Daniel Pancu, promisiune în direct după CFR Cluj – Oțelul 1-0. Ce face dacă o bate pe FCSB în următoarea etapă
Fanatik, 18 ianuarie 2026 20:50
CFR Cluj a câștigat meciul cu Oțelul Galați, 1-0, din etapa cu numărul 22 a SuperLigii, iar Daniel Pancu a făcut o promisiune înainte de duelul cu FCSB din runda viitoare.
• • •
Acum 5 minute
21:10
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu” # Fanatik
Un mare campion dezvăluie lupta pe care a fost nevoit să o ducă cu o boală nemiloasă. A fost un an dificil pentru el, peste care nu știe cum a reușit să treacă.
21:10
De ce depinde transferul lui Andrei Borza în această iarnă de la Rapid! Giovanni Becali a spus tot # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit de ce depinde transferul lui Andrei Borza în actuala perioadă de mercato. Cel mai cunoscut impresar din România a transmis unde este dorit fundașul de la Rapid.
Acum 30 minute
20:50
20:40
Fosta adversară a FCSB-ului, derby nebun cu 7 goluri. Fiul lui Van Persie, ”dublă” fabuloasă pentru Feyenoord în minutele 87 și 88. Totul s-a decis în 90+3! Video # Fanatik
Una dintre fostele adversare ale FCSB-ului în Europa League a avut derby în întrecerea internă. A fost un meci de infarct cu nu mai puțin de 7 goluri și cu răsturnări de situație.
Acum 2 ore
20:10
Ianis Hagi, probleme medicale înainte de Alanyaspor – Fenerbahce. Anunțul oficial al turcilor # Fanatik
Ianis Hagi nu a fost în lot pentru formația sa, Alanyaspor, la duelul din campionatul Turciei contra celor de la Fenerbahce, iar motivul absenței sale a fost imediat comunicat de club.
20:00
Cristi Chivu îl vrea pe eroul finalei de Europa League. Inter se luptă cu Atletico Madrid pentru transfer # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu este într-o formă foarte bună, leagă victorii consecutive în Serie A și se află pe primul loc, iar tehnicianul român ar putea să primească întăriri importante.
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 19 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 19 ianuarie, de la ora 13:30, iar Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă, cu invitați pe măsură.
19:30
Jucătorul monitorizat de FCSB, greșeală incredibilă în duelul cu CFR Cluj. Andrei Cordea a profitat imediat # Fanatik
Meciul din etapa cu numărul 22, dintre CFR Cluj și Oțelul Galați, l-a avut în prim-plan și pe fotbalistul care este monitorizat de FCSB de câteva luni.
19:20
Olimpiu Moruțan a jucat pentru Aris Salonic înainte de transferul la Rapid. Ce notă a primit mijlocașul român și ce faze a reușit. Video # Fanatik
Olimpiu Moruțan este așteptat să revină în SuperLiga, la Rapid. Până la întoarcerea acasă, fotbalistul a prins minute la Aris Salonic, în ultima etapă din Grecia.
Acum 4 ore
18:50
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu # Fanatik
Ladislau Boloni are mari șanse să fie criticat dur după ce a afirmat că păstrează cu sfințenie semnătura lui Nicolae Ceaușescu. E prieten bun cu fiul acestuia, Valentin.
18:30
Mihai Stoica a anunțat o apariție de senzație la FCSB. Noul jucător al campioanei se va afla pe teren în duelul de etapa viitoare, cel împotriva lui CFR Cluj.
18:10
Profețiile lui Mitică, luni, 19 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, show de show la început de 2026 # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor aborda cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar nu numai. Totul la ”Profețiile lui Mitică” de luni, 19 ianuarie, ora 17:30.
18:00
Al Okhdood a efectuat primul transfer după sosirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică. Saudiții au adus un fotbalist cu șapte titluri de campion în palmares.
17:20
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu va fi prezent la două meciuri importante din cupele europene în următoarea săptămână. Pe cine va urmări selecționerul naționalei României.
Acum 6 ore
17:10
„Eu nu sunt bancă să-i dau credit!”. Reacția antrenorului din SuperLiga care vrea să scape de un atacant străin # Fanatik
Tehnicianul de 58 de ani a făcut multe schimbări în lotul echipei sale, sperând ca aceasta să iasă din zona fierbinte a retrogradării
16:50
Idolul Simonei Halep, dezvăluiri dureroase despre scandalul de dopaj în care românca a fost implicată: ”Este foarte trist” # Fanatik
Justin Henin, care se declarată totodată și idolul Simonei Halep, a vorbit despre scandalul de dopaj în care sportiva noastră a fost implicată în urmă cu ceva timp.
16:40
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadione. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri # Fanatik
Ea este Agustina, cea mai frumoasă arbitră care face furori în rândul pasionaților de fotbal. Tânăra este admirată mereu la partidele la care ia parte.
16:10
O formație din Superliga era interesată de transferul unui fost jucător de la FCSB, însă mutarea nu se va finaliza. Patronul clubului a dezvăluit totul.
