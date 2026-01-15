Machado i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Nu e clar dacă acesta a acceptat medalia
ObservatorNews, 16 ianuarie 2026 00:50
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, le-a declarat jurnaliștilor că i-a înmânat joi președintelui Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace, în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă, dar nu a precizat dacă acesta a acceptat-o.
• • •
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
23:40
Închisoare cu suspendare pentru 5 inspectori ANAF care au recunoscut că au luat mită de la oameni de afaceri # ObservatorNews
Cinci inspectori antifraudă din București, alături de mai mulți oameni de afaceri, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu Direcția Națională Anticorupție, după ce au fost acuzați că au luat și dat mită în mod repetat pentru a influența controale fiscale și pentru a evita sesizări penale. Potrivit DNA, funcționarii ANAF ar fi cerut și primit sume importante de bani pentru a limita verificările sau pentru a le încheia favorabil, iar în urma acordurilor au fost stabilite pedepse cu închisoarea cu suspendare, amenzi și interdicții privind ocuparea unor funcții publice.
Acum 6 ore
21:20
Care sunt prețurile în supermarketurile din Bulgaria după trecerea la EURO. Comparație cu acum 2 luni # ObservatorNews
Atenţie la buget, dacă aveţi drum în Bulgaria! Vecinii de la sud de Dunăre au crescut preţurile, odată cu trecerea la euro. În unele situaţii, cum ar fi la cazare sau taxa de parcare, au menţinut aceeaşi sumă, doar că în euro, nu în leva - practic o scumpire de 100 la sută.
21:20
De Ziua Culturii Naţionale, angajaţii din domeniu au dat startul unor proteste care vor dura două săptămâni, nemulţumiţi de tăierile salariale. În timp ce elevii s-au pregătit din timp pentru a recita din Eminescu, angajaţii MAI au făcut o gafă care a devenit virală, au pocit una dintre cele mai cunoscute creaţii ale poetului. După nenumărate critici, postarea a fost ştearsă, iar instituţia şi-a cerut scuze.
21:10
Donald Trump a oprit atacul asupra Iranului în ultima clipă. Filmul desfăşărurii evenimentelor # ObservatorNews
Donald Trump a pus pe pauză posibila intervenţie militară în Iran. Preşedintele american ar fi oprit atacul în ultima clipă pentru că nu era sigur de reuşită şi pentru că oficialii de la Teheran au decis să suspende execuţiile publice.
21:00
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă lungă cu cancerul # ObservatorNews
Fiica secretă a cântăreţului Freddie Mercury a murit la 48 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Soţul ei a dezvăluit că a încetat din viaţă înconjurată de cei dragi, iar cenuşa ei a fost împrăştiată deasupra Alpilor.
20:40
Proteste violente în Minneapolis împotriva agenților anti-imigraţie. Trump amenință cu trimiterea armatei # ObservatorNews
Proteste violente în Statele Unite. Sute de oameni au ieşit din nou în stradă împotriva agenţilor anti-imigraţie în Minneapolis. Oamenii s-au bătut cu forţele de ordine, iar Donald Trump a ameninţat că va trimite armata pe străzi.
20:30
Trump a făcut-o să plângă pe ministra de Externe a Groenlandei. Nu renunță la anexarea insulei # ObservatorNews
Donald Trump nu renunţă la Groenlanda. Primele discuţii dintre americani şi danezi s-au încheiat după mai puţin de o oră fără niciun rezultat. În semn de sprijin pentru Danemarca, mai multe ţări europene, în frunte cu Franţa şi Germania, au trimis trupe în zona arctică pentru manevre militare.
20:30
Sute de localități ar putea rămâne fără poliţie locală. Potrivit proiectului de reformă administrativă, primăriile din comune şi oraşele mici trebuie să asigure finanţarea, în caz contrar posturile vor fi desfiinţate în totalitate. 1.200 de oameni ar putea fi disponibilizaţi, iar atribuţiile lor să fie preluate de poliţia naţională.
