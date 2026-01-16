BREAKING Curtea de apel București îi reduce pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni / CAB susține că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă / Decizia este definitivă
G4Media, 16 ianuarie 2026 16:20
Curtea de Apel București i-a redus vineri pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la aproape 12 ani la 5 ani și 10 luni, argumentând că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă. Decizia, pronunțată joi în cale extraordinară de atac, este definitivă. Soluția pe scurt: Constată că prin încheierea din 18.12.2025, pronunţată în […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:00
Ordonanță președințială istorică la Cluj: o pacientă cu cancer câștigă dreptul la medicație gratuită, refuzată anterior de autorități # G4Media
Bolnavii în stadii terminale se luptă nu doar cu moartea, ci și cu birocrația – o femeie a dat în judecată autoritățile, cerând includerea medicamentului prescris în lista celor compensate, iar Curtea de Apel i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj. Într-o decizie pronunțată astăzi, Curtea de Apel a dat câștig de cauză unei paciente […] © G4Media.ro.
17:00
Tânărul de 19 ani care a intrat într-o sală de clasă a unui liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti şi a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost arestat preventiv, anunţă, vineri, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres. „Astăzi, 16 ianuarie a.c., tânărul, de 19 ani, reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, […] © G4Media.ro.
17:00
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru „capătul de nord” al Drumului Expres Suceava – Siret, lotul 3 Bălcăuţi – Siret urmând să aibă un rol dual: civil şi militar, a informat, vineri, directorul general Cristian Pistol, transmite Agerpres. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, acest proiect, unicat […] © G4Media.ro.
17:00
O delegație a Congresului american se întâlnește cu liderii danezi pe fondul tensiunilor ce privesc Groenlanda # G4Media
O delegație bipartizană de congresmeni americani a sosit vineri la Copenhaga pentru discuții cu liderii Danemarcei și Groenlandei pe fondul tensiunilor provocate de declarațiile președintelui Trump despre preluarea Groenlandei, scrie Mediafax. Delegația, formată din 11 congresmeni și condusă de senatorul democrat Chris Coons, urmează să se întâlnească cu premierul danez Mette Frederiksen și cu premierul […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
16:50
Vineri a avut loc la Nyon, sediul UEFA, tragerea la sorți a duelurilor din play-off-ul pentru optimile Conference League. Printre echipele aflate în această fază a competiției se numără Crystal Palace, AZ Alkmaar sau Fiorentina. Meciurile din play-off-ul de calificare în optimile Conference League vor avea loc în zilele de 19 și 26 februarie 2026. […] © G4Media.ro.
16:50
Ultima mină de adâncime din Cehia se închide marcând sfârşitul unei industrii vechi de secole # G4Media
Ultimul puţ de cărbune din Cehia se va închide la sfârşitul lunii ianuarie, punctul final a 250 de ani de exploatare la mare adâncime şi sfârşitul unei industrii care a alimentat ascensiunea industriei grele în Europa Centrală, transmite Agerpres, transmite Agerpres. Ultimele tone de cărbune sunt transportate luna aceasta din puţuri de la câţiva kilometri […] © G4Media.ro.
16:50
Fizicienii au descoperit o nouă stare a materiei cu proprietăți topologice fără particule, schimbând teoriile despre materialele cuantice, scrie agenția Mediafax. Cercetătorii au identificat o stare a materiei considerată anterior imposibilă, observată într-un material cuantic, contestând ipoteze vechi din fizică, potrivit Phys. Descoperirea sugerează că stările topologice pot exista chiar și atunci când descrierea clasică, […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:40
Ordonanță prezidențială istorică la Cluj: o pacientă cu cancer câștigă dreptul la medicație gratuită, refuzată anterior de autorități # G4Media
Bolnavii în stadii terminale se luptă nu doar cu moartea, ci și cu birocrația – o femeie a dat în judecată autoritățile, cerând includerea medicamentului prescris în lista celor compensate, iar Curtea de Apel i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj. Într-o decizie pronunțată astăzi, Curtea de Apel a dat câștig de cauză unei paciente […] © G4Media.ro.
