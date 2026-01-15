3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile și în România
Cancan.ro, 15 ianuarie 2026 23:50
Ninsori abundente au acoperit orașe întregi din Rusia în weekend. Moscova, Sankt Petersburg și Vladivostok au fost îngropate (la propriu de zăpadă). În urmă cu doar câteva zile, căderile de zăpadă din Moscova au doborât […]
Acum 15 minute
00:00
Marilu Dobrescu a decis că este momentul unei schimbări, așa că a trecut pragul medicului estetician. Roșcata și-a dorit să își mărească bustul, s-a lăsat pe mâna specialistului, însă imediat după intervenție a regretat totul. […]
00:00
Cândva una dintre cele mai admirate apariții de la televiziune, Katie Price trece acum printr-o perioadă care ridică multe semne de întrebare. Vedeta a fost surprinsă recent pe străzile din Londra, iar imaginile apărute au […]
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
Documentarul Paul McCartney: Man on the Run este una dintre cele mai așteptate producții muzicale ale anului 2025 și oferă o privire amplă asupra vieții și carierei lui Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles. […]
23:30
Amenințări, bătăi și probe audio explozive după concedierile de la Pro TV! Detalii incredibile din culise! # Cancan.ro
După ce Cătălin Măruță și colegii lui, aproximativ 40 de oameni, au fost dați afară fără vreun avertisment, CANCAN.RO a aflat despre alte două concedieri cu ecou făcute de Pro TV, care scot la iveală […]
23:20
Iubire ca-n liceu, cu blitzuri și farfurii de antreu. Povestea primului mare amor monden al României post-revoluționare # Cancan.ro
Am găsit o poză cu ei într-o cutie din redacția CANCAN.RO pe care scria, ironic, „Surprize, surprize”. Și da, surprizele aveau să vină mai târziu. Dar nici relația lor n-a fost chiar lipsită de ele. […]
Acum 2 ore
23:10
Povestea unui deținut închis pe nedrept a impresionat o țară întreagă. Bărbatul a stat 13 ani în închisoare – condamnat pentru o crimă pe care nu el o comisese, iar recent a fost eliberat. Statul […]
23:00
Apariție îngrijorătoare a actriței din „Emily in Paris”. Lily Collins are o talie de viespe # Cancan.ro
Actrița Lily Collins, cunoscută pentru rolul său din „Emily in Paris”, a participat la prezentarea noii colecții Calvin Klein la Săptămâna Modei de la New York. Actrița în vârstă de 36 de ani a ales […]
22:50
Nicoleta Luciu, femeia care nu rata niciodată lumina reflectoarelor. O fotografie rară din subsolurile gloriei # Cancan.ro
O poză de colecție, scoasă din arhiva CANCAN.RO, ne arată exact cine era Nicoleta Luciu înainte de a deveni un fenomen național: o femeie hotărâtă să reușească, indiferent de decor, podium sau condiții. Nu conta […]
22:40
Pensionarul care a învins Casa de Pensii în instanță. Ce majorare a primit după ce a câștigat procesul # Cancan.ro
O victorie importantă a fost obținută de un pensionar din Brașov. Acesta a reușit să învingă Casa de Pensii și să obțină „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Astfel, în urma decizie instanței […]
22:30
Familia fiicei secrete a lui Freddie Mercury a anunțat joi că aceasta a murit la vârsta de 48 de ani. Potrivit presei britanice, solistul trupei Queen o numea „Bibi” pe fiica sa, despre care opinia […]
22:20
Nicio zi fără râsete și voie bună, după cum recomandă medicii! Motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un alt banc extrem de amuzant. Cel mai probabil unii dintre dvs. se vor și regăsi în […]
Acum 4 ore
22:10
Vești bune vin pentru o parte dintre români! În 2026, mulți au resimțit dur una dintre cele mai ample creșteri ale impozitelor pe proprietate din ultimii ani. Însă, în timp ce mulți români se plâng […]
22:10
Vedeta de la Neatza s-a despărțit după 20 de ani de relație și a început un nou capitol: „Mi s-a confirmat ceea ce știam deja” # Cancan.ro
Ruxandra Luca traversează una dintre cele mai intense perioade ale vieții sale. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, vedeta își deschide sufletul și vorbește despre separarea de partenerul ei, despre rolul de mamă, presiunea online și felul […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Gen (R) Silviu Predoiu și dr. Adrian Marinescu. Cele mai […]
21:40
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală” # Cancan.ro
O parte din angajații unei instituții publice contest în instanță tăierile de salariu de 30%. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că vor ajunge în situația în care nu vor mai avea bani de servicii medicale […]
21:20
Anul 2026 vine cu multe răsturnări de situație, mai ales în sectorul sentimental. Unii dintre nativi vor avea parte de suferință și despărțiri dure, însă totul se întâmplă cu un scop, iar la final se […]
21:10
