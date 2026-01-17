Oana Țoiu, despre fondurile europene pentru apărare și economie: locuri de muncă pentru români
Lumea Politică, 17 ianuarie 2026 21:40
Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, aprobat de Comisia Europeană. Fondurile sunt destinate atât apărării, cât și dezvoltării companiilor românești. Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat că fondurile alocate prin programul SAFE nu vizează doar achiziția de echipamente militare, ci și
Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, aprobat de Comisia Europeană. Fondurile sunt destinate atât apărării, cât și dezvoltării companiilor românești. Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat că fondurile alocate prin programul SAFE nu vizează doar achiziția de echipamente militare, ci și
Romtehnica cere despăgubiri de 40 milioane euro de la Otokar pentru întârzieri. Turcii apelează la instanță
Romtehnica solicită despăgubiri de 40 milioane euro de la Otokar, acuzând întârzieri la livrarea vehiculelor militare. Contractul semnat cu MApN, în valoare de 857 milioane euro, prevede furnizarea a 1.059 de vehicule blindate COBRA II. Otokar a anunțat că va contesta cererea în instanță. Compania Națională Romtehnica, aflată sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale, cere despăgubiri
România nu intenționează să trimită trupe în Groenlanda, dar presiunile internaționale cresc. Germania, Franța, Norvegia și Suedia au format o coaliție de apărare, iar Polonia a refuzat să participe. SUA și alte puteri mondiale sunt implicate în tensiuni legate de teritoriul arctic. România nu va trimite trupe în Groenlanda în viitorul apropiat, a declarat ministrul
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași, pe fondul nemulțumirilor economice ale populației. Evenimentul a fost organizat de Instituția Prefectului și Consiliul Județean Iași, vizând dialogul între autoritățile locale și Guvern. Deși Bolojan și-a păstrat calmul, tensiunile politice au fost evidente. Ilie Bolojan a sosit la Iași pentru a participa la un
Ofițer ICE primește donații masive după un incident controversat. Peste 21.000 de donatori
Ofițerul ICE Jonathan Ross a strâns peste un milion de dolari pe platforme de crowdfunding, după ce a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Incidentul a stârnit reacții și investigații intense. Ofițerul ICE, Jonathan „Jon" Ross, a primit donații semnificative după un incident controversat în care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Suma totală
Automecanica Mediaș, rol strategic în producția vehiculelor blindate. Aproape de producția Cobra-2
Fabrica Automecanica SA Mediaș este pregătită pentru producția vehiculelor blindate COBRA II 4×4, esențiale pentru Armata Română. În colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, uzina își consolidează capacitatea de a menține operaționalitatea vehiculelor de luptă. În cadrul parteneriatului cu Ministerul Apărării Naționale, Automecanica SA Mediaș avansează în pregătirea pentru producția vehiculelor blindate tactice COBRA II 4×4.
Un focșănean a atacat majorarea taxelor locale în instanță. De ce e o consideră nelegală și nulă
Un focșănean a depus o plângere prealabilă împotriva unei hotărâri a Consiliului Local care a crescut taxele și impozitele locale pentru 2026. Locuitorii sunt nemulțumiți de creșterile semnificative, iar primăria dă vina pe modificările legislative de la nivel central. Un focșănean a contestat oficial hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 474, care stabilește noile niveluri de
Un bărbat ucrainean stabilit în Elveția a fost condamnat să returneze peste 67.000 de franci elvețieni după ce s-a descoperit că deținea un Porsche și a făcut vacanțe luxoase. Instanța a decis că nu era îndreptățit la ajutor social. Un bărbat ucrainean refugiat în cantonul Vaud, Elveția, în 2022, a fost obligat de instanță să
Bulgaria se îndreaptă către alegeri anticipate, fără o majoritate stabilă. A opta oară
Președintele Rumen Radev a anunțat organizarea de alegeri anticipate în Bulgaria, după ce toate principalele partide au refuzat să formeze un guvern. Decizia vine pe fondul demisiei administrației anterioare și a protestelor anti-corupție. Bulgaria va organiza alegeri anticipate, conform anunțului făcut de președintele Rumen Radev. Partidele principale au refuzat mandatul de a forma un guvern,
