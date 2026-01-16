Prinţul Harry va depune mărturie într-un nou proces împotriva presei tabloide din Londra

06:10

Curtea Constituţională ar urma să ia vineri, după trei amânări, o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, ca urmare a unei obiecţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). La termenul din 29 decembrie 2025, cvorumul de şedinţă nu a fost întrunit întrucât patru judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc - au lipsit, după ce, în ziua precedentă părăsiseră şedinţa în timpul unei pauze. Ulterior, aceştia au explicat că unul dintre ei a cerut amânarea pronunţării şi alţi trei s-au raliat cererii, motivul fiind „solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice public că legea nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor”. Joi, ICCJ a anunţat că va depune la CCR o expertiză care arată că legea contestată „anulează pensia de serviciu”, în condiţiile în care aceasta ar fi mai mică decât cea pe contributivitate. În acest context, vineri este posibilă o nouă amânare la CCR. Tot vineri, este aşteptată pronunţarea în cazul contestării, la Curtea de Apel Bucureşti, a judecătorilor CCR Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc.