Venus Williams, eliminată în primul tur la Australian Open 2026. Sportiva de 45 de ani a primit o invitație de la organizatori
DigiFM.ro, 18 ianuarie 2026 14:50
Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open 2026. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
14:50
Venus Williams, eliminată în primul tur la Australian Open 2026. Sportiva de 45 de ani a primit o invitație de la organizatori # DigiFM.ro
Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open 2026. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open.
Acum 2 ore
14:10
Un nepalez a salvat o fetiță din Craiova care căzuse în lacul înghețat din parc. A ținut-o în brațe până la sosirea pompierilor. Va fi făcut cetățean de onoare # DigiFM.ro
Un cetățean din Nepal, care locuiește și muncește în România, a salvat o fetiță din Craiova, care căzuse în lacul parțial înghețat din Parcul Nicolae Romanescu. Acesta a ținut-o în brațe jumătate de oră până la sosirea pompierilor. Olguța Vasilescu, primarul localității, a anunțat că-l va face cetățean de onoare pe salvator.
13:30
Bucăți dintr-o dronă, găsite într-o curte din Vrancea. MApN: "Au fost ridicate în vederea analizării" # DigiFM.ro
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din judeţul Vrancea.
Acum 4 ore
13:10
Ilona Brezoianu, răspuns pentru Andreea Bălan, după ce solista a criticat-o la tv: "Te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca" # DigiFM.ro
Zilele trecute, invitată în emisiunea "La Măruță", Andreea Bălan nu a ezitat să facă o listă de cinci persoane publice pe care nu le place. Pe lângă Mihai Petre, Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Mihai Trăistariu, cântăreața a adăugat-o și pe Ilona Brezoianu, actrița care i-a luat locul în juriul "Te cunosc de undeva".
12:30
Emmanuel Macron, reacție după ce Donald Trump a amenințat cu noi tarife vamale pentru sprijinul acordat Groenlandei: "Inacceptabil. Europenii vor răspunde" # DigiFM.ro
Ameninţările lui Donald Trump de a impune noi tarife vamale ţărilor ce se opun unei anexări a Groenlandei de către SUA sunt "inacceptabile", a declarat Emmanuel Macron, care promite un răspuns "unit" al europenilor, informează AFP.
12:10
România, invitată de SUA în Consiliul pentru Pace. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicușor Dan # DigiFM.ro
România a fost invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.
11:40
Atenționările de frig, prelungite de meteorologi. De duminică seara, gerul cuprinde toată țara # DigiFM.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă, 22 ianuarie 2026, atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice duminică, 18 ianuarie, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara.
Acum 6 ore
11:07
Acordul UE - Mercosur, semnat după 25 de ani de negocieri. Ursula von der Leyen: "Se vor elimina taxe vamale de miliarde de euro" # DigiFM.ro
Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP.
10:40
Donald Trump acuză opt ţări europene că joacă un "joc foarte periculos" şi ameninţă cu taxe vamale pentru că susțin Groenlanda # DigiFM.ro
Donald Trump a acuzat opt ţări aliate europene, inclusiv Franţa şi Germania, că joacă "un joc foarte periculos" în Groenlanda, teritoriu pe care vrea să îl anexeze, după ce aceste state au trimis acolo personal militar, şi le-a ameninţat cu taxe vamale, relatează AFP şi Reuters.
10:00
Gabriela Ruse a început cu dreptul Australian Open. A învins-o pe Daiana Iastremska, numărul 27 WTA, și e în turul doi # DigiFM.ro
Gabriela Ruse a învins-o pe Daiana Iastremska (Ucraina) în două seturi, cu 6-4, 7-5, duminică, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul Mare Şlem al anului.
09:50
Paula Seling, criticată după ce a folosit o expresie în rusă la Eurovision Moldova 2026: "Am încercat să fiu drăguţă şi simpatică. Habar nu aveam că e în limba rusă" # DigiFM.ro
Paula Seling, membră a juriului de la Eurovision Molfova 2026, a avut un mesaj la finala naţională şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova!”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a prezentat scuzele, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.
09:20
Conturile regale sunt pe plus. Cât a câștigat prințul William în 2025 și din ce provin veniturile lui # DigiFM.ro
Situația financiară a prințului William arată mai mult decât bine după 2025. Prințul de Wales, care își obține veniturile din administrarea Ducatului de Cornwall, a încasat aproximativ 30 de milioane de dolari anul trecut.
Acum 24 ore
17:40
Polițiștii locali pot folosi camere portabile de înregistrare. Nicușor Dan: "Contribuie la creșterea transparenței activității lor şi la consolidarea siguranţei publice" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, sâmbătă după-amiază, 17 ianuarie, că a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
17:10
Protest cu mii de oameni la Copenhaga. Își arată susținerea pentru Groenlanda, în fața amenințărilor lui Trump: "Make America Go Away" # DigiFM.ro
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă, 17 ianuatie, la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.
