La Liga: Girona a învins pe Espanyol, la Barcelona, scor 2-0
News.ro, 17 ianuarie 2026 00:10
Echipa spaniolă Girona a întrecut vineri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Espanyol Barcelona, în etapa a 20-a din La Liga.
• • •
Patinaj artistic: Niina Petrokina a câştigat titlul european pentru a doua oară consecutiv. Julia Sauter, reprezentanta României, s-a clasat pe locul 11 # News.ro
Sportiva din Estonia Niina Petrokina a câştigat, vineri, pentru a doua oară consecutiv titlul european la patinaj artistic, ea impunându-se şi la ediţia din acest an, la Sheffield. Reprezentanta României, Julia Sauter, a terminat pe locul 11.
Fiul fostului şah al Iranului, Reza Pahlavi, consideră că puterea iraniană va cădea până la urmă. El se declară pregătit să conducă o tranziţie democratică şi cere atacuri ”chirurgicale” împotriva Gardienilor Revoluţiei # News.ro
Fiul fostului şah al Iranului, Reza Pahlavi, care se declară pregătit să conducă o tranziţie democratică în Iran, s-a declarat convins, vineri, într-un discurs la Washington, că Republica islamică va cădea din cauza manifestaţiilor în masă şi a cerut atacuri ”chirurgicale” împotriva Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP.
Echipa germană Eintracht Frankfurt a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Werder Bremen, în etapa a 18-a din Bundesliga.
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 21-a din Serie A.
Darău: Legat de voucherele de vacanţă, vreau să văd forma finală a bugetului, se va face ceea ce se va putea, după cum cred că, pe termen mediu-lung, nu acolo e soluţia/ E foarte important să devenim mult mai atractivi şi cunoscuţi la nivel internaţional # News.ro
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini.
Ministrul Economiei: Există companii care şi-au ignorat datorii de ani de zile, sau de zeci de ani de zile, şi riscă creditorii să le ia pe nimic acel patrimoniu/ Apropo de valorificare: nu e vorba nicidecum, vreodată, de valorificare pe nimic # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că există companii de stat care au datorii foarte mari pe care le-au ignorat de ani sau chiar de decenii, el susţinând că unele riscă să piardă patrimoniul, iar creditorii să le ia bunurile ”pe nimic”. ”Apropo de valorificare: nu e vorba nicidecum, vreodată, de valorificare pe nimic”, adaugă el.
Fritz: Sunt anumiţi magistraţi care au mult prea multă putere şi care folosesc această putere nu în beneficiul cetăţenilor, ci în propriul beneficiu/ S-a creat cumva o castă care se izolează chiar şi de voinţa politică de a schimba sistemul de pensionare # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că ”sunt anumiţi magistraţi care au mult prea multă putere şi care folosesc această putere nu în beneficiul cetăţenilor, ci în propriul beneficiu şi asta trebuie împreună să reuşim să schimbăm”. ”S-a creat cumva o castă care, după cum vedem acuma, se izolează chiar şi de voinţa politică de a schimba, de exemplu, sistemul de pensionare la ei”, adaugă el.
Regele Arabiei Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud, în vârstă de 90 de ani, a fost externat vineri din Spitalul King Faisal, la Riad, în urma unor examene medicale ale căror rezultate sunt ”liniştitoare”, anunţă vineri Curtea regală, citată de agenţia oficială saudită de presă SPA, relatează AFP.
Meciul FC Argeş-FCSB: Bogdan Andone – Nu, nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă # News.ro
Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeş, şi-a felicitat jucătorii după victoria la limită obţinută cu FCSB, echipa campioană, scor 1-0.
Dominic Fritz: În continuare o să fie o coaliţie în care avem o parte care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei care menţin o reţea de privilegiaţi în statul român # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că în pofida atacurilor la care sunt supuşi, miniştrii USR vor continua să facă reformele pe care le-au anunţat. El e de părere că, în coaliţia de guvernare, va fi în continuare ”o parte care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei care profită momentan de acest status quo, care menţin o reţea de privilegiaţi în statul român”.
Meciul FC Argeş-FCSB: Elias Charalambous - Au avut o singură ocazie şi au marcat, noi nu am reuşit # News.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, crede că meciul cu FC Argeş este genul de partidă în care echip care înscrie prima, câştigă.
Trump nu vede ”niciun motiv, pentru moment” să invoce Insurrection Act în Minnesota, după uciderea americancei Renee Good de către un poliţist ICE. Insurrection Act, inocat ultima oară de George Bush tatăl, în 1992 # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că nu vede ”niciun motiv, pentru moment”, să invoce Insurrection Act, care i-ar permite să folosească armata ca pe o forţă de poliţie, după ce a agitat această ameninţare joi, împotriva unor manifestaţii în Minnesota (nord), relatează AFP.
