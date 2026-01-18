O adolescentă și-a denunțat mama la DIICOT după ce a găsit-o drogată de mai multe ori / Dealerul femeii a fost prins în flagrant și arestat 30 de zile
G4Media, 18 ianuarie 2026 09:50
O adolescentă minoră și-a denunțat mama la DIICOT după ce a găsit-o drogată de mai multe ori, conform surselor G4Media. Dealerul femeii a fost prins în flagrant și reținut. DIICOT a anunțat, printr-un comunicat transmis duminică, faptul că o minoră a sesizat prourorii după ce a găsit un membru al familiei în stare anormală, cu […]
• • •
Acum 15 minute
10:10
Alegeri prezidențiale în Portugalia: Candidatul de extremă dreapta de la Chega ar putea câștiga primul tur # G4Media
Candidatul partidului de extrema dreapta ar putea câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, transmite Mediafax. Asta indică sondajele realizate înainte de scrutinul de duminică. În schimb, candidatul de extrema dreapta nu este cotat cu șanse ca să câștige și turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidatul și liderul partidului de extrema dreapta din Portugalia, […]
Acum o oră
09:50
Acum 2 ore
08:50
Răspândirea de știri false în numele unei puteri străine trebuie să fie ilegală, transmite Serviciul Finlandez de Informații și Securitate – SUPO # G4Media
Răspândirea de știri false în numele unei puteri străine trebuie să fie ilegală, transmite Serviciul Finlandez de Informații și Securitate – SUPO citat de publicația finlandeză yle.fi. În timp ce SUPO dorește să combată astfel dezinformarea, experți în drept penal au rezerve față de această propunere. Serviciul Finlandez de Informații și Securitate (SUPO) a propus […]
08:40
În ultimele două săptămâni, Iranul a devenit teatrul celei mai dure campanii de represiune lansată de dictatura teocratică a Ayatollahului Ali Khamenei, clericul șiit conservator care conduce țara din 1989, o longevitate cumpărată cu prețul a zeci de mii de vieți de-a lungul ultimelor patru decenii. Autoritățile iraniene au admis deja că în jur de […]
08:40
Momentul unei explozii de pe malul ucrainean al Dunării, surprins de o cameră video din satul tulcean Periprava # G4Media
Camera video a unei gospodării din satul tulcean Periprava a surprins momentul unei explozii de pe malul ucrainean al Dunării, care ar fi avut loc duminică dimineața. În postarea de pe Facebook, Cerasela Cilibon, care susține că imaginile sunt din satul situat în nord-estul județului, în apropiere de malul Dunării, dar și de mare, povestește […]
08:40
Referendum privind continuarea negocierilor de aderare a Islandei la UE, cel mai probabil în primăvara anului 2027 # G4Media
O rezoluție parlamentară care propune organizarea unui referendum privind continuarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va fi prezentată în sesiunea de primăvară, a declarat ministrul de externe islandez citat de ruv.is. Dacă propunerea va fi aprobată, referendumul trebuie organizat în termen de un an. O rezoluție parlamentară privind organizarea unui referendum asupra continuării negocierilor […]
Acum 4 ore
08:00
Prezentăm mai jos premiile atribuite în cadrul celei de-a 38-a ediţii a galei anuale organizate de Academia Europeană de Film (EFA), care a avut loc sâmbătă seară la Berlin, transmite Agerpres. Cel mai bun film – „Sentimental Value" Cel mai bun regizor – Joachim Trier („Sentimental Value") Cea mai bună actriţă – Renate Reinsve („Sentimental […]
08:00
FOTO VIDEO Festival de tehnologie și inovație în Terminalul Schengen al Aeroportului Timișoara / Peste 200 de participanți la concursul de robotică # G4Media
Pentru al doilea an consecutiv, pe Aeroportul Internațional Timișoara a fost organizat un League Meet, competiție de robotică rezervată liceenilor din România. Evenimentul a adunat 20 de echipe din zece orașe și peste 200 de elevi pasionați de tehnologie. Competiția de robotică a fost organizată de Team CSH, echipa Colegiului Național „Carmen Sylva" din Timișoara. […]
07:50
Un apartament din Paris unde era în toi o petrecere cu zeci de oameni s-a prăbușit peste cel de dedesubt # G4Media
Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de dedesubt, transmite Mediafax. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase dintre acestea au fost rănite. Un apartament de la etajul 5 s-a prăbușit peste cel de dedesubt, potrivit Le Figaro. […]
07:50
