Machado i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Nu e clar dacă acesta a acceptat medalia

16:30

Țările arabe cred că riscul unui conflict între SUA și Iran a scăzut pentru moment, relatează Financial Times care susţine că a existat o comunicare indirectă între americani și iranieni. Iranul l-a asigurat pe Trump că nu va executa protestatari și că numărul morţilor nu e atât de mare. În același timp, țări precum Arabia Saudită, Egipt sau Qatar i-au cerut lui Trump să nu atace Iranul, pentru că un război în zonă ar afecta toată regiunea și ar duce la creșterea prețurilor. Separat, Reuters relatează că alerta de securitate de la baza aeriană americană Al Udeid din Qatar a fost redusă, iar aeronavele americane care au fost mutate la începutul acestei săptămâni se întorc treptat.