16:10
SUA au mai anexat un teritoriu de mărimea Groenlandei. Tranzacția colosală prin care americanii și-au dublat suprafața și au schimbat cursul istoriei # Fanatik
Ameninţări şi tactici de intimidare. Tranzacția prin care Statele Unite şi-au dublat teritoriul a fost rezultatul unor jocuri de putere între imperii.
15:50
SCM Râmnicu Vâlcea îşi continuă campania impresionantă de transferuri. FANATIK a aflat de cea mai nouă mutare realizată de echipa lui Florentin Pera.
15:30
Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv # Fanatik
Ștefan Târnovanu, unul dintre cei mai buni portari români ai momentului, are șanse mari să prindă un transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii. Care ar putea fi suma tranzacției.
Acum 8 ore
15:10
Steaua a vrut să îi dea “la pachet” pe Hagi şi Lăcătuş la AC Milan! Care a fost primul transfer făcut după Revoluţie: “A luat 100.000 de dolari la semnătură” # Fanatik
Primul fotbalist român care a fost transferat în străinătate! Dezvăluiri incredibile. Gică Popescu a refuzat oferta de la Real Madrid. Gică Hagi putea ajunge la AC Milan.
14:40
Fostul antrenor al „Ştiinţei”, gata de duelul cu Universitatea Craiova: „Vreau să îi bat şi apoi să câştige titlul!”. Video exclusiv # Fanatik
Eugen Neagoe le-a pus gând rău celor de la Universitatea Craiova în meciul direct cu Petrolul. Fostul antrenor al oltenilor îşi doreşte ca echipa lui Rotaru să câştige titlul.
14:20
Afacerea prin care Cosmin Olăroiu vrea să dea lovitura în România. Investește sume uriașe și are mai mulți asociați # Fanatik
Cosmin Olăroiu e pregătit să facă investiții uriașe în România. Acesta vrea să dea lovitura cu o super afacere și nu este singurul implicat în întreg procesul.
14:00
Filipe Coelho își avertizează jucătorii înainte de Petrolul – Universitatea Craiova: „Ar fi o greșeală mare!“ # Fanatik
Universitatea Craiova reia SuperLiga cu un meci dificil la Ploiești. Filipe Coelho cere prudență înaintea duelului cu Petrolul, iar Carlos Mora vorbește despre adaptarea la frig și obiectivul titlului.
13:40
O nouă lovitură dată de Pro TV și în 2026. Postul de televiziune va mai transmite o competiție. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
13:20
Joyskim Dawa i-a dat pe spate pe Gigi Becali și Mihai Stoica: „Nu ai văzut niciodată un așa om” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit cu ce l-a dat pe spate Joyskim Dawa după revenirea pe teren. Ce a făcut fundașul camerunez în recuperare de a reușit să îl impresioneze pe Mihai Stoica.
Acum 12 ore
13:10
Nicolae Stanciu voia să joace la Rapid: „Era de acord să vină pe un salariu mai mic decât la Genoa!”. Dezvăluiri incredibile # Fanatik
O personalitate importantă din fotbalul românesc a dezvăluit că a discutat cu Nicolae Stanciu, care i-ar fi mărturisit că ar fi fost dispus să vină la Rapid.
12:50
Clipe de groază la Australian Open. Temperaturile crescute au făcut o ”victimă” pe teren. O celebră sportivă a intervenit la timp și a evitat o posibilă tragedie.
12:40
Gigi Becali, atac la Dan Șucu după ce Rapid l-a luat pe Moruțan: „Eu nu sunt ca el! Nu fac așa ceva!” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat după ce Rapid s-a înțeles cu Olimpiu Moruțan. Atac din partea patronului de la FCSB către omologul Dan Șucu. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
12:10
Povestea de viață impresionantă a lui ”Popeye”, culturistul care a murit la 55 de ani. Ce și-a injectat în mușchi # Fanatik
A murit celebrul ”Popeye”, un culturist de 55 de ani din America de Sud recunoscut pentru metodele sale extrem de periculoase prin care a ajuns să aibă bicepși uriași. Povestea de viață impresionantă a acestuia
11:50
Camera de hotel în care locuiește un internațional german a fost jefuită, iar acesta a rămas fără mai multe obiecte, a căror valoare se ridică la aproape 500.000 de euro.
11:40
România - Danemarca este al doilea meci al „tricolorilor” la Europeanul de Handbal Masculin, ediția 2026. Iar FANATIK îți aduce toate detaliile legate de partida de la Herning.
11:30
Jim Ratcliffe taie din preț! Patronul de la Manchester United vrea să vândă clubul, dar nu găsește cumpărător # Fanatik
Jim Ratcliffe, miliardarul britanic de la Manchester United, e gata să vândă celălalt club pe care îl deține. Prețul pe care îl cere a scăzut enorm. De ce nu sunt cumpărători.
11:07
Adrian Mihalcea și-a făcut calculul pentru a intra în play-off. Câte puncte trebuie să obțină în următoarele 8 jocuri, în care le întâlnește pe FCSB, Rapid, CFR Cluj și FC Botoșani
10:30
Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa jucător!”. Când va fi prezentat oficial israelianul # Fanatik
Internaționalul israelian Ofri Arad este foarte aproape de a semna cu FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit detalii de la negocierile cu mijlocașul defensiv.
