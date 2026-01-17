VIDEO | Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar 34-28. Succes fără emoţii pentru românce în European League

Primasport.ro, 17 ianuarie 2026 18:50

VIDEO | Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar 34-28. Succes fără emoţii pentru românce în European League

Acum 5 minute
19:10
Acum 15 minute
19:00
Acum 30 minute
18:50
18:50
Acum o oră
18:40
18:40
18:30
18:30
Acum 2 ore
18:00
18:00
17:40
Acum 4 ore
17:10
17:10
17:10
17:10
17:00
16:50
16:20
16:20
16:20
16:20
16:10
15:50
Acum 6 ore
15:00
14:50
14:40
14:40
14:20
13:50
13:50
13:40
Acum 8 ore
13:00
13:00
12:50
12:20
11:30
Acum 12 ore
11:10
11:00
10:30
10:30
10:10
09:50
09:50
09:10
09:10
09:10
08:50
Acum 24 ore
00:30
00:30
00:20
