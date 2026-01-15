Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat. Vor fi evaluate după rezultate
SportMedia, 16 ianuarie 2026 01:00
Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat, cu evaluarea managementului pe profit și rezultate economice, nu pe indicatori formali. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat joi, la Euronews, că 47 de companii de stat vor intra într-un proces de reformă a guvernanței corporative, cu noi criterii de evaluare a managementului. Ministrul a explicat că, … The post Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat. Vor fi evaluate după rezultate appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
01:00
Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat. Vor fi evaluate după rezultate # SportMedia
Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat, cu evaluarea managementului pe profit și rezultate economice, nu pe indicatori formali. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat joi, la Euronews, că 47 de companii de stat vor intra într-un proces de reformă a guvernanței corporative, cu noi criterii de evaluare a managementului. Ministrul a explicat că, … The post Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat. Vor fi evaluate după rezultate appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Noi date despre Marte arată că Planeta Roșie a fost, în realitate, una albastră în trecut. În urmă cu 3 miliarde de ani, în nordul planetei Marte a existat un ocean care se întindea pe aproape întreaga emisferă. Concluziile vin de la o echipă care a studiat Valles Marineris, cel mai mare, deși nu și … The post Noi dovezi arată că Marte a fost cândva o „planetă albastră” appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Compromisul lui Nicușor. Cum ar avea Cătălin Predoiu și Marius Lazurca cele mai mari șanse de a ajunge în fruntea SRI și SIE # SportMedia
La începutul lunii iulie 2023, Eduard Hellvig demisionează din poziția de director al celui mai mare serviciu de informații din România. La momentul respectiv trecuse un an și patru luni de când aveam un război la graniță. De la demisia respectivă au mai trecut doi ani și jumătate și nici Klaus Iohannis, președintele de atunci, … The post Compromisul lui Nicușor. Cum ar avea Cătălin Predoiu și Marius Lazurca cele mai mari șanse de a ajunge în fruntea SRI și SIE appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:00
Fitch avertizează că ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO # SportMedia
Europa ar putea fi afectată de un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor de țară, dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fractura NATO, a declarat joi principalul analist pentru ratinguri suverane de la agenția Fitch Ratings. Fitch aplică deja o ”ajustare” de o treaptă pentru ratingurile suverane din zonele geopolitice fierbinți, cum … The post Fitch avertizează că ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Horoscop zilnic pentru 16 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 16 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Bursa de Valori București (BVB) a anunțat lansarea primei oferte de titluri de stat Fidelis din acest an, emise de Ministerul Finanțelor și destinate exclusiv populației. Oferta se desfășoară în perioada 16–23 ianuarie 2026. Prin aceste titluri, statul atrage fonduri de la populație, oferind în schimb dobânzi stabilite la momentul subscrierii. La scadență, investitorii își … The post Ministerul Finanțelor lansează prima ofertă de titluri de stat Fidelis din 2026 appeared first on spotmedia.ro.
23:00
„Marș la Moscova” – Mesaj proiectat pe clădirile din Piața Universității la protestul suveraniștilor (Foto & Video) # SportMedia
Mesajul „Marș la Moscova” a fost proiectat joi seara pe clădirile din Piața Universității în timpul protestului orgnizat de AUR. Cel care a afișat mesajul este Adrian Băzăvan, activist civic. Potrivit profilului din social media, a lucrat în Guvern şi la Comisia Europeană. Bărbatul i-a transmis același mesaj lui Călin Georgescu la 1 decembrie la … The post „Marș la Moscova” – Mesaj proiectat pe clădirile din Piața Universității la protestul suveraniștilor (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:00
Roma urmează exemplul altor capitale europene și impune o limită de viteză de 30 de kilometri pe oră # SportMedia