Ionuț Nicolae Pascu, nume de scenă Pepe, e deosebit de fericit în această perioadă. El și tânăra lui soție, Yasmine (21 de ani), se pregătesc să devină din nou părinți și au fost surprinși la […]
21:10
Fiul Corneliei Catanga, din nou în doliu! Un mare artist al României a murit: „Doamne, ce viață e asta??” # Cancan.ro
Este doliu în rândul artiștilor de muzica de petrecere din România! Fiul Corneliei Catanga deplânge moartea acordeonistului Valentin de la Ploiești, care a încetat din viață la vârsta de 42 de ani. Miercuri, 14 ianuarie […]
20:30
Părinții lui Dani Vicol, umiliți de avocatul lui Mario Iorgulescu! Gesturile rușinoase făcute de față cu Gino: „Așa a arătat că e rasist” # Cancan.ro
Pentru prima dată în ultimii aproape 7 ani, mama și tatăl lui Dani Vicol au acceptat să vorbească public despre evenimentul trafic în care și-au pierdut unicul copil. În 2019, fiul lor a murit la […]
20:20
Marina Almășan, dată în judecată! Gestul făcut de Crăciun în 2025 o trimite direct la tribunal: „Cer 50.000 de euro daune morale” # Cancan.ro
Este, din nou, scandal între Marina Almășan și Brândușa Socaciu! Doar că de această dată, văduva lui Victor Socaciu pare că a ajuns la limita răbdării, așa că a dus problema în instanță. A dat-o […]
Acum 6 ore
20:00
Țara în care poți cumpăra o insulă cu doar 57.600 de euro. Accesul se poate face și pe jos # Cancan.ro
O insulă uluitoare, situată într-un cadru idilic, a fost scoasă la vânzare pentru o sumă foarte mică, însă potențialii cumpărători trebuie să fie atenți la unele detalii. Aflată în Scoția, Eilean a’ Chapuill, sau Insula […]
19:50
Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță, răpusă de o boală gravă! „I-a apărut în ochi o albeață. Nu s-a putut face nimic” # Cancan.ro
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitați au fost părinții lui Dani Vicol, tânărul care și-a pierdut viața în accidentul teribil provocat de Mario Iorgulescu. Cei doi au […]
19:50
Se spune că încălțămintea vorbește despre tine înainte să apuci să o faci tu. Și chiar dacă pare un clișeu, adevărul e că un outfit bine gândit începe, de cele mai multe ori, de la […]
19:40
Tatăl lui Dani Vicol, confesiune sfâșietoare, la șase ani de la tragedie. Cum a aflat că Mario Iorgulescu i-a omorât fiul # Cancan.ro
Iulian Vicol, tatăl lui Dani Vicol, tânărul a cărui viață a fost curmată în accidentul produs de Mario Iorgulescu în urmă cu șase ani, a fost prezent în emisiunea Dan Capatos Show, la CANCAN.RO, acolo […]
19:20
Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea” # Cancan.ro
Invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Iulian Vicol, tatăl lui Dani Vicol, a rememorat seara în care fiul lui a murit în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu. În interviul acordat în exclusivitate pentru […]
18:50
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât s-au scumpit în două zile # Cancan.ro
Vești proaste pentru șoferi! Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Este a cincea modificare de preț a carburanților din această lună. Până acum, șoferii au avut parte de patru scumpiri și o ieftinire. Cât […]
Acum 8 ore
18:10
Cele două zodii care vor fi promovate la locul de muncă în 2026, potrivit experților în astrologie # Cancan.ro
Anul 2026 pare că o să aducă fericirea în viața multor zodii, după o perioadă de haos. Universul e, în sfârșit de partea lor. Berbecii și Leii sunt printre cei aleși. Calea care se arată […]
18:10
Odată cu creșterea salariului minim brut, există o anumită categorie de români care vor primi bani în plus la pensie. Suma se acordă începând de anul acesta, iar seniorii vor avea un venit de 2.163 […]
18:10
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit # Cancan.ro
Familia lui Mădălin Ionescu trece prin momente grele! Un membru important s-a stins din viață, iar toată lumea este în doliu. Vestea vine la doar o zi după ce fosta colegă a lui Mădălin Ionescu, […]
18:00
Greta, producătoarea lui Cătălin Măruță, prima reacție oficială după ce a rămas fără emisiune! „Real vorbind, lucrurile nu se termină” # Cancan.ro
Greta Dan, celebra producătoare a emisiunii „La Măruță” a ieșit în față și a oferit o primă reacție după oficial ce a rămas fără emisiune. După 18 ani de difuzare la Pro TV, întreaga echipă […]
17:40
Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi după ce a fost diagnosticat cu cancer. S-a internat tocmai în Mexic pentru a îl face # Cancan.ro
Nick Rădoi se simte tot mai bine după ce medicii i-au dat un tratament care se potrivește cu afecțiunea de care suferă. Omul de afaceri duce o mare luptă cu cancerul, cu care a fost […]
17:40
Puțin sunt șoferii care își cunosc așa cum trebuie mașina și o folosesc la capacitate maximă. Autoturismele sunt echipate cu o serie de funcții și butoane menite să facă fiecare călătorie mai confortabilă, însă nu […]
