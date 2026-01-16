Acest tip de eșec nu apare în rapoarte. Moartea dintre stații: ce ne spune un autobuz despre societatea în care trăim
HotNews.ro, 16 ianuarie 2026 07:20
Un om a murit liniștit, așezat pe un scaun de autobuz. Nu într-un război. Nu într-un spital supraaglomerat. În autobuz, fiecare individ a făcut un calcul tăcut… „dacă vorbesc, întârzii”, „dacă întârzii, pierd ceva”, „am…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
07:40
Trafic în condiții de iarnă în Bucureşti. Cum arată prognoza ANM pentru Capitală în acest weekend # HotNews.ro
Ninge ușor în București vineri dimineață, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Ninsori vor fi mai pe parcursul zilei, iar vremea se menține deosebit de rece, geroasă dimineață,…
Acum 15 minute
07:30
Liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat joi medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, în încercarea de a-i influența eforturile de a modela viitorul…
Acum 30 minute
07:20
Emilia Clarke afirmă înainte de lansarea noului său serial în streaming că acesta i-a oferit un lucru pe care nu l-a avut niciodată la HBO # HotNews.ro
Aflată în turneul de promovare a noului său serial „Ponies”, actrița Emilia Clarke a declarat că a încheiat socotelile cu genul fantasy după ce a jucat timp de opt ani rolul lui Daenerys Targaryen în…
07:20
Acest tip de eșec nu apare în rapoarte. Moartea dintre stații: ce ne spune un autobuz despre societatea în care trăim # HotNews.ro
Un om a murit liniștit, așezat pe un scaun de autobuz. Nu într-un război. Nu într-un spital supraaglomerat. În autobuz, fiecare individ a făcut un calcul tăcut… „dacă vorbesc, întârzii”, „dacă întârzii, pierd ceva”, „am…
Acum o oră
07:10
Zi decisivă la Curtea de Apel București. Instanța decide situația celor doi judecători CCR contestați de avocata AUR, Silvia Uscov # HotNews.ro
Curtea de Apel București este așteptată să anunțe astăzi, la ora 9, dacă suspendă actele prin care au fost numiți în funcție judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Decizia pe care instanța o va…
07:00
În 2025, economia globală nu s-a confruntat cu niciun faliment răsunător, dar nu înseamnă că marile companii nu au probleme. 2026 a început cu falimentul Saks Global Enterprises, care readuce în prim-plan fragilitatea latentă a…
07:00
A patra încercare: pensiile magistraților, din nou la CCR. Judecătorii constituționali încearcă să treacă de blocaj, la 18 zile după ce patru dintre ei au boicotat ultimele două ședințe # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României se reunesc, vineri, de la ora 10.00, pentru a discuta, pentru a patra oară, dacă este sau nu constituțională legea adoptată de Guvernul Bolojan care modifică pensiile magistraților. Surse din…
Acum 6 ore
03:20
Lidera opoziției din Venezuela anunță că i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a afirmat joi că i-a „oferit” lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși președintele american o ține la distanță de strategia lui pentru Venezuela, scrie AFP. „I-am…
02:40
VIDEO O jurnalistă îl confruntă direct pe ambasadorul Iranului: „Ați încercat să mă omorâți de trei ori” # HotNews.ro
O înaltă responsabilă a ONU, Martha Ama Akyaa Pobee, a deplâns joi, în fața Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, faptul că amenințările cu efectuarea unor atacuri militare împotriva Iranului, precum cele formulate de…
Acum 8 ore
01:40
Danemarca are un răspuns fără echivoc pentru purtătoarea de cuvânt a lui Trump. „Exclus” # HotNews.ro
Casa Albă a prezentat o versiune diferită cu privire la întâlnirea crucială de miercuri, de la Washington, despre soarta Groenlandei.