Roma se numără de acum printre capitalele europene care reduc drastic limita de viteză, măsură care îi va forța pe italieni, cunoscuți pentru un stil de condus rapid, să șofeze mai încet și să reducă astfel accidentele și poluarea. Noua limită de viteză de 30 de kilometri pe oră vizează centrul istoric al Orașului Etern … The post Roma urmează exemplul altor capitale europene și impune o limită de viteză de 30 de kilometri pe oră appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Protest față de Guvern, organizat de AUR. Participanții au pornit în marș spre Piața Victoriei și scandează ”Călin Georgescu președinte!” (Foto) # SportMedia
Sute de oameni au ieşit în stradă, la chemarea formaţiunilor suveraniste, pentru a cere demisia Guvernului în urma majorărilor de taxe decise de Executiv în ultimele luni. Mobilizarea pentru protestul de joi seară s-a făcut pe reţelele de socializare, liderii AUR fiind cei care i-au chemat pe oameni în stradă. ”Ieşim să luptăm pentru ce … The post Protest față de Guvern, organizat de AUR. Participanții au pornit în marș spre Piața Victoriei și scandează ”Călin Georgescu președinte!” (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Explozie uriașă urmată de un incendiu în centrul unui important oraș olandez. Cel puțin patru răniți (Video) # SportMedia
O explozie uriaşă a a avut loc joi în centrul oraşului Utrecht, în partea central-vestică a Olandei, declanşând un incendiu major, soldat cu cel puţin un rănit, anunţă autorităţile. ”A avut loc o explozie uriaşă”, a anunţat un purtător de cuvânt al pompierilor, citat de agenţia olandeză de ştiri ANP. Cel puțin patru persoane au … The post Explozie uriașă urmată de un incendiu în centrul unui important oraș olandez. Cel puțin patru răniți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Statele Unite au finalizat o vânzare de petrol din Venezuela pentru prima dată după arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat joi agenției France Presse un oficial american neidentificat. Sursa respectivă, care nu a precizat identitatea cumpărătorului, a menționat o tranzacție în valoare de 500 de milioane de dolari și a adăugat că ar putea … The post Statele Unite au început să vândă petrol din Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:00
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen # SportMedia
O companie fondată de un rus care a fugit din țară și a renunțat la cetățenie a creat o nouă versiune a unei rachete de croazieră care va fi folosită de armata ucraineană. De asemenea, Kievul dispune acum de un nou tip de dronă de recunoaștere. Compania specializată în industria aerospațială Destinus a dezvăluit racheta … The post Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Emma Răducanu a fost învinsă surprinzător de australianca Taylah Preston, în două seturi, 6-2, 6-4, joi, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 250 de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari americani. Răducanu (29 WTA), principala favorită, nu a jucat în optimi după ce adversara sa din acea … The post Emma Răducanu, învinsă la Hobart appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Franța suplimentează numărul soldaților din Groenlanda, Regatul Unit și Olanda trimit câte un singur ofițer # SportMedia
Soldaţii francezi trimişi în Groenlanda vor fi susţinuţi prin mijloace terestre, aeriene şi maritime în „zilele următoare”. Iar Regatul Unit și Olanda trimit câte un singur ofițer în misiunea europeană. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat joi că cei 15 soldaţi francezi deja prezenţi în Groenlanda „vor fi întăriţi în zilele următoare cu mijloace terestre, … The post Franța suplimentează numărul soldaților din Groenlanda, Regatul Unit și Olanda trimit câte un singur ofițer appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu a fost prins în Indonezia (Video) # SportMedia
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost depistat în Indonezia. Autorităţile au demarat procedurile pentru aducerea acestuia în ţară. Bărbatul prins este Zuleam Costinel Costin. Tribunalul Sibiu a emis pe numele său, la 19 noiembrie 2023, un mandat de arestare preventivă pentru omor calificat şi două fapte de … The post Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu a fost prins în Indonezia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:00
FCSB a făcut o cerere urgentă către FIFA și așteaptă răspunsul forului mondial. FCSB are șanse mici să-l folosească pe Andre Duarte în meciul cu FC Argeș. Roș-albaștrii nu au obținut cartea verde de la clubul maghiar Ujpest și s-au adresat FIFA. „Nu au dat cartea verde cei de la Ujpest. I-am dat la FIFA. … The post FCSB, cerere urgentă la FIFA: Solicitarea făcută de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Crescătorie ilegală de reptile într-un apartament din Bihor: Șerpi, tarantule și 2 vipere veninoase pentru care nu există ser antiviperin în România (Foto) # SportMedia
