Promisiunea lui Christopher Braun la revenirea la CFR Cluj: „Este important să ajungem în play-off!”
Gazeta Sporturilor, 18 ianuarie 2026 15:50
CFR Cluj a oficializat transferul lui Christopher Braun (34 de ani) la echipă. Fundașul venit de la Rapid a mai evoluat pentru formația din Ardeal între ianuarie 2022 și ianuarie 2023.Cu ocazia revenirii la echipă, Braun a acordat un interviu pentru canalul oficial de YouTube al echipei antrenate de Daniel Pancu.VIDEO. ...
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: „E o echipă din top 5 campionate ale Europei” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu (25 de ani), unul dintre cei importanți jucători de la FCSB, are șanse foarte mari să părăsească echipa campioană în vară.Anunțul a fost făcut de impresarul Giovanni Becali (73 de ani). Acesta a declarat că portarul poate ajunge într-un campionat puternic, chiar în primele 5 ale Europei. ...
Începutul de an 2026 l-a prins pe Michael Carrick în Barbados, o destinație la modă printre englezii cu bani. Soare de Caraibe, ocean, plajă, prieteni precum Wayne Rooney alături, într-un cuvânt o viață liniștită. Programul lunii ianuarie, au aflat cei de la ”The Athletic”, includea și un turneu de golf în Thailanda, genul de eveniment caritabil la care foste glorii ale sportului sunt deseori invitate. Tot un fel de relaxare, evident. ...
Wayne Rooney, dezvăluire uluitoare la „Match of the Day” » Handicapul de care suferă # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant al naționalei Angliei, Wayne Rooney, a mărturisit că nu aude cu urechea stângă. A rămas surd din cauza unui accident petrecut într-o vacanță!Cel mai bun marcator din toate timpurile al lui Manchester United a povestit în culisele emisiunii „Match of the Day” (Meciul Zilei), de la BBC, că nu aude cu urechea stângă. Cu toate astea, postul a acceptat să colaboreze cu el și-l plătește și foarte bine - dezvăluie tabloidul britanic The Sun. ...
Celta Vigo și Rayo Vallecano se întâlnesc în această seară, de la ora 19:00, într-o partidă din cadrul etapei cu numărul 20 din la Liga. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 3.Andrei Rațiu, fundașul celor de la Rayo, a suferit o accidentare musculară și va rata duelul cu Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo. ...
„Cât de ridicol!” » Campionul din F1, scandalizat de situația unui pilot: sancționat în decembrie 2024, va ispăși pedeapsa în martie! # Gazeta Sporturilor
La revenirea în Formula 1 după ce a petrecut sezonul 2025 pe tușă, Valtteri Bottas (36 de ani), acum pilot Cadillac, va avea de ispășit o penalizare de 5 locuri, primită în decembrie 2024, pe când conducea pentru Kick Sauber.Valtteri Bottas a condus cel mai recent în Formula 1 pe 8 decembrie 2024, ultima lui cursă pentru Kick Sauber, devenită Audi pentru sezonul 2026. ...
Aryna Sabalenka, amintiri de la prima participare la Australian Open: „Probabil n-a fost cea mai bună experiență” # Gazeta Sporturilor
Liderul WTA, Aryna Sabalenka (28 de ani), s-a calificat în turul secund la Australian Open, după 6-4, 6-1 contra lui Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20 de ani, numărul 118 mondial), apoi a rememorat prima ei experiență la Melbourne.De două ori campioană în primul turneu de Mare Șlem al sezonului, în 2023 și 2024, și finalistă anul trecut, Aryna Sabalenka se simte foarte bine pe hardul de la Melbourne. ...
Olimpiu Moruțan, sfătuit de fostul patron să evite o eventuală revenire la FCSB: „E o tocătoare de fotbaliști acolo” # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 26 de ani, Olimpiu Moruțan nu a avut succes la cluburile pentru care a evoluat în afara României, iar acum este pe cale de a reveni în Superliga, fiind foarte aproape de a ajunge la un acord cu Rapid, potrivit surselor GSP. ...