Primăria Timișoara a depus cereri de finanțare pentru două proiecte majore de mobilitate urbană prin Programul Regional Vest 2021-2027. Proiectele vizează completarea Inelului 2 în estul orașului și crearea Magistralei Verzi în vest, ambele fiind esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Primăria Timișoara a depus două cereri de finanțare pe apelul de mobilitate sustenabilă din
În Galați, iarna a adus nu doar temperaturi scăzute, ci și numeroase accidente din cauza poleiului. Primăria orașului susține că a acționat prompt, dar spitalele au primit deja peste 20 de persoane rănite în căzături. Intervențiile continuă, în ciuda criticilor. Primăria Galați a declarat că a intervenit rapid pentru a combate poleiul, după ce avertizările
Constănțenii vor avea acces rapid la servicii stomatologice de urgență, grație unui nou cabinet ce va funcționa în cadrul Spitalului Județean „Sf. Apostol Andrei". Inițiativa vine cu toate autorizațiile necesare și promite intervenții rapide în caz de urgențe dentare. Spitalul Județean „Sf. Apostol Andrei" din Constanța va găzdui în curând un cabinet de stomatologie de
Tot mai mulți români, inclusiv din Iași, aleg să călătorească în Ucraina, dar nu pentru război, ci pentru distracție pe pârtiile din Bukovel. Stațiunea atrage turiști prin prețuri accesibile și facilități diverse, însă sunt câteva lucruri esențiale de știut înainte de a pleca la drum. Stațiunea Bukovel din Ucraina devine o destinație tot mai populară
Primăria Craiova intenționează să concesioneze producția de energie termică și electrică a orașului pentru următorii 12 ani, în contextul problemelor generate de insolvența Electrocentrale Craiova. Valoarea maximă a contractului este de 2,6 miliarde lei. Primăria Craiova a lansat o licitație pentru concesionarea serviciului de producție de energie termică și electrică, pe o perioadă de 12
România, considerată o destinație sigură pentru turiști. Raportul Departamentului de Stat SUA
România se bucură de o reputație pozitivă în privința siguranței oferite turiștilor și localnicilor. Departamentul de Stat al SUA a clasificat țara ca fiind o destinație cu risc minim, iar sondajele confirmă percepția de siguranță pe timp de noapte. România este apreciată pentru nivelul ridicat de siguranță, atât pentru turiști, cât și pentru cei care
Primul român condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului". Pedeapsa primită
Un șofer moldovean cu cetățenie română a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia. Acesta a devenit prima persoană acuzată de „ajutor oferit inamicului", o infracțiune nou introdusă în codul penal rus. Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani, originar din Republica Moldova, a fost condamnat de un tribunal rus pentru „ajutor
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum. Afirmația vine în contextul în care președinta Maia Sandu a exprimat recent un punct de vedere similar. Între timp, socialiștii cer demisia președintei, acuzând-o de trădare. Premierul Alexandru Munteanu, aflat într-o vizită în nordul Republicii Moldova, a
Primăria Caracal a decis să majoreze impozitele pentru clădirile lăsate în paragină cu 500%. De la implementarea măsurii în 2023, au fost emise 24 de hotărâri care impun această creștere, conform primarului Ion Doldurea, citat de Agerpres. Primarul Ion Doldurea a anunțat că una dintre clădirile vizate de impozitul crescut este fostul restaurant „Caracal", situat
Localitățile mici, fără fonduri guvernamentale pentru Poliția Locală. Primul pas spre desființarea structurii
Un nou proiect de lege propune ca localitățile sub 4.500 de locuitori să nu mai primească finanțare guvernamentală pentru Poliția Locală. Primăriile care își pot permite vor menține serviciul, dar cu un număr limitat de polițiști. Localitățile cu sub 4.500 de locuitori ar putea rămâne fără Poliție Locală, conform unui proiect de lege. Guvernul nu
Amenzi și tensiuni la protestul din Piața Victoriei. Jandarmii, „atacați" cu bulgări
Jandarmeria București a aplicat amenzi de peste 10.000 de lei și a depus un act de sesizare pentru ultraj după protestul din Piața Victoriei. Forțele de ordine au folosit spray-uri cu substanțe iritant-lacrimogene pentru a calma situația. Jandarmeria Capitalei a emis patru sancțiuni contravenționale, totalizând 10.400 de lei, și a raportat un caz de ultraj
Abordări diferite în fața crizei economice: România, Ungaria și Polonia. Beneficii pentru familie și a 14-a pensie, acordată de guvernul lui Orban
România, Ungaria și Polonia se confruntă cu provocări economice similare, dar aleg soluții diferite. În timp ce România pune povara fiscală pe umerii cetățenilor, Ungaria și Polonia adoptă măsuri menite să protejeze familiile și să stimuleze economia. România se află în fața unui deficit bugetar record și a celei mai mari inflații din Europa. În