16:40
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, informează Buletinul nivometeorologic remis vineri Agerpres. La peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, „pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste […] © G4Media.ro.
16:30
Aplicarea provizorie a Acordului Mercosur poate fi posibilă chiar dacă o țară nu finalizează procesul de ratificare? Răspunsul oficialilor UE # G4Media
Acordul comercial UE-Mercosur va putea fi aplicat provizoriu chiar și în situația în care o țară membră a blocului sud-american nu finalizează procesul de ratificare. Declarația a fost făcută de un oficial de rang înalt al Comisiei Europene, înainte de semnarea oficială a acordului, programată pentru sâmbătă la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, în Paraguay, informează […] © G4Media.ro.
Acum o oră
16:20
BREAKING Curtea de apel București îi reduce pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni / CAB susține că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă / Decizia este definitivă # G4Media
Curtea de Apel București i-a redus vineri pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la aproape 12 ani la 5 ani și 10 luni, argumentând că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă. Decizia, pronunțată joi în cale extraordinară de atac, este definitivă. Soluția pe scurt: Constată că prin încheierea din 18.12.2025, pronunţată în […] © G4Media.ro.
16:20
O misiune de recunoaştere condusă de Danemarca în Groenlanda va determina dacă este necesară desfăşurarea de avioane Eurofighter şi fregate pentru supravegherea maritimă a insulei # G4Media
O misiune de recunoaştere condusă de Danemarca în Groenlanda urmează să determine dacă pot fi desfăşurate avioane Eurofighter şi dacă este posibilă supravegherea maritimă cu fregate, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Este vorba de a analiza dacă Arctica este securizată şi […] © G4Media.ro.
16:10
Directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a SUA, John Ratcliffe, a avut o întâlnire la Caracas cu preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, scrie vineri publicaţia New York Times, citând un oficial american, transmite agenţia de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Această agenţie de presă nu a putut verifica imediat informaţiile cu privire la […] © G4Media.ro.
16:10
„S-a antrenat și urma să joace” – Legendarul Jimmy White, surprins de atitudinea lui Ronnie O’Sullivan # G4Media
Jimmy White s-a declarat extrem de surprins de absența lui Ronnie O’Sullivan de la Mastersul de snooker, iar asta cu atât mai mult cu cât „s-a antrenat și urma să joace”. Jimmy White spune că Ronnie O’Sullivan trebuie să joace: Timpul nu mai are răbdare cu un sportiv în vârstă de 50 de ani Mulți […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:00
VIDEO Un robot-mitralieră al Ucrainei a ținut la distanță trupele Rusia timp de șase săptămâni # G4Media
Timp de 45 de zile consecutive, trupele rusești de pe linia frontului din estul Ucrainei au fost blocate de focul mitralierelor. Chiar și sub acoperirea ceții, nu au reușit să străpungă linia. Părea că rezistența acerbă era asigurată de zeci de soldați ucraineni aflați în mai multe poziții. De fapt, era arma secretă a Corpului […] © G4Media.ro.
15:50
Noi reacții din sistem după dezvăluirea G4Media.ro despre radiologii de la Stat care ”își vând parafele” la privat / Șeful CNAS: ”Facem o mini-revoluție pe zona de controale” / Un rezident acuză că a fost forțat să lucreze la clinici private în timpul programului de la spitalul public # G4Media
Dezvăluirea G4Media.ro, din cursul zilei de ieri, referitoare la faptul că mai mulți medici din spitale de Stat ”își vând parafele” unor clinici private, fără a și lucra în cadrul acestor clinici, a provocat alte reacții în sistemul de sănătate. În urma publicării articolului, directorul general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, doctorul Horațiu […] © G4Media.ro.