20:30
Cât au câştigat românii care investesc pe bursă. Rezultatele se văd în conturile de pensii private # ObservatorNews
Românii sunt tot mai interesaţi să investească pe bursă. Anul trecut, cei cu apetit pentru risc au avut câștiguri de aproximativ 50%, mult peste depozite şi titluri de stat. Iar creșterile de pe bursă se văd și în conturile a peste 8 milioane de români care contribuie la pensiile private, unde sumele au urcat, în medie, cu aproximativ 20%.
20:20
Românii călătoresc cu avionul mai mult ca oricând, în ciuda scumpirii biletelor. Cum îşi aleg ofertele # ObservatorNews
Românii călătoresc cu avionul mai mult ca oricând, în ciuda scumpirii biletelor. Doar pe Otopeni şi Băneasa, traficul de pasageri a atins 28 de milioane de persoane anul trecut, cu 10% mai mult decât în 2024.
20:20
Scandal pe linia 5 de tramvai din Capitală, supranumită şi linia corporatiştilor. Constructorul acuză Primăria Capitalei că are datorii aşa că lucrarea nu poate fi recepţionată. Municipalitatea are altă variantă. Spune că a achitat facturile, iar tramvaiele vor ieşi pe traseu abia după ce vor fi montate staţiile. Şi nu e singura linie scoasă din circulaţie. Pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu lucrările vor începe în următoarele două luni.
20:10
Un tânăr român de 23 de ani, căutat timp de trei luni în toată Europa după ce şi-ar fi ucis cu sânge rece mama, în Franţa, s-a plimbat liniştit printr-un mall din Cluj. Băiatul nu-şi recunoaşte faptele şi susţine că nu ştie cum a ajuns în România. Mama lui, medic cardiolog cunoscut în comunitatea de lângă Strasbourg, a fost găsită carbonizată în casă la începutul lunii noiembrie.
20:10
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri # ObservatorNews
Vremuri grele pentru angajații din industria auto. Producătorul american de scaune auto Adient, lider mondial pe acest segment, a decis închiderea fabricii din Ploiești. Peste o mie de oameni vor fi concediaţi, pe fondul unei restructurări ample a operațiunilor. Probleme au si alte companii mari din alte industrii. Azomureş, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din țară, trimite 600 de angajați în șomaj tehnic.
19:40
Paralela dintre explozia din Rahova şi a sediului Poliției din Lugoj. Ce probe adună anchetatorii # ObservatorNews
La o zi după explozia care a făcut praf sediul Poliției din Lugoj, anchetatorii au revenit la fața locului. Experți și echipe de intervenție analizează resturile clădirii și adună probe, pentru a stabili cauzele deflagrației și pentru a preveni o tragedie precum cea din Rahova. Nu e, însă, primul semnal de alarmă. Luna trecută, 70 de oameni au fost evacuați din cauza mirosului puternic de gaze, la câteva străzi de locul exploziei.
Acum 8 ore
19:30
20 de morți în ultima lună din cauza Supergripei K. Vârful îmbolnăvirilor încă nu a fost atins # ObservatorNews
20 de oameni au murit de gripă într-o singură lună. Spitalele din Capitală şi din ţară încep să se umple şi sunt pacienţi inclusiv la Terapie Intensivă. Asta şi pentru că vaccinul ne protejează doar în proporţie de 50% împotriva noii mutaţii numite K. În plus, specialiştii avertizează că nu am ajuns încă în perioada de vârf a sezonului gripal.
19:20
PSD vrea să blocheze reforma administrației dacă nu e acceptat planul propriu de relansare economică # ObservatorNews
Nou scandal în coaliţie. Liderii PSD amenintă că nu vor accepta asumarea răspunderii pentru reforma administratiei dacă Ilie Bolojan nu va include programul social-democrat de relansare economică. Premierul cere tăieri de 10% şi concedieri în toate institutiile statului. Dacă măsura nu va fi aprobată, experţii avansează un scenariu negru: taxe majorate din nou, la jumătatea anului.