Gabriela Ruse s-a impus în fața Dayanei Yastremska, calificându-se în turul al doilea la Australian Open după un duel intens de aproape două ore, transmite Mediafax. Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat primul set, impunându-se cu 6–4, […]
07:40
Planurile Nvidia pentru piața chineză au fost date peste cap, după ce autoritățile de la Beijing au intervenit în comerțul cu cipuri avansate de inteligență artificială, transmite Mediafax. Furnizorii Nvidia au oprit producția de componente pentru cipul de inteligență artificială H200 al Nvidia, după ce vămile chineze au refuzat intrarea acestuia în țară, potrivit surselor […]
07:30
Premierul Netanyahu a convocat cabinetul de război după ce Trump a anunțat componența Consiliului pentru Pace, pe care Israelul o respinge # G4Media
Israelul analizează inițiativa SUA pentru Gaza și tensiunile cu Iranul, după ce Washingtonul a anunțat componența Consiliului pentru Pace, transmite Mediafax. Miniștrii din cabinetul restrâns de război au fost convocați de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la o ședință programată pentru duminică, la ora 10.00, cu o oră înaintea reuniunii complete a guvernului. Pe agenda discuțiilor […]
07:10
VIDEO Povestea mai puțin știută a Hotelului Perla, simbol al stațiunii Mamaia care urma să fie demolat / A fost salvat pe ultima sută de metri, prin clasarea ca monument istoric # G4Media
Unul dintre simbolurile vacanțelor pe litoralul românesc în perioada comunistă, Hotelul Perla din Mamaia a fost salvat de la demolare printr-o decizie inedită, dar și controversată, din iulie 2025, de clasare ca monument istoric de către Direcția Județeană de Cultură Constanța, notează Info Sud-Est. În paralel, însă, lângă Hotelul Perla, o bucată din mijlocul fostului […]
Acum 12 ore
22:20
Rapid București ajunge pe primul loc în Superligă, după victoria la limită în fața Metaloglobus # G4Media
Rapid București a învins pe teren propriu pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 22-a a Superligii, grație unui gol marcat de Alex Dobre în minutul 79, și urcă momentan pe primul loc în clasament, transmite Mediafax. Prima parte a meciului a fost echilibrată, fără ocazii mari de poartă, iar la pauză tabela indica 0-0. […]
22:20
EXCLUSIV România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul Păcii / Scrisoare lui Donald Trump, primită sâmbătă de Nicușor Dan (surse) # G4Media
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul Păcii condus de Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan. Conform informațiilor G4Media, nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu. Printre statele care […]
22:10
Macron califică drept „inacceptabile” tarifele impuse de Trump țărilor europene care se împotrivesc anexării Groenlandei # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus sâmbătă că tarifele vamale lansate de președintele american Donald Trump în contextul Groenlandei sunt „inacceptabile" și nu își au locul în relațiile internaționale, subliniind că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă acestea vor fi confirmate, transmite Mediafax. Într-un comentariu pe platforma X, Macron a reafirmat atașamentul Franței față […]
21:30
Vrea Trump să înlocuiască ONU cu un organism condus de el? Componența Consiliului pentru Pace al președintelui american contravine politicilor Israelului, anunță biroul premierului Netanyahu / Cine a fost invitat în Consiliu # G4Media
Anunțul privind componența Consiliului Executiv din Gaza, care este subordonat Consiliului pentru Pace, nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii acestuia, a scris pe X, sâmbătă seara, biroul primului ministru Netanyahu. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu i-a cerut ministrului de externe Gideon Sa'ar să discute problema cu secretarul de stat american Marco Rubio, se mai […]
Acum 24 ore
21:10
Nigeria câștigă medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni după victoria la penalty-uri în fața Egiptului # G4Media
Nigeria a cucerit medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal, desfășurată în Maroc, după ce a învins Egipt, cu 4-2 la loviturile de departajare, în urma unei remize fără gol în timpul regulamentar, într-un meci disputat la Casablanca, sâmbătă seară, transmite Mediafax. Portarul Stanley Nwabali a fost omul meciului, reușind să apere […]
21:00
Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanşe care s-au produs în Alpii austrieci, a anunţat Radioteleviziunea publică austriacă ORF, relatează AFP, transmite Agerpres. Sâmbătă, o avalanşă a măturat un grup de şapte schiori care se aflau în afara pistei în regiunea Pongau, lângă Salzburg, în Austria, ucigând patru dintre ei şi rănind […]
20:50
SUA propune extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza la alte zone fierbinți ale globului, cum ar fi Ucraina / Organismul condus de Trump ar urma să includă reprezentanți ai Rusiei invadatoare, Ucrainei, Europei și NATO (Financial Times) # G4Media
Oficialii americani au lansat ideea extinderii „Consiliului de pace" din Gaza, condus de Donald Trump, pentru a include și alte zone de conflict, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, transmite Financial Times. Diplomații occidentali și arabi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ideea de a acorda acestui organism nou-înființat un mandat […]
20:20
Nou derapaj al Adrianei Stoicescu, judecătoarea din dosarul lui Călin Georgescu / Către premier: Morți suspecte ale juzilor incomozi / Sunteți pe cale să scăpați de popor, românii vor muri de frig, foame, fără pastile # G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timișoara, a înregistrat un nou derapaj pe rețelele de socializare, într-un mesaj adresat premierului Ilie Bolojan. Stoicescu este judecătoarea care apare într-unul din dosarele pro-rusului Călin Georgescu, ca propunere de ministru al Justiției. Magistratul este cunoscut pentru derapajele sale frecvente în social media, a comparat scandalul din […]
20:10
GALERIE FOTO A înghețat cel mai mare lac din România / Imagini spectaculoase cu gheața de pe Razelm și canalele sloi de la Jurilovca # G4Media
După mai multe zile și nopți geroase în Dobrogea, cel mai mare lac din România a înghețat, la fel ca și canalele din jurul Jurilovcăi, satul tulcean de pe malul acestui lac. Imagini cu copii care se bucură de canalele înghețate sau bucățile imense de gheață de pe lacul Razelm au fost postate pe pagina […]
20:00
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat sâmbătă un acord comercial istoric, după negocieri de peste 25 de ani. Documentul, parafat în Paraguay, în prezența reprezentanților ambelor părți, are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global. Acordul prevede eliminarea graduală a […]
19:50
Ali Khamenei recunoaște că mii de persoane au fost ucise în protestele din Iran, unele într-un mod „inuman și sălbatic” / Ayatollahul dă vina pe SUA pentru numărul victimelor # G4Media
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut pentru prima dată că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor care au zguduit Iranul în ultimele două săptămâni, transmite The Guardian. Într-un discurs susținut joi, Khamenei a afirmat că mii de oameni au fost uciși, „unii într-un mod inuman și sălbatic", și a dat […]
19:20
A fost semnat acordul UE – Mercosur / Ursula von der Leyen: „Am ales comerțul echitabil în locul tarifelor” # G4Media
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat sâmbătă un acord comercial istoric, după negocieri care au durat mai mult de 25 de ani. Documentul are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global, transmite Mediafax. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […]
18:50
Trump va impune tarife vamale țărilor europene care se opun anexării Groenlandei de către SUA: „Este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi” # G4Media
Trump va impune tarife vamale țărilor europene care se opun anexării Groenlandei de către SUA: „Este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi", spune Trump citat de BBC. Președintele SUA adaugă că, „după secole", „este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi". „Pacea mondială este în joc! China vrea Groenlanda, iar Danemarca nu poate face […]
18:30
FOTO Primele blindate Cobra II 4×4 au fost livrate Forțelor Terestre Române / Peste 1000 de astfel de vehicule vor intra în dotarea Armatei # G4Media
Primele blindate Cobra II 4×4 au fost livrate Forțelor Terestre Române, a anunțat armata într-o postare pe Facebook. „COBRA II a intrat în familia Forțelor Terestre Române! Primele blindate de tip ușor, COBRA II 4×4 au fost recepționate și urmează să fie repartizate structurilor din Forțele Terestre", se arată în postarea citată. „Peste 1000 de […]
18:30
Gadgeturile care te ajută să economisești energie iarna – termostate smart, prize inteligente, aeroterme eficiente # G4Media