15:40
Eurodeputaţii depun o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene şi cer un aviz al Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele europene # G4Media
O nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene din cauza acordurilor UE-Mercosur şi două propuneri ale deputaţilor care solicită Curţii de Justiţie a UE un aviz privind compatibilitatea acestora cu tratatele UE se află în prim-planul sesiunii Parlamentului European din luna ianuarie de la Strasbourg, în cadrul căreia se vor mai dezbate situaţiile din Groenlanda, […] © G4Media.ro.
15:30
Radu Popescu: Dincolo de emoție – Unirea, între „DA”-ul personal și realitatea de pe teren # G4Media
Dacă într-o zi discuția despre Unire va ieși din zona ipoteticului și va intra în zona termenelor calendaristice, va cere – înainte de toate – o muncă enormă în interiorul Republicii Moldova. Nu doar pentru a demonstra că trecutul a fost nedrept, ci pentru a convinge că viitorul poate fi mai sigur, scrie Radu Popescu, […] © G4Media.ro.
15:30
Renee Good, femeia ucisă la Minneapolis de un poliţist de imigrație a fost împuşcată de patru ori # G4Media
Femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un poliţist de imigraţie prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor de urgenţă, indică un raport al pompierilor citat de mai multe media americane, transmite vineri agenția de știri France Presse, citată de Agerpres. Potrivit acestui raport, obţinut […] © G4Media.ro.
15:20
Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret, a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare, transmite Agerpres. „În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important […] © G4Media.ro.
15:20
În România, reciclarea deșeurilor electrice și electronice (DEEE) merge pe două rute clare: predare la retaileri (magazine) și predare prin organizații/colectori care au campanii sau ridicare de la domiciliu. Iar partea interesantă e că, în multe cazuri, nu trebuie să fii „pasionat de ecologie” ca să faci asta: trebuie doar să nu-ți complici viața. Filmare: […] © G4Media.ro.
15:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, eliberarea unui cetățean român aflat de peste un an în detenție în Venezuela. În prezent, acesta a fost preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas și urmează să ajungă în perioada următoare în România. „Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:00
Poliţia Timiş a anunţat, vineri, că a fost găsită conducta de gaz fisurată, care ar fi dus la explozia de miercuri, de la sediul Poliţiei Rutiere Lugoj, în urmă căreia s-au înregistrat trei victime din rândul angajaţilor care lucrau la Biroul Cazier Judiciar, transmite Agerpres. Echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, […] © G4Media.ro.
14:40
Intervenția chirurgicală de orice tip reprezintă un eveniment traumatic pentru organism. Recuperarea medicală este esențială pentru succesul pe termen lung al majorității operațiilor. Orice chirurg va spune că succesul unei operații nu se termină la ieșirea din sala de operație, iar respectarea programului de recuperare medicală stabilit de medic este adesea factorul determinant pentru vindecarea […] © G4Media.ro.
14:40
BREAKING Curtea de Apel București a amânat, și ea, verdicul privind soarta celor doi judecători CCR, pentru 30 ianuarie # G4Media
Judecătoarea Olimpiea Crețeanu a amânat pentru ziua de 30 ianuarie pronunțarea verdictului îm procesul prin care s-a cerut suspendarea a doi jduecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Decizia vine după ce, în aceeași zi, Curtea Constituțională a amânat propriul verdict privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Știre […] © G4Media.ro.
14:30
Autoritățile iraniene cer familiilor sume enorme de bani, de până la 7.000 de dolari, pentru a-și lua morții de la morgă # G4Media
Mărturii cutremurătoare din mijlocul protestelor din Iran au reușit, cu greu, să adune jurnaliștii BBC Persia de la familiile care au încercat să-și recupereze morții, pentru a le oferi o înmormântare demnă, scrie Mediafax. Morții sunt păziți de militari și sunt eliberați doar dacă sunt achitate sume de mii de dolari. În unele cazuri, mai […] © G4Media.ro.