17:30
Fosta vedetă Pro TV care a mâncat crocodil și scorpion la micul dejun, în vacanța din Thailanda: “Curiozitatea a fost mai puternică decât frica” # Cancan.ro
Crocodil, scorpion și prosecco la primele ore ale dimineții, vacanța lui Valentin Luca și a soției sale, Roxana, a fost orice, numai obișnuită nu. Campionul mondial la bartending a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre […]
17:30
Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi după ce a fost diagnosticat cu cancer. Omul de afaceri și-a strâns prietenii la aniversarea celor 65 de ani # Cancan.ro
Nick Rădoi se simte tot mai bine după ce medicii i-au dat un tratament care se potrivește cu afecțiunea de care suferă. Omul de afaceri duce o mare luptă cu cancerul, cu care a fost […]
17:10
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?! # Cancan.ro
Gabriela Cristea a început noul an în forță. 2026 pare să aducă o altă energie pentru soția lui Tavi Clonda, iar asta a fost sesizat imediat și de fanii din mediul online. Aceștia au fost […]
17:10
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi este o tânără care este […]
17:10
CANCAN.RO ți-a pregătit provocarea zilei de joi. Acest test de inteligență nu este pentru oricine! Doar cei cu agilitate vizuală pot răspunde foarte repede la cerința de astăzi. Ai la dispoziție 7 secunde ca să […]
17:00
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat în picioarele ei tonifiate! Oare se pregătește de TV?! # Cancan.ro
Gabriela Cristea a început noul an în forță. 2026 pare să aducă o altă energie pentru soția lui Tavi Clonda, iar asta a fost sesizat imediat și de fanii din mediul online. Aceștia au fost […]
17:00
Anul 2026 vine cu vești bune pentru o importantă categorie de angajați români. Salariile pentru ei vor crește, iar diferențierea se va face în funcție de tipul de contract semnat. Iată despre ce este vorba! […]
16:40
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte” # Cancan.ro
Vestea plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV a creat un adevărat cutremur în media. În timp ce s-a speculat intens că emisiunea ar fi fost scoasă din grilă din cauza audiențelor sau a […]
16:30
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam” # Cancan.ro
Dorian Popa a bifat o nouă operație estetică la nas, după rinoplastia din trecut, dar veștile primite l-au lăsat fără cuvinte. Artistul a vrut să mai schimbe câte ceva la imaginea lui și a început […]
Acum 12 ore
15:50
Ultima oră. Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător # Cancan.ro
Un tânăr dat în urmărire în Franța pentru omor a fost descoperit într-un mall din Cluj-Napoca. Polițiștii din cadrul IPJ Cluj au intrat imediat în acțiune după ce au primit informații că un bărbat căutat […]
15:10
Pe câte grade trebuie să setezi centrala dacă ai încălzire în pardoseală. Greșeala cea mai întâlnită # Cancan.ro
Mulți români care au încălzire în pardoseală fac o greșeală majoră atunci când setează temperaturile, tratând acest sistem la fel ca pe unul clasic, cu radiatoare. Din dorința de a obține rapid căldură, cresc prea […]
14:50
De ce nu trebuie să te încălzești cu aerul condiționat. Ce se întâmplă în camera în care îl folosești # Cancan.ro
Încălzirea cu un aparat de aer condiționat este adesea văzută ca o modalitate modernă și eficientă de a menține casa caldă. Cu toate acestea, există și câteva dezavantaje neașteptate de care nu suntem conștienți. În […]
14:50
După aproape două decenii, emisiunea La Măruță a fost scoasă din grila Pro TV. Decizia a stârnit numeroase reacții, însă cel care poate cu adevărat să facă lumină în toată această poveste este chiar prezentatorul, […]
14:40
Alocația de stat pentru copii nu va fi majorată nici în 2026, deși legislația în vigoare prevede în mod explicit ajustarea anuală a acestui drept în funcție de inflație. Este al doilea an la rând […]
14:10
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale # Cancan.ro
Lachie Neale, căpitanul echipei Brisbane Lions ar fi fost surprins într-o situație extrem de delicată, într-o mașină, alături de Tess Crosley, cea mai bună prietenă a soției sale, fapt care a declanșat o criză majoră […]
14:10
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nasterea poetului național # Cancan.ro
La 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, România îl evocă nu doar ca pe poetul național, ci ca pe o conștiință incomodă, lucidă și profund atașată de destinul acestei țări. Eminescu nu […]
14:10
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…” # Cancan.ro
Un turist străin a rămas dezamăgit de ce a întâlnit în Bucureșt. El crede că multe clădiri au nevoie de renovare, Centrul Istoric e sărăcăcios, cerșetătorii nu te slăbesc, dai peste oamenii care își injectează […]
