„Nicușoare, nu uita!”
Cotidianul de Hunedoara, 16 ianuarie 2026 10:20
De ziua lui Eminescu, în România, s-a defilat cu numele poetului și s-a strigat „Nicușor/Micul dictator!" și „Nicușoare, nu uita/România nu te vrea!".
• • •
10:40
A fost un triplu câştigător al Balonului de Aur, care a sărit în cuşca şerpilor din conducerea fotbalului şi a ieşit cu reputaţia pătată. The post Michel Platini: Infantino a profitat de situația mea appeared first on Cotidianul RO.
10:30
PSD Iași boicotează vizita lui Bolojan. Primarii social-democrați refuză să se întâlnească cu premierul # Cotidianul de Hunedoara
„Premierul Taie-Tot, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate”. The post PSD Iași boicotează vizita lui Bolojan. Primarii social-democrați refuză să se întâlnească cu premierul appeared first on Cotidianul RO.
10:30
România și Bulgaria domină topul costurilor mici în UE, în timp ce Danemarca este cea mai scumpă țară. The post România și Bulgaria, campioane la prețuri mici appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Valul de ger se prelungeşte. Cod galben vineri noapte, în mai mult de jumătate din ţară # Cotidianul de Hunedoara
Vremea va deveni deosebit de rece, vineri şi sâmbătă, cu precădere în jumătatea estică a ţării apoi şi în rest, iar noaptea şi dimineaţa va fi ger în majoritatea zonelor. The post Valul de ger se prelungeşte. Cod galben vineri noapte, în mai mult de jumătate din ţară appeared first on Cotidianul RO.
10:20
De ziua lui Eminescu, în România, s-a defilat cu numele poetului și s-a strigat „Nicușor/Micul dictator!” și „Nicușoare, nu uita/România nu te vrea!”. The post „Nicușoare, nu uita!” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„I-am oferit preşedintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat Machado. The post Centrul Nobel pentru Pace, reacție la cadoul lui Machado pentru Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Harry ar trebui să participe la primele două zile ale procesului, apoi va depune mărturie în cadrul şedinţei din 22 ianuarie, dimineaţa şi după-amiaza. The post Prinţul Harry ajunge în fața instanței appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Noua platformă ChatGPT Translate oferă traduceri în peste 50 de limbi fără a fi nevoie de autentificare. The post OpenAI lansează un site de traduceri appeared first on Cotidianul RO.
09:40
„Mă rog la Cel de Sus ca acest lucru să nu se întâmple. Dar Germania ar trebui să fie prima.” The post Ideologul lui Putin amenință Europa cu bomba nucleară appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Sistemul inovator ar putea elimina în viitor recoltările de sânge frecvente, folosind regenerarea celulară naturală pentru a monitoriza biomarkerii. The post Invenția japoneză care te „anunță” vizual dacă ai o inflamație în corp appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Din 2026, eșalonarea datoriilor la stat devine mai strictă, cu plafoane și garanții obligatorii pentru creanțele mari. The post Eșalonare datorii la stat. Condiții mai dure de la ANAF în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Autoritățile au ridicat alerta la nivelul doi pentru a preveni extinderea flăcărilor către zonele muntoase din vecinătatea districtului Gangnam. The post Incendiu masiv în Coreea de Sud. Sute de pompieri luptă cu flăcările appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Ar fi a treia oară când proiectul e pe masa Curții Constituționale. Ultimele dăți, judecătorii numiți de PSD au blocat proiectul. The post A treia oară cu noroc? Pensiile speciale, din nou la CCR appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Țițeiul Brent a scăzut la 63,7 dolari, iar cel american la 59,3 dolari. Pe lângă factorii politici, stocurile ridicate și situația exporturilor din Venezuela apasă asupra cotațiilor. The post „Efectul Trump” lovește bursele appeared first on Cotidianul RO.
08:00
(text scris în 2014; recitit azi, cu uimire față de actualitatea lui) Dragi lideri de opinie, Dacă astăzi, în România, nimeni de calitate nu mai vrea să fie ministrul Educației, nu e doar vina politicienilor. O parte importantă din responsabilitate vă aparține și vouă. Preponderent vouă. Textul de mai jos l-am scris în 2014. L-am […] The post Mica mea mare răfuială cu „liderii de opinie” appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Liderul venezuelean Maria Corina Machado i-a predat fizic medalia Nobel președintelui Donald Trump, ca mulțumire pentru sprijinul extern oferit țării sale. The post Trump, premiat de Machado appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Ziua decisivă pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. CAB decide dacă îi suspendă pe cei doi judecători CCR # Cotidianul de Hunedoara
În aceeași zi, Curtea Constituțională a României decide dacă noua lege a pensiilor speciale ale magistraților este sau nu constituțională. The post Ziua decisivă pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. CAB decide dacă îi suspendă pe cei doi judecători CCR appeared first on Cotidianul RO.
