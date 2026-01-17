Prof. dr. Vlad Ciurea, despre alimentul care scade colesterolul rapid: „Se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare”
• • •
Acum 30 minute
17:20
Prof. dr. Vlad Ciurea, despre alimentul care scade colesterolul rapid: „Se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare” # Cancan.ro
Prof. dr. Vlad Ciurea a vorbit recent despre un aliment considerat de mii de ani un adevărat sprijin pentru organism, datorită efectelor sale puternice asupra sistemului imunitar. Specialistul afirmă că usturoiul are proprietăți remarcabile, fiind […]
Acum o oră
16:50
Alina Eremia și Edi Barbu, căsnicie cu termen de valabilitate? Vica Blochina dă verdictul: ”Nu va dura” # Cancan.ro
Vica Blochina a dezvăluit adevărul care stă în spatele celor mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, vedeta a vorbit despre ce urmează în anul 2026 pentru noi toți și a […]
Acum 2 ore
16:40
Ajunşi deja la jumătatea primei zi de weekend, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc care să te relaxeze şi să te amuze pe cinste. Pregăteşte-te să îţi iei doza de râs de astăzi. -Cum a fost […]
16:30
Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit provocarea vizuală a zilei de sâmbătă. De această dată, nu este vorba despre cifre sau calcule, ci despre atenție la detalii. În fața ta se află doi iepurași adorabili. La prima vedere, […]
15:50
Ștefan a murit în timp ce se dădea cu sania. Joaca periculoasă i-a adus sfârșitul adolescentului # Cancan.ro
Un moment care trebuia să fie distractiv s-a terminat printr-o tragedie de nedescris. Ștefan, un tânăr în vârstă de 17 de ani, s-a stins dintr-o joacă cu prietenul lui. Cei doi se dădeau pe o sanie trasă […]
15:50
Un val de reacții a fost stârnit în spațiul public după apariția Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, unde artista a ales să adopte o atitudine directă și să vorbească deschis despre antipatiile sale din […]
15:50
Tot ceea ce trebuie să știi despre Work and Travel 2026. Visul american e mai aproape decât crezi # Cancan.ro
Se pare că vara lui 2026 sună deja bine pentru mulți studenți români! Programul Work and Travel SUA rămâne popular și în acest an. CANCAN.RO îți spune tot ceea ce trebuie să știi pentru a […]
Acum 4 ore
15:40
Pentru milioane de români, pensia este percepută ca o certitudine care vine odată cu vârsta și anii de muncă. În realitate, sistemul public de pensii funcționează pe baza unor reguli rigide, iar orice abatere – […]
15:30
Orașul din România în care localnicii nu mai plătesc impozite si taxe. Vor plăti pentru salubrizare doar 100 de lei de persoană # Cancan.ro
Un oraș din România se pregătește să facă un pas rar întâlnit în administrația locală: eliminarea aproape completă a taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice. Este vorba despre Vicovu de Sus, din județul Suceava, […]
15:10
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!” # Cancan.ro
Un produs alimentar extrem de răspândit în gospodăriile din România, în special în rândul persoanelor vârstnice, se află tot mai des în atenția specialiștilor în sănătate din cauza efectelor sale negative asupra organismului. Este vorba […]
14:50
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici # Cancan.ro
Anul 2026 a venit cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum viața i se dă peste cap și riscă să piardă tot dacă se lasă purtată de val. Mihai Voropchievici a lansat avertismentul […]
14:40
S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor! # Cancan.ro
Taxele și impozitele au explodat, iar românii riscă penalități usturătoare dacă nu iși verifică la timp obligațiile. Datorii uitate sau necunoscute pot apărea atât la ANAF, cât și la primării, în funcție de salarii, chirii, […]
14:30
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare? # Cancan.ro
Lovitură cu două tăișuri pentru bugetari! Deși statul promite și în 2026 tichete de vacanță în valoare de 800 de lei, vestea bună vine la pachet cu una care îi va lăsa pe mulți cu […]
14:30
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în România. Iată noile prețuri „la zi”! # Cancan.ro
Serviciile de streaming au devenit sursa principală de divertisment pentru milioane de oameni din România. Filmele, serialele și documentarele sunt accesibile cu un simplu click, dar costul mai multor abonamente poate atinge rapid sume mari. […]
14:20
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. -loane, […]
14:00
Oana Roman nu a intrat bine în noul an. Vedeta a vorbit despre întâmplările nefericite prin care a trecut în ultimele zile. Toate detaliile în articol. Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete […]
14:00
Ce face singură acasă, în timp ce Nicu Grigore luptă la Survivor? Bella Santiago: ”M-am liniștit” # Cancan.ro
La Antena 1 a început un nou sezon Survivor, iar Adi Vasile a dat fluierul de start competiției care demonstrează că limitele umane sunt făcute pentru a fi depășite. Printre concurenții acestui sezon Survivor se […]
Acum 6 ore
