Meci cu scor ISTORIC la Euro 2026 de handbal » Două recorduri bătute: cea mai mare victorie a gazdelor, cel mai drastic eșec din istoria naționalei!

16:20

Doi frați au fost arestați pentru că au dormit pe stadionul lui Juventus, Allianz Stadium.Tinerii au venit din Bologna pentru meciul dintre Juventus și Cremonese, disputat pe 12 ianuarie și încheiat cu scorul de 5-0, iar la finalul partidei s-au ascuns în stadion, dar au fost prinși în toiul nopții.Au încercat să doarmă pe stadionul lui Juventus, dar au fost prinșiSeara de 12 ianuarie a fost una plină de evenimente pe Allianz Stadium din Torino. ...