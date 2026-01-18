Ce înseamnă acordul Mercosur pentru România. Miza pactului semnat sâmbătă
PSNews.ro, 18 ianuarie 2026 13:10
Semnarea acordului comercial UE–Mercosur, parafată sâmbătă, 16 ianuarie, deschide calea către una dintre cele mai mari zone de liber schimb la nivel global, dar scoate la iveală și diviziunile profunde din interiorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb, considerat cel mai amplu pact comercial încheiat […] Articolul Ce înseamnă acordul Mercosur pentru România. Miza pactului semnat sâmbătă apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
13:10
Siegfried Mureșan: Cele mai mari grupuri pro-europene din PE vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, în acest nou context, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte. Reacţia vine după ce Donald Trump a ameninţat mai multe state europene cu taxe vamale de până la 25% „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”. ”Ar […] Articolul Siegfried Mureșan: Cele mai mari grupuri pro-europene din PE vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA apare prima dată în PS News.
13:10
Răsturnare de situație! Klaus Iohannis și Carmen Iohannis şi-au plătit datoriile pentru care fuseseră emise somaţii # PSNews.ro
După ce numele lor au apărut recent pe lista somațiilor de plată a Primăriei Sibiu, Klaus și Carmen Iohannis nu mai figurează în prezent cu datorii la bugetul local. Primăria a explicat că informațiile publicate pe platforma online se bazau pe o listă veche. Obligațiile fiscale restante au fost achitate între timp. Primăria Sibiu a […] Articolul Răsturnare de situație! Klaus Iohannis și Carmen Iohannis şi-au plătit datoriile pentru care fuseseră emise somaţii apare prima dată în PS News.
13:10
Ambasadorii UE se reunesc de urgență la Bruxelles după amenințările tarifare ale lui Trump # PSNews.ro
Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc duminică, la Bruxelles, într-o ședință de urgență. Întâlnirea are loc în contextul amenințărilor lansate de președintele american privind impunerea unor taxe vamale tot mai mari împotriva țărilor europene care susțin Groenlanda. Reuniunea a fost convocată de Cipru, stat care deține președinția rotativă a UE […] Articolul Ambasadorii UE se reunesc de urgență la Bruxelles după amenințările tarifare ale lui Trump apare prima dată în PS News.
13:10
METEO Atenţionările de ger au fost prelungite până joi dimineaţă. Gerul cuprinde toată ţara # PSNews.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice duminică, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara. În perioada 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, sunt prognozate vreme deosebit de […] Articolul METEO Atenţionările de ger au fost prelungite până joi dimineaţă. Gerul cuprinde toată ţara apare prima dată în PS News.
13:10
Semnarea acordului comercial UE–Mercosur, parafată sâmbătă, 16 ianuarie, deschide calea către una dintre cele mai mari zone de liber schimb la nivel global, dar scoate la iveală și diviziunile profunde din interiorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb, considerat cel mai amplu pact comercial încheiat […] Articolul Ce înseamnă acordul Mercosur pentru România. Miza pactului semnat sâmbătă apare prima dată în PS News.
13:10
Macron condamnă „amenințările tarifare inacceptabile” ale SUA în contextul disputei privind Groenlanda # PSNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus sâmbătă că tarifele vamale lansate de președintele american Donald Trump în contextul Groenlandei sunt „inacceptabile” și nu își au locul în relațiile internaționale, subliniind că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă acestea vor fi confirmate. Într-un comentariu pe platforma X, Macron a reafirmat atașamentul Franței față de suveranitatea […] Articolul Macron condamnă „amenințările tarifare inacceptabile” ale SUA în contextul disputei privind Groenlanda apare prima dată în PS News.
13:10
Prima româncă în turul doi la Australian Open 2026. Gabriela Ruse a învins-o pe Yastremska # PSNews.ro
Gabriela Ruse a luptat pentru fiecare punct și s-a impus cu 6–4, 7–5 în fața Dayanei Yastremska, calificându-se în turul al doilea la Australian Open. Duelul intens a durat aproape două ore. Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat […] Articolul Prima româncă în turul doi la Australian Open 2026. Gabriela Ruse a învins-o pe Yastremska apare prima dată în PS News.