17:00
Valeriu Stoica, despre scenariul unei alianțe PSD - AUR: "Ar însemna moarte politică. PSD va fi înghițit de AUR" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al PNL, Valeriu Stoica, consideră că o alianţă la guvernare a PSD cu AUR ar însemna moartea politică a social-democraţilor. Stoica a afirmat că electoratul PSD deja s-a diluat, iar o asemenea alianţă va fi fatală pentru social-democraţi, care vor fi înghiţiţi de AUR.
16:40
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă" # DigiFM.ro
Invitat la emisiunea "În fața ta" de la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a dezvăluit cât plătește impozit în 2026 pentru casa în care locuiește alături de soția sa, Maria.
16:00
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense) care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii, arată datele oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).
Ieri
15:10
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea ta continuă să ne ghideze" # DigiFM.ro
Celine Dion a marcat ziua în care regretatul ei soț, Rene Angélil, ar fi împlinit 84 de ani. Gestul vine la doar câteva zile după ce artista a comemorat 10 ani de la moartea acestuia.
14:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărut purtând ochelari de soare cu lentile albăstrui la o întâlnire desfășurată la Palatul Élysée. Cu o zi înainte, șeful statului fusese văzut cu ochiul drept vizibil înroșit în timpul discursului său de Anul Nou adresat Forțelor Armate, susținut la baza militară din Istres (Bouches-du-Rhône).
14:00
Nicușor Dan a promulgat prelungirea legii care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru cei cu vârste între 11 și 26 de ani # DigiFM.ro
Nicușor Dan a promulgat prelungirea legii care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru cei cu vârste între 11 și 26 de ani
13:20
Novak Djokovic țintește al 25-lea titlu de Mare Șlem. "Întotdeauna am o şansă, mai ales aici", a spus el înainte de Australian Open # DigiFM.ro
În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Mare Şlem la 38 de ani, Novak Djokovic abordează Australian Open, care începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne, cu încredere, dar şi cu precauţie: "Întotdeauna am o şansă, mai ales aici", a declarat el.
13:10
Ger în toată țara, până miercuri. Temperaturi cu aproape 10 grade mai mici decât cele normale datei # DigiFM.ro
Zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara, anunţă meteorologii. De asemenea, după o uşoară restrângere a ariei afectate de frig, de duminică seară, toată ţara se va afla sub atenţionare meteorologică cod galben de ger, doar judeţele Bihor şi Arad nefiind vizate. Gerul se menţine până miercuri.
12:30
Actorul Răzvan Ionescu a murit la 71 de ani. Își dedicase mare parte din viață teologiei # DigiFM.ro
Actorul Răzvan Ionescu a murit la vârsta de 71 de ani, anunță sâmbătă, 17 ianuarie, Teatrului Naţional Bucureşti.
11:50
Andreea Bălan, fără ezitare când a fost întrebată ce vedete antipatizează: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu și degeaba" # DigiFM.ro
Andreea Bălan a mizat pe cartea sincerității într-un context în care multe vedete au refuzat să dea lucrurile pe față. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, solista a răspuns fără ezitare când a fost întrebată care sunt persoanele publice pe care le antipatizează.
11:20
Două persoane au fost rănite după o explozie într-un bloc din Alba Iulia. Una dintre victime va fi transferată în străinătate # DigiFM.ro
Un bărbat a suferit arsuri, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, 17 ianuarie, într-un bloc din Alba Iulia.
11:00
Studiul amplu care-l contrazice pe Trump, după "cea mai riguroasă analiză a dovezilor de până acum". Paracetamolul nu provoacă autism # DigiFM.ro
Studiul amplu care-l contrazice pe Trump, după "cea mai riguroasă analiză a dovezilor de până acum". Paracetamolul nu provoacă autism
11:00
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente # DigiFM.ro
Selena Gomez își lasă tenul să se odihnească după ce a participat la evenimente consecutive în care a afișat un machiaj complet.
10:40
Ursula von der Leyen și președintele Braziliei au sărbătorit la Rio de Janeiro acordul comercial UE - Mercosur # DigiFM.ro
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, 16 ianuarie, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor care persistă, informează sâmbătă EFE.
10:10
Meghan Markle și prințul Harry, într-o poză făcută la a treia întâlnire, acum 10 ani. Acum, fiica lor i-a filmat dansând în curte, tot îndrăgostiți # DigiFM.ro
Meghan Markle a postat în social media o fotografie cu ea şi prinţul Harry din 2016, precum şi un videoclip nou-nouţ filmat de fiica lor în vârstă de 4 ani și jumătate.
