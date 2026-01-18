Promisiunea lui Christopher Braun la revenirea la CFR Cluj: „Este important să ajungem în play-off!”

09:50

Cristian Săpunaru (41 de ani), fost jucător la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan (26 de ani) să ajungă în Giulești. Fostul fundaș de părere că venirea lui la echipă ar fi soluția perfectă pentru ceea ce și-a propus Rapid să joace, considerând că ar fi cel mai bun transfer din această pauză de iarnă.Rapid s-a impus sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-0, contra celor de la Metaloglobus. ...