13:10
George Simion, mesaj către primari: Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar # PSNews.ro
George Simion, liderul AUR, a publicat pe Facebook un mesaj în care critică direct coaliția de guvernare. El spune că în momentul în care aceasta se va rupe, atunci va cădea și Guvernul „gropar”. Simion acuză actuala coaliție de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și subliniază că atunci când aceasta se va destrăma, va […] Articolul George Simion, mesaj către primari: Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:10
Proiect de lege: Impozitul auto, plătit la vânzare pentru vehiculele deținute pe termen scurt # PSNews.ro
Un nou proiect de lege propune modificarea modului în care este calculat și achitat impozitul pentru vehiculele cumpărate și vândute în cursul aceluiași an calendaristic. Potrivit proiectului, proprietarii nu vor mai aștepta finalul anului fiscal, ci vor datora impozitul la momentul înstrăinării autoturismului. Această măsură elimină ambiguitățile actuale, unde impozitul era legat strict de proprietatea […] Articolul Proiect de lege: Impozitul auto, plătit la vânzare pentru vehiculele deținute pe termen scurt apare prima dată în PS News.
12:10
Premieră militară: Slovenia trimite ofițeri în Groenlanda pentru operațiunea NATO „Reziliență Arctică” # PSNews.ro
Guvernul de la Ljubljana a anunțat oficial că va trimite doi ofițeri ai armatei slovene în Groenlanda, ca parte a operațiunii NATO „Reziliență Arctică”. Această misiune are ca obiectiv principal consolidarea securității regionale și sprijinirea eforturilor de apărare colectivă în zona arctică, o regiune de o importanță strategică tot mai mare pe harta geopolitică actuală. […] Articolul Premieră militară: Slovenia trimite ofițeri în Groenlanda pentru operațiunea NATO „Reziliență Arctică” apare prima dată în PS News.
12:10
Donald Trump a anunțat că-i va pedepsi cu tarife pe aliații săi europeni care au criticat dorința sa de a anexa Groenlanda și care încă se opun ocupării acestui teritoriu de către SUA, relatează BBC. Anunțul incredibil de la Casa Albă a fost făcut pe rețelele sociale. Trump a spus că tarifele, care urmează să intre […] Articolul Donald Trump pedepseşte cu taxe de 10% ţările care s-au opus anexării Groenlandei apare prima dată în PS News.
12:10
A fost o nouă noapte geroasă în aproape toată țara. Cele mai mici temperaturi înregistrate duminică dimineață au fost de -21 de grade Celsius la Miercurea Ciuc, -20 de grade la Târgul Lăpuș și -19 de grade la Toplița și Joseni. În București, care se află sub atenționare meteo de vreme geroasă, mercurul din termometre a […] Articolul METEO A fost cea mai rece dimineață de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani apare prima dată în PS News.
12:10
România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Scrisoare a liderului SUA către Nicușor Dan # PSNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump a invitat România să facă parte din „Consiliul pentru Pace” constituit pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace””, a […] Articolul România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Scrisoare a liderului SUA către Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
12:10
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au menţionat că două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană. Aeronavele nu au mai decolat deoarece ţintele […] Articolul RO-Alert în Tulcea după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:07
Analiză – De ce devine Polonia o putere militară, în timp ce România rămâne la stadiul de planificări # PSNews.ro
Polonia are un plan bine definit pentru a deveni una dintre marile puteri militare ale Europei, în timp ce România își schimbă frecvent miniștrii, arată o analiză defenseromania.ro. Polonia și-a asumat un rol de lider militar în Europa prin lansarea Programului de Dezvoltare a Forțelor Armate 2025–2039, un plan strategic pe 15 ani care transcende […] Articolul Analiză – De ce devine Polonia o putere militară, în timp ce România rămâne la stadiul de planificări apare prima dată în PS News.
10:00
Telemea de Ibănești, Magiun de Topoloveni, Plăcintă dobrogeană – promovate la Săptămâna Verde (Grüne Woche), Berlin # PSNews.ro
România participă în aceste zile la ediția 2026 a Expoziției Internaționale „Săptămâna Verde” (Grüne Woche) de la Berlin, unul dintre cele mai importante evenimente globale dedicate gastronomiei și agriculturii. Standul național mizează pe promovarea produselor emblematice care dețin recunoaștere europeană, oferind vizitatorilor ocazia de a degusta delicatese precum Magiunul de Topoloveni, Salamul de Sibiu, Telemeaua […] Articolul Telemea de Ibănești, Magiun de Topoloveni, Plăcintă dobrogeană – promovate la Săptămâna Verde (Grüne Woche), Berlin apare prima dată în PS News.