19:00
Momentul în care Costinel Zuleam a fost prins de agenții Interpol. Asasinul lui Kreiner se ascundea în Bali # ObservatorNews
Al treilea suspect în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner, a fost prins la doi ani după crimă. Zuleam Costinel Cosmin, considerat unul dintre cei mai periculoşi infractori din Europa, a fost capturat în Bali de agenţi Interpol. El are o condamnare la 22 de ani de închisoare, în timp ce ceilalţi doi parteneri ai săi vor face puşcărie pe viaţă.
18:20
Statele Unite au capturat un alt petrolier asociat Venezuelei, relatează Reuters. Este al șaselea vas confiscat care transporta petrol venezuelean în ultimele săptămâni. A fost oprit în Marea Caraibilor cu o zi înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.
18:20
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România # ObservatorNews
În ultimii ani, familia românească s-a extins cu noi membri veniţi mai ales din ţările asiatice. Bone, şoferi, asistenţi personali, bucătari - toţi ajung să-şi petreacă 24 de ore din 24 cu angajatorii - de obicei oameni din familii mai înstărite, care le oferă nu doar salariu, ci şi cazare în aceeaşi casă cu ei. 100 de mii de muncitori străini au ajuns anul trecut în România. Anul acesta, Guvernul a decis să elibereze cu 10% mai puţine permise de muncă pentru muncitorii străini, pentru că locurile de muncă disponibile trebuie să ajungă în primul rând către românii care îşi caută de lucru.
18:20
Putin: Rusia a propus "opţiuni şi decizii raţionale" pentru o nouă arhitectură de securitate # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a pledat joi pentru o soluţionare negociată "cât mai curând posibil" a conflictului armat din Ucraina, dar şi redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global care să protejeze interesele tuturor, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
18:10
Un drum din Galaţi s-a transformat într-un adevărat patinoar. Şoferii, obligaţi să stea pe loc ore întregi # ObservatorNews
Ce nu face zăpada, face sigur poleiul. Zeci de şoferi care circulau pe un drum din Galaţi au stat în frig ore întregi pentru că şoseaua era acoperită cu o pojghiţă de gheaţă şi pur şi simplu nu se putea trece pe ea.
18:00
Femeie rănită grav în Caransebeș, după ce a fost lovită de gheața căzută de pe un bloc # ObservatorNews
A ieşit să-şi ia o cafea şi s-a trezit la spital. O femeie din Caransebeş a ajuns la urgenţă cu capul spart, lovită de ţurţurii de gheaţă desprinşi de pe acoperişul blocului. Rănile sunt foarte grave, povesteşte soţul victimei, care a şi filmat pericolul.
17:50
Un tânăr din Vaslui a primit din greşeală 56.000 de lei. De ce a ajuns rapid pe mâna poliţiştilor # ObservatorNews
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.
17:40
Donald Trump ameninţă cu Legea insurecţiei în Minneapolis. Armata ar putea fi mobilizată pentru intervenţie # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minnesota, stat condus de rivalii democraţi, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenţilor federali antiimigraţie (ICE) în cel mai populat oraş al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice.
17:40
Macron, în faţa Armatei: Suntem în raza de acţiune a rachetelor ruseşti Oreşnik. Trebuie să ne pregătim # ObservatorNews
Fără a menționa Statele Unite, preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis într-un discurs adresat forţelor armate necesitatea accelerării eforturilor de apărare în fața "marilor puteri de destabilizare". El a citat cazul Rusiei și al Iranului, dar și, fără a numi direct dorințele Statelor Unite în legătură cu Groenlanda, "un nou colonialism care este în plină desfășurare la unii" şi a criticat "un discurs care seamănă îndoială în rândul unor "aliați".
17:40
I se spune "supergripă" şi face ravagii prin Europa, iar la noi a adus cel mai agresiv sezon din ultimii 5 ani. Nouă oameni au murit doar în ultima săptămână, iar bilanţul sumbru a ajuns la 20. Evident, atunci când analizăm cifrele ne raportăm la media cazurilor declarate, pentru că ştim că sunt o mulţime de români care duc gripa pe picioare. Chiar şi aşa avem 8.500 de cazuri înregistrate.
