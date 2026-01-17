Care sunt serviciile medicale de care beneficiază persoanele fără asigurare. Categoriile de pacienți
Persoanele fără asigurare medicală din România vor avea acces, și în 2026, la un pachet clar definit de servicii medicale finanțate din fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate. Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite, menite să depisteze din timp afecțiuni cu impact major […]
Acum 5 minute
11:20
Moșii de iarnă reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a morților în calendarul ortodox. Sărbătoarea este dedicată sufletelor celor trecuți și la cele veșnice și este marcată de slujbe speciale, tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. În 2026, Moșii de iarnă se vor celebra pe 14 februarie, oferind credincioșilor ocazia […]
Acum 15 minute
11:10
Adrian Marinescu: „Suntem în stadiul de conviețuire cu COVID-19. Ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2.” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Știi că povesteam. După 2022, […]
11:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 15 ianuarie 2026, moderată de Marius Tucă și cu invitatul Ion Cristoiu, s-a discutat o clipă virală dintr-o dezbatere americană recentă, unde un doctor a evitat să răspundă direct dacă bărbații biologici pot rămâne însărcinați. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu și Marius Tucă au ironizat […]
11:10
Ger năprasnic în România, cea mai friguroasă dimineață de până acum. Unde s-au înregistrat -22 grade Celsius # Gândul
Așa cum au avertizat meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile sunt în scădere, iar cuvântul de ordine în România este „gerul”. Luna ianuarie nu se dezminte, așa cum se întâmplă în ultimii ani, iar mercurul din termometre a coborât constant. Această dimineață – sâmbătă, 17 ianuarie 2026 – a fost cea mai friguroasă de […]
Acum 30 minute
11:00
Care sunt serviciile medicale de care beneficiază persoanele fără asigurare. Categoriile de pacienți # Gândul
11:00
La început de 2026, Digi RCS-RDS a actualizat oferta pentru serviciile de telefonie mobilă. „Abonamentul Nelimitat”, unul dintre cele mai populare produse din portofoliul companiei, are noi tarife, mai mari față de anul trecut. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, abonamentul va avea în continuare Internet și minute nelimitate în […]
Acum o oră
10:50
Cristiano Bergodi, antrenorul de la U Cluj, a vorbit despre meciul cu Dinamo, i-a lăudat pe adversari și crede că echipa roș-albă poate câștiga titlul. Dinamo – U Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30, în etapa 22 a Superligii. Dinamo e pe locul 4, 38 de puncte, iar U Cluj e pe locul […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre importanța strategică și economică a Groenlandei și care sunt motivele pentru care Donald Trump dorește ca Statele Unite să preia controlul în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu explică de ce […]
10:30
După ce a fost huiduit la Iași, acolo unde a participat la întâlniri cu reprezentanți ai administrației locale, premierul Ilie Bolojan a avut parte de același „tratament” și la Botoșani. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de măsurile fiscale și reducerile bugetare anunțate de Guvern, iar „premierul austerității” este întâmpinat cu reproșuri și fluierături acolo unde merge. […]
Acum 2 ore
10:20
Primele imagini cu ofițerii Forțelor Armate Germane care au ajuns în Groenlanda, în perspectiva unui conflict cu SUA pe tema anexării teritoriului # Gândul
Germania se alătură inițiativei europene de consolidare a prezenței militare în Groenlanda. O echipă a Bundeswehr, formată din specialiști în logistică și securitate, a ajuns pe insula arctică pentru a evalua posibilitatea organizării unor exerciții militare comune, coordonate de Danemarca. Groenlanda, teritoriu aflat sub controlul Danemarcei, se află în centrul unor tensiuni geopolitice tot mai […]
10:10
Propagandiștii Rusiei se plâng că Donald Trump le-a stricat vacanțele, dar avertizează: „Bine ați venit în 2026, Anul Sălbatic” # Gândul