O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită de Garda de Mediu şi Poliţie, într-un apartament din localitatea Ştei, judeţul Bihor. În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, inclusiv Boa şi piton, tarantule, o ţestoasă cu picioare roşii şi alte exemplare, majoritatea fiind specii protejate. Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe … The post Crescătorie ilegală de reptile într-un apartament din Bihor: Șerpi, tarantule și 2 vipere veninoase pentru care nu există ser antiviperin în România (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Gest de responsabilitate culturală: Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # SportMedia
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza Galei Internaționale de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie, la Sala Palatului. Evenimentul este organizat sub brandul Ars … The post Gest de responsabilitate culturală: Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Creditare la viteză digitală: cum funcționează verificările automate pentru creditele urgente # SportMedia
Tehnologia a transformat modul în care accesăm serviciile financiare. Dacă în trecut obținerea unui împrumut presupunea zile de așteptare, astăzi întregul proces poate dura câteva minute. În spatele acestei viteze se află automatizarea: automatizarea procesului de identificare la distanță, automatizarea prelucrării datelor, verificarea automatizată a veniturilor, luarea automată a deciziei privind acordarea creditului, precum și … The post Creditare la viteză digitală: cum funcționează verificările automate pentru creditele urgente appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:00
România continuă să se confrunte cu un val ridicat de infecții respiratorii. În săptămâna 5–11 ianuarie 2026 au fost raportate 73.880 de cazuri de infecții respiratorii, dintre care 8.585 de gripă clinică, iar 9 persoane și-au pierdut viața din cauza gripei, numărul total al deceselor confirmate de la începutul sezonului ajungând la 20, arată cel … The post Săptămână neagră: 9 oameni au murit de gripă, bilanțul total urcă la 20 appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Conducerea clubului CFR Cluj a făcut anunțul despre veteranul Ciprian Deac, după ce acesta nu a fost luat în cantonamentul din Spania. Președintele Iuliu Mureșan a afirmat că nu exclude ca Deac să mai fie folosit în acest sezon, deși Daniel Pancu a arătat că nu se mai bazează pe el. „Ciprian Deac rămâne în … The post CFR Cluj a făcut anunțul despre Ciprian Deac appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Turcia va trimite avioane de vânătoare pentru a participa la misiunile NATO de poliție aeriană din Estonia și România, a anunțat joi Ministerul Apărării de la Ankara. Decizia vine în contextul în care Alianța Nord-Atlantică își consolidează apărarea pe flancul estic, pe fondul tensiunilor generate de acțiunile Rusiei. Avioane turcești în Estonia și România, în … The post Turcia trimite avioane de vânătoare în România appeared first on spotmedia.ro.
17:00
CNN: „Lumea nebună” a lui Trump, cu sticle de lapte, sănii trase de câini și bombe pentru Iran # SportMedia
Concentrarea extraordinară – și absolut epuizantă – a președintelui american Donald Trump asupra scenei mondiale s-a intensificat. Scene suprarealiste se petrec în aceste zile la Casa Albă. A zis-o chiar Donald Trump: E o „lume nebună!”. Tensiunea s-a simţit puternic la Washington, s-a întins peste Atlantic și a acoperit Orientul Mijlociu. Toată lumea aștepta să … The post CNN: „Lumea nebună” a lui Trump, cu sticle de lapte, sănii trase de câini și bombe pentru Iran appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie în UE. Prin ce iese în evidență România # SportMedia
În Uniunea Europeană mai sunt doar 5 țări în care mai există măsuri de sprijin pentru toți consumatorii de gaze (Croația, Polonia, România, Slovacia și Ungaria) și doar 4 pentru toți consumatorii de energie electrică (Croația, Polonia, Slovacia și Ungaria), arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Conform analizei, toate celelalte țări au măsuri … The post Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie în UE. Prin ce iese în evidență România appeared first on spotmedia.ro.