14:30
Un italian a fost concediat pentru că și-a luat singur restul unei cafele, un euro și 60 de cenți / Acum, compania trebuie să-i plătească 18 salarii restante # G4Media
Și-a pierdut locul de muncă din cauza restului de la o cafea, iar judecătorul obligă acum compania să îi plătească despăgubiri. Cine nu s-a „certat” vreodată cu un automat pentru că nu i-a dat produsul sau restul? Pentru un angajat al unei companii din Brescia, însă, acest lucru l-a costat slujba. Acum, după ce a […] © G4Media.ro.
14:30
Filmele anului: revenirea lui Steven Spielberg și un film biografic despre Michael Jackson # G4Media
Revenirea marelui regizor Steven Spielberg, un film biografic despre Michael Jackson şi un nou „Toy Story” – 2026 promite să fie un an remarcabil pentru lansările cinematografice, o industrie care speră la o revenire a spectatorilor în sălile de cinema după un declin în 2025, transmite AFP, citat de Agepres. „Au lipsit locomotivele” pentru a […] © G4Media.ro.
14:30
După 20 de ani încununați de succes la RedBull Racing, Helmut Marko a părăsit lumea Formulei 1, iar fostul pilot spune că în 2026 marea surpriză ar putea veni din partea Williams. De asemenea, austriacul merge pe mâna lui Lando Norris pentru un nou titlu mondial în Marele Circ. „Vor urma nopți nedormite” – Avertismentul […] © G4Media.ro.
14:30
Platformele de crowdfunding au strâns peste 1 milion de dolari pentru agentul ICE care a ucis o femeie în Minneapolis # G4Media
Mișcarea MAGA a strâns peste 1 milion de dolari pentru agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good, mamă a trei copii, în Minneapolis, Statele Unite, scrie The Daily Beast. Campaniile de strângere de fonduri de pe platformele de crowdfunding GiveSendGo și GoFundMe au strâns fiecare sute de mii de dolari în numele lui […] © G4Media.ro.
14:20
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Pe parcursul săptămânii de tranzacţionare, preţul gazelor în Europa a crescut cu aproximativ 20%. Vineri dimineaţa, la hub-ul de […] © G4Media.ro.
14:10
Franța preia rolul principal în furnizarea de informații pentru Ucraina, prin înlocuirea Statelor Unite, susține Emmanuel Macron # G4Media
Franța a devenit principalul furnizor de informații pentru Ucraina, potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, scrie Mediafax. Președintele Emmanuel Macron, a declarat joi că Franța a devenit principalul furnizor de informații pentru Kiev, prin înlocuirea Statele Unite ale Americii, notează Kyiv Post. Scopul adevărat al Franței este sprijinul apărării Ucrainei împotriva invaziei rusești. Emmanuel Macron a […] © G4Media.ro.
14:00
Imaginile care au ajuns în exteriorul Iranului arătau o țară cuprinsă de haos: zeci, dacă nu sute de mii de protestatari; saci pentru cadavre așezați în fața morgilor; focuri de armă răsunând pe străzi, scrie Financial Times. Săptămâna trecută, tulburările păreau să aibă un astfel de avânt încât adversarii republicii islamice speculau că regimul era […] © G4Media.ro.
14:00
Val de ironii în Olanda, după ce ministrul Apărării a anunțat că trimite în Groenlanda un singur om / Acesta va avea lenjerie intimă termică # G4Media
Ministrul olandez al Apărării, interimarul Ruben Brekelmans, a scris deja istorie după ce anunțat că a decis să trimită o forță de intervenție în sprijinul Groenlandei alcătuită dintr-un singur om, scrie Mediafax. Presa olandeză a reacționat imediat, întrebându-l dacă un singur om nu e cumva prea puțin, iar răspunsul lui a fost că „poate”. Ministrul […] © G4Media.ro.
13:50
Cinci zile de ger, viscol și polei în toată România / Temperaturile minime se vor situa între -18 și -8 grade Celsius # G4Media
Meteorologii anunță de vineri cinci zile de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ploi, ninsori, polei și ghețuș, dar viscol. Mai multe avertizări cod galben intră în vigoare în următoarele ore, informează Mediafax. Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă, cu precădere în jumătatea estică a țării apoi […] © G4Media.ro.