Cum arată interiorul Daciei care a scris istorie la Dakar » Butoane, cabluri, fibră de carbon și soluții „old-school” # Gazeta Sporturilor
Dacia a reușit performanța istorică de a câștiga Raliul Dakar la categoria auto, iar dincolo de succesul sportiv, atenția s-a mutat imediat asupra mașinii care a dus brandul românesc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.Interiorul prototipului de rally-raid este departe de orice mașină de serie și arată cât de extremă este competiția din deșert.FOTO. Cum pornești „bestia” de la DakarTotul începe cu un buton special, cu două trepte. ...
Reconfigurare traseu ofensiv » Cum a mutat Daniel Paraschiv centrul de gravitație al Rapidului, la debut # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus la limită, 1-0, în prima partidă oficială din 2026, cu Metaloglobus, în runda cu numărul 22 a Superligii. Giuleștenii au avut un joc mai puțin eficient, inclusiv din cauza condițiilor meteorologice, însă ofensiva a produs, într-un final, golul care a adus punctele.În partea secundă, Daniel Paraschiv a debutat în tricoul vișiniu, mutare care a schimbat mult aliniamentul lui Constantin Gâlcă. ...
Cine este bruneta misterioasă care a atras atenția în timpul antrenamentului lui Novak Djokovic # Gazeta Sporturilor
În timpul antrenamentului lui Novak Djokovic (38 de ani) la Melbourne, o atenție deosebită a atras-o iubita partenerului său de antrenament, Aleksandar Kovacevic, jucător de tenis american de origine sârbă.Deși antrenamentul a fost întrerupt pentru scurt timp, deoarece Djokovic a cerut ajutor ajutor medical, ceea ce a stârnit îngrijorare, el a reușit să continue și să finalizeze sesiunea. ...
Rapid a anunțat transferul lui Christopher Braun: „Acest capitol se apropie de sfârșit, dar nu voi pleca” # Gazeta Sporturilor
Rapid a anunțat despărțirea de Christopher Braun (34 de ani). Fundașul lateral revine la CFR Cluj, echipa la care a mai evoluat un an, între ianuarie 2022 și ianuarie 2023.„Christopher Braun își încheie parcursul la Rapid după trei sezoane petrecute în Giulești și merge la CFR Cluj.Îi mulțumim lui Braun pentru profesionalismul și implicarea arătate în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în continuare! Good luck (n.r. ...
Real Sociedad - Barcelona, atracția etapei din La Liga » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Real Sociedad primește vizita liderului Barcelona în etapa 20 din La Liga. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În cazul unei victorii, Barcelona ar redobândi avansul de 4 puncte fața de rivala Real Madrid.Live de la ora 22:00 » Real Sociedad - BarcelonaClick AICI pentru statistici!Real Sociedad - Barcelona, echipele probabileReal Sociedad (4-4-2): Remiro - Aramburu, J. Martin, Caleta-Car, S. ...
Dino Toppmoller, pe făraș la Eintracht » Clubul vrea să-l abordeze pe Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
Conducătorii lui Eintracht Frankfurt sunt supărați că echipa a câștigat doar un singur meci din ultimele 7 susținute și în 18 etape a încasat nu mai puțin de 39 de goluri.Imediat după meciul cu Werder (3-3), de vineri seară, directorul sportiv Markus Krosche a refuzat să-l susțină pe antrenorul Dino Toppmoller, iar cele mai importante publicații din Germania, Kicker și Bild, au anunțat că la club se va ține astăzi o ședință de criză. ...
Atac total la adresa lui Vassaras: „Mi-a schimbat delegările la opt meciuri dintr-o etapă. Nu sunt o marionetă!” + Dezvăluiri despre Deaconu: „A promovat numai peste gard” # Gazeta Sporturilor
Patrițiu Abrudan, 71 ani, fost vicepreședinte FRF și CCA, dezvăluie cum a demisionat în 2014 din conducerea Comisiei de Arbitri în urma intervențiilor brutale operate de Kyros Vassaras peste delegările la Liga 1, care se aflau în sarcina sa. ...