09:50
2026, un an bogat în lansări cinematografice. Blockbustere, filme biografice, staruri, mari regizori. În 2025 „au lipsit locomotivele” pentru a atrage publicul # DigiFM.ro
Revenirea lui Steven Spielberg, un film biografic despre Michael Jackson şi un nou "Toy Story" - 2026 promite să fie un an remarcabil pentru lansările cinematografice, o industrie care speră la o revenire a spectatorilor în sălile de cinema după un declin în 2025, transmite AFP.
16 ianuarie 2026
16:10
Dorian Popa, pe masa de operație timp de 6 ore și jumătate. A trecut printr-o intervenție complexă la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm” # DigiFM.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală extrem de complexă la nivelul nasului, care s-a transformat într-o operație mult mai dificilă decât cea planificată inițial. Deși artistul se pregătea pentru o nouă intervenție estetică, medicii au descoperit în timpul procedurii o problemă medicală neașteptată, ceea ce a dus la prelungirea operației până la șase ore și jumătate.
16:00
Dorian Popa, pe masa de operație timp de 6 ore și jumătate. Ce au descoperit medicii la nivelul nasului: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm” # DigiFM.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală extrem de complexă la nivelul nasului, care s-a transformat într-o operație mult mai dificilă decât cea planificată inițial. Deși artistul se pregătea pentru o nouă intervenție estetică, medicii au descoperit în timpul procedurii o problemă medicală neașteptată, ceea ce a dus la prelungirea operației până la șase ore și jumătate.
16:00
O femeie din București și-a trimis singură mesaje de amenințare. Încerca să se răzbune pe fostul soț # DigiFM.ro
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vurt să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefonică şi a trimis pe numărul ei de telefon mesaje de ameninţare extremă. Ulterior, a reclamat la Poliţie că bărbatul i le-ar fi trimis, acesta fiind dus la audieri de la Suceava la Bucureşti. Cercetările au demonstrat că femeia a înscenat totul, fiind reţinută şi apoi plasată sub control judiciar.
15:30
Nadia Comăneci: „50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea”. Covaliu, despre „Anul Nadia”: Este un an cu totul şi cu totul special # DigiFM.ro
Fosta mare campioană Nadia Comăneci a afirmat într-un mesaj transmis cu ocazia lansării "Anului Nadia" la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român că prima notă de 10 din istoria gimnasticii, pe care a obţinut-o la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976, nu a fost doar un rezultat al său, ci al unei întregi ţări care a format-o.
15:20
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Putin, discuţii cu liderii din Israel și Iran pentru a încerca să diminueze tensiunile, susţine Kremlinul # DigiFM.ro
Vladimir Putin a discutat vineri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi urmează să discute cu omologul său iranian Masoud Pezeshkian, a anunţat Kremlinul, afirmând că preşedintele rus încearcă să reducă tensiunile în jurul Iranului, ţară parteneră a Moscovei, ameninţată cu lovituri americane, relatează AFP.
14:00
Bărbatul care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” în timpul protestului AUR, amendat cu 1.000 de lei pentru instigare # DigiFM.ro
Bărbatul care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii, în timpul protestului AUR de joi seară, 15 ianuarie, a fost amendat cu 1.000 de lei.
13:50
Douăzeci şi şase de persoane au fost acuzate în Statele Unite de pariuri sportive trucate în baschetul universitar american şi baschetul profesionist din China, au anunţat autorităţile judiciare americane. Este vorba despre cel mai recent scandal care zguduie lumea baschetului din Statele Unite, după ce, în octombrie, mai multe personalităţi ale ligii americane de baschet, prestigioasa NBA, au fost implicate în două cazuri distincte de jocuri de noroc ilegale, relatează AFP.
13:40
Presupusa fiică a lui Freddie Mercury a murit la 48 de ani: "Am fost concepută din greşeală cu soţia unuia dintre prietenii lui apropiaţi" # DigiFM.ro
Familia fiicei secrete a lui Freddie Mercury a anunţat că aceasta a murit la vârsta de 48 de ani, după o lungă luptă cu o formă rară de cancer. Daily Mail dezvăluie în premieră că solistul trupei Queen o numea „Bibi” şi că a compus mai multe cântece despre ea.
13:30
Tratatul nuclear dintre SUA şi Rusia expiră în câteva săptămâni. Donald Trump vrea să discute și cu China, nu numai cu Rusia, dar Beijingul refuză # DigiFM.ro
Chiar şi în plină rivalitate nucleară în timpul Războiului Rece, Statele Unite şi Uniunea Sovietică au negociat o serie de tratate pentru a împiedica escaladarea necontrolată a cursei înarmărilor. Deşi nu au căzut de acord asupra altor aspecte, liderii de la Moscova şi Washington au recunoscut valoarea negocierilor, din 1969 până mult după prăbuşirea Uniunii Sovietice (în 1991), pentru a crea un cadru stabil şi previzibil care să limiteze dimensiunea arsenalelor lor nucleare. Acum, ultimul tratat nuclear dintre SUA şi Rusia, New START, va expira în doar câteva săptămâni, pe 5 februarie, iar viitorul este incert. Cele două ţări, preocupate de războiul din Ucraina, nu au purtat niciun fel de discuţii pentru un tratat succesor, scrie Reuters.