13:50
Report de aproape 10 milioane de euro la Joker, la tragerea de duminică / Premiul la Loto 6/49 este de 3,19 milioane euro # G4Media
Un report de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este un report de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro), informează, vineri, Loteria Română, transmite Agerpres. Duminică, vor avea loc noi trageri […] © G4Media.ro.
13:50
Autovehiculele parcate neregulamentar în sectorul 3 din Capitală nu vor mai fi ridicate dacă şoferii afișează un număr de telefon, răspund la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată # G4Media
Autovehiculul parcat neregulamentar nu va mai fi ridicat dacă şoferul a afişat un număr de telefon, răspunde la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată, a anunţat vineri Primăria Sectorului 3, transmite Agerpres. Potrivit unei dispoziţii a primarului Robert Negoiţă, Poliţia Locală Sector 3 va aplica o procedură mai flexibilă pentru situaţiile de parcare […] © G4Media.ro.
13:40
Punctele cheie ale acordurilor de apărare reciprocă ale UE și NATO care ar putea proteja Groenlanda # G4Media
Groenlanda este un teritoriu semi-autonom aparținând Danemarcei și, ca atare, Bruxelles-ul consideră că este acoperit atât de o clauză de asistență reciprocă din Tratatul privind Uniunea Europeană (UE), cât și de un articol de apărare colectivă din Tratatul Atlanticului de Nord în caz de agresiune armată, scrie Mediafax. Apărarea acestui teritoriu arctic și locul său […] © G4Media.ro.
13:40
Bucureștiul verde și aerisit sau orașul de beton? Se naște sau nu Parcul Natural Pădurea Băneasa? Râul Dâmbovița – coridor de răcire, Parcul IOR salvat și marile parcuri trecute la sectoare: 10 mize de mediu care se joacă în 2026 # G4Media
Anul 2026 se anunță hotărâtor pentru salvarea și extinderea naturii urbane a Capitalei, într-un context civic favorabil și sub presiunea tot mai mare exercitată de criza climatică globală, marcată de al treilea an consecutiv cu temperaturi de peste 1,5°C media mondială preindustrială. Ar putea fi înființat Parcul Natural Pădurea Băneasa, o soluție născută din urgența […] © G4Media.ro.
13:40
O echipă de cercetători de la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea (KAIST) a dezvoltat un hemostat sub formă de pulbere care poate opri sângerarea în aproximativ o secundă, deschizând noi perspective pentru salvarea vieților în condiții de luptă și în medicina de urgență, scrie Mediafax. Inovația este considerată un progres semnificativ în […] © G4Media.ro.
13:30
Bărbatul amendat după ce a proiectat mesajul „Marș la Moscova”: Cetățenii care au mânjit Ziua Națională, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii și Imnul Național cu sloganurile lor politice minoritare m-au lovit și îmbrâncit. Tot eu sunt amendat # G4Media
Adrian Băzăvan, bărbatul amendat după ce a proiectat mesajul „Marș la Moscova” în tmpul protestului extremiștilor de joi seara, spune că unii dintre participanții la manifestație l-au lovit și îmbrâncit, însă tot el este cel amendat. „Poliția Română m-a amendat pentru că am «perturbat activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale […] © G4Media.ro.
13:30
CCR a menționat în comunicatul oficial un articol de lege potrivit căruia magistrații pot alege între pensia specială și pensia contributivă. Lia Savonea acuzase guvernul Bolojan că reforma anulează pensiile speciale # G4Media
Curtea Constituțională (CCR) a menționat în comunicatul oficial de vineri, prin care a anunțat o nouă amânare a dosarului pensiilor speciale din justiție, un articol de lege care prevede clar că magistrații pot alege între pensia de serviciu (pensiile speciale) și pensia bazată pe contribuții. Comunicatul CRR fac astfel referire la articolul 211, alineatul 6 […] © G4Media.ro.