O nouă demitere în Premier League?! Președintele clubului s-a înfuriat la maxim după ultimele declarații ale antrenorului # Gazeta Sporturilor
Oliver Glasner (51 de ani) a înfuriat conducerea lui Crystal Palace după ce tehnicianul austriac a declarat că el și jucătorii se simt „abandonați”, în urma eșecului suferit în etapa 22 din Premier League, 1-2 în deplasare cu Sunderland.Glasner a acuzat lipsa de investiții de la club, fapt care l-a înfuriat la culme pe președintele Steve Parish, care ia în calcul demiterea tehnicianului, susține SkySports. ...
La 45 de ani și 215 zile, Venus Williams a fost aproape de o victorie incredibilă la Australian Open # Gazeta Sporturilor
La 45 de ani și 215 zile, legendara Venus Williams a profitat de wild-cardul primit la Australian Open și a fost foarte aproape de o victorie incredibilă în primul tur, unde a condus-o pe Olga Danilovic (24 de ani, #68 WTA) cu scorul de 4-0 în setul decisiv. Totuși, sârboaica a reușit să revină și s-a impus cu scorul de 6-7(5), 6-3, 6-4, într-un meci care a durat două ore și 19 minute. ...
Sabalenka, victorie fără emoții în primul meci de la Melbourne » Moment inedit cu Federer # Gazeta Sporturilor
Dubla campioană de la Australian Open și finalistă în 2025, Aryna Sabalenka (27 de ani), a debutat cu succes la ediția din acest an a turneului de Grand Slam de la Melbourne.Lidera clasamentului mondial a învins-o pe franțuzoaica Sara Rakotomanga Rajaona, beneficiară a unui wildcard, scor 6-4, 6-1, în doar 77 de minute de joc. ...
România - Danemarca, la Europeanul de handbal masculin » „Tricolorii” înfruntă marea favorită la trofeu! # Gazeta Sporturilor
În această seară, ora 21:30, pe Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca, România va înfrunta naționala gazdă în cadrul Campionatului European de handbal masculin. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe platforma VOYO, nu și televizat.România a început turneul final cu un eșec, 34-40 contra Portugaliei, iar astăzi va înfrunta cea mai puternică echipă a competiției, marea favorită la trofeu. ...
Suporterii cer demiterea lui Thomas Frank » Daily Mail: „Conducerea i-a dat ultimatum” # Gazeta Sporturilor
Managerul lui Radu Drăgușin la Tottenham, Thomas Franck, este în mare pericol după rezultatele proaste din ultima vreme.Înaintea meciului cu West Ham, de sâmbătă, conducătorii lui Tottenham îl asiguraseră pe managerul Thomas Franck de susținerea lor. Însă eșecul suferit, 1-2, cu gol încasat în minutul 90+3, i-a scos din minți pe fanii Spurs-ilor. ...
Unde ar urma să ajungă fostul jucător dorit de Becali la FCSB » La un pas de Liga a 2-a # Gazeta Sporturilor
Arnold Garita (30 de ani), fostul atacant al celor de la FC Argeș și un nume aflat în trecut pe lista lui Gigi Becali pentru FCSB, este foarte aproape de un nou transfer. Camerunezul ar urma să semneze în liga a doua din China, după ce nu mai intră în planurile celor de la Hapoel Beer Sheva, anunță presa din Israel.Arnold Garita a fost foarte aproape de FCSB înainte ca roș-albaștrii să-l transfere pe Daniel Bîrligea. ...
Noi acuzații șocante împotriva fotbalistului francez: „Nu valorezi nimic, am mai făcut sex cu 300 de femei!” # Gazeta Sporturilor
Larissa Ferrari, 29 de ani, fostă iubită a fotbalistului Dimitri Payet (38), a lansat o nouă serie de acuzații grave la adresa acestuia.Detalii din relația celor doi au devenit publice în martie 2025, când avocata braziliană a dezvăluit că i-a fost amantă fotbalistului, câtă vreme acesta era încă însurat. ...