17:00
FSCB a primit răspunsul final din partea mijlocașului central Ofri Arad. Potrivit informațiilor din presa israeliană, Ofri Arad ar prefera să-și continue cariera în Europa, ceea ce înseamnă ca veni în România. FCSB îi pune la dispoziție mijlocașului o sumă de 400.000 de euro pentru semnătură, beneficiind totodată de faptul că nu trebuie să achite … The post FCSB a primit răspunsul final de la Ofri Arad appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Fabrica de piele care lucrează non-stop pentru supraviețuitorii infernului de la Crans-Montana: Din 10 cm de piele se face un spate întreg # SportMedia
După tragedia de la Crans-Montana, cea mai mare unitate de producție de țesut cutanat din Europa lucrează fără întrerupere pentru a salva viața victimelor cu arsuri grave. Fabrica de piele din cadrul Centrului Spitalicesc Universitar din cantonul elvețian Vaud (CHUV) funcționează la capacitate maximă, șapte zile din șapte, pentru a furniza grefe vitale pacienților răniți … The post Fabrica de piele care lucrează non-stop pentru supraviețuitorii infernului de la Crans-Montana: Din 10 cm de piele se face un spate întreg appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Înalta Curte vine cu un expert contabil care a calculat pentru viitor: Un magistrat va avea pensie de serviciu mai mică decât cele contributive # SportMedia
În preziua deciziei cruciale de la CCR, Înalta Curte de Casație și Justiție prezintă concluziile unui „expert contabil”, care a calculat şi a constatat că reforma Bolojan pentru pensiile magistraţilor practic ar anula pensiile de serviciu, care ar deveni mai mici decât cele pe bază de contribuţie. Amintim că judecătorii Înaltei Curţi au decis, în … The post Înalta Curte vine cu un expert contabil care a calculat pentru viitor: Un magistrat va avea pensie de serviciu mai mică decât cele contributive appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Infracțiunea de plagiat se pedepsește cu închisoarea de la șase luni la trei ani. În același timp, după cinci ani fapta se prescrie, așa că ministrul PSD al Justiției poate să doarmă liniștit. Scandalul iscat după publicarea de către jurnalista Emilia Șercan a unei analize în care arată că jumătate din teza de doctorat a … The post Plagiatul: de la Victor Ponta la ministrul PSD al Justiției appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Nicolae Stanciu se pregătește să plece de la Genoa după ce a ratat un penalty în meciul cu AC Milan. Fotbalistul român este așteptat să semneze în China, cu echipa Tianjin Jinmen Tiger, la care a jucat și Andrea Compagno. Presa din China scrie că negocierile sunt avansate. Stanciu a jucat doar opt minute în … The post Destinație neașteptată pentru Nicolae Stanciu appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească până la 700 de miliarde de dolari pentru a îndeplini obiectivul președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit NBC News care a vorbit cu specialiști și foști oficiali americani implicați în planificarea acestui scenariu. Suma ar depăși jumătate din bugetul anual al Departamentului Apărării. Conform NBC … The post NBC a calculat: Groenlanda l-ar putea costa pe Trump 700 de miliarde de dolari appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Judecătorii CSM sunt nemulțumiți de ce face Comitetul pentru Justiție înființat de Bolojan. Curtea de Apel îl lasă să funcționeze # SportMedia
Curtea de Apel București (CAB) a respins, joi, cererea de suspendare a activității Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției, înființat la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Decizia nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că organismul își poate continua activitatea în baza deciziei premierului. Instanța a respins cererea depusă de Coaliția … The post Judecătorii CSM sunt nemulțumiți de ce face Comitetul pentru Justiție înființat de Bolojan. Curtea de Apel îl lasă să funcționeze appeared first on spotmedia.ro.