România Obține Finanțare Majoră prin Programul SAFE. Al doilea mare împrumut pentru înarmare din Europa
Guvernul României și premierul Ilie Bolojan au anunțat aprobarea de către Comisia Europeană a aplicației țării pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE. România va beneficia de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din program. Guvernul României a salutat decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația de finanțare prin programul SAFE. Proiectele incluse
Lansarea volumului „We the People… Disc
Tudorel Toader, reacție la amânarea CCR: Este un cumul de factori. Legea prezintă o deosebită importanță # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României a amânat din nou pronunțarea unei decizii asupra reformei pensiilor magistraților, stabilind un nou termen pe 11 februarie 2026. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a subliniat importanța și complexitatea acestui proiect de lege, criticând animozitatea și promisiunile politice din jurul său. Curtea Constituțională a decis să amâne din nou decizia […] The post Tudorel Toader, reacție la amânarea CCR: Este un cumul de factori. Legea prezintă o deosebită importanță first appeared on Lumea Politică.
Ministrul Economiei: Lipsa bugetului până acum este „semi-eşec”. Coaliția are forța să reformeze statul, dar pierde timp # Lumea Politică
Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că elaborarea bugetului de stat reprezintă „primul test de maturitate” pentru coaliţia de guvernare. În cadrul unei intervenţii la Euronews România, Darău a subliniat importanţa încrederii în guvernanţă şi a reformelor economice necesare. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că bugetul de stat este un test esenţial pentru coaliţia de […] The post Ministrul Economiei: Lipsa bugetului până acum este „semi-eşec”. Coaliția are forța să reformeze statul, dar pierde timp first appeared on Lumea Politică.
Salariul mediu net a crescut în ultimele luni din 2025. Care sunt cele mai bine plătite joburi # Lumea Politică
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, câştigul salarial mediu net în România a ajuns la 5.615 lei în noiembrie 2025, cu o creştere de 2,2% faţă de luna precedentă. Cele mai mari salarii au fost în IT şi editare, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante. Câştigul salarial mediu net a urcat în noiembrie […] The post Salariul mediu net a crescut în ultimele luni din 2025. Care sunt cele mai bine plătite joburi first appeared on Lumea Politică.
Motivul pentru care Trump a amânat lovitura asupra Iranului. „Degetul președintelui rămâne pe buton” # Lumea Politică
Președintele Trump analizează variantele diplomatice și militare în privința Iranului, în timp ce SUA își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. În paralel, administrația sa impune noi sancțiuni oficialilor iranieni, menținând presiunea asupra Teheranului. Opțiunea militară „rămâne ferm pe masă”, însă Trump a ales să mai aștepte pentru a evalua consecințele unei intervenții armate, potrivit […] The post Motivul pentru care Trump a amânat lovitura asupra Iranului. „Degetul președintelui rămâne pe buton” first appeared on Lumea Politică.
O cunoscută psiholoagă din București, acuzată că a furat un ceas de 175.000 de euro. Tânăra a fost reținută # Lumea Politică
Un psiholog cunoscut din Capitală, Diana Pîrje, este acuzată că ar fi furat un ceas de lux din locuința unui afacerist. Incidentul a avut loc în noaptea de 10/11 ianuarie, iar ceasul, evaluat la 175.000 de euro, nu a fost încă recuperat. În noaptea de 10/11 ianuarie, un afacerist a constatat dispariția unui ceas de […] The post O cunoscută psiholoagă din București, acuzată că a furat un ceas de 175.000 de euro. Tânăra a fost reținută first appeared on Lumea Politică.
Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea” # Lumea Politică
Primarii PSD din județul Iași refuză să participe la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, considerând-o formală. Aceștia critică măsurile de austeritate ale guvernului, pe care le consideră dăunătoare pentru comunități. Primarii PSD din Iași nu vor fi prezenți la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, programată vineri la Palatul Culturii. Ei motivează că discuția este doar […] The post Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea” first appeared on Lumea Politică.