13:30
O femeie de 30 de ani a furat un ceas de 175.000 de euro din casa unui colaborator, în Sectorul 1 al Capitalei # DigiFM.ro
O femeie în vârstă de 30 de ani a fost reţinută de poliţiştii bucureşteni pentru furtul unui ceas din aur, în valoare de 175.000 de euro. Potrivit poliţiştilor, fapta a fost comisă într-o locuinţă din Sectorul 1 al Capitalei. Din primele date, păgubitul şi femeia bănuită de furt calificat erau colaboratori, aceasta ştiind că persoana vătămată are bani şi a profitat de acest lucru.
11:20
CCR a amânat pentru a patra oară deliberările privind reforma pensiilor magistraților. 11 februarie, noul termen # DigiFM.ro
CCR a amânat pentru a patra oară deliberările privind reforma pensiilor magistraților. 11 februarie, noul termen
11:10
Pepe, tată a patra oară. Soția lui, Yasmine, e însărcinată și burtica e deja vizibilă. Diferență de 15 ani între ei, dragoste puternică # DigiFM.ro
A treia oară pare să fi fost cu noroc pentru Pepe. După două căsnicii încheiate cu divorț, cea cu Oana Zăvoranu și cea cu Raluca Pastramă, solistul și-a găsit liniștea lângă Yasmine Ody, make-up artistul cu care s-a căsătorit civil în mare secret, în 2022, an în care au și devenit părinți. Au făcut nuntă mare doi ani mai târziu și de atunci au păstrat discreția, neafișându-se foarte mult pe rețelele sociale.
09:50
România intră sub un val de ger sever. Temperaturi de până la -16°C până la mijlocul lui februarie # DigiFM.ro
România se pregătește pentru un episod de iarnă severă, după ce meteorologii anunță un val de ger extrem care va afecta toate regiunile țării în următoarele săptămâni. Potrivit prognozei emise vineri de Administrația Națională de Meteorologie, vremea va fi deosebit de rece în intervalul 19 ianuarie – 15 februarie 2026, cu temperaturi mult sub mediile normale ale perioadei.
09:40
De ce Theo Rose nu îi cere bani lui Anghel Damian. Nu a apelat la el nici când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să mă descurc singură” # DigiFM.ro
Theo Rose a vorbit despre independența sa financiară și principiile ferme care îi ghidează relația cu soțul ei, Anghel Damian. Artista a dezvăluit că nu i-a cerut niciodată bani partenerului său, nici măcar în momentele dificile, când nu avea resursele necesare pentru a-și plăti taxele către stat.
09:30
Scandal pe Aeroportul Otopeni. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor # DigiFM.ro
O româncă afirmă că a fost împiedicată să urce la bordul unui avion care decola de pe Aeroportul Otopeni, după ce angajații unei companii aeriene low-cost au constatat că aceasta consumase alcool înainte de zbor. Incidentul a stârnit un val de reacții în mediul online, unde mulți pasageri au început să discute despre limitele impuse de companiile aeriene.
09:30
Prinţul Harry va depune mărturie într-un nou proces împotriva tabloidelor din Londra. Elton John şi Elizabeth Hurley i se alătură # DigiFM.ro
Prinţul Harry, angajat într-o bătălie juridică împotriva tabloidelor, va depune mărturie la 22 ianuarie în faţa justiţiei britanice, în cadrul procesului său împotriva editorului Daily Mail, potrivit proiectului de calendar al şedinţelor consultat de AFP.
15 ianuarie 2026
17:00
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o cască neagră care i-a blocat vederea. Nu a văzut când tavanul a luat foc. Tânăra a murit # DigiFM.ro
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Revelion dintr-un bar al stațiunii Crans-Montana din Elveția a fost obligată să poarte o cască promoțională, care i-ar fi împiedicat vederea asupra artificiilor aprinse, potrivit unui martor și unui raport oficial al autorităților.
16:20
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii UE se tem de un mare război european, arată un sondaj recent # DigiFM.ro
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, relatează EFE.
16:00
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a pățit Isabela # DigiFM.ro
Oana Roman a reacționat dur în mediul online, după o situație care a avut loc la școala fiicei sale, Isabela. Vedeta s-a declarat profund nemulțumită de volumul mare de teme primite de copil, mai ales în contextul unui program zilnic deja extrem de încărcat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.