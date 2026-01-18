Ger extrem în toată ţara. Când se mai încălzeşte
Primanews.ro, 18 ianuarie 2026 14:50
Ger extrem în toată ţara. Când se mai încălzeşte
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Reuniune de urgenţă în UE după ameninţările lui Trump cu taxe vamale pentru Groenlanda
14:30
România, invitată oficial de Donald Trump să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina. Donald Trump i-a adresat o scrisoare preşedintelui Nicuşor Dan
Ieri
13:30
Gerul extrem continuă în România: ANM avertizează, temperaturi de până la -20 de grade în majoritatea regiunilor
13:30
Zelenski îşi trimite echipa de bază la Miami pentru negocieri cu americanii, în timp ce Trump pune presiune pe Ucraina înainte de Davos
13:20
VIDEO. Ministrul Culturii: Cred că şi reţelele sociale, la rândul lor, sunt un vehicul potenţial şi bun, uneori chiar sigur, pentru promovarea culturii. Nu contează a cărei feţe a culturii / Bugetul din 2026 nu va ajunge la 1% din PIB
13:10
VIDEO. Mai este Ministrul Culturii, András Demeter, în proces cu propriul minister?
13:10
VIDEO. Ministrul Culturii: "Plagiatul este furt. Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator"
16 ianuarie 2026
23:10
Afaceristul Nelu Iordache, eliberat din Penitenciarul Rahova după decizia definitivă a Curţii de Apel: două infracţiuni, prescrise
23:10
Trump ameninţă cu taxe vamale statele care nu susţin anexarea Groenlandei, în timp ce Europa îşi consolidează prezenţa militară
23:00
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova analizează sesizări pe numele ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat
19:10
Comisia Europeană examinează ideea unei aderări rapide, dar limitată, a Ucrainei la UE
18:30
2026 - Anul Nadia Comăneci. Mihai Covaliu (COSR): Este un an cu totul special, Nadia merită să fie sărbătorită de toată lumea
18:20
Zelenski îl asigură pe Trump că vrea pacea: "Rusia e cea care nu vrea pace". Delegaţie ucraineană, trimisă în SUA pentru garanţii de securitate
17:00
Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025
16:30
India şi Uniunea Europeană se apropie de un acord comercial major
16:30
Când vor începe lucrările pentru autostrada Ungheni-Siret, finanţată prin programul SAFE
16:10
The Guardian: Trump face China măreaţă din nou
15:50
Un angajat de la Combinatul Liberty Galaţi, în greva foamei. Cartel Alfa anunţă că peste 3.000 de salariaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile
15:40
Câştigul salarial mediu net a ajuns la 5.615 lei, în luna noiembrie
15:20
Când şi unde va avea loc semnarea Acordului UE–Mercosur
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei
14:50
Profit.ro: Marii furnizori de energie electrică, obligaţi să încheie cu clienţii contracte la preţuri fixe pe cel puţin un an
14:40
Moţiune simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, în pregătire la Senat
14:00
Venezuela a eliberat mai mulţi cetăţeni străini, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe
14:00
Axios: Atacurile SUA asupra Iranului au fost amânate pe fondul îngrijorărilor exprimate de consilierii lui Trump şi de Israel
14:00
Le Monde: Germania începe să se îndoiască de Europa. În era Trump, unele voci susţin ideea unui nucleu dur de state care doresc să coopereze în materie de securitate
13:50
Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani
13:00
Noul guvern ceh condus de Andrej Babis, votat de parlament
12:50
Valul de ger se prelungeşte până miercuri. Meteorologii anunţă cod galben vineri noapte, în mai mult de jumătate din ţară.
12:40
CCR a amânat pentru 11 februarie sesizarea ICCJ privind reforma pensiilor magistraţilor
15 ianuarie 2026
22:20
UE aprobă planurile de apărare pentru opt state membre. România va primi peste 16 miliarde de euro
22:20
VIDEO. CCR decide vineri soarta reformei pensiilor magistraţilor. Augustin Zegrean analizează la Prima News
20:50
VIDEO. Augustin Zegrean analizează la Prima News decizia crucială de vineri a Curţii de Apel Bucureşti privind numirea a doi judecători CCR
20:20
Kremlinul avertizează Kievul: „Timpul se scurge”. Moscova spune că Zelenski blochează pacea, în timp ce atacurile continuă
20:10
Cu o zi înainte ca CCR să discute despre pensiile magistraţilor, Înalta Curte condusă de Lia Savonea intervine din nou: „Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu”
20:10
Putin îşi declară sprijinul pentru Cuba şi condamnă „ameninţările” la adresa insulei
20:00
UE aprobă planurile de apărare pentru opt state membre. România ar urma să primească peste 16 miliarde de euro
15:40
Şefa guvernului danez vorbeşte despre un 'dezacord fundamental' cu SUA şi susţine că 'ambiţia americană rămâne intactă'
15:30
Sistemul de Garanţie-Returnare continuă în 2026, cu aceleaşi reguli simple şi clare pentru recuperarea garanţiei de 50 de bani
15:10
Nicuşor Dan: Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională
15:10
CAB respinge o cerere de suspendare a comitetului de la Guvern pentru legile Justiţiei
12:10
CSM reclamă ”ambiguitate instituţională, lipsă de transparenţă, absenţa unei fundamentări legale” în constituirea Comitetului de analiză a legislaţiei în domeniul justiţiei
12:00
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad până la minus 16 grade Celsius
12:00
Kazahstanul cere SUA şi Europei să contribuie la securizarea transporturilor de petrol după atacurile asupra petrolierelor din Marea Neagră
11:50
Senatul SUA blochează la un singur vot rezoluţia menită să prevină alte intervenţii ale lui Trump în Venezuela fără consultarea Congresului
11:50
Netflix pregăteşte o ofertă integral în numerar pentru studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery
11:30
SURSE. Trump vrea o eventuală acţiune militară în Iran ”rapidă şi decisivă”
14 ianuarie 2026
22:50
UPDATE. SUA îşi retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a ameninţat bazele americane. O intervenţie militară, posibilă în următoarele 24-48 de ore
22:40
SUA îşi retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a ameninţat bazele americane. O intervenţie militară, posibilă în următoarele 24-48 de ore