Creșterea costurilor la energie au făcut ca tot mai mulți români, și nu numai, să se îndrepte spre soluții prin care să-și reducă costurile în timpul sezonului rece, fără să renunțe într-o bună parte la confort. Una dintre variantele care au început să fie adoptate la scară largă sunt gadgeturile smart dedicate gestionării consumului de […]
18:20
Femeie condamnată pentru fraudă, grațiată a doua oară de Trump / Prima grațiere, în urmă cu cinci ani # G4Media
O femeie condamnată la închisoare pentru fraudă a fost grațiată a doua oară de președintele SUA, Donald Trump, transmite Mediafax. Femeia este recidivistă deoarece după precedenta eliberare a comis noi infracțiuni. Prima grațiere a fost în primul mandat al lui Trump. Femeia care se numește Adriana Camberos a aflat în această săptămână că va fi […]
18:10
Inter Milano, victorie grea la Udine, scor 1-0 / Unicul gol a fost marcat de Lautaro Martinez # G4Media
Inter Milano s-a impus sâmbătă după-amiază în deplasarea de la Udine, scor 1-0, și își menține avantajul de mi
18:00
Şefa opoziţiei belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia # G4Media
Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, relatează AFP, citată de Agerpres. Plecarea sa are loc după ce autorităţile din această ţară baltică, […] © G4Media.ro.
17:50
România și SUA trebuie să extindă comerțul și investițiile dintre cele două țări, afirmă ministrul Economiei, Irineu Darău # G4Media
România și SUA trebuie să extindă comerțul și investițiile dintre cele două țări, afirmă ministrul Economiei, Irineu Darău, după întâlnirea pe care a avut-o cu Michael L. Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite la București. „M-am bucurat de o discuție foarte aplicată cu domnul Michael L. Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite la […] © G4Media.ro.
17:30
Fake-uri în social media despre Mercosur: ”Agricultorii vor fi distruși” și “Nicușor ne vinde lui Macron și Ursulei”, narațiunile principale ale polului extremist pe rețele # G4Media
“Agricultorii români vor fi distruși”, “Nicușor Dan îi vinde pe fermieri Occidentului” și “Europa va fi inundată de produse ieftine și periculoase” – acestea sunt doar câteva dintre afirmațiile vehiculate în ultimele zile în spațiul online din România de către extremiștii de dreapta, după ce majoritatea statelor europene au votat în favoarea Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și a […] © G4Media.ro.
17:10
Un copil de 5 ani a căzut într-un lac din Craiova / Misiune de salvare a pompierilor, mai mulți adulți au sărit în apa înghețată / Toate persoanele, transportate conștiente la spital # G4Media
O misiune de salvare cu barca se desfășoară sâmbătă în parcul Nicolae Romanescu din orașul Craiova. Un copil a căzut în apa lacului. Șase adulți au sărit în apa rece ca să-l salveze, transmite Mediafax. ISU Dolj a anunțat sâmbătă după amiaza că un copil a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova. […] © G4Media.ro.
17:00
Donald Trump îl invită pe președintele turc Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza # G4Media
Preşedintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP. „Pe 16 ianuarie 2026, preşedintele american Donald Trump, în calitate de preşedinte fondator al Consiliului de Pace, a trimis o scrisoare prin […] © G4Media.ro.
16:50
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense) care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii, arată datele oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, anul 2025 […] © G4Media.ro.
16:40
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu # G4Media
Președintele Nicușor Dan a promulgat care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a anunțat acesta printr-un mesaj pe Facebook. ”Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervențiile […] © G4Media.ro.
16:30
Manchester United a câștigat sâmbătă derbiul orașului cu Manchester City, scor 2-0, la debutul lui Michael Carrick pe banca tehnică a „Red Devils”. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
15:50
Experții dau undă verde pentru tunelul de 42 de km care ar urma să lege Europa de Africa / Discuțiile despre investiția Gibraltar-Maroc au început în 1979 # G4Media
Un studiu de fezabilitate făcut de experții germani în tuneluri Herrenknecht a concluzionat că forarea tunelului între Gibraltar și Maroc este „fezabilă din punct de vedere tehnic”, transmite Mediafax. Tunelul va avea 42 de kilometri lungime, dintre care 27 sub apă, cu o adâncime maximă de 420 de metri. Se fac pași în direcția construirii […] © G4Media.ro.