13:20
China a suspendat importurile de energie electrică din Rusia la 1 ianuarie, deşi contractul dintre cele două ţări rămâne în vigoare, a relatat vineri ziarul Kommersant, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres. Potrivit ziarului, deşi contractul dintre compania rusă de energie Inter RAO şi Corporaţia de Stat a Reţelei Electrice din […] © G4Media.ro.
13:20
2025 a fost cel mai bun an pentru turismul din UE / România a înregistrat un regres – Eurostat # G4Media
În 2025, numărul estimat de nopți petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde, depășind cu 61,5 milioane (2%) numărul înregistrat în anul precedent, potrivit datelor publicate de Eurostat. Creșterea numărului de nopți petrecute în turism a fost determinată în principal de creșterea numărului de nopți petrecute de oaspeții […] © G4Media.ro.
13:20
A fost descoperit un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia fără să provoace afecțiuni grave # G4Media
O echipă de cercetători de la University College London, Regatul Unit, a descoperit un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia, o realizare care „deschide o cale promiţătoare” către noi tratamente pentru bolile autoimune ce afectează milioane de persoane, transmite agenţia de știri EFE. Concluziile au fost publicate vineri în Nature Communications, transmite Agerpres. Inflamaţia […] © G4Media.ro.
13:20
Creştere dramatică a tulburări de stres posttraumatic şi sinucideri în rândul trupelor israeliene, pe fondul războiului din Gaza # G4Media
Israelul se confruntă cu o creştere dramatică a numărului de tulburări de stres posttraumatic (PTSD) şi sinucideri în rândul trupelor, după războiul de doi ani din Gaza, determinat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, transmite vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Potrivit Ministerului Apărării din Israel, s-a înregistrat o […] © G4Media.ro.
13:10
4,7 milioane de conturi din Australia au fost şterse în baza interdicţiei asupra prezenţei minorilor sub 16 ani pe platformele sociale # G4Media
Platformele de social media au dezactivat, şters sau restricţionat peste 4,7 milioane de conturi după ce Australia le-a interzis minorilor sub vârsta de 16 ani să deţină propriile conturi luna trecută, a anunţat guvernul vineri, afirmând că acesta reprezintă un pas „important” pentru a ţine copiii în siguranţă în mediul online, relatează agenția de știri […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:00
Deputatul USR Alexandru Dimitriu, despre amânarea pe legea privind pensiile magistraților: Savonea ar trebui amendată de CCR / Depunerea unei expertize contabile cu doar o zi înainte de termenul de pronunțare reprezintă o conduită care contravine flagrant principiului bunei-credințe procesuale # G4Media
Deputatul USR Alexandru Dimitriu susține că șefa Înaltei Curți ar trebui sancționată de Curtea Constituțională pentru că a depus o expertiză contabilă chiar înainte de pronunțarea CCR pe legea privind pensiile magistraților. „Savonea ar trebui amendată de CCR Depunerea unei expertize contabile cu doar o zi înainte de termenul de pronunțare reprezintă o conduită care […] © G4Media.ro.
12:50
Republica Moldova adoptă modelul estonian, extrem de performant, de educație în predarea matematicii și a științelor / Estonia ocupă locul 1 în Europa la testele PISA și printre primele 3 în lume # G4Media
Rezultate PISA excelente – locul 1 în Europa, pirntre primele 3 în lume, copii care nu sunt lăsați deoparte, intervenție rapidă în cazul celor care nu reușesc să țină pasul, accent pe competențe și nu pe acumularea mecanică de informație, digitalizarea ca instrument și, mai recent, experimente cu IA în Educație, scrie Mediafax. Acestea sunt […] © G4Media.ro.
12:50
Parcul auto al României a depășit 11,2 milioane de vehicule în 2025 / Creștere de 70% în ultimul deceniu # G4Media
Numărul vehiculelor înmatriculate în România a atins un nou maxim în 2025, confirmând tendința de creștere accelerată a parcului auto din ultimii ani. Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de TechRider.ro, indică atât o extindere consistentă a flotei naționale, cât și evoluții contrastante la nivel regional, în special în București. Citește integral […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.