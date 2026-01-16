BREAKING Curtea de apel București îi reduce pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni / CAB susține că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă / Decizia este definitivă

14:30

Și-a pierdut locul de muncă din cauza restului de la o cafea, iar judecătorul obligă acum compania să îi plătească despăgubiri. Cine nu s-a „certat” vreodată cu un automat pentru că nu i-a dat produsul sau restul? Pentru un angajat al unei companii din Brescia, însă, acest lucru l-a costat slujba. Acum, după ce a […] © G4Media.ro.