UPDATE - Olt: Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla alături de un alt tânăr şi care era tractată de un autoturism a intrat într-un cap de pod # News.ro
Un adolescent de 17 ani a murit, vineri seară, după ce sania pe care se afla, alături de un alt tânăr, şi care era tractată de un autoturism, pe un drum judeţean din Olt, a intrat într-un cap de pod. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Trenul Kiev-Ungheni-Bucureşti Nord are o întârziere de cinci ore, din cauza avariilor la reţelele electrice din Ucraina/ Vor fi afectaţi şi pasagerii care vin de la Chişinău la Bucureşti, întrucât cele două trenuri se cuplează la Ungheni # News.ro
Trenul care circulă pe ruta Kiev-Ungheni-Bucureşti Nord şi care ar fi trebuit să ajungă în Capitală sâmbătă dimineaţă are o întârziere de cinci ore, din cauza avariilor la reţelele electrice din Ucraina, anunţă CFR Călători. Astfel, vor fi afectaţi şi pasagerii care vin de la Chişinău la Bucureşti, întrucât cele două trenuri se cuplează la Ungheni.
Dominic Fritz, atac la ANI: Se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese/ În cazul viceprimarului Paula Romocean, e o interpretare abuzivă, răutăcioasă a legii şi bate la ochi # News.ro
Preşedintele USR şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, critică în termeni duri Agenţia Naţională de Integritate (ANI), afirmând că instituţia ”se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”. Friz spune că, în cazul viceprimarului Timişoarei Paula Romocean, acuzat de incompatibilitate, ”e o interpretare abuzivă, răutăcioasă a legii şi bate la ochi”.
Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, din 2028, au anunţat că peste 1,5 milioane de persoane din 150 de ţări s-au înscris pentru bilete la JO în primele 24 de ore de la deschiderea înscrierilor, un record, relatează Los Angeles Times.
Donald Trump a evocat ideea unei ”invazii” a Venezuelei la o reuniune cu lideri latino-americani, în septembrie 2017, la New York, dezvăluie fostul preşedinte columbian Juan Manuel Santos, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, în Financial Times # News.ro
Fostul preşedinte columbian Juan Manuel Santos, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, declară într-un interviu publicat vineri de Financial Times că Donald Trump a sugerat o ”invazie” a Venezuelei într-o reuniune cu lideri latino-americani în 2017, în primul său mandat la Casa Albă, relatează AFP.
Medicul psihiatru Mihaela Bugan: Adulţii cu adicţii sunt, de cele mai multe ori, copiii de ieri, neglijaţi de părinţi şi cu acces la bani # News.ro
Numeroşi dintre adulţii români care se confruntă cu probleme legate de adicţii provin din familii cu situaţii financiare bune şi care, în copilărie, au fost neglijaţi de părinţi din punct de vedere emoţional, afirmă medicul psihiatru Mihaela Bugan, şeful secţiei adicţii de la Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci din judeţul Olt.
Comitetul Naţional Paralimpic: Locul 2 şi medalie de argint pentru Mihăiţă Papară la Europa Cup, la Kühtai # News.ro
Mihăiţă Papară a câştigat, vineri, medalia de argint în proba de Banked Slalom (SB-LL1), la etapa de Europa Cup desfăşurată la Kühtai, informează Comitetul Naţional Paralimpic.
Echipa FC Argeş a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Superligă.
Sociolog: Noul ministru al Educaţiei NU va fi o figură politică importantă. „Va fi cineva fără carieră de pierdut” # News.ro
Sociologul Adrian Hatos, fost senator, consideră că viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării nu va fi o figură politică foarte cunoscută, ci mai degrabă o persoană fără o carieră politică importantă în joc, care să poată prelua costurile unui mandat dificil, marcat de nemulţumiri sociale şi constrângeri bugetare. Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Viitor pentru România”, difuzată de Prima News.
Criza profesorilor din mediul rural: „Absolvenţii buni fug spre oraşe. Sporurile sunt insuficiente” # News.ro
Sociologul Adrian Hatos avertizează că una dintre cele mai grave probleme ale sistemului de educaţie din România este lipsa cadrelor didactice bine pregătite în mediul rural, cauzată de diferenţele majore de nivel de trai şi de oportunităţi între sate şi oraşe.