01:10
Casa Albă a a dat joi asigurări că Iranul a renunțat la 800 de execuții ale manifestanților, care fuseseră prevăzute pentru ziua precedentă, după ce aliații SUA din regiunea Golfului au intervenit pe lângă președintele…
00:50
Cuba acuză Washingtonul de „manipulare politică” prin ajutorul umanitar trimis de SUA victimelor uraganului Melissa # HotNews.ro
Havana a denunțat acordarea de ajutor umanitar de către Statele Unite victimelor uraganului Melissa din estul Cubei drept „manipulare politică”, pe fondul tensiunilor politice sporite dintre cele două țări, relatează AFP, conform Agerpres. „Guvernul Statelor…
00:20
Ce imagini sunt difuzate în aceste momente la televiziunea din Iran. „Am făcut ceva atât de prostesc” # HotNews.ro
Șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a condus personal interogatorii ale protestatarilor arestați, în fața camerelor de filmat de la televiziunea de stat, stârnind temerile activiștilor pentru drepturile omului cu privire la posibilitatea unor…
15 ianuarie 2026
23:50
Senatoare, după ce un parlamentar POT a propus ca bolnavii de cancer să-și plătească o parte din costul tratamentului: „Parcă e dintr-un film” # HotNews.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) a transmis joi, după ce un senator al Partidului Oamenilor Tineri (POT) a propus, într-o iniţiativă legislativă, ca pacienţii bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului, că „parcă e…
Acum 12 ore
23:30
Miza primei întâlniri față în față dintre Trump și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a avut o întâlnire joi cu Maria Corina Machado, opozanta care a fugit din Venezuela, pe mare, în luna decembrie, iar întrevederea poate influența modul în care va încerca liderul Statelor…
23:20
FOTO / VIDEO „Marș la Moscova”: Mesajul proiectat de un bărbat pe motocicletă la protestul împotriva „legii Vexler” din Capitală # HotNews.ro
Un bărbat care a venit pe o motocicletă a proiectat pe fațada uneia dintre clădirile din Piața Universității mesajul „Marș la Moscova”, joi seară, în timpul manifestației împotriva „legii Vexler”. Câteva mii de persoane s-au…
23:00
Încă un pas pentru achiziționarea corespondenței dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle / A fost lansat și apelul de proiecte „Brâncuși150” # HotNews.ro
Ministerul Culturii a anunțat, joi, de Ziua Culturii Naționale, că „proiectul de achiziție a corespondenței dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu a intrat într-o nouă etapă procedurală”. Instituția a precizat că „fondul propus spre achiziție…
22:40
VIDEO Rapper iranian, cu lacrimi în ochi, după ce a fugit în Turcia: „Îi îneacă pe oameni în sânge” # HotNews.ro
„Îi îneacă pe oameni în sânge, trag direct în piept, ucid fără milă”, a povestit Meraj Tehrani, un cunoscut rapper iranian care a documentat protestele din Teheran pe conturile sale din mediul online. Rapperul iranian…
22:30
Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE # HotNews.ro
Comisia Europeană a aprobat planul național de investiții în apărare al României și a propus acordarea unei asistențe financiare de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, decizia urmând să fie analizată de Consiliul UE,…
22:10
„Este prima dată când Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. CTP, verdict tranșant despre declarațiile făcute de primarul Capitalei # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu l-a numit „niznai” pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după declarațiile făcute de acesta despre situația de la municipalitate și problemele legate de termoficare. „Dezastru e, vinovați, ioc”, a afirmat ironic…
21:40
Șeful NATO, discuție cu Zelenski „despre atacurile Rusiei care provoacă o suferință umană teribilă”. Anunțul făcut de cei doi oficiali # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat joi cu președintele Ucrainei, unde ultimele atacuri rusești au provocat pene de curent pe scară largă, iar autoritățile au decis să declare stare de urgență în sectorul…
21:30
Petrolul Ploiești a anunțat că l-a împrumutat pe fotbalistul Rareș Pop (20 de ani) de la Rapid București. Mutarea vine în aceeași zi în care gruparea giuleșteană a anunțat că fundașul stânga Robert Sălceanu (22…
21:20
Ce îi reproșează Cristian Tudor Popescu lui Bolojan în scandalul de plagiat al ministrului Justiției. „Alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros” # HotNews.ro
După ce Ilie Bolojan a spus că „lucrurile de care e acuzat Radu Marinescu nu s-au întâmplat în mandatul de ministru”, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat cu o critică dură la adresa…
21:00
Veniturile Rusiei din petrol și gaze, la un minim al ultimilor cinci ani. Au scăzut chiar mai mult decât estimările deja revizuite în jos # HotNews.ro