15:00
La un an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, un amplu sondaj internațional arată că o mare parte a lumii crede că abordarea sa „America pe primul loc”, sintetizată în sloganul „Make America Great Again”, ajută, de fapt, la a face China din nou măreaţă. Sondajul realizat în 21 de țări pentru … The post Trump face China mare din nou! Nu America appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Antrenorul Cosmin Contra are abilitatea de a redresa echipe, așa cum a făcut-o la Getafe, când a salvat clubul de la retrogradarea sigură din La Liga, în sezonul 2013/2014, iar, mai bine de un deceniu mai târziu, la echipa qatareză Al-Arabi el a făcut-o din nou, după ce clubul din emirat l-a angajat pe tehnicianul … The post Cosmin Contra, salvatorul lui Al-Arabi appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Român reținut de ICE, la Boston. E acuzat de infracțiuni sexuale grave asupra minorilor # SportMedia
Agenții americani pentru imigrație (ICE) din Boston l-au reținut, pe 11 ianuarie, pe Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite, acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave cu caracter sexual asupra minorilor. Potrivit autorităților americane, acesta este vizat de capete de acuzare care includ plata pentru acte sexuale cu un minor … The post Român reținut de ICE, la Boston. E acuzat de infracțiuni sexuale grave asupra minorilor appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Primăria Arad, obligată să asfalteze o stradă și să plătească 25.000 de lei daune morale # SportMedia
Primăria Arad a fost obligată definitiv de instanță să asfalteze strada Someșului și să amenajeze trotuare, după ce o proprietară a demonstrat că a fost taxată ani la rând ca și cum ar fi locuit într-o zonă cu infrastructură modernă. În plus, administrația locală trebuie să îi plătească femeii despăgubiri morale în valoare de 25.000 … The post Primăria Arad, obligată să asfalteze o stradă și să plătească 25.000 de lei daune morale appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Salvați Copiii și OMV Petrom prezintă rezultatele programului „Primul pas spre sănătate” # SportMedia
Programul „Primul pas spre sănătate”, implementat de Salvați Copiii România și finanțat de Fundația OMV Petrom, reprezintă cea mai amplă investiție din România în susținerea sănătății timpurii pentru viitoarele mame și nou-născuți, prin intermediul medicinei de familie, în zonele rurale defavorizate. În cei doi ani de implementare, 23.900 de mame și 30.380 de copii cu … The post Salvați Copiii și OMV Petrom prezintă rezultatele programului „Primul pas spre sănătate” appeared first on spotmedia.ro.
13:00
FCSB a decis să îi schimbe postul unui fotbalist înainte de reluarea campionatului. Campioana a anunțat că îl va folosi pe Alexandru Stoian doar atacant central, după ce până acum a jucat mai mult în bandă. ”Mai iese Bîrligea, să-l odihnim (n.r. în meciurile care urmează), și intră Stoian în locul lui. Să-l promovăm pe … The post FCSB s-a convins de un jucător: Îi schimbă postul appeared first on spotmedia.ro.
13:00
„Ziua mea norocoasă”, premieră națională de teatru la început de martie în București și Cluj # SportMedia
Teatrul Național București găzduiește, pe data de 2 martie, ora 20:00, în Sala „Ion Caramitru”, premiera națională a spectacolului „Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța, cu două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025, unul pentru Cel mai bun text … The post „Ziua mea norocoasă”, premieră națională de teatru la început de martie în București și Cluj appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, de Ziua Culturii Naționale, că Administrația Prezidențială va pune la dispoziție, începând din acest an, sala de teatru din interiorul Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite susținute de trupe independente de tineri actori și de liceeni. În mesajul publicat pe Facebook, șeful statului a subliniat rolul culturii în definirea identității … The post Nicușor Dan deschide gratuit Palatul Cotroceni pentru trupele de teatru appeared first on spotmedia.ro.
13:00
În multe companii, echipele există doar în organigramă. Pe hârtie, oamenii formează departamente, proiecte, comitete, comisii, consilii. În realitate, fiecare lucrează în propria logică, cu propriile priorități și propriul ritm. Rezultatul apare prin efort individual, nu prin coordonare reală. Acest model consumă energie și produce tensiune. O echipă nu devine eficientă prin simpla adunare a … The post Cum să transformi un grup de oameni într-o echipă appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ungurii merg la vot în aprilie — și, în mod neobișnuit, există cineva în afară de premierul Viktor Orban care are șanse reale să câștige. Campania electorală din Ungaria a intrat într-o fază intensă săptămâna aceasta, în timp ce premierul populist Viktor Orban se confruntă cu cea mai serioasă provocare la adresa dominației sale de … The post 5 întrebări esențiale despre alegerile care pot schimba Europa