Raluca Alexe, fosta soție a președintelui CJ Iași, Costel Alexe, a achiziționat o proprietate de 170.000 de euro în cartierul Sărărie. Tranzacția a fost realizată fără credite bancare, iar planurile de modernizare sunt în derulare. Raluca Alexe a achiziționat în vara lui 2024 o proprietate pe strada Săvescu din Iași, conform Reporteris. Valoarea tranzacției a […] The post Fosta soție a lui Costel Alexe, vilă nouă în plin proces de corupție first appeared on Lumea Politică.
ANAF stabilește din oficiu CAS și CASS pentru anumite persoane fizice. Află dacă eşti vizat # Lumea Politică
Un nou ordin publicat în Monitorul Oficial permite ANAF să stabilească din oficiu contribuțiile sociale pentru persoanele care nu au depus declarația necesară. Măsura vizează veniturile din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală pentru anul 2024. Autoritățile fiscale din România au adoptat o nouă măsură prin publicarea unui ordin în Monitorul Oficial, care stabilește […] The post ANAF stabilește din oficiu CAS și CASS pentru anumite persoane fizice. Află dacă eşti vizat first appeared on Lumea Politică.
Apartamente de lux la preț de garsonieră. Castelul Magne din Franța, vândut la bucată: preț de Pantelimon # Lumea Politică
Castelul Magne din Trélissac, Franța, atrage atenția printr-o ofertă exclusivistă. Apartamentele de lux sunt vândute la prețuri comparabile cu cele din București. Proprietatea istorică oferă o experiență unică într-un cadru arhitectural remarcabil. Castelul Magne, situat în Trélissac, Franța, a fost transformat în 24 de apartamente de lux. Acestea sunt acum disponibile la prețuri similare cu […] The post Apartamente de lux la preț de garsonieră. Castelul Magne din Franța, vândut la bucată: preț de Pantelimon first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan prezintă prioritățile României pentru 2026-2027. Tăierile lui Bolojan au fost „măsuri dureroase” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a expus prioritățile țării pentru 2026 și 2027, subliniind nevoia unei economii stabile și a unei politici interne coerente. În contextul internațional tensionat, Dan a subliniat importanța unei strategii naționale puternice. Președintele Nicușor Dan a evidențiat importanța stabilității interne și a unei politici economice coerente pentru anii 2026 și 2027. El […] The post Nicușor Dan prezintă prioritățile României pentru 2026-2027. Tăierile lui Bolojan au fost „măsuri dureroase” first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu: Mesaj pentru români, inspirat de Mihai Eminescu: „Mulți români astăzi nu se mai gândesc la discursuri ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta” # Lumea Politică
Călin Georgescu revine cu un mesaj video adresat susținătorilor săi, subliniind dificultățile cotidiene ale românilor și importanța păstrării conștiinței naționale. El îl evocă pe Mihai Eminescu ca un reper moral esențial în aceste vremuri grele. Călin Georgescu a transmis un mesaj video în care abordează problemele cu care se confruntă mulți români, precum facturile, frigul […] The post Călin Georgescu: Mesaj pentru români, inspirat de Mihai Eminescu: „Mulți români astăzi nu se mai gândesc la discursuri ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta” first appeared on Lumea Politică.
Germania trimite citații pentru comisia militară în contextul tensiunilor cu Rusia. Cât e amenda pentru neprezentare # Lumea Politică
Germania a început trimiterea de citații pentru selecția militară, pe fondul tensiunilor cu Rusia. Guvernul german intenționează să pregătească tinerii pentru confruntări militare, iar măsura face parte dintr-un plan de creștere a efectivelor militare. Forțele Armate ale Germaniei au expediat primele 5.000 de scrisori pentru selecția militară inițială. Acestea sunt destinate tinerilor care împlinesc 18 […] The post Germania trimite citații pentru comisia militară în contextul tensiunilor cu Rusia. Cât e amenda pentru neprezentare first appeared on Lumea Politică.