12:50
Numărul milionarilor din România ar putea ajunge la aproximativ 12.300 de persoane in 2026. În anul 2022, românii milionari erau într-un număr de 38.000. Astfel, se poate observa o scădere semnificativă. La finalul anului 2022, 38.000 de […]
12:50
Semnul rutier care te lasă fără 1.000 de lei. Puțini șoferi știu ce trebuie să facă atunci când îl văd # Cancan.ro
Un indicator rutier aparent simplu, cu un semafor, unde sonore și pictograme auto, începe să fie tot mai prezent în marile orașe din România. Deși nu introduce reguli noi de circulație, semnul schimbă radical contextul […]
12:50
Ce se ascunde în pâinea cumpărată zilnic din supermarket. Te îmbătrânește și nici nu îți dai seama # Cancan.ro
În România, majoritatea oamenilor aleg să cumpere pâinea din supermarket, fie că este vorba de o baghetă proaspătă sau de o pâine feliată pentru sandvișuri. La prima vedere, pâinea pare un produs simplu, făcut din […]
12:10
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor # Cancan.ro
Un moment tensionat s-a petrecut în ediția Survivor România 2026 de ieri. Naba Salem, concurentă în echipa Faimoșilor, s-a accidentat și a căzut de la aproape doi metri înălțime în mâini și pe față. Această […]
12:10
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală # Cancan.ro
Un tânăr din Stâlpeni, județul Argeș, a decis să își continue studiile liceale în România, după ce a petrecut un an în Spania. Alegerea sa, considerată neașteptată de cei din jur, a fost motivată de […]
Acum 8 ore
11:30
Răzvan Ionescu, actor de excepție și teolog apreciat, a încetat din viață, lăsând în urmă o contribuție remarcabilă în domeniul teatral și spiritual. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 1979, […]
11:10
Salariul unei farmaciste poate varia, asta pentru că intervin factori precum experienția anterioară, locația, tipul de angajator sau nivelul de educație. Cât câștigă acestea în anul 2026? Toate detaliile în articol. În România, conform datelor furnizate de Salario, […]
10:50
Primăvara anului 2026 se anunță neobișnuită din punct de vedere meteorologic, marcând o tranziție lentă și instabilă între iarnă și vară. Analiza tendințelor climatice din această perioadă relevă alternanțe semnificative între zile mai reci și […]
10:40
Competiția Survivor scoate tot ce e mai rău din concurenți. Printre aceștia s-a numărat și Gabi Tamaș. Sătul de lipsa mâncării, Faimosul a trecut la treabă. Noul sezon Survivor a început pe data de 9 ianuarie, iar concurenții simt […]
10:20
Orașul din România în care un apartament cu 2 camera a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați # Cancan.ro
Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin prețuri care, în anumite orașe, se apropie tot mai mult de nivelurile practicate în marile capitale europene. Un nou exemplu vine din Cluj-Napoca, oraș care își consolidează […]
10:00
David Grigore, un tânăr de 22 de ani, a murit într-un accident cumplit. Un băiețel de 2 ani a rămas fără tată # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Giurgiu! Un tânăr în vârstă de 22 de ani s-a stins în urma unui accident rutier. Toate detaliile în articol. Totul se întâmpla pe data de 12 ianuarie 2026, în localitatea […]
09:50
Pensia uriașă pe care o primește un fost ofițer în armată. Care este vârsta de pensionare # Cancan.ro
Anul 2026 conturează un nou reper pentru militarii români aflați în activitate, dar mai ales pentru cei care se apropie de momentul trecerii în rezervă. Modificările succesive aduse cadrului legislativ, indexările aplicate soldelor și actualizarea […]
Acum 12 ore
09:40
Nu e Penelopa care așteaptă eroul. E împărăteasa din spatele imperiului: cine este, de fapt, Medeea Tănase # Cancan.ro
Discretă, calculată și extrem de implicată, Medeea Tănase a refuzat de la început rolul clasic de „nevastă de fotbalist”. De la podiumurile de modă și un brand vestimentar propriu, pînă la implicarea directă într-un proiect […]
09:30
Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate? # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică distractiv. În fotografia de mai jos s-au strecurat 4 greșeli. Ai la dispoziție 17 secunde să le găsești. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă! Testele de perspicacitate […]
09:20
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează # Cancan.ro
Vești bune pentru o anumită categorie de pensionari! Aceștia se vor bucura de pensii mari, în niște zile în care alți seniori abia reușesc să se descurce de pe o zi pe alta. Toate detaliile în articol. […]
09:20
Uită de Maradona: povestea primului fotbalist care a înscris golul decisiv la Cupa Mondială, fără o mînă # Cancan.ro
Înainte de „Mîna lui Dumnezeu”, înainte de eroii moderni și miturile fotbalului global, istoria Cupei Mondiale a fost scrisă de un om care a jucat și a cîștigat fără un braț. În 1930, la primul […]
09:10
Cum arată astăzi Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a ajuns la maturitate și se remarcă prin discreție și performanță academică. Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, femeia care a intrat în istoria României drept cea […]