Ajax l-a numit pe Jordi Cruyff, fiul legendarului Johan Cruyff, în funcția de director tehnic. Cele două părți s-au înțeles pe 28 decembrie 2025 printr-un acord verbal, iar la finalul acestei săptămâni contractul a fost semnat.Contractul este valabil până la 30 iunie 2028.Fiul lui Johan Cruyff este noul director tehnic al lui AjaxAcest contract marchează revenirea lui Jordi Cruyff în cadrul clubului după aproape 38 de ani. ...
Filipe Coelho și Carlos Mora au prefațat duelul cu Petrolul: „Obiectivul este titlul!” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova, a prefațat duelul de mâine seară, de la ora 20:00, de la Ploiești, împotriva celor de la Petrolul. Oltenii sunt obligați să învingă pentru a termina etapa pe primul loc în Superliga. În ultimul duel, cel din Cupa României, Craiova s-a impus cu 4-0. ...
Emma Răducanu, dezamăgită de organizarea de la Australian Open: „Nu are niciun sens” # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, #29 WTA) debutează la ediția din 2026 a Australian Open împotriva thailandezei Mananchaya Sawangkaew (23 de ani, #195 WTA), iar britanica s-a declarat nemulțumită de programarea meciului.Câștigătoarea US Open din 2021 este deranjată de faptul că meciul ei a fost programat în sesiunea de seară, după un meci de pe tabloul masculin. ...
Filipe Coelho și Carlos Mora au prefațat duelul cu Petrolul: „Obiectivul echipei este să câștigăm titlul” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova, a prefațat duelul de mâine seară, de la ora 20:00, de la Ploiești, împotriva celor de la Petrolul. Oltenii sunt obligați să învingă pentru a termina etapa pe primul loc în Superliga. În ultimul duel, cel din Cupa României, Craiova s-a impus cu 4-0. ...
Fostul arbitru român îl avertizează pe Vassaras cu privire la Istvan Kovacs: „Trebuie să aibă o discuție cu el” # Gazeta Sporturilor
Fostul arbitru Marius Avram a alcătuit top 3 al „fluierașilor” români, iar primul loc i-a revenit lui Istvan Kovacs, care a condus finala Ligii Campionilor din sezonul precedent, câștigată de PSG în fața lui Inter, scor 5-0.Totuși, Avram consideră că șeful CCA, Kyros Vassaras, trebuie să poarte o discuție cu Kovacs în care să-i spună că trebuie să fie mai concentrat la meciurile pe care le arbitrează în campionatul intern. ...
Alexander Zverev, în centrul atenției la prima zi de Australian Open » Deranjat după o cerere în căsătorie # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev (28 de ani) a obținut o victorie în urma unui meci dificil contra lui Gabriel Diallon ( 6-7, 6-1, 6-4, 6-2) în prima rundă a Australian Open, dar după meci, abia s-a mai vorbit despre rezultatul său. În timpul interviului de pe teren, a apărut un moment care a provocat un disconfort vizibil și nu a trecut neobservat nici de analiști.Din punct de vedere sportiv, Zverev a făcut ordine la Melbourne. ...
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol » E acuzat că ar fi abuzat-o pe fiica minoră a antrenorului său # Gazeta Sporturilor
Yannick Agnel, dublu campion olimpic la înot, a fost trimis în judecată de justiția franceză, fiind acuzat că ar fi violat și agresat sexual fiica în vârstă de 13 ani a fostului său antrenor. Faptele ar fi avut loc în perioada 2015-2016, când sportivul era major. ...
Mihai Stoica, blocat la negocierile cu jucătorul care vine azi la FCSB: „Nu am mai întâlnit așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație la FCSB, s-a arătat impresionat de întrebările pe care i le-a adresat la negocieri Ofri Arad, iminentul transfer al campioanei.Până acum, FCSB a realizat un singur transfer în acest mercato, înregimentarea stoperului Andre Duarte (28 de ani). ...