Pentru purtătorii de cuvânt ai propagandei rusești, politica este ceva personal. La întoarcerea din vacanța de iarnă, liderii și liderele presei de stat rusești s-au plâns că președintele american Donald Trump le-a stricat sejururile. Lista sa de eșecuri, au spus aceștia, a inclus „răpirea” liderului venezuelean Nicolás Maduro, confiscarea navelor care navigau sub pavilion rusesc […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce, în viziunea sa, discuțiile despre o „securitate europeană” separată de NATO pornesc de la o premisă greșită. El spune că mesajul transmis de Donald Trump este clar: America nu pleacă din NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
09:40
Valentin Stan: Trump a declarat că nu are nevoie de dreptul internațional pentru că nu are ce să facă cu el # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a revenit asupra ideii de drept internațional și asupra modului în care acesta este invocat în cazul lui Donald Trump, Venezuelei și Groenlandei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dreptul internațional nu e un scut Valentin Stan […]
09:40
O explozie s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 07:00, într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Arnsberg din Alba Iulia. În urma deflagrației, un bărbat de 37 de ani a fost rănit, suferind arsuri. De asemenea, o altă persoană a fost rănită în timp ce părăsea blocul. În urma […]
09:30
Ilie Bolojan pune piciorul în prag: termen limită pentru finalizarea autostrăzilor Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret # Gândul
Primul-ministru Ilie Bolojan insistă ca două proiecte mari de infrastructură rutieră să fie duse la bun sfârșit. El a dat și un termen limită, anul 2030. Aflat la Iași pentru o discuție cu primarii din județ, Bolojan a cerut o mobilizare exemplară pe șantierele autostrăzilor, scrie stiripesurse.ro. Conectivitatea cu Republica Moldova, prioritate Proiectele care au […]
Acum 4 ore
09:10
Ce înseamnă „pensie bună” în România, de fapt. Cât ar trebui să primești, în funcție de orașul tău # Gândul
Ce înseamnă, în realitate, o „pensie bună” în România anului 2026? Pentru mulți seniori, criteriul este simplu și cât se poate de concret: dacă banii ajung sau nu pentru traiul de zi cu zi în orașul în care locuiesc. Hai să vedem cât ar trebui să primești, în funcție de orașul de reședință, dacă ești […]
09:10
Valentin Stan: Noi am mai trăit tragedia uciderii agriculturii prin convenție cu țări non-UE — cu Ucraina # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre situația de vulnerabilitate a economiei și agriculturii românești în contextul discuțiilor privind controversatul acord UE – Mercosur. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, ridică problema prăbușirii pieței agricole din România în […]
09:10
„Trebuie să o avem”. Interesele SUA în Groenlanda, dincolo de ambiția lui Trump. „Topirea suplimentară a gheții va încuraja China să extindă liniile de transport maritim în Arctica” # Gândul
Președintele Donald Trump este interesat de Groenlanda cel puțin din anul 2019, atunci când a discutat despre achiziționarea teritoriului cu consilierii săi și a exprimat public dorința de a-l obține. În ciuda mesajelor constante ale președintelui SUA cu privire la Groenlanda, Europa nu a luat în serios eforturile continue ale Casei Albe de extindere teritorială. […]
09:10
În frig, parcă și emoțiile îngheață. Dar, de exemplu, degerăturile pot fi stresante. Cercetările arată că pot fi – culmea – benefice pentru oameni, arată presa din Finlanda. Conform unui studiu realizat de Universitatea Columbia, o creștere a violenței atât împotriva celorlalți, cât și împotriva propriei persoane a fost asociată cu creșterea temperaturilor. Pe măsură ce […]
08:50
Reprezentativa României a fost învinsă vineri, la Herning, de naționala Portugaliei, scor 40-34 (23-15), în primul meci din grupa B a Campionatului European. Pentru România au marcat Stanciuc 8 goluri, Buzle 6, Vereş 4, Szasz 4, Dedu 3, Ghiţă 2, Racoţea 2, Nistor 2, Grigore 1, Cumpănici 1, Stănescu 1, iar din tabăra portugheză s-au […]
08:40