Motivarea admiterii contestaţiei în anulare a lui Nelu Iordache: Instanţa de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei răspunderii penale pentru cele două infracţiuni/ Nu a analizat aspectele care puteau determina o soluţie de încetare a procesului penal # News.ro
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) afirmă, în motivarea admiterii contestaţiei în anulare formulată de omul de afaceri Nelu Iordache, că instanţa de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei răspunderii penale pentru două infracţiuni pentru care fusese condamnat la închisoare. Astfel, CAB explică faptul că instanţa nu a analizat aspectele care ar fi putut determina o soluţie de încetare a procesului penal, iar acest fapt reprezintă o eroare de procedură.
Aproximativ 80 de pacienţi din mai multe judeţe, internaţi, începând din luna august, la singura secţie de psihiatrie care asigură tratament pentru adulţii care suferă de adicţii # News.ro
Aproximativ 80 de pacienţi din mai multe judeţe ale ţării s-au internat, din luna august a anului trecut şi până în prezent, în singura secţie de psihiatrie care asigură tratament pentru adulţii care suferă de adicţii. Secţia este parte a Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci din judeţul Olt, o internare durează în jur de 90 de zile, iar accesul pacienţilor se face după ce aceştia trec de perioada de sevraj.
Galaţi: Opt persoane, rănite într-un accident produs pe DN 25, după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină/ Şoferul primului autoturism era băut # News.ro
Opt persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident produs pe DN 25, în judeţul Galaţi. după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină. Şoferul autoturismului care a ajuns pe sensul opus era băut, având o concentraţie de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat
Un cătun moldovean în declin, Rogojeni, cu o mână de case îngropate, supranumit ”satul hobbiţilor”, mizează pe tradiţii pentru a renaşte şi a atrage vizitatori, relatează AFP.
Canada şi China, acord comercial major privind vehiculele electrice şi canola; SUA avertizează că Ottawa ”va regreta” apropierea de Beijing # News.ro
Canada şi China au anunţat vineri un acord comercial amplu, care marchează cea mai importantă resetare a relaţiilor bilaterale din ultimul deceniu, reducând masiv tarifele pentru exporturile agricole canadiene şi redeschizând piaţa canadiană pentru vehiculele electrice chineze. Decizia, salutată la Beijing, dar criticată dur la Washington, semnalează o schimbare semnificativă în poziţionarea economică a Canadei într-un moment de tensiuni comerciale globale, relatează Reuters.
Handbal masculin: România, debut cu înfrângere la Campionatul European, scor 34-40, cu Portugalia # News.ro
Naţionala României a fost învinsă vineri, la Herning, de reprezentativa Portugaliei, scor 40-34 (23-15), în primul meci din grupa B a Campionatului European.
Atacantul italian Giacomo Raspadori a semnat un contract cu gruparea italiană Atalanta Bergamo, revenind în Italia de la Atletico Madrid, acolo unde fusese vândut în vara trecută.
Constanţa: Persoană de 19 ani, rănită într-un incendiu produs într-un apartament dintr-un bloc din Murfatlar/ Zece persoane au ieşit din clădire # News.ro
O persoană în vârstă de 19 ani a fost rănită într-un incendiu produs, vineri seara, într-un apartament dintr-un bloc din Murfatlar, judeţul Constanţa. Victima a suferit arsuri la capi şi la mâini, fiind transportată la spital. De asemenea, zece locatari au ieşit din imobil după izbucnirea incendiului.
Renee Good, ucisă la 37 de ani de Poliţia Imigraţiei la Minneapolis, prezenta patru răni împuşcate, două în piept, una la braţ şi una la cap, arată un raport al pompierilor salvatori. la sosirea lor la faţa locului # News.ro
Renee Good, ucisă la vârsta de 37 de ani, săptămâna trecută, la Minneapolis, de către un poliţist al imigraţiei, prezenta patru plăgi împuşcate atunci când au sosit serviciile de salvare, potrivit unui raport al pompierilor citat de presa americană, relatează AFP.
Kievul închide şcolile până la 1 februarie, după atacuri ruse vizând reţeaua energetică, anunţă Kliciko. Iluminatul public, redus la 20% din capacitate. 100 dintre cele 6.000 de imobile rămase fără căldură, în continuare în frig # News.ro
Primarul din Kiev Vitali Kliciko anunţă vineri că şcolile din capitala ucraineană urmează să fie închise - până la 1 februarie -, în plină criză cauzată de bombardamente ruseşti recente care au antrenat întreruperi masive ale căldurii şi curentului, relatează AFP.
UPDATE - Omul de afaceri Nelu Iordache a ieşit din închisoare, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare constatând că în cazul a două infracţiuni a intervenit prescripţia faptelor penale # News.ro
Mercato: Ter Stegen, portarul Barcelonei, va fi împrumutat la Girona, până la finalul sezonului # News.ro
Marc-Andre Ter Stegen, portarul clubului spaniol FC Barcelona, este aşteptat la Girona, ca împrumut, până la finalul sezonului, scrie vineri presa spaniolă.