Veniturile din petrol și gaze la bugetul federal al Rusiei au scăzut cu 24% în 2025, atingând cel mai scăzut nivel după 2020, conform datelor oferite de Ministerul finanțelor de la Moscova, în condițiile în…
20:50
Un bărbat din Caracal a plătit impozit de 13.000 de lei pe o clădire din centrul orașului. Explicația primarului # HotNews.ro
Primăria Caracal supraimpozitează clădirile neîngrijite pentru al patrulea an consecutiv. Din 2023, 24 de imobile au văzut impozitul majorat cu 500%, spune primarul Ion Doldurea, potrivit Agerpres. Primarul municipiul Caracal a declarat joi, pentru sursa…
20:40
Caz unic în România: Ce s-a schimbat în localitatea unde s-au dat primele amenzi pentru lipsa asigurării obligatorii a locuințelor # HotNews.ro
Numărul locuințelor asigurate a crescut puternic, dar zeci de amenzi au fost anulate și există și plângeri în instanță, pe fondul unor erori care au dus la amendarea unor coproprietari care nu figurau pe polița…
20:30
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a trimis joi o scrisoare de condoleanțe la moartea Principesei Irina a Greciei și Danemarcei, verișoară primară cu Regele Mihai, informează Agerpres. „Familia Regală a României a aflat cu mare…
20:20
Concursul Muzical Eurovision va face primul său turneu pentru a celebra cea de-a 70-a aniversare, a anunțat organizatorul evenimentului, în contextul boicotului anunțat de mai multe state ca urmare a participării Israelului în concurs, transmite…
20:10
Intervenția salvatoare „de ultim moment” pentru regimul de la Teheran. Cine l-a convins pe Trump să renunțe la ofensiva militară # HotNews.ro
Statele Unite au amenințat în repetate rânduri că vor interveni față de represiunea sângeroasă desfășurată de guvernul iranian împotriva manifestanților, Teheranul declarându-se gata să riposteze cu lovituri asupra țintelor militare și maritime americane din regiunea Orientului Mijlociu.
19:50
Rusia se solidarizează cu Cuba „în apărarea suveranității și independenței”. Mesajul transmis de Vladimir Putin # HotNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat joi solidaritatea cu Cuba în apărarea suveranității și a independenței sale, în timp ce Ministerul de Externe rus a respins amenințările la care este supusă insula, transmite EFE, conform…
19:20
Cât impozit plătește Traian Băsescu după noile majorări. „Toate taxele au crescut și românii au fost copleșiți” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că „românii au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an”. În ediția care va fi difuzată duminică…
19:10
După al doilea bombardament al rușilor cu racheta hipersonică Oreșnik, Macron transmite un avertisment sumbru: „Suntem în raza lor de acțiune” # HotNews.ro
Cele mai recente atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”, a avertizat joi președintele francez Emmanuel Macron, apreciind în același timp că, în ceea ce…
18:50
„Situația de pe scena internațională se înrăutățește tot mai mult”: Primele declarații de politică externă ale lui Putin din acest an / Trei subiecte importante au rămas în afara discursului # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a spus joi, în primele sale declarații publice din acest an pe teme de politică externă, că situația internațională s-a deteriorat și că lumea a devenit mai periculoasă, însă nu a…
Acum 24 ore
18:30
Transmiterea facturilor în e-Factura 2026. Modificările aduse de OUG trenuleț 89/2025 (precizări ANAF) # HotNews.ro
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Argeş informează joi contribuabilii că prin OUG trenuleț (nr. 89/2025) au fost aduse modificări privind termenul de transmitere a facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Citește…
18:10
Ministrul Energiei vrea să controleze ce informații transmit companiile din subordine către presă sau alte instituții / Ce le-a trimis subordonaților și la ce întrebări refuză să răspundă ministrul # HotNews.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD) a solicitat tuturor companiilor din subordine ca mesajele către presă, foruri europene, instituții publice, autorități de reglementare și alți solicitanți să fie aprobate de minister înainte de a fi transmise,…
18:00
„Marja de manevră pentru luarea deciziilor se restrânge”. Kremlinul pune presiune pe Kiev: „Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile” # HotNews.ro
Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului…
17:50
„O creștere alarmantă” a atacurilor împotriva meteorologilor și a climatologilor pe rețelele sociale. Guvernul Spaniei aduce problema în atenția procurorilor # HotNews.ro
O serie de rapoarte examinate recent de către Ministerul mediului din Spania reliefează o înmulțire „semnificativă” a limbajului ostil la care sunt supuși experții climatici pe platformele digitale, se arată într-o scrisoare trimisă de ministrul…