15:50
Un avion cu pasageri a dispărut sâmbătă pe o insulă din Indonezia, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Numeroase echipe terestre și aeriene, civile și militare, au fost trimise în zonă. La operațiunea de căutare participă elicoptere și drone. Autoritățile indoneziene au declanșat misiunea sâmbătă după-amiază după ce au pierdut contactul cu un avion de […] © G4Media.ro.
15:20
Dacia a câștigat Raliul Dakar la categoria auto prin reprezentantul Nasser Al-Attiyah, la doar a doua participare a echipei în competiție. Al-Attiyah, în vârstă de 55 de ani, numără a șasea victorie în Raliul Dakar. El l-a avut copilot pe Fabian Lurquin. Dacia a debutat la Dakar în 2025. Nasser a încheiat învingător Raliul Dakar […] © G4Media.ro.
15:20
Un autoturism a derapat pe un drum forestier acoperit cu zăpadă ce leagă localitatea Comandău (Covasna) de Gura Teghii (Buzău), și a ajuns într-un șanț, transmite Mediafax. Trei persoane cu vârste între 22 și 24 de ani au rămas blocate într-o zonă montană izolată, la temperaturi de -15°C și fără semnal. În noaptea de vineri […] © G4Media.ro.
15:10
Spectacol la Australian Open: Novak Djokovic, în hohote de râs la meciul demonstrativ al lui Roger Federer # G4Media
În cadrul ceremoniei de deschidere a Openului Australiei 2026, Roger Federer și Andre Agassi au disputat sâmbătă seara un meci demonstrativ împotriva cuplului australian Pat Rafter – Lleyton Hewitt, eveniment la care a asistat și Novak Djokovic, dintr-o ipostază nefirească – pe scaunul de spectator – din care a savurat din plin partida. S-au numărat […] © G4Media.ro.
15:10
Artemis II va trimite patru astronauți dincolo de Lună, fără aselenizare, testând Orion și punând siguranța echipajului pe primul loc, transmite Mediafax. NASA se pregătește pentru prima sa misiune lunară cu echipaj uman din ultimele peste cinci decenii, marcând o revenire prudentă, dar istorică, în spațiul profund. Misiunea Artemis II va trimite patru astronauți într-o […] © G4Media.ro.
14:50
14:40
14:30
Explozie urmată de un incendiu într-o gospodărie din județul Vâlcea / Precizările Ministerului Sănătății # G4Media
O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-o gospodărie din localitatea Prundeni din județul Vâlcea, anunță Ministerul Sănătății, printr-un comunicat de sâmbătă. Doi bărbați au suferit arsuri, dar au fost transportați conștienți la spitale. Un bărbat de 30 de ani a suferit arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30% din suprafața […] © G4Media.ro.
14:30
Cum funcționează frauda ”atingerea fantomă”, care golește conturile cu ajutorul a două telefoane / Expert: Atacul este atât de rapid încât este aproape imposibil de detectat # G4Media
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele, transmite Mediafax. Experta în securitate cibernetică Maria Aperador avertizează că atacul este atât de rapid încât este aproape imposibil de detectat, iar infractorii nu trebuie nici măcar să vă atingă pentru a vă fura banii, scrie El […] © G4Media.ro.
14:10
Mii de persoane participă la protestul anti-Trump în capitala Danemarcei, pe fondul scandalului legat de Groenlanda # G4Media
Mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile din Danemarca pentru a protesta față de intenția președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, transmite Mediafax. Fluturând steagurile Danemarcei și Groenlandei, un teritoriu autonom danez, protestatarii au format o mulțime roșie și albă în fața primăriei din Copenhaga. Oamenii strigă „Kalaallit Nunaat!” – […] © G4Media.ro.
14:00
Lumea artistică din România este în doliu după moartea lui Răzvan Ionescu, un actor remarcabil și un teolog respectat, transmite Mediafax. Dispariția sa lasă un gol profund atât pe scena teatrală, cât și în spațiul cultural și spiritual românesc, scrie Cancan. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 1979, Răzvan Ionescu […] © G4Media.ro.