Donald Trump ameninţă cu noi taxe vamale ţările care se opun planului său pentru Groenlanda # News.ro
Donald Trump persistă în dorinţa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, iar preşedintele american a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care se opun planului său de a prelua teritoriul autonom danez, relatează AFP.
Alte patru amenzi date de Jandarmerie şi o sesizare a organelor de urmărire penală, în urma protestului AUR de joi/ În total, au fost două astfel de sesizări şi opt amenzi, în valoare totală de 13.100 de lei # News.ro
Jandarmeria Bucureşti anunţă că a dat alte patru amenzi şi a făcut o nouă sesizaere a organelor de urmărire penală, în urma protestului organizat, joi seară, de AUR, în Capitală. În total, au fost întocmite actele pentru două astfel de sesizări şi au fost aplicate opt amenzi, în valoare totală de 13.100 de lei.
Japonia şi SUA îşi consolidează cooperarea în domeniul rachetelor şi exerciţiilor militare, într-o ”alianţă absolut de nezdruncinat” # News.ro
Japonia şi Statele Unite au încheiat vineri un acord în vederea unei vineri consolidări a producţiei comune de echipamente de apărare - mai ales de rachete - şi unei extinderi a prezenţei lor militare în apele din sud-vestul Japoniei, în contextul în care China îşi sporeşte presiunile asupra vecinului său asiatic, relatează AFP.
Omul de afaceri Nelu Iordache va ieşi din închisoare, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare constatând că în cazul a două infracţiuni a intervenit prescripţia faptelor penale # News.ro
Omul de afaceri Nelu Iordache va ieşi din închisoare, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare în dosarul în care acesta fusese condamnat, în toamna anului 2021, la 11 ani şi 9 luni de închisoare pentru deturnare de fonduri europene, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei. Instanţa a constatat că în cazul a două dintre infracţiuni a intervenit prescripţia faptelor penale. Decizia de vineri a instanţei este definitivă.
Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţii persistente despre starea de sănătate a liderului cecen reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin - POLITICO # News.ro
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potrivit serviciilor secrete ucrainene, de insuficienţă renală. Dacă este adevărat, starea sa de sănătate ridică perspectiva unei noi instabilităţi într-o regiune ţinută mult timp sub control prin forţă brută, tocmai când războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în al cincilea an, scrie POLITICO.
Mercato: Oliver Glasner confirmă – Marc Guehi va semna cu Manchester City în această perioadă # News.ro
Antrenorul echipei Crystal Palace, Oliver Glasner, a confirmat vineri, într-o conferinţă de presă, că fundaşul internaţional englez Marc Guehi va semna cu Manchester City în următoarele zile.
Arbitrii Radu Petrescu, Iulian Călin şi Szabolcs Kovacs vor conduce la centru partidele care se vor disputa sâmbătă, în etapa a doua a Superligii.
18:30
Ministrul Sănătăţii anunţă că ”este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie / Iniţiatorul proiectului legistativ, senatorul POT Gheorghe Vela, susţine că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi, chiar dacă ei nu plătesc acum # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ”este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie, deoarece este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste foarte mult. Iniţiatorul proiectului legistativ, senatoul POT Gheorghe Vela, susţine că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat, încă de la începutul anului, că pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamente şi întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.
Sistemele aeriene oferite de Occident Ucrainei au rămas fără muniţie în timpul atacurilor ruseşti. ”Pot să o spun deschis, pentru că azi am primit aceste rachete”, declară Zelenski, părând să dea vina pe aliaţi # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri că unele dintre sistemele aeriene furnizate Ucrainei de către aliaţi din Occident au rămas fără muniţie în timpul unor atacuri ruseşti recente împotriva unor infrastructuri energetice în Ucraina, relatează AFP.
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis să analizeze două sesizări care îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat într-o investigaţie jurnalistică # News.ro
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările care îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat într-o investigaţie jurnalistică. La începutul săptămânii, jurnalista Emilia Şercan preciza, într-o investigaţie PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat a demnitarului ar conţine texte copiate din alţi autori.
Aderare la UE accelerată, dar fără drepturi totale de vot. Planurile elaborate la Bruxelles divizează ţările care au aşteptat ani de zile să devină membre # News.ro
Ţările care au aşteptat ani de zile să adere la UE sunt împărţite în privinţa planurilor elaborate la Bruxelles de a le permite să devină membre mai repede, dar fără drepturi de vot depline, aşa cum se obişnuieşte, această soluţie fiind văzută ca o modalitate de a integra accelerat inclusiv Moldova şi Ucraina, relatează POLITICO.