17:30
ANAF, controale la proprietarii de mașini „de lux”. Cazurile depistate și măsurile luate # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, joi, că au fost inițiate controale „care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată”. Inspectorii Antifraudă…
17:30
Barjă scufundată lângă Zimnicea. Concentrațiile de amoniu au crescut în zonă, anunță Apele Române # HotNews.ro
Concentrațiile de amoniu în zona barjei cu îngrășăminte chimice scufundată în 9 ianuarie lângă Zimnicea au crescut în decurs de două zile, anunță Administrația Națională „Apele Române”. Aceste concentrații se diluează după câțiva kilometri, se…
17:30
Judecătorul CCR numit de către Nicușor Dan este acuzat de incompatibilitate, înainte de ședința-cheie pe pensiile magistraților. O avocată AUR prezintă documente / Ce spune judecătorul # HotNews.ro
Un document emis joi de Registrul Comerțului, la solicitarea avocatei Silvia Uscov, arată că judecătorul CCR Dacian Dragoș Cosmin, numit vara trecută în funcție de către președintele României Nicușor Dan, deține funcția de administrator la o…
17:20
„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace al SUA”. Replica lui Donald Tusk după acuzațiile lansate de Trump la adresa liderului ucrainean # HotNews.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat joi declarația președintelui american Donald Trump conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa, conform Agerpres. „Nu Zelenski, ci…
17:10
Trump amenință că va trimite armata împotriva protestatarilor din Minnesota, pe fondul furiei declanșate de acțiunile ICE # HotNews.ro
Președintele american i-a catalogat pe protestatari drept „agitatori profesioniști și insurecționiști”, care „i-au atacat pe patrioții de la ICE” – Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA, scrie Politico. Donald Trump a amenințat joi că…
17:00
Ziua Culturii Naționale – Gest de responsabilitate culturală: Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # HotNews.ro
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza Galei Internaționale…
16:40
Sute de angajați din ASF și ANRE contestă în instanță concedierile și tăierea cu 30% a salariilor. La ANCOM, angajații au blocat momentan aplicarea reformei lui Bolojan # HotNews.ro
Sute de angajați din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai Autorității de reglementare în Energie (ANRE), precum și sindicatele celor două companii de stat, au mers în instanță pentru a contesta reforma pentru…
16:40
Liderul deputaților PSD spune că „pachetul 3 nu trece” fără măsurile social-democraților. „Deficitul nu se reduce storcând economia” # HotNews.ro
Social-democratul Ștefan Ovidiu Popa a declarat, joi, că al treilea pachet de măsuri al Guvernului „trebuie să includă obligatoriu Programul PSD de stimulare economică”. PSD, a spus liderul de grup din Camera Deputaților, „nu mai…
16:30
Nicușor Dan le-a spus ambasadorilor străini cum vede relația cu SUA / Când ar putea avea loc întâlnirea cu Donald Trump # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan le-a transmis joi ambasadorilor străini de la București ce își propune să facă pentru a extinde relația cu Statele Unite și a explicat care vor fi liniile definitorii ale parteneriatului. La prima…
16:30
Europenii pregătesc exerciții militare în Groenlanda. „Ambiția americană de a o prelua este intactă” # HotNews.ro
Mai multe țări europene au trimis joi un număr mic de militari în Groenlanda, în timp ce Danemarca și aliații săi pregătesc exerciții militare menite să îl asigure pe președintele american Donald Trump de securitatea…
16:20
Atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră fac Grecia să emită un avertisment oficial pentru cele ce se îndreaptă spre porturi rusești # HotNews.ro
Grecia și-a avertizat flota de transport maritim să își revizuiască măsurile de securitate atunci când navighează către porturi rusești de la Marea Neagră, după atacuri cu drone asupra a două petroliere operate de companii elene…
16:20
De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul cu rezultate solide, după doar 6 luni de la lansare # HotNews.ro
BYD marchează un decembrie de referință pe piața din România și în statistica înmatriculărilor,plasând BYD SEAL U DMi pe locul 1 în topul celor mai vândute modele PHEVși BYD Dolphin Surf pe locul 2 în…
16:00
BREAKING Cu o zi înainte ca CCR să discute despre pensiile magistraților, Înalta Curte condusă de Lia Savonea intervine din nou: „Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu” # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anunțat joi, înainte de o nouă ședință CCR pe pensiile magistraților, că a trimis CCR un raport de expertiză făcut de un expert contabil: „Rezultatele expertizei sunt…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.