10:10
Fostul atacant de la Dinamo și-a cerut în căsătorie iubita după 4 luni de relație! ”Am spus da” # Fanatik
Un fost atacant de la Dinamo a decis să își ceară în căsătorie iubita la doar 4 luni de când cei doi și-au oficializat relația. Despre cine este vorba?
10:10
Fiica lui Ioan Crișan și soția acestuia, acuzate că au vândut un imobil plin de defecțiuni după asasinarea afaceristului. Ce prejudiciu a fost invocat # Fanatik
Laura, fiica afaceristului Ioan Crișan, și mama sa au fost implicate într-o tranzacție imobiliară efectuată în decembrie 2021, la aproape șase luni după crima de la Arad.
09:50
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă # Fanatik
Ion Țiriac a vorbit despre un obicei pe care îl are și care pentru mulți poate părea bizar. Pe miliardar însă l-a ajutat de fiecare dată, inclusiv când a venit vorba de afaceri.
09:40
Sacrificiul incredibil pe care l-a făcut Samuel Teles pentru fotbal! A ratat un eveniment major din viața lui pentru a veni în România: „Eram tare mândru, totul era pregătit!“ # Fanatik
Samuel Teles a vorbit despre sacrificiul uriaș făcut pentru fotbal: a lipsit de la nunta surorii pentru a veni în România. Care este povestea începuturilor sale, viața de familie și obiectivul de la Craiova.
09:20
Parma – Genoa, live de la 13:30 în etapa a 21-a din Serie A. Iese echipa lui Dan Șucu din criză? # Fanatik
Echipa lui Dan Șucu întâlnește fosta echipă a lui Cristi Chivu în deplasarea din etapa cu numărul 21 din Serie A. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul „grifonilor”.
09:10
„Cum te simți că l-ai bătut de două ori pe Gigi Becali?”. Cel mai așteptat răspuns după FC Argeș – FCSB 1-0 # Fanatik
Bogdan Andone a tras concluziile după FC Argeș - FCSB 1-0. Cum a reacționat tehnicianul în momentul în care a fost întrebat despre cele două succese obținute în acest sezon contra echipei patronate de Gigi Becali.
08:50
Cristiano Ronaldo a șocat pe toată lumea cu gestul său și a fost pus la zid instant: „Omul e ciudat”. Cum și-a batjocorit portughezul adversarii. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo, criticat în mod extrem de dur în Arabia Saudită! Ce a făcut starul portughez în timpul meciului lui Al Nassr
08:40
„Călăul” României de la EURO 2016, acuzat de abuz. Un nou caz scandalos invocat de fosta sa parteneră, cu care a fost prins înșelându-și nevasta # Fanatik
Dimitri Payet continuă să fie în centrul atenției, însă nu într-un mod pozitiv. Noi acuze grave îndreptate către jucătorul care marca în poarta României la EURO 2016.
08:20
Cum s-a ales Mitică Dragomir cu funcție de general fără o zi de instrucție în viața lui! „Am avut pistol, dar n-am tras niciodată” # Fanatik
Povestea lui Mitică Dragomir, făcut comandant de unitate militară peste noapte, fără o zi de instrucție. A avut funcție de general, deși era civil și nu știa să tragă cu arma.
Acum 24 ore
08:10
Tatăl lui Louis Munteanu dezvăluie cum a fost întâmpinat fotbalistul de americani: ”A ajuns acolo cu bine” # Fanatik
Louis Munteanu a ajuns în Statele Unite, iar tatăl celebrului fotbalist a vorbit despre momentul în care acesta a fost întâmpinat de americani.
07:50
Roger Federer, wildcard pentru Australian Open 2026? Cum a răspuns elvețianul la oferta făcută de organizatori # Fanatik
Revine la Australian Open la 6 ani de la ultima apariție, însă va accepta un wildcard din partea promoterilor? Fostul jucător de tenis a dat cărțile pe față.
07:40
Cine este și cum arată soția lui Florin Gardoș. Diana are o siluetă de invidiat și face furori în costum de baie # Fanatik
Florin Gardoș are o parteneră de viață superbă. Diana este într-o formă fizică de invidiat și atrage toate privirile când apare la plajă sau la piscină.
07:30
Grameni și Alex Dobre, decisivi pentru Rapid cu Metaloglobus! Ce pariu au făcut cei doi: „Asta mi-a spus” # Fanatik
Constantin Grameni, dezvăluiri din vestiarul Rapidului după victoria cu Metaloglobus! Ce înțelegere a făcut cu Alex Dobre la începutul sezonului
07:10
„Cele mai sincere condoleanțe”. Mesajul transmis de Dan Șucu după moartea lui Rocco Commisso # Fanatik
Dan Șucu și Genoa au reacționat după vestea care a îndoliat fotbalul din Italia: Rocco Commisso, președintele Fiorentinei, a murit la 76 de ani