Acum 12 ore
17:30
17:30
INFOGRAFIE. Legătura dintre pastila de slăbit, zborul cu avionul şi profitul companiilor aeriene # ObservatorNews
Cum poate pastila de slăbit să reducă consumul de combustibil al avioanelor? Potrivit CNBC și Wall Street, un câștigător neașteptat al “boom-ului” medicamentelor pentru slăbit este industria aviatică. Analiștii spun că o societate mai “ușoară” ar putea însemna miliarde economisite la combustibil.
17:20
Un copil de 12 ani, suspectat de implicare într-un plan terorist: "Număr tot mai mare de minori" # ObservatorNews
Un copil de 12 ani este suspectat de implicare într-un complot terorist. Dezvăluirea a fost făcută joi de reprezentanții serviciilor secrete din Belgia. Țara se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor violente legate de ideologia jihadistă.
17:10
Femeie refuzată la îmbarcare pe aeroportul Otopeni pentru că a băut "o vodcă şi un suc". Ce spune regulamentul # ObservatorNews
O româncă a făcut plângere unei cunoscute companii aeriene care operează zboruri low cost înspre şi dinspre România după ce angajaţii i-au refuzat îmbarcarea pe motiv că aceasta a consumat băuturi alcoolice.
17:00
Zeci de reptile periculoase, ţinute ilegal într-un apartament din Bihor. O viperă, fără antidot în România # ObservatorNews
O crescătorie ilegală de reptile, care adăpostea zeci de animale periculoase și specii protejate, a fost descoperită de Garda de Mediu și Poliție într-un apartament din orașul Ștei, județul Bihor. Într-o cameră de doar 12 metri pătrați erau ținuți șerpi, inclusiv boa, piton și vipere veninoase, alături de tarantule și o țestoasă exotică, unele dintre exemplare fiind incluse pe Lista Roșie IUCN, iar pentru mușcătura uneia dintre vipere neexistând ser antiviperin în România.
17:00
BMW 740D xDrive, cumpărat cu 100.000 de euro cash. ANAF, controale la românii care nu-şi justifică veniturile # ObservatorNews
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă că a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care vizează identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată. Până în prezent au fost identificate 66 de cazuri în care există o discrepanţă semnificativă între veniturile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate. Printre cazurile preentate de ANAF se află cel al unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.
16:30
Studiul de impact pe pensiile magistraţilor trimis de ÎCCJ la CCR: Nu e reformă, e confiscare de drepturi # ObservatorNews
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituțională un studiu de impact în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor, cu o zi înainte ca proiectul să fie rediscutat de CCR, vineri, 16 ianuarie.
16:30
Cine l-a convins pe Donald Trump să nu atace Iranul. Rusia și Oman au mediat discuţiile cu Teheranul # ObservatorNews
Țările arabe cred că riscul unui conflict între SUA și Iran a scăzut pentru moment, relatează Financial Times care susţine că a existat o comunicare indirectă între americani și iranieni. Iranul l-a asigurat pe Trump că nu va executa protestatari și că numărul morţilor nu e atât de mare. În același timp, țări precum Arabia Saudită, Egipt sau Qatar i-au cerut lui Trump să nu atace Iranul, pentru că un război în zonă ar afecta toată regiunea și ar duce la creșterea prețurilor. Separat, Reuters relatează că alerta de securitate de la baza aeriană americană Al Udeid din Qatar a fost redusă, iar aeronavele americane care au fost mutate la începutul acestei săptămâni se întorc treptat.
16:20
Sondaj îngrijorător: "Lumea crede că Occidentul a murit". Europenii se tem de un mare război # ObservatorNews
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford.
15:50
Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este întreruptă temporar, în perioada 14-16 ianuarie 2026, ca urmare a unor lucrări tehnice programate la rețelele interne de distribuție a apei, potrivit unui comunicat al administrației Camerei Deputaților. Se execută lucări de bypass și înlocuire a unor componente ale instalațiilor de conducte. Apa Nova a transmis că oprirea alimentării a fost realizată exclusiv de către administrația Palatului Parlamentului.