Dan Dungaciu: „Rușii au tăcut în legătură cu America de Sud și Groenlanda pentru a nu-i supăra pe americani” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre abordarea țărilor europene în ceea ce privește situația din Venezuela și modul în care lipsa de implicare a rușilor le poate aduce acestora beneficii în conflictul cu Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în […]
08:10
Silviu Predoiu: „Am simțit declanșarea conflictului din Ucraina. Am forțat mult prea mult nota acolo” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre declanșarea conflictului din Ucraina și cum l-a anticipat chiar la momentul ieșirii din funcție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu relatează cum, înainte de a trece în rezervă , într-un discurs adresat colegilor, acesta a […]
08:10
Românii trebuie să se aștepte la cea mai rece primăvară din ultimii ani. Sau, cum spunem noi, iarna se lasă greu plecată. Meteorologii EaseWeather avertizează că țara noastră se va confruntă cu o vreme friguroasă în lunile care vin – temperaturi și viscol sunt așteptate în multe regiuni. Vor fi medii climatologice mult sub cele […]
07:40
Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 13 ianuarie 2026, Silviu Predoiu a criticat dur poziționarea României în raport cu Statele Unite, subliniind o discrepanță majoră între discursul oficial de la București și realitatea geopolitică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția, purtată cu gazda Marius Tucă, a pus accent pe relația strategică cu SUA […]
07:40
FCSB pierde la Mioveni, 0-1 cu FC Argeș, și îi provoacă o nouă criză de nervi lui Gigi Becali: „Gata, mă retrag!” # Gândul
Eșec pentru FCSB chiar la reluarea campionatului după pauza de iarnă. La Mioveni, pe un teren în condiții dificile, „roș-albaștrii” au început cu stângul partea a doua a sezonului, pierzând în fața lui FC Argeș (scor 0-1), una dintre contracandidatele pentru un loc în play-off. La finalul meciului, Gigi Becali a făcut o nouă promisiune […]
07:30
Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată” # Gândul
FCSB a pierdut cu FC Argeș, 0-1, în primul meci oficial al anului și al etapei 22 din Superliga. Elias Charalambous a discutat despre jocul de la Mioveni și a anunțat că acum FCSB se concetrează asupra partidelor din Europa League. Echipa roș-albastră va juca în grupă cu Dinamo Zagreb, pe 22 ianuarie, și cu […]
Acum 6 ore
07:20
FC Argeș a învins pe FCSB, 1-0, în primul meci din etapa a 22-a a Superligii. Golul a fost marcat de Yanis Pîrvu, în minutul 28. Gigi Becali a declarat că nu mai dă interviuri dacă FCSB ratează play-off-ul și i-a criticat pe jucători pentru înfrângerea cu FC Argeș. FCSB era neînvinsă de opt etape […]
07:20
17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jim Carrey este un actor, comediant, scenarist și producător canadian-american, recunoscut la nivel mondial pentru stilul său comic exagerat, dar și pentru capacitatea de a interpreta roluri dramatice profunde. S-a născut la […]
07:10
Paradoxul agriculturii României în 2026: suntem cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, dar 60% din legumele din farfurie vin din import. Care sunt explicațiile, ce arată prognozele internaționale și care sunt vulnerabilitățile # Gândul
Deși resursele primare sunt considerabile, agricultura românească trăiește de mai multă vreme un adevărat paradox, sesizat de orice român care face piața. România este țara agricolă care domină piața europeană a cerealelor, dar care continuă să depindă de importuri la produsele de bază destinate consumului zilnic, legume și fructe care ne ajung în farfurie. Datele […]
07:10
Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay # Gândul
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, participă azi la ceremonia de semnare a Acordului UE-Mercosur, în Asuncion, Paraguay. Franța, Polonia, Ungaria, Irlanda și Austria au votat împotriva acordului, iar Belgia s-a abținut. România a votat pentru, deși în coaliție subiectul nu a fost discutat, iar Guvernul României, […]
07:10