06:00
CJ Argeș e departe principalul beneficiar al unei prevederi introduse la insistențele PSD prin care numărul concedierilor să fie limitat, prevederea care ajută însă și administrațiile liberale. The post CJ-urile „norocoase” care scapă de concedieri masive ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Austeritatea din universități nu-i atinge. Lefurile regești ale rectorilor # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a consultat cele mai proaspete declarații de avere publicate de șase dintre rectorii din universități românești, pentru a vedea dacă șefii învâțământului superior din România resimt sau nu austeritatea abătută pe sistemul de Educație. The post Austeritatea din universități nu-i atinge. Lefurile regești ale rectorilor appeared first on Cotidianul RO.
22:40
„Trump, Nicușor Dan friend with Nicolas Maduro!” The post REPORTAJ Călin Georgescu să ne judece. Suveraniști contra legii Vexler appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Numărul cauzelor privind negarea Holocaustului și propaganda legionară s-a dublat în 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Cauzele privind negarea Holocaustului și propaganda legionară s-au dublat în 2025, dar numărul condamnărilor este redus. The post Numărul cauzelor privind negarea Holocaustului și propaganda legionară s-a dublat în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
21:50
După o întâlnire dezastruoasă Danemarca-SUA, justificarea UE pentru trimiterea unor militari în Groenlanda este văzută ca o umilire în fața lui Donald Trump The post Cazul Groenlanda: Suntem în NATO sau în Pactul de la Varșovia? appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă: „Va fi bătaie pe votul Acordului Mercosur în Parlamentul European” # Cotidianul de Hunedoara
Nicu Ștefănuță anunță două voturi iminente în PE pe Acordul Mercosur, cu o majoritate foarte fragilă și dezbateri aprinse. The post Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă: „Va fi bătaie pe votul Acordului Mercosur în Parlamentul European” appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Bătaie la comandă într-un liceu din Dâmbovița? Un elev, snopit în bătaie de fratele unui coleg # Cotidianul de Hunedoara
Un elev a fost agresat de fratele unui coleg într-un liceu din Dâmbovița. Bătăușul l-ar fi lovit pe băiat inclusiv cu o bâtă de baseball în cap! The post Bătaie la comandă într-un liceu din Dâmbovița? Un elev, snopit în bătaie de fratele unui coleg appeared first on Cotidianul RO.
21:20
VIDEO. Momentul în care un motociclist a afișat un mesaj care a stârnit revolta manifestanților AUR # Cotidianul de Hunedoara
Un motociclist a proiectat, cu ajutorul unui dispozitiv cu laser, mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire în timpul protestului AUR, provocând nemulțumirea manifestanților. The post VIDEO. Momentul în care un motociclist a afișat un mesaj care a stârnit revolta manifestanților AUR appeared first on Cotidianul RO.
19:50
VIDEO. Suveraniștii au ieșit în stradă: „Ieşim să luptăm pentru ce e al nostru”. Scandează: „Georgescu președinte” # Cotidianul de Hunedoara
Joi seară, sute de membri și simpatizanți ai formațiunilor suveraniste, susținuți de AUR și PNȚCD, au protestat în Capitală față de majorările de taxe și „legea Vexler”, scandând „Jos Guvernul!” și „Libertate, libertate!”. The post VIDEO. Suveraniștii au ieșit în stradă: „Ieşim să luptăm pentru ce e al nostru”. Scandează: „Georgescu președinte” appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Cîțu atrage atenția că, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, creșterea TVA în 2025 nu a generat mai multe venituri decât în anul precedent. The post Austeritate degeaba? Bugetul statului, mai gol după majorarea TVA appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Statele Unite intervin brutal împotriva strategiei Chinei de a ”vâna” statele paria din sistemul internațional The post Iran, Venezuela – două lovituri încasate de China appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Trump avertizează că ar putea mobiliza armata în Minnesota, pe fondul tensiunilor și incidentelor armate legate de ICE. The post Trump amenință cu mobilizarea armatei: „Voi institui Legea Insurecției” appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Cinci inspectori de la Antifrauda ANAF din București au recunoscut că au luat mită de mai multe ori # Cotidianul de Hunedoara
Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut în fața DNA că au luat mită pentru a limita controalele și a evita plângeri penale. The post Cinci inspectori de la Antifrauda ANAF din București au recunoscut că au luat mită de mai multe ori appeared first on Cotidianul RO.
18:10
În agricultură, această furnică protejează dăunători precum afidele, favorizând răspândirea bolilor plantelor și reducerea producției. The post Furnica electrică provoacă îngrijorare appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Kremlinul crede că „se reduc” posibilităţile Kievului de a negocia cu Moscova # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a spus că liderul rus Vladimir Putin „este dispus să încheie un acord” de pace, în timp ce Ucraina „este mai puţin dispusă” The post Kremlinul crede că „se reduc” posibilităţile Kievului de a negocia cu Moscova appeared first on Cotidianul RO.