10:00
Impunere din oficiu pentru veniturile extrasalariale: Procedura prin care ANAF recuperează contribuțiile neplătite # PSNews.ro
Persoanele care au realizat venituri extrasalariale în anul 2024 și nu au depus Declarația Unică până la termenul-limită de 26 mai 2025 vor intra în vizorul ANAF pentru recuperarea sumelor datorate. Oficialii Fiscului au confirmat că toți cei care au omis să își declare și să își plătească contribuțiile sociale vor primi decizii de impunere […] Articolul Impunere din oficiu pentru veniturile extrasalariale: Procedura prin care ANAF recuperează contribuțiile neplătite apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
Ministrul Finanțelor: Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice din 2026 # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor susține că aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul în anii următori. Alexandru Nazare punctează că reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale țării din acest an. „Aderarea la OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică […] Articolul Ministrul Finanțelor: Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice din 2026 apare prima dată în PS News.
20:30
Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, conform unei analize a Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Din analiză mai rezultă că, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în ţară a crescut cu +0,54°C. De asemenea, luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă. Au fost şase […] Articolul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, anunţă ANM apare prima dată în PS News.
19:10
În Franța se reaprinde dezbaterea privind apartenența țării la NATO. În Parlament a fost depusă o propunere oficială de retragere din alianță. Inițiativa aparține vicepreședintei a Adunării Naționale, Clémence Guetté. Este deputată a formațiunii de stânga La France Insoumise, relatează Berliner Zeitung. Potrivit publicației germane, Guetté a subliniat că ideea părăsirii NATO nu este nouă […] Articolul Franța dezbate posibilitatea ieșirii din NATO. Propunere oficială depusă în Parlament apare prima dată în PS News.
19:10
Ministrul în proces cu ministerul de pe care îl conduce: ”Nu am avut șansa de a-mi retrage acțiunea” # PSNews.ro
András Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. ”N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus Demeter, la Prima TV. Demnitarul susţine însă că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul. Ministrul Culturii a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată […] Articolul Ministrul în proces cu ministerul de pe care îl conduce: ”Nu am avut șansa de a-mi retrage acțiunea” apare prima dată în PS News.
19:10
Nicușor Dan a promulgat legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali # PSNews.ro
Nicușor Dan a promulgat legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Proiectul de lege are ca obiect completarea unei legi deja existente, cu un nou capitol: ‘Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto – audio – video portabile și protecția datelor cu caracter personal’ – prin care se autorizează Poliția Locală să utilizeze mijloace de […] Articolul Nicușor Dan a promulgat legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Moment istoric: Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat în Paraguay. Von der Leyen: Alegem comerțul echitabil # PSNews.ro
Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori. „Alegem comerțul echitabil în locul tarifelor vamale, alegem […] Articolul VIDEO Moment istoric: Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat în Paraguay. Von der Leyen: Alegem comerțul echitabil apare prima dată în PS News.
18:10
Valeriu Stoica: Opoziţia pe care o are PSD faţă de Bolojan are uneori sprijin şi din PNL, ceea ce nu este în regulă # PSNews.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD. Acest lucru a creat legături şi consolidări între cele două partide. Stoica a explicat că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de acestea. De aceea opoziţia pe care o are […] Articolul Valeriu Stoica: Opoziţia pe care o are PSD faţă de Bolojan are uneori sprijin şi din PNL, ceea ce nu este în regulă apare prima dată în PS News.
18:10
Un cătun moldovean în declin, Rogojeni, cu o mână de case îngropate, supranumit ”satul hobbiţilor”, mizează pe tradiţii pentru a renaşte şi a atrage vizitatori, relatează AFP. ”Ne temem că comuna va dispărea, pentru că mai sunt foarte puţini oameni”, declară AFP primarul Ruslan Groza, un profesor de istorie, în vârstă de 46 de ani, […] Articolul „Satul hobbiţilor” în R. Moldova. Ce scrie AFP despre Rogojeni apare prima dată în PS News.
