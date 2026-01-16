Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

16:10

GOLAZO.ro are dezvăluiri de culise despre ce s-a întâmplat la Cheile Grădiștei, unde timp de 4 zile Vassaras a condus cursul arbitrilor. Unii dintre membri CCA care au participat la acțiune au depășit cadrul profesional: însoțiți de soție, iubită sau copil.