L'Equipe confirmă transferul la PSG » Primul detaliu al contractului pe care-l va semna jucătorul Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul Barcelonei, Dro Fernandez, s-a înțeles cu PSG pentru un contract valabil pe trei sezoane și jumătate.Marile talente din La Liga trag spre Franța. După brazilianul Endrick, pe care Real Madrid i l-a împrumutat lui Olympique Lyon, a venit rândul lui Dro să-și ia rămas bun de la Barcelona. Numai că mijlocașul galician a decis să semneze un contract ferm cu campioana din Hexagon, PSG. ...
Prima reacție a lui Gigi Becali în „telenovela Moruțan”: „Du-te și ia-ți banii, prostule! Viața stă în bani” » Cum a comentat că vărul Ioan Becali l-a „lucrat” pe ascuns # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat pentru prima dată după întreaga „telenovelă” Olimpiu Moruțan la Rapid. Fostul jucător al campioanei este aproape de plecarea de la Aris Salonic, iar Rapid este principala favorită să-l aducă.Ieri, după meciul câștigat de Rapid cu Metaloglobus, scor 1-0, atât tehnicianul giulștenilor, Costel Gâlcă, cât și președintele Victor Angelescu, au declarat că sunt șanse mari de reușită a transferului. ...
Jose Mourinho, despre zvonurile revenirii la Real Madrid: „Nu mă bag în telenovele” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, a comentat unul dintre subiectele fierbinți ale momentului la Real Madrid: posibila revenire a tehnicianului consacrat la clubul pe care l-a antrenat între 2010 și 2013.Ideea a prins contur în Spania pe parcursul acestei săptămâni, după demiterea lui Xabi Alonso și numirea lui Alvaro Arbeloa ca interimar până la sfârșitul sezonului. ...
Esbjerg - Gloria Bistrița, în etapa a 10-a din Liga Campionilor! » Henny Reistad este incertă pentru partidă # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița joacă astăzi în Danemarca împotriva lui Esbjerg în etapa a 10-a din Liga Campionilor. Meciul va începe la ora 17:00 și va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și Digi Sport 2.Gloria Bistrița este pe locul 3 în grupă cu 12 puncte obținute în primele 9 etape, două dintre ele fiind acumulate după victoria din meciul tur cu Esbjerg, scor 38-35. ...
Hoții au golit seiful internaționalului german » Pagube de jumătate de milion de euro! # Gazeta Sporturilor
Împrumutat de West Ham lui AC Milan, Niclas Fullkrug a fost „călcat” de hoți în camera de hotel unde locuiește.Șoc pentru internaționalul german Niclas Fullkrug la început de an! Abia sosit la Milano, după perfectarea împrumutului de la West Ham, „vârful” în vârstă de 32 de ani a fost „vizitat” de hoți. ...
Soția lui Lionel Messi a publicat imagini de la piscină » Logodnica lui Cristiano Ronaldo a reacționat # Gazeta Sporturilor
Antonela Roccuzzo reușește din nou să impresioneze cu apariția sa. Soția lui Leo Messi a distribuit mai multe imagini intime pe Instagram, iar reacţiile nu au întârziat să apară. În mod surprinzător, aprecierea nu a venit doar de la fani, ci și dintr-o direcție unde nimeni nu se aștepta.Roccuzzo a postat o serie de fotografii de la piscina reședinței lor din Miami, unde a pozat într-un bikini viu colorat. ...
Impresarul lui Olimpiu Moruțan: „Am auzit că este aproape de Rapid. Blackout, ne-a șocat” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Florin Vulturar, apropiat de FCSB, și-a prezentat propriul punct de vedere în „afacerea Olimpiu Moruțan”: mijlocașul lui Aris Salonic pare aproape de Rapid, deși îl dorește și Gigi Becali.Olimpiu Moruțan (26 de ani) nu are viitor la Aris Salonic, echipa care l-a transferat în vara lui 2025. ...