18:10
Rezerviștii români, convocați din nou. Armata va avea peste 100 de exerciții în anul 2026 # PSNews.ro
Armata Română are programate, de-a lungul anului 2026, peste o sută de exerciții militare. Unele vor avea „scenarii generate de situații de criză pe flancul sud-estic al NATO”. Informația privind aceste exerciții este transmisă printr-un comunicat de presă al Ministerului Apărării Naționale (MApN). „Armata României continuă, în anul 2026, procesul de instruire colectivă a forțelor […] Articolul Rezerviștii români, convocați din nou. Armata va avea peste 100 de exerciții în anul 2026 apare prima dată în PS News.
18:10
Candidatul extremei drepte, André Ventura, favorit în primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică în Portugalia # PSNews.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte André Ventura în rolul de favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent, în pofida faptului că are puţine şanse să obţină o victorie în turul doi, relatează AFP. Diverse sondaje – care îl plasează pe preşedintele Partidului Chega (”Destul”) în […] Articolul Candidatul extremei drepte, André Ventura, favorit în primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică în Portugalia apare prima dată în PS News.
18:10
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unui act normativ care garantează continuitatea accesului la vaccinarea împotriva Virusului Papiloma Uman (HPV). Continuă şi accesul la serviciile medicale gratuite pentru prevenția și depistarea cancerului de col uterin. „Am promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este […] Articolul Nicușor Dan a promulgat legea prin care continuă vaccinarea gratuită anti-HPV apare prima dată în PS News.
18:10
Moment istoric pentru comerțul global. Uniunea Europeană finalizează astăzi acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții. Astfel se creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu impact pentru 700 de milioane de locuitori. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a explicat la Digi24 că efectele acordului se vor […] Articolul Nicu Ștefănuță despre Mercosur: Efectele nu se vor vedea imediat apare prima dată în PS News.
18:10
Ce se întâmplă dacă Parlamentul unei țări UE nu ratifică Acordul cu Mercosur. Ce urmează după semnarea tratatului # PSNews.ro
Controversatul acord cu țările din grupul Mercosur, negociat de aproape trei decenii, ar putea intra în vigoare în acest an. Agreat de statele UE, într-un vot în Consiliul UE, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a primit autorizația să semneze, sâmbătă, tratatul comercial. Acordul este ratificat exclusiv de Parlamentul UE. În schimb, acordul de […] Articolul Ce se întâmplă dacă Parlamentul unei țări UE nu ratifică Acordul cu Mercosur. Ce urmează după semnarea tratatului apare prima dată în PS News.
18:10
METEO Ne aşteaptă cea mai rece primăvară din ultimii ani. Ninsori și viscol în lunile care vin # PSNews.ro
Românii trebuie să se aștepte la cea mai rece primăvară din ultimii ani. Sau, cum spunem noi, iarna se lasă greu plecată. Meteorologii EaseWeather avertizează că țara noastră se va confruntă cu o vreme friguroasă în lunile care vin. Temperaturi scăzute și viscol sunt așteptate în multe regiuni. Vor fi medii climatologice mult sub cele […] Articolul METEO Ne aşteaptă cea mai rece primăvară din ultimii ani. Ninsori și viscol în lunile care vin apare prima dată în PS News.
17:10
Doar o secţie de psihiatrie asigură tratament pentru adulţii cu adicţii. S-au internat zeci de oameni în ultimele luni # PSNews.ro
Aproximativ 80 de pacienţi din mai multe judeţe ale ţării s-au internat, din luna august a anului trecut şi până în prezent, în singura secţie de psihiatrie care asigură tratament pentru adulţii care suferă de adicţii. Secţia este parte a Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci din judeţul Olt. O internare durează în jur de 90 […] Articolul Doar o secţie de psihiatrie asigură tratament pentru adulţii cu adicţii. S-au internat zeci de oameni în ultimele luni apare prima dată în PS News.
17:10
Primăria Sectorului 1: Plata locului de parcare de reședință până la 31 martie echivalează cu prelungirea contractului # PSNews.ro
Începând cu 2026, locuitorii Sectorului 1 care au închiriat de la Primărie locuri de parcare de reședință nu mai trebuie să semneze contractul în fiecare an. Conform Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate şi parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, […] Articolul Primăria Sectorului 1: Plata locului de parcare de reședință până la 31 martie echivalează cu prelungirea contractului apare prima dată în PS News.
