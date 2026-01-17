Cum îți dai seama dacă ai prea puțin magneziu în organism și unde duce această carență

13:40

Rachel Bloor a trăit momente de panică în toiul nopții când a simțit o greutate uriașă pe pieptul ei și a descoperit că un piton de covor de peste 2,5 metri se afla în pat cu ea. Experiența a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât șarpele nu era veninos și reacțiile sale au depins mult de calmul ei.