Silviu Predoiu: „Dreptul internațional rămâne o iluzie. El funcționează doar când convine marilor puteri” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu discută despre câteva mituri ale lumii moderne care au fost distruse odată cu intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu afirmă clar că conceptul de drept internațional nu există de fapt și că acesta se aplică doar în […]
07:10
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986 # Gândul
Liderul opoziției din Uganda, Robert Kyagulanyi (Bobi Wine), a fost, potrivit surselor, răpit din locuința sa din Magere, Kampala, de către personal militar. Candidatul prezidențial a fost transportat cu un elicopter militar. Partidul său socialist transmite că gardienii locuinței sale au fost agresați, energia electrică și camerele de supraveghere au fost întrerupte și că el […]
07:10
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela # Gândul
În cea mai recentă conferință de presă purtată în afara Casei Albe, Donald Trump a reiterat în fața reporterilor că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională. Președintele american și-a exprimat temerea că fără Groenlanda, securitatea națională va fi vulnerabilă. „NATO este preocupat de Groenlanda. Noi avem nevoie enormă de Groenlanda. Avem […]
06:50
Trăim vremuri în care un bucureștean poate apela la indicațiile lui ChatGPT pentru a-și renova baia. Puțini conștientizează însă ce se află în spatele chatboților cu inteligență artificială. Deși sunt programe cu acces gratuit, iar plata pentru funcțiile avansate este opțională, costurile pentru întreținerea centrelor de date sunt uriașe. În secolul 19, clădirea emblematică era gara […]
06:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre fisura apărută în cadrul NATO între anumite țări europene și SUA, în contextul declarațiilor lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că între statele europene membre NATO […]
06:10
O echipă care folosește Telescopul Spațial Hubble al NASA a descoperit un nou tip de obiect astronomic – un nor de materie întunecată , bogat în gaz, fără stele , considerat o „relicvă” sau o rămășiță a formării galaxiilor timpurii. Supranumit „Norul 9”, aceasta este prima detectare confirmată a unui astfel de obiect în univers – o descoperire care […]
06:10
Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare # Gândul
Pare un scenariu de film, dar nu este: hoții au furat în liniște timp de patruzeci de ore, au furat bunuri prețioase din mii de cutii de valori, au evadat cu bani, aur și obiecte prețioase în valoare de zeci de milioane de euro de la mii de clienți din Germania. Iar acum băncile nemțești […]
06:10
Câți bani a făcut Ceaușescu din vânzarea sașilor din Ardeal și Banat. Adevărul despre una dintre cele mai secrete misiuni ale Securității comuniste # Gândul
Unul dintre miturile asociate frecvent, în România comunistă, cu imaginea dictatorului Nicolae Ceaușescu a fost cel al vânzării sașilor și șvabilor care mai trăiau în țară în acea perioadă. Aceștia ar fi fost răscumpărați pe mulți bani, în Occident. După Revoluție, odată cu desecretizarea arhivelor Securității, au ieșit la iveală multe detalii captivante despre această […]
06:00
Trăim vremuri în care un bucureștean poate apela la indicațiile lui ChatGPT pentru a-și renova baia. Puțini conștientizează însă ce se află în spatele chatboților cu inteligență artificială. Deși sunt programe cu acces gratuit, iar plata pentru funcțiile avansate este opțională, costurile pentru întreținerea centrelor de date sunt uriașe. În secolul 19, clădirea emblematică era gara […]
05:40
Sistemul de sănătate din Italia se află sub o presiune imensă. Acest lucru se datorează epidemiei de gripă neobișnuit de timpurie și severă. În doar o săptămână, autoritatea sanitară de top din Roma (Istituto Superiore di Sanità, ISS) a înregistrat aproximativ 800.000 de cazuri. Potrivit unui raport al canalului de știri italian Rai, multe spitale […]
Acum 8 ore
05:20
De ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, în timp ce alții nici măcar nu ajung la 100? Răspunsul nu stă în dietă sau în medici # Gândul
Deși puțini oameni ating vârsta de 100 de ani, există un grup extrem de mic de oameni în lume care trăiesc și după vârsta de 110 ani. Știința a încercat mult timp să înțeleagă ce se află în spatele longevității excepționale, dar răspunsurile au fost incomplete. Conform unui studiu recent publicat pe 6 ianuarie, unul […]