17:10
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator # PSNews.ro
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş a fost găsit mort. Investigațiile efectuate de medicul veterinar au arătat că animalul a suferit un blocaj digestiv. Animalul a înghițit o mănușă aparținând unui vizitator. Informația a fost confirmată vineri de purtătorul de cuvânt al instituției, Kinga Korondi, relatează Agerpres. „A fost în urmă […] Articolul Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator apare prima dată în PS News.
17:10
Guvernul italian a anunțat adoptarea unei noi strategii pentru Arctica. Marchează intrarea oficială a Romei în competiția geopolitică și economică pentru nordul polar. Ministrul de Externe Antonio Tajani a precizat că Italia va lansa o „misiune economică” în regiune. Misiune menită să deschidă oportunități pentru companiile italiene în domenii precum energia, apărarea și tehnologiile spațiale. […] Articolul Italia, oficial în competiția pentru Arctica. Misiune economică în nordul polar apare prima dată în PS News.
17:10
Inovația a fost, dintotdeauna, motorul progresului american. Suntem încântați să anunțăm că telescopul spațial Nancy Grace Roman al NASA a fost complet asamblat, în ultimele luni ale anului 2025, a notat Ambasada SUA pe contul său de Facebook. “Nu este vorba doar de un nou telescop, ci de o revoluție în modul în care vedem universul. […] Articolul Ambasada SUA: Telescopul spațial Nancy Grace Roman al NASA a fost complet asamblat apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși a avut loc la Nicosia, de Ziua Culturii Naționale # PSNews.ro
Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși a avut loc la Nicosia, în Cipru, de Ziua Culturii Naționale. A fost organizat în parteneriat de Ambasada României în Cipru, Centrul de cercetare documentare și promovare Constantin Brâncuși și primăria municipiului Târgu Jiu. În cadrul evenimentului dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, Dr. Doina […] Articolul VIDEO Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși a avut loc la Nicosia, de Ziua Culturii Naționale apare prima dată în PS News.
17:10
Singura fabrică de avioane militare din ţară se poate închide. Miruță: Acolo s-a întâlnit un prost cu un şmecher # PSNews.ro
Cu un război la graniţă, fabrica de avioane de la Craiova poate rămâne fără fonduri. O spune chiar ministrul Apărării, care a notificat instituţia. Totul după întârzierea de cinci ani în ceea ce ce priveşte livrarea noului IAR Şoim. Acesta este un avion de antrenament al piloţilor români care urma să fie modernizat. Ministerul Apărtării […] Articolul Singura fabrică de avioane militare din ţară se poate închide. Miruță: Acolo s-a întâlnit un prost cu un şmecher apare prima dată în PS News.
17:10
Paradoxul agriculturii României: cel mai mare exportator de cereale din UE, dar legumele din farfurie vin din import # PSNews.ro
Deși resursele primare sunt considerabile, agricultura românească trăiește de mai multă vreme un adevărat paradox. Este sesizat de orice român care face piața. România este țara agricolă care domină piața europeană a cerealelor. Însă continuă să depindă de importuri la produsele de bază destinate consumului zilnic: legume și fructe care ne ajung în farfurie. Datele […] Articolul Paradoxul agriculturii României: cel mai mare exportator de cereale din UE, dar legumele din farfurie vin din import apare prima dată în PS News.
17:10
Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR # PSNews.ro
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din PNRR. Anunţul a fost făcut, sâmbătă, la Botoşani, de premierul Ilie Bolojan. El a spus, la finalul unei întâlniri cu primarii din judeţul Botoşani, că absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă „cel mai important capitol de investiţii”. „Pentru România, cel mai important […] Articolul Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR apare prima dată în PS News.
17:10
Deși numărul românilor care lucrează în agricultură scade, România continuă să aibă mult mai mulți angajați în acest sector decât orice alt stat din UE. Datele Eurostat arată că România se află în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea românilor care lucrează în agricultură. Aceasta deşi dacă sectorul a pierdut […] Articolul Eurostat: România este statul UE cu cei mai mulți lucrători în agricultură apare prima dată în PS News.
16:10
Pisicile sălbatice sunt atât de greu de observat, încât au fost considerate dispărute din unele părți ale Europei. Dar în anumite regiuni ele revin. Fotografi și oameni de știință surprind astfel imagini fără precedent. Un astfel de exemplu vine din Cehia, Italia și alte zone ale continentului. Monitorizarea modernă a scos la lumină o specie […] Articolul FOTO Imagine rară cu animalul care era considerat dispărut în unele părţi ale Europei apare prima dată în PS News.