Primarul Ciucu promite continuarea proiectelor în ciuda problemelor financiare. „Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranță” # Lumea Politică
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a asigurat că toate proiectele inițiate de Primăria București vor continua, în ciuda dificultăților financiare. El a discutat cu Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea lucrărilor cu fonduri europene. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că proiectele deja începute vor fi finalizate și a avut întâlniri cu reprezentanți ai Băncii Europene de […] The post Primarul Ciucu promite continuarea proiectelor în ciuda problemelor financiare. „Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranță” first appeared on Lumea Politică.
Se spune că puterea schimbă oamenii. Pentru unii, aceasta este doar o zicală, dar pentru psihologi descrie un fenomen cât se poate de real: sindromul hubris. Nu este o boală recunoscută oficial în manualele de psihiatrie, dar mulți specialiști îl consideră o veritabilă „afecțiune a puterii”, o transformare de personalitate care apare atunci când cineva […] The post Sindromul Hubris – atunci când puterea urcă la cap first appeared on Lumea Politică.
Primarul din Cernavodă, destituit după condamnare definitivă. Prejudiciul și pedeapsa pentru Liviu Negoiță # Lumea Politică
Prefectura Constanța a emis ordinul de încetare a mandatului primarului din Cernavodă, Liviu Negoiță. Decizia vine după condamnarea sa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Până la alegerile anticipate, atribuțiile vor fi preluate de viceprimar. Prefectura Constanța a anunțat joi, 15 ianuarie, că mandatul primarului Liviu Negoiță a încetat de drept. Acesta […] The post Primarul din Cernavodă, destituit după condamnare definitivă. Prejudiciul și pedeapsa pentru Liviu Negoiță first appeared on Lumea Politică.
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Chirica: „De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul?” # Lumea Politică
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat măsuri ferme împotriva angajaților care nu își respectă atribuțiile sau vin băuți la muncă. Declarațiile vin în contextul unui proiect de reformă a administrației publice. Primarul Mihai Chirica a declarat că va lua măsuri severe împotriva angajaților care nu își îndeplinesc atribuțiile și a celor care vin la muncă […] The post Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Chirica: „De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul?” first appeared on Lumea Politică.
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța unei strategii interne solide pentru a face față provocărilor internaționale. Prioritățile pentru 2026 și 2027 includ stabilitatea economică și redresarea financiară. Președintele Nicușor Dan a subliniat că o situație internă solidă și o politică economică coerentă sunt esențiale pentru România în contextul internațional actual. Competiția între marile puteri […] The post Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade first appeared on Lumea Politică.
George Simion, mesaj în fața protestatarilor din Piața Universității: “Cer respect pentru democrație și revenirea la turul doi” # Lumea Politică
Sute de protestatari s-au adunat în Piața Universității din București pentru a manifesta împotriva Guvernului Bolojan și a Legii Vexler. Liderul AUR, George Simion, a criticat dur măsurile de austeritate și a cerut respect pentru drepturile cetățenilor și democrație. Protestatarii s-au deplasat spre Piața Victoriei, scandând „Călin Georgescu președinte!” și „Jos Guvernul!”. Traficul a fost […] The post George Simion, mesaj în fața protestatarilor din Piața Universității: “Cer respect pentru democrație și revenirea la turul doi” first appeared on Lumea Politică.
CCR decide soarta legii pensiilor magistraților, pe care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Nu este exclusă o a patra amânare # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României urmează să decidă vineri asupra pensiilor magistraților, după trei amânări succesive. Deși termenul legal de intrare în vigoare a legii era 1 ianuarie 2026, există posibilitatea unei noi amânări. Expertizele necesare nu au fost încă depuse la dosar. Curtea Constituțională a României va discuta vineri despre pensiile magistraților, o decizie care […] The post CCR decide soarta legii pensiilor magistraților, pe care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Nu este exclusă o a patra amânare first appeared on Lumea Politică.
Putin anunță că Rusia este „gata să restabilească” relațiile cu Europa. Ce condiții pune # Lumea Politică
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să restabilească legăturile cu Europa la nivelul de dinaintea conflictului din Ucraina. Relațiile politice și economice sunt însă la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii. Vladimir Putin a vorbit recent la Kremlin, în fața noilor ambasadori străini, despre starea actuală a relațiilor cu Europa. […] The post Putin anunță că Rusia este „gata să restabilească” relațiile cu Europa. Ce condiții pune first appeared on Lumea Politică.
Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină # Lumea Politică
Într-un interviu la Digi24, Traian Băsescu a criticat numărul mare de taxe impuse românilor la începutul anului. Deși susține că noua grilă de impozitare este corectă, fostul președinte subliniază presiunea fiscală resimțită de cei cu venituri mici. Traian Băsescu a declarat la Digi24 că „românii au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au […] The post Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină first appeared on Lumea Politică.
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi # Lumea Politică
Începând cu 15 ianuarie 2026, pasagerii companiilor din Lufthansa Group nu mai pot folosi baterii externe în timpul zborului. Măsura, aplicată din motive de siguranță, vizează prevenirea riscurilor asociate bateriilor pe bază de litiu. În cadrul noilor reguli introduse pe 15 ianuarie 2026, utilizarea powerbank-urilor în timpul zborului este interzisă pentru pasagerii tuturor companiilor din […] The post Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi first appeared on Lumea Politică.
Avertisment de la Kremlin: Care sunt țările care ar putea fi atacate nuclear de Rusia „în 1-2 ani”. „Germania trebuie să fie prima” # Lumea Politică
Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, sugerează un posibil atac nuclear asupra Germaniei sau Regatului Unit în următorii doi ani, dacă Europa continuă să sprijine Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu cu Tucker Carlson, stârnind îngrijorare internațională. Serghei Karaganov, consilier Kremlin, a declarat că Rusia ar putea lansa un atac […] The post Avertisment de la Kremlin: Care sunt țările care ar putea fi atacate nuclear de Rusia „în 1-2 ani”. „Germania trebuie să fie prima” first appeared on Lumea Politică.
Doctorul Ioan Cordoș profesează în clinici private, deși nu mai are drept de liberă practică în chirurgie toracică # Lumea Politică
În perioada 01.01.2006-31.12.2025, chirurgul generalist Ioan Cordoș a profesat ilegal în specialitatea de chirurg toracic deși nu a deținut niciodată certificatul de medic specialist în chirurgie toracică, eliberat de Ministerul Sănătății, singurul titlu oficial de calificare în medicină prevăzut de Legea 95/2006 prin care un medic poate exercita profesia într-o specialitate. Într-o amplă anchetă jurnalistică, […] The post Doctorul Ioan Cordoș profesează în clinici private, deși nu mai are drept de liberă practică în chirurgie toracică first appeared on Lumea Politică.
Ministrul Economiei avertizează coaliția: ‘Orice restructurare trebuie să țină în instanță. Dacă ar fi după ritmul meu, al USR, s-ar face mai abrupt unele schimbări’ # Lumea Politică
Irineu Darău, ministrul Economiei, subliniază necesitatea urgentă a reducerii cheltuielilor în sectorul public. Acesta avertizează asupra posibilelor contestări legale și subliniază importanța unui acord solid în coaliție pentru a susține reformele propuse. Guvernul României intenționează să implementeze rapid măsuri de reducere a cheltuielilor publice, dar se confruntă cu rezistență din partea unor instituții care contestă […] The post Ministrul Economiei avertizează coaliția: ‘Orice restructurare trebuie să țină în instanță. Dacă ar fi după ritmul meu, al USR, s-ar face mai abrupt unele schimbări’ first appeared on Lumea Politică.
Serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu FSB din Rusia, au efectuat teste cu tunuri sonore pe câini, dezvăluie documente guvernamentale. Aceste teste vin pe fondul acuzațiilor de utilizare a dispozitivelor împotriva populației la un protest din 2025. Serviciile secrete din Serbia, împreună cu FSB din Rusia, au testat tunuri sonore pe câini, conform documentelor […] The post Controverse în Serbia: Teste cu tunuri sonore pe câini first appeared on Lumea Politică.
Rusia, deschisă la reluarea relațiilor cu Europa. Vladimir Putin e gata să revină la relațiile diplomatice dinainte de invadarea Ucrainei # Lumea Politică
Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu Europa la nivelul de dinaintea invaziei în Ucraina. În ciuda tensiunilor politice și economice în creștere, liderul rus a subliniat că o astfel de relansare depinde de respectarea intereselor naționale ale Rusiei. Vladimir Putin a anunțat că Rusia este dispusă să reia […] The post Rusia, deschisă la reluarea relațiilor cu Europa. Vladimir Putin e gata să revină la relațiile diplomatice dinainte de invadarea Ucrainei first appeared on Lumea Politică.