în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, le-a spus în privat liderilor grupurilor politice din Parlamentul European că starea lumii ar putea face din acest moment unul potrivit pentru a te apuca de băut. Două persoane aflate în sală, citate de Politico, au relatat că estoniana Kallas a afirmat că, deși nu este „mare băutoare”, evenimentele … The post Kaja Kallas, glumă amară pe fondul crizelor lumii: E momentul să ne apucăm de băut appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Campionul en titre Jannik Sinner îl va înfrunta pe francezul Hugo Gaston în primul său meci de la Australian Open, primul turneu de tenis de Mare Șlem al anului, și l-ar putea întâlni pe sârbul Novak Djokovic, de zece ori câștigător al turneului, în semifinale, conform tragerii la sorți de joi, relatează AFP. Liderul mondial … The post Tragerea la sorți de la Australian Open: Când se pot întâlni Sinner și Djokovic appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Pentru prima dată în istoria Staţiei Spaţiale Internaţionale, o misiune a fost întreruptă din motive medicale. Un astronaut bolnav a fost evacuat de urgenţă de pe orbită, iar capsula SpaceX Dragon Endeavour, cu patru membri la bord, a ajuns joi dimineaţă în siguranţă pe Pământ, după o amerizare în Pacific, în largul coastelor Californiei. Capsula … The post Evacuare de urgență din spațiu: NASA aduce pe Pământ un astronaut bolnav (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ziua 1422 Rușii atacă un loc de joacă. Sute de mii de ucraineni au plecat de pe front. Încă o moarte misterioasă în Rusia # SportMedia
În ziua 1422 de război consemnăm noi atacuri aeriene asupra Ucrainei. Dronele rusești au lovit nu numai infrastructura critică din regiunea Jîtomir și case din regiunile Harkov și Sumî, ci și un loc de joacă din centrul orașului Liov. Pe front, forțele ucrainene încearcă să-i pe țină pe loc pe ruși, deși se estimează că … The post Ziua 1422 Rușii atacă un loc de joacă. Sute de mii de ucraineni au plecat de pe front. Încă o moarte misterioasă în Rusia appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:00
Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open 2026. Sorana Cîrstea este singura româncă care evită un cap de serie în primul tur, însă tragerea la sorți nu îi oferă o misiune ușoară. Ea va întâlni pe Eva Lys, jucătoare aflată pe locul 39 WTA, într-o … The post Jucătoarele din România și-au aflat adversarele de la Australian Open 2026 appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei de o echipa modestă: Un fost jucător din Superliga a dat două goluri # SportMedia
Real Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei după înfrângerea suferită, în deplasare, scor 2-3, în fața formației de ligă secundă Albacete, în optimile de finală. Eroul gazdelor a fost Jefte Betancor, fostul atacant al lui CFR Cluj, autor a două goluri. Meciul a reprezentat debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca madrilenilor, însă startul nu … The post Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei de o echipa modestă: Un fost jucător din Superliga a dat două goluri appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Alertă pe litoralul românesc: microplastice găsite în șprot, midii și rapană. Ajung direct în mâncarea noastră # SportMedia
Vin vești îngrijorătoare de pe litoral. Cercetătorii de la Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța au descoperit microplastic în trei specii analizate în laborator. Este vorba de șprot, rapane și midii. Studiul care s-a întins pe un an a arătat că peste 90% dintre exemplarele de șprot și rapană și 66% dintre midii … The post Alertă pe litoralul românesc: microplastice găsite în șprot, midii și rapană. Ajung direct în mâncarea noastră appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Art Safari New Museum deschide, din 26 martie, expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional”, o lectură vizuală a marelui artist național # SportMedia
Art Safari, cel mai important eveniment dedicat artei din România, anunță în noul sezon (26 martie-19 iulie 2026) o expoziție dedicată lui Mihai Eminescu, în cadrul Pavilionului Istoric. Expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional” este o analiză vizuală sistematică întreprinsă asupra corpusului enorm de reprezentări artistice ale figurii poetului național, Mihai Eminescu, și asupra numeroaselor ilustrații … The post Art Safari New Museum deschide, din 26 martie, expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional”, o lectură vizuală a marelui artist național appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Nu scăpăm prea curând de ger. ANM a emis, joi dimineaţă, o alertă meteo care anunţă vreme deosebit de rece până marţi. Temperaturile vor coborî până la minus 16 grade şi vom avea iar ninsoare şi polei. În plus, avem şi un nou cod galben de ger pentru nordul şi estul Moldovei. Iată prognoza pe … The post Alertă meteo de ger până marți. Unde mai ninge și cum va fi vremea la București appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.