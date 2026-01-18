Un club de mare tradiţie din România ar putea dispărea în câteva zile.

Primasport.ro, 18 ianuarie 2026 17:50

Un club de mare tradiţie din România ar putea dispărea în câteva zile.

Acum 5 minute
18:00
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
Acum 15 minute
17:50
Un club de mare tradiţie din România ar putea dispărea în câteva zile.
Acum 30 minute
17:40
Ceasuri şi bijuterii, furate din camera de hotel în care este cazat Niclas Fullkrug. Paguba este estimată la 500.000 de euro
17:40
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
17:30
Curg ofertele pentru Ştefan Târnovanu! Portarul FCSB-ului este dorit de o echipă din top 5 campionate: „3 milioane de euro!”
17:30
VIDEO | Csikszereda - FC Botoşani 1-0. Ciucanii se distanţează de zona retrogradării
17:10
Marius Şumudică a dat drumul la transferuri! Al-Okhdood a adus un fotbalist cu şapte titluri de campion în carieră
Acum 2 ore
16:50
Un patron din SuperLiga a intervenit în transferul lui Olimpiu Moruţan! Mijlocaşul a fost sfătuit să nu aleagă FCSB: „E o tocătoare de fotbalişti acolo”
16:50
Jaqueline Cristian joacă luni dimineaţă, în primul tur la Australian Open
16:30
Remiză fără gol între Parma şi Genoa
16:30
OFICIAL | CFR Cluj l-a prezentat pe Chris Braun! Ce a spus fundaşul la revenirea în Gruia
16:30
VIDEO | CSM Bucureşti - Krim Ljubljana 26-20. ”Tigroaicele” au un start de an excelent în Liga Campionilor
16:20
Decizie finală cu privire la transferul lui Malcom Edjouma în Superliga
16:20
VIDEO | Csikszereda - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel deschide scorul
16:10
La 45 de ani, Venus Williams a câştigat un set, dar a fost eliminată în primul tur la Australian Open
16:10
Emma Aicher a câştigat proba de Super-G de la Tarvisio
Acum 4 ore
16:00
VIDEO | Csikszereda - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde
15:40
VIDEO | Csikszereda - FC Botoşani 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida de la Miercurea-Ciuc
15:10
VIDEO | Csikszereda - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:20
Kurt Zouma, dorit de o echipă de tradiţie din Spania! Ce echipă speră să-l transfere pe fundaşul plecat de la CFR Cluj
Acum 6 ore
14:00
MM Stoica, impresionat de noul jucător de la FCSB! Ce l-a şocat pe oficialul campioanei
13:40
Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor! Conducerea ia în calcul demiterea lui Thomas Frank
13:30
Pancu este all-in pentru play-off! Cum a explicat conflictul cu Deac
13:00
Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului cu Ekaterina Alexandrova de la AO
13:00
Ajax Amsterdam a anunţat oficial numirea lui Jordi Cruyff în funcţia de director tehnic
12:10
Cu ce echipă semnează Arnold Garita, atacantul ce a impresionat în Superligă
Acum 8 ore
11:50
Csikszereda vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor! A ofertat un internaţional cu 53 de selecţii
11:40
Christensen, comparat cu unul dintre marii jucători ai Rapidului: "Cam asta face"
11:07
Gabriela Ruse a eliminat-o pe favorita 26 şi s-a calificat în turul doi la Australian Open
11:07
NBA face progrese concrete în ceea ce priveşte proiectul său de ligă europeană
11:07
Patinatorii Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry sunt campioni europeni la dans
10:30
Fostul jucător de la Dinamo a bătut palma cu o altă echipă din România!
Acum 12 ore
10:00
Săpunaru nu s-a ferit de cuvinte când a fost întrebat despre ultimul transfer al Rapidului!
09:50
Sabău se pregăteşte de revenirea în antrenorat: "Un club care îţi oferă stabilitate"
09:10
VIDEO | Csikszereda - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii vor să înceapă anul cu o victorie
09:10
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, ASTĂZI, de la 17:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pancu este obligat să câştige dacă vrea în play-off
09:10
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Cagliari - Juventus 1-0. Surpriză mare în Serie A!
00:00
Vance şi Rubio vor participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia. Trump nu se află pe listă
17 ianuarie 2026
23:40
Transfer confirmat! „U” Cluj aduce un om de bază de la o echipă de pe podiumul SuperLigii: „Lista e completă” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Un antrenor din Superliga urmează să fie demis după prima etapă din acest an!
23:20
Dennis Man a jucat ultimele 20 de minute, iar PSV a învins-o pe Fortuna Sittard
23:10
România a pierdut clar cu Croaţia, în grupa principală a europeanului de polo
23:10
E gata! Victor Angelescu a intrat în direct şi a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „Săptămâna viitoare” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
VIDEO | Costel Gâlcă, anunţ despre transferul lui Olimpiu Moruţan. ”Poate să facă diferenţa”
22:50
VIDEO | Lokomotiva Zagreb - Rapid 28-28. Croatele au marcat la ultima aruncare
22:40
Condusă la pauză, Bayern Munchen s-a descătuşat în actul secund cu RB Leipzig
22:40
Dobre, din nou providenţial pentru Rapid. ”Trebuie să fim mult mai buni”
22:30
VIDEO | Mihai Teja, discurs spumos! Şi-a spus toate supărările! ”Cine să-şi asume? Eu vreau, încerc”
22:20
Fostul atacant de la Rapid nu s-a ferit de cuvinte şi i-a taxat pe elevii lui Gâlcă: „Produce foarte puţin. Mă aşteptam la mult mai mult” | VIDEO EXCLUSIV