09:00
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett Johansson # Cancan.ro
Zoe Saldaña a devenit actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din toate timpurile. Câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 47 de ani, a depășit-o pe Scarlett Johansson după succesul filmului Avatar: […]
08:50
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” a concurentului Survivor 2026 de la Antena 1 # Cancan.ro
Survivor 2026 a început, iar concurenții sunt în centrul atenției publicului. Printre aceștia se numără și Ceanu Zheng, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Deși are mulți fani, puțini sunt cei care știu […]
08:40
Andreea Bălan a ”distrus-o” pe Ilona Brezoianu: ”A venit în locul meu și s-a închis emisiunea”. I-a luat la rând pe Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Mihai Petre # Cancan.ro
Andreea Bălan a fost recent în centrul atenției după apariția sa într-o ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată de PRO TV, unde a participat la sosurile picante. Prezența artistei în platou a avut ca scop […]
08:40
Azi, Pasta Queen ne învață să gătim pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de orice altceva # Cancan.ro
Amore mio, lasă telefonul jos, pune muzică italiană (nu glumesc) și apropie-te de aragaz. Azi nu gătim „ceva rapid”, azi gătim pastele acelea. Cele cu sos cremos, mătăsos, parfumat cu lămîie, cu creveți dulci și […]
08:20
Este sâmbătă, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
08:10
Horoscop rune 17 ianuarie 2026. Astăzi, runa Wunjo aduce o energie rară și luminoasă, legată de bucurie autentică, armonie și satisfacție interioară. Este o zi în care lucrurile par să se lege firesc, iar starea […]
07:50
Casa din Pipera valorează un milion de euro, dar stai să o vezi pe cea din Marbella. Cum arată locuința de vacanță a lui Cătălin Măruță # Cancan.ro
Cu o carieră de succes în spate, Cătălin Măruță a ajuns de multă vreme în punctul în care își poate satisface orice dorință. Prezentatorul locuiește în Pipera alături de familia lui, dar are și o […]
07:40
Cartea de tarot a zilei de 17 ianuarie 2026. Pustnicul, cartea zilei: liniștea care aduce răspunsurile de care ai nevoie # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de 17 ianuarie 2026. Astăzi, Tarotul ne propune o pauză conștientă de la zgomotul lumii și de la presiunea de a fi mereu disponibili. Pustnicul este o invitație la introspecție, […]
07:30
Dieta pe care Lora o ține la început de 2026. Ce îi gătește Ionuț Ghenu pentru a fi mai sănătoasă # Cancan.ro
La începutul anului 2026, artista Lora își concentrează atenția nu doar asupra carierei sale muzicale și afacerilor, ci și asupra sănătății și a echilibrului corporal. Vedeta a decis să adopte un stil de viață mai […]
07:20
Keanu Reeves a întors toate privirile anul trecut, atât cu aparițiile sale publice, cât și cu o schimbare vizibilă a stilului său caracteristic. În februarie 2025, Reeves a apărut la Premiile Societății de Efecte Vizuale […]
07:10
Horoscop chinezesc azi, 17 ianuarie 2026. Ziua curajului și a adevărurilor spuse direct, sub influența Tigrului # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 17 ianuarie 2026. Ziua de azi este marcată de energia Tigrului, simbol al curajului, reacțiilor rapide și al deciziilor care nu mai pot fi amînate. Chiar și pentru celelalte zodii, influența Tigrului […]
07:00
Când vezi un bucătar într-un local, te întrebi dacă mănâncă sau dacă gătește! Nicolai Tand, 51 de ani, a fost surprins de CANCAN.RO într-un restaurant cu specific vietnamez. Imaginile vor lămuri misterul. A venit la […]
06:50
Beatrice Mahler ne atenționează asupra tuberculozei, boala care nu alege în funcție de statut social # Cancan.ro
Tuberculoza rămîne una dintre bolile despre care credem, în mod greșit, că „li se întîmplă altora” — celor săraci, celor marginalizați, celor care trăiesc în condiții grele. Realitatea medicală contrazice însă frontal această percepție. Așa […]
06:40
Prognoza meteo, azi 17 ianuarie 2026. Ger dimineața, frig persistent peste zi: România rămîne sub influența iernii și azi # Cancan.ro
Prognoza meteo, azi 17 ianuarie 2026. România rămîne sub influența unui aer rece: diminețile vor fi aspre, cu minime negative accentuate în multe zone, iar peste zi temperaturile urcă doar ușor. În ansamblu, vor domina […]
Acum 24 ore
01:00
Cardul Panini cu Lionel Messi care l-a îmbogățit pe vânzătorul lui. Câte milioane de dolari a costat # Cancan.ro
Un card Panini Mega Cracks cu Lionel Messi din 2004-2005, evaluat cu un scor perfect de 10 de către Professional Sports Authenticator, o companie de evaluare, a fost vândută pentru 1,5 milioane de dolari prin […]
00:40
Curtea Veche, pata de pe obrazul Bucureștiului: O restaurare începută acum mai bine de 10 ani cu termen de finalizare etern # Cancan.ro
Într-un oraș care își vinde „Centrul Vechi” ca pe o carte poștală europeană, Curtea Veche rămâne paradoxul dureros: locul de început al Bucureștiului, abandonat chiar în buricul târgului. Pe Strada Franceză, printre terase, lumină și […]