05:20
Vremea actuală și peisajele frumoase înzăpezite sunt perfecte pentru o plimbare. Dacă aveți copii, probabil ați observat că uneori au tendința să pună zăpadă în gură atunci când se joacă. Totuși, acesta nu este un obicei recomandat, cel puțin nu în mod regulat, din trei motive. Un cocktail de poluanți Un studiu realizat de Universitatea McGill […]
05:10
Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători” # Gândul
Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că reprezentanții Alstom fac teste în fiecare noapte cu noile trenuri produse în Brazilia. Noile garnituri ar putea intra în circulație la 1 iulie 2026, potrivit ultimului termen avansat de cei de la Alstom, spun sursele Gândul. În aprilie 2026 se împlinesc doi ani de când a […]
05:10
Scene sângeroase după ce un deținut a vrut să-i facă soției o surpriză și a venit acasă neanunțat. A fost nevoie de Poliție și Ambulanță # Gândul
Un deținut de la penitenciarul Târgu Jiu, care a ajuns acasă neanunțat, a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută. Bărbatul, care credea că soția se va bucura, a descoperit că femeia adusese un alt bărbat, chiar în căminul conjugal. Cea mai importantă dintre recompensele de care se poate bucura un deținut este permisia. […]
05:10
O analiză recentă pe milioane de date a constatat că doar 13% dintre participanți dormeau și făceau exerciții fizice în același timp. Cercetătorii spun că un somn bun te face mai activ – a face mai mulți pași nu este tocmai suficient. Șase ore de somn te mențin activ, iar șapte până la nouă te […]
Acum 12 ore
00:20
Trei locuri de muncă, disponibile pe o insulă cu doar trei locuitori. Oferta include un salariu atractiv și cazare gratuită # Gândul
Insula Bardsey din Țara Galilor, cunoscută în limba galeză sub numele de Ynys Enlli, are doar trei locuitori permanenți, dar angajează trei persoane, cu un salariu de aproximativ 15 euro pe oră și cazare gratuită. Potrivit publicației Blic.rs, insula are doar trei rezidenți permanenți, dar găzduiește aproximativ 300 de oi și 200 de foci cenușii. Tocmai […]
16 ianuarie 2026
23:40
Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Mama unui copil internat într-un salon a făcut publice imaginile # Gândul
Mama unui copil a făcut publice imagini cu gândaci surprinși într-un salon al secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt, acolo unde este internat copilul său. Femeia spune că, de teama acestora, nu a dormit patru nopți la rând și a postat pe rețelele sociale pentru a arăta în ce […]
23:30
Unde se află cel mai ieftin cartier din România și cât costă metrul pătrat util în zona respectivă # Gândul
Mulți români vor să devină proprietari de apartamente, chiar dacă actualul context economic a cam schimbat prioritățile. Unii sunt dispuși să-și investească toate economiile, alții să facă sacrificii pe termen lung și să se împrumute pe zeci de ani doar pentru a avea propria lor casă. Totuși, anul 2025 a adus un adevărat blocaj pe […]
22:50
Veștile proaste ale serii vin de la fostul premier Tăriceanu: „O bună parte a populației va suferi serios” # Gândul
Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a criticat public reformele discutate în prezent, promovate de Ilie Bolojan, avertizând că acestea au un impact direct asupra populației cu venituri medii și mici și că statul nu mai are resursele necesare pentru a compensa efectele sociale. „Un procent important din populație va avea de suferit” În intervenția sa, Tăriceanu […]
22:50
Ce acte trebuie să ai la tine în mod obligatoriu în 2026, dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră. Unele documente pot fi verificate în sistem # Gândul
Dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră, trebuie să ai la tine în mod obligatoriu permisul de conducere valabil și certificatul de înmatriculare al vehiculului. În multe situații, agentul îți poate solicita și cartea de identitate pentru o verificare mai rapidă. De asemenea, trebuie să poți dovedi existența unei asigurări RCA valabile, fără de […]