16:10
Iniţiativă inedită la MApN. 10 creatori de conținut participă la antrenamente cu Batalionul 21 Vânători de Munte # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a inițiat un program inedit. Aduce împreună 10 creatori de conținut pentru a participa la antrenamente alături de militarii Batalionului 21 Vânători de Munte. Antrenamentele, desfășurate la Predeal pe parcursul a trei zile. Căpitanul Radu Chirilă, specialist în comunicare online, a declarat că activitatea nu beneficiază de un buget de promovare […] Articolul Iniţiativă inedită la MApN. 10 creatori de conținut participă la antrenamente cu Batalionul 21 Vânători de Munte apare prima dată în PS News.
16:10
Avertismentul şefului Armatei Române privind pericolul rusesc: O zonă a României nu e acoperită de Articolul 5 din NATO # PSNews.ro
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat, recent, că zona economică a României din Marea Neagră nu este acoperită de articolul 5 din NATO. El avertizează că există pericolul unor interferențe rusești. Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că platforma Neptun Deep urmează să devină operațională în 2027. Vlad precizează că acea zonă economică exclusivă […] Articolul Avertismentul şefului Armatei Române privind pericolul rusesc: O zonă a României nu e acoperită de Articolul 5 din NATO apare prima dată în PS News.
16:10
Fritz atacă ANI: Se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese # PSNews.ro
Preşedintele USR şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, critică în termeni duri Agenţia Naţională de Integritate (ANI), afirmând că instituţia ”se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”. Friz spune că, în cazul viceprimarului Timişoarei Paula Romocean, acuzat de incompatibilitate, ”e o interpretare abuzivă, răutăcioasă a legii […] Articolul Fritz atacă ANI: Se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese apare prima dată în PS News.
16:10
Premieră: O instanță din România a emis un ordin de protecție pentru un copil, obligând mama să păstreze distanța # PSNews.ro
Într-o decizie fără precedent, o instanță din România a emis un ordin de protecție exclusiv pentru violență psihologică și socială, adresat unui copil care a fost ținut departe de tatăl său timp de 6 ani și jumătate. Existau hotărâri judecătorești anterioare care recunoșteau abuzul psihologic și alienarea parentală. Însă măsurile nu fuseseră aplicate până acum. […] Articolul Premieră: O instanță din România a emis un ordin de protecție pentru un copil, obligând mama să păstreze distanța apare prima dată în PS News.
16:10
Sociologul Adrian Hatos, fost senator, consideră că viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării nu va fi o figură politică foarte cunoscută. Mai degrabă va fi o persoană fără o carieră politică importantă în joc. O persoană care să poată prelua costurile unui mandat dificil, marcat de nemulţumiri sociale şi constrângeri bugetare. Declaraţiile au fost făcute […] Articolul Sociolog: Noul ministru al Educaţiei NU va fi o figură politică importantă apare prima dată în PS News.
16:10
Atmosferă de lege marțială în Iran. Străzi pustii, după ce manifestaţiile antiregim au fost înăbușite # PSNews.ro
Protestele din Iran au fost înăbușite, iar acum pe străzi, în marile orașe și la Teheran, e liniște. E o prezență numeroasă a dispozitivelor de poliție antirevoltă. Rezidenți din Teheran cu care a vorbit NYT au descris atmosfera din capitala Iranului. Blackout-ul informațional rămâne în vigoare. Vreme de peste două săptămâni, Iranul a fost zguduit […] Articolul Atmosferă de lege marțială în Iran. Străzi pustii, după ce manifestaţiile antiregim au fost înăbușite apare prima dată în PS News.
16:10
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat cu o asociere de firme din România și Ungaria, Ventra Project Management (Lider)-Utiber Kozuti Beruhazo Kft, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul 3C2 Chiribiș-Biharia. Contractul are o valoare de 14,9 milioane lei. Este finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027. Subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia are o […] Articolul Lucrările la tronsonul abandonat de Bechtel, supravegheate și de unguri apare prima dată în PS News.
15:00
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani # PSNews.ro
Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință. Însă judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte. Unul este trimis de instanța supremă condusă de Lia Savonea. Celălalt de Casa Națională de Pensii, […] Articolul România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.