Se pregătește transferul iernii în Superliga » Internaționalul cu prezențe la precedentele TREI Campionate Europene negociază venirea în România # Gazeta Sporturilor
Cu misiunea de a se salva de la retrogradare la primul sezon din istorie în Superliga, Csikszereda încearcă transferul iernii în România. Formația din Miercurea Ciuc negociază cu mijlocașul Laszlo Kleinheisler (31 de ani), care are 53 de selecții la echipa națională a Ungariei.Laszlo Kleinheisler este liber de contract din vara trecută, după ce s-a despărțit de Grazer, formație din prima divizie a Austriei. ...
Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit condițiile în care ar reveni în antrenorat: „Asta trebuie. Poate să fie și Liga 2, nicio problemă” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), demis în luna octombrie a anului 2025 de la Universitatea Cluj, este în continuare liber de contract.Fostul antrenor al ardelenilor spune că ar accepta o ofertă chiar şi din partea unei echipe care se află în liga secundă, în cazul în care clubul i-ar fi oferi stabilitate. ...
Vinicius before & after » E la cuțite cu „Bernabeul”: două momente care nu s-au văzut la TV # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, Vinicius Junior (25 de ani) a fost printre principalele ținte ale publicului de pe „Bernabeu”, fluierat la fiecare atingere în Real Madrid - Levante 2-0. Brazilianul a fost vizibil afectat, gesturile făcute înaintea și la finalul meciului fiind sugestive.Vinicius este inamicul publicul numărul 1 al „Bernabeului”. ...
CFR Cluj- Oțelul, meciul din runda # 22 a Superligii » O primă finală în 2026 pentru ardeleni, în tentativa de a mai prinde play-offul! Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora 17:45 se dispută CFR Cluj - Oțelul, un duel din runda a 22-a a Superligii, între două echipe obligate să lupte, gazdele pentru a se mai apropia de zona play-off, oaspeții să rămână acolo. Partida de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, va fi liveTEXT pe GSP.ro, iar la TV va fi transmisă pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Marta Kostyuk, cap de serie numărul 20, a părăsit surprinzător Australian Open încă din primul tur, după un meci dramatic cu Elsa Jacquemot (60 WTA), decis de o accidentare dureroasă suferită în setul decisiv.Partida de la Melbourne dintre Marta Kostyuk și Elsa Jacquemot a fost una cu adevărat dramatică. ...
Dinamo - U Cluj, meciul zilei în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Dinamo - U Cluj, cel mai important meci al zilei, poate fi decisiv în lupta pentru play-off-ul Superligii. Duelul de pe Arena Națională, din runda cu numărul 22, se va disputa astăzi, de la ora 20:30 și este liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Publicul și-a ținut respirația la Australian Open » Moment îngrijorător pe teren cu o fată de mingi # Gazeta Sporturilor
Panica a cuprins duminică Australian Open, în timpul meciului dintre Ekaterina Alexandrova și Zeynep Sonmez, disputat pe unul dintre terenurile exterioare ale complexului de la MelbournePartida dintre Ekaterina Alexandrova (11 WTA) și Zeynep Sonmez (112 WTA) a fost întreruptă brusc după un incident îngrijorător petrecut chiar pe marginea terenului. În plină desfășurare a jocului, o fată de mingi a leșinat, iar arbitrul a decis suspendarea imediată a meciului.VIDEO. ...
Cristian Săpunaru (41 de ani), fost jucător la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan (26 de ani) să ajungă în Giulești. Fostul fundaș de părere că venirea lui la echipă ar fi soluția perfectă pentru ceea ce și-a propus Rapid să joace, considerând că ar fi cel mai bun transfer din această pauză de iarnă.Rapid s-a impus sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-0, contra celor de la Metaloglobus. ...
Csikszereda - FC Botoșani, primul meci al zilei în Superliga » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - FC Botoșani, prima partidă a zilei de duminică din etapa 22 în Superligă, se dispută astăzi, de la ora 15:30, la Miercurea Ciuc. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #22 din SuperligăCiucanii au făcut cantonamentul de iarnă în Antalya, în timp ce moldovenii au rămas acasă și s-au pregătit la Mogoșoaia. ...