17:40
„Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenţia CITES, achiziţionate fără documente legale de provenienţă, transport sau deţinere.” The post Vipere veninoase și tarantule, crescute în apartament appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Mâine aflăm dacă trăim într-un stat de drept sau în republica magistraților. Miză imensă la CCR și Curtea de Apel # Cotidianul de Hunedoara
Pensiile speciale ale magistraților, zi decisiva. Procesele de la Curtea de Apel și ședința CCR The post Mâine aflăm dacă trăim într-un stat de drept sau în republica magistraților. Miză imensă la CCR și Curtea de Apel appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Unirea ar risca să importe vulnerabilități de securitate direct în structurile statului român și ale NATO, o amenințare strategică majoră. The post Visul Unirii și capcanele nerezolvate appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Tabloul de bord privind ajutoarele de stat 2025. Statele membre, accent pe prioritățile-cheie ale UE # Cotidianul de Hunedoara
În contextul reducerii cheltuielilor în 2024, statele membre au continuat să se concentreze asupra priorităților-cheie ale UE, cu un accent mai mare pe ajutoarele pentru energie The post Tabloul de bord privind ajutoarele de stat 2025. Statele membre, accent pe prioritățile-cheie ale UE appeared first on Cotidianul RO.
17:00
„Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acţiuni şi are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacţii cu risc fiscal.” The post Autoturismele de lux, în vizorul ANAF appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Fostul premier crede că România nu are în acest moment un sistem politic care să se fie adaptat la schimbarea extraordinară adusă de Donald Trump. The post Ponta cere schimbarea ambasadorului României în SUA appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Întrebarea unui jurnalist italian l-a nedumerit pe tehnicianul lui Internazionale Milano, la conferința de presă de după victoria cu Lecce. The post Cristi Chviu pune piciorul în prag: Nu înțeleg întrebarea appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Țigla metalică RoofArt este gândită pentru condițiile locale și se potrivește perfect atât pentru construcții noi, cât și pentru renovări. The post Cât costă țigla metalică de calitate și montajul acesteia în Moldova? appeared first on Cotidianul RO.
16:20
ÎCCJ pune presiune pe CCR: trimite judecătorilor o „expertiză independentă” cu o zi înainte de decizia pe pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Înalta Curte demonstrează că legea contestată anulează pensia de serviciu, garanție constituțională a independenței justiției; nesocotește drepturile magistraților obținute din plățile făcute în sistemul public de pensii și contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale”. The post ÎCCJ pune presiune pe CCR: trimite judecătorilor o „expertiză independentă” cu o zi înainte de decizia pe pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Bolnavii de cancer, buni de plată până la 5% din costul tratamentului. Proiect de lege inițiat de un suveranist # Cotidianul de Hunedoara
„Nu aș avea de unde să plătesc această sumă”, a transmis o persoană oncologică, într-o opinie asupra proiectului de lege, pe platforma Senatului. The post Bolnavii de cancer, buni de plată până la 5% din costul tratamentului. Proiect de lege inițiat de un suveranist appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Pe de-o parte, Orban le cere votul etnicilor maghiari din România, dar, în același timp, iată în ce situație îi pune și la ce riscuri îi expune”, a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților pentru știripesurse. The post Viktor Orban, acuzat că a cutremurat România appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Liberalilor le e teamă că judecătorii PSD vor bloca din nou reforma pensiilor speciale la CCR # Cotidianul de Hunedoara
Mâine are loc a treia ședință a CCR pentru reforma pensiilor speciale. Judecătorii PSD au blocat o decizie până acum. The post Liberalilor le e teamă că judecătorii PSD vor bloca din nou reforma pensiilor speciale la CCR appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Până la data de 11.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.278.540 de vaccinări antigripale. The post Numărul de morți cauzate de gripă a ajuns la 20 appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Programul Guvernului României conține o ședință între mai multe ministere, în care s-a analizat situația bugetară. La discuție participă și ministerul Educației, condus interimar de premierul Bolojan. The post Bolojan s-a băgat pe el însuși în ședință appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Lucrările la centura Bușteni-Azuga au scos la iveală probleme de stabilitate la taluzul căii ferate București-Brașov. The post Centura Bușteni-Azuga pune în pericol calea ferată appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Bolojan spune că dacă banii europeni nu vor mai intra în România, cursul de schimb dintre leu şi moneda europeană se va afla „sub un risc extraordinar". The post Cel mai negru scenariu pentru România. Stolojan, la Prima News appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Codrii de Aramă și Pădurea de Argint sunt peisaje vii ce pot fi vizitate în Ținutul Zimbrului. Traseul include și casa Veronicăi Micle, singurul muzeu dedicat poetei. The post Cum arată astăzi pădurile din „Călin (file din poveste)” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Aliații din Golf ai lui Trump nu-și doresc bombardarea Iranului. Analiză NY Times. # Cotidianul de Hunedoara
Monarhiile din zonă se tem că o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Iran vor avea un impact major asupra securității propriilor țări, subminându-le reputația de locuri sigure în care se pot face încheia afaceri și se poate face turism. The post Aliații din Golf ai lui Trump nu-și doresc bombardarea Iranului. Analiză NY Times. appeared first on Cotidianul RO.
