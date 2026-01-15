Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat. Vor fi evaluate după rezultate

11:00

Nu scăpăm prea curând de ger. ANM a emis, joi dimineaţă, o alertă meteo care anunţă vreme deosebit de rece până marţi. Temperaturile vor coborî până la minus 16 grade şi vom avea iar ninsoare şi polei. În plus, avem şi un nou cod galben de ger pentru nordul şi estul Moldovei. Iată prognoza pe … The post Alertă meteo de ger până marți. Unde mai ninge și cum va fi vremea la București appeared first on spotmedia.ro.