15:50
China apără Iranul: "Ne opunem utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale" # ObservatorNews
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a transmis joi omologului său iranian, Abbas Araghchi, că Beijingul se opune "utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale", în timpul unei convorbiri telefonice în legătură cu protestele din Iran.
15:50
Analiză. Dacă va supraviețui protestelor, regimul iranian ar putea prelua modelul "Coreea de Nord" # ObservatorNews
Donald Trump pare din ce în ce mai decis să ordone un atac asupra Iranului. Doi oficiali europeni citaţi încă de dimineaţă de Reuters sub protecţia anonimatului spuneau că un atac este iminent în circa 24 de ore asupra Iranului. Între timp, toate indicile au dus pe parcursul zilei spre o pregătire pentru un astfel de răspuns şi contrarăspuns.
15:30
Cea mai mare Sala Polivalentă din România interzice concertele de manele: "E o instituţie de cultură" # ObservatorNews
Sala Polivalentă din Cluj Napoca nu va găzdui în 2026 niciun concert de manele, spun administratorii locaţiei. Aceştia argumentează că Sala Polivalentă este un simbol al oraşului şi că e nevoie ca ea să găzduiască doar evenimente de calitate.
15:30
Elev de 15 ani, atacat cu o macetă lângă un liceu din Brăila. Atacatorul, tot minor, reţinut # ObservatorNews
Scene teribile lângă un liceu din Brăila. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost atacat cu o macetă.
15:20
Trump nu este convins că fiul fostului șah, Reza Pahlavi, ar putea conduce Iranul dacă regimul se prăbuşeşte # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este sigur că Reza Pahlavi, fiul fostului şah , o figură importantă a opoziţiei iraniene, poate aduna suficient sprijin pentru a prelua în cele din urmă puterea în Iran.
15:20
Donald Trump a declarat că Ucraina şi nu Rusia blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit Reuters.
15:20
Şi-a vândut dispozitivul de monitorizare cu 200 de lei unui om al străzii din Lupeni # ObservatorNews
Un bărbat din oraşul Lupeni, aflat sub supraveghere electronică, şi-a vândut dispozitivul de monitorizare cu 200 de lei unui om al străzii.
15:10
Invazie de purici de zăpadă în Cluj. Insectele nu sunt dăunătoare, nu stau pe animale şi sunt rezistente la frig.
15:10
De Ziua Culturii Naționale, elevii din Odorheiu Secuiesc au lansat o carte de povești pentru colegii mai mici # ObservatorNews
Într-o zonă a țării în care multiculturalitatea este o realitate cotidiană, cultura română a fost sărbătorită anul acesta printr-un gest simplu și profund: o carte scrisă de elevi pentru copii.
15:00
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători # ObservatorNews
În timp ce piața imobiliară din România începe noul an cu prețuri tot mai ridicate, mai ales în București, unde dezvoltatorii și proprietarii cresc tarifele într-un ritm mai alert decât în restul țării, în alte părți ale Europei, de aceiași bani sau chiar mai puțini, poți ajunge proprietarul unei insule private. Un astfel de exemplu vine din Scoția, unde o insulă spectaculoasă a fost scoasă recent la vânzare.
14:50
9 morţi de gripă în ultima săptămână. Sunt peste 70.000 de cazuri noi de infecţii respiratorii # ObservatorNews
Nouă persoane au murit săptămâna trecută în ţară din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică.
14:40
Mesajul transmis de Jefte, fost jucător la Farul, CFR şi Voluntari, după ce a eliminat-o pe Real din Cupă # ObservatorNews
Real Madrid a fost eliminată, miercuri seara, din Cupa Spaniei, după ce a cedat surprinzător, 2-3, pe terenul formaţiei Albacete, echipă aflată pe locul 17 în Liga a doua spaniolă.
14:40
16 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 ianuarie de-a lungul timpului.
