian Danciu, „călăul” lui Dinamo în 2023, s-a întors în Bănie și va îmbrăca din nou tricoul Universității Craiova, doar că în liga a treia. Ce planuri au oltenii.
15:00
Cum poți vedea în timp real adăposturile care îți pot salva viața în caz de război în România. Aplicația este gratuită # Fanatik
Românii pot afla rapid unde se află adăposturile de protecție civilă din țară. Hărți interactive și platforme oficiale arată în timp real locurile sigure în caz de război.
14:50
Fraudele cu voci generate de inteligenţa artificială se înmulţesc. Revolut lansează o funcţie care verifică apelurile suspecte # Fanatik
Escrocii folosesc tehnici tot mai sofisticate bazate pe inteligența artificială, iar Revolut răspunde printr-o funcție care detectează apelurile suspecte și reduce riscul de fraudă financiară.
Acum 12 ore
14:30
Tragere la sorți cu ouă Kinder la Cupa României la baschet. Inovația FRB a devenit virală. Video # Fanatik
Final Eight-ul Cupei României la baschet a fost tras la sorți într-un mod inedit, cu ouă Kinder Surprise. Cum arată tabloul complet. Care sunt echipele care vor lupta pentru trofeu.
14:20
Mircea Lucescu, atacat subtil de Edi Iordănescu după ”marginalizările” lui Stanciu și Răzvan Marin la națională: ”Avem nevoie de lideri la baraj. Știu cum se construiește performanța” # Fanatik
Edi Iordănescu nu a ezitat să-l atace pe Mircea Lucescu, după ce acesta i-a pus la punct pe Nicolae Stanciu și Răzvan Marin. Cum vede problema fostul selecționer al României.
14:10
Darius Olaru deja îi duce dorul lui Adrian Șut! Amintirile căpitanului de la FCSB cu fostul său coleg de cameră: „Ne contram mereu la derby-uri” # Fanatik
Darius Olaru trebuie să-și găsească un nou coleg de cameră după ce Adrian Șut a plecat la Al-Ain. Căpitanul lui FCSB și-a adus aminte de câteva momente alături de prietenul său
13:50
Andrei Vochin, sfat pentru conducerea lui Dinamo în „dilema Cătălin Cîrjan”: „Transferul care doare, dar salvează” # Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK de ce Dinamo ar trebui să-l vândă pe Cătălin Cîrjan la Metalist, în schimbul sumei de 4 milioane de euro
13:40
Ce impozite trebuie să plătească Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe mașinile pe care le au. Mărcile preferate de liderii din fruntea statului # Fanatik
Ce impozite au de plătit președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în 2026, pe mașinile pe care le dețin? Ce autoturisme conduc liderii din fruntea statului?
13:20
Fostul fotbalist al lui FCSB, titular în meciul cu Middlesbrough din semifinala Cupei UEFA, este în doliu! Tatăl său a încetat din viață la vârsta de 87 de ani
12:50
De unde vin banii mullahilor. Cum își finanțează regimul de la Teheran supraviețuirea în ciuda sancțiunilor internaționale # Fanatik
În ciuda sancțiunilor internaționale și a protestelor interne, regimul de la Teheran continuă să fie alimentat financiar prin mecanisme opace care ocolesc sistemul global de control.
12:50
La ce trebuie să lucreze Adrian Mazilu pentru a deveni star la Dinamo: „E peste normele noastre” # Fanatik
Adrian Mazilu a revenit în România, iar fanii lui Dinamo au foarte multe așteptări de la el. Ce îi lipsește tânărului fotbalist pentru a deveni un adevărat star în SuperLiga României
12:40
Problema cu care se confruntă Daniel Pancu la CFR Cluj: „Mai sunt câteva zile până la primul meci oficial și habar nu am!” # Fanatik
Daniel Pancu a oferit ultimele detalii cu privire la situația în care se află CFR Cluj înainte de primul meci oficial din 2026 în SuperLiga, contra celor de la Oțelul Galați.
12:10
S-au vândut drepturile TV din Copa del Rey! Cine va transmite meciurile lui Real Madrid și Barcelona în următorii 3 ani. Surpriza e uriașă # Fanatik
Prima Sport a dat lovitura și a achiziționat drepturile TV pentru Copa del Rey pentru următoarele 3 sezoane. Ce sumă a plătit postul TV din România pentru a transmite meciurile pe care fanii Real Madrid și Barcelona abia le așteaptă.
12:10
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă # Fanatik
Află ce sumă uriașă a donat Gigi Becali, patronul campioanei din Superliga, FCSB, pentru călugării de pe Muntele Athos. Adrian Ilie a explicat întregul proces.
11:40
Fotbalistul român dorit de FCSB ar putea ajunge în Serie A. Italienii au făcut anunțul: „Două echipe sunt pe urmele sale” # Fanatik
Încă un român în Serie A!? Italienii au pus ochii pe fotbalistul din SuperLiga și au făcut anunțul. Care sunt echipele ce se interesează de tânărul fotbalist dorit și de FCSB
11:20
A început războiul! Tabăra lui Xabi Alonso iese la atac după plecarea de la Real Madrid: acuzații grave pentru Vinicius și compania! # Fanatik
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid nu este deloc una pașnică! Apropiații antrenorului au ieșit la atac: ce acuzații grave au făcut
11:10
Moaște, eroi și morminte dispărute: dosarul nerezolvat al unui acord româno-ucrainean. Ce vrea Kievul la schimb pentru osemintele primei sfinte românce # Fanatik
Moaștele Sfintei Teodora de la Sihla ar putea să nu mai ajungă în România. În 2023, Marcel Ciolacu semnase un acord cu Kievul pentru repatrierea rămășițelor primei femei declarate sfântă de Biserica Ortodoxă Română
10:50
Moment emoționant cu Jefte Betancor, imediat după ce a eliminat-o pe Real Madrid din Cupa Regelui: „Acum 9 ani eram gata să mă retrag”. Video # Fanatik
Jefte Betancor, fostul jucător de la Voluntari, Farul și CFR Cluj, a fost eroul lui Albacete în victoria istorică cu Real Madrid. Ce declarații emoționante a făcut la flash-interviu
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.