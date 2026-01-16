„Nicușoare, nu uita!”

08:00

(text scris în 2014; recitit azi, cu uimire față de actualitatea lui) Dragi lideri de opinie, Dacă astăzi, în România, nimeni de calitate nu mai vrea să fie ministrul Educației, nu e doar vina politicienilor. O parte importantă din responsabilitate vă aparține și vouă. Preponderent vouă. Textul de mai jos l-am scris în 2014. L-am […] The post Mica mea mare răfuială cu „liderii de opinie” appeared first on Cotidianul RO.