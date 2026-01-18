Un nou efect al antibioticelor a fost descoperit și veștile nu sunt deloc bune! Studiu
SportMedia, 19 ianuarie 2026 01:10
Antibioticele sunt esenţiale în tratamentul infecţiilor bacteriene, însă folosirea lor excesivă poate avea efecte care depăşesc sfera bolilor infecţioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente pot influenţa starea psihică, prin modificări ale florei intestinale şi ale comunicării dintre intestin şi creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate. Antibioticele se numără printre cele
• • •
Acum o oră
01:10
România a fost învinsă la scor de marea favorită Danemarca, la Campionatele Europene de handbal masculin # SportMedia
Echipa națională de handbal masculin a României a fost învinsă de selecționata Danemarcei, marea favorită la trofeu, în a doua partidă de la Campionatul European, într-un meci disputat chiar în Danemarca, la Herning, scor 24-39. În „Jyske Bank Boxen", o sală plină ochi cu peste 12 500 de fani, printre care și o micuță, dar
01:10
În ultimii ani, atenția publică a fost captivată de imaginea panourilor fotovoltaice și a turbinelor eoliene. Este o direcție necesară pentru viitorul energiei, dar incompletă. Din analizele recente ale Agenției Internaționale a Energiei (IEA), reiese un mesaj care devine tot mai clar pentru guverne și marii investitori: eficiența energetică este, de fapt, „prima sursă de
01:10
Oamenii de ştiinţă caută de zeci de ani o alternativă la zahăr, care să păstreze gustul familiar, dar să reducă efectele nocive asupra sănătăţii. Iar dacă poate veni și cu ceva efecte benefice, cu atât mai bine! Ceea ce, iată, s-a întâmplat recent. Acum, cercetătorii au dezvoltat o metodă nouă de producere a unui zahăr
01:10
Antibioticele sunt esenţiale în tratamentul infecţiilor bacteriene, însă folosirea lor excesivă poate avea efecte care depăşesc sfera bolilor infecţioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente pot influenţa starea psihică, prin modificări ale florei intestinale şi ale comunicării dintre intestin şi creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate. Antibioticele se numără printre cele … The post Un nou efect al antibioticelor a fost descoperit și veștile nu sunt deloc bune! Studiu appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Prin concepte precum „orașe-burete" și sisteme ingenioase de reutilizare a apei gri integrate în arhitectura modernă, China a reușit să transforme ploaia dintr-o posibilă problemă urbană într-o resursă valoroasă. Un exemplu de astfel de sisteme întâlnim la Stadionul Național din Beijing, cunoscut și sub numele de „Cuibul de Pasăre", a cărui structură exterioară este străbătută
01:10
Dragostea, o condamnare la moarte. Cutremurătoarea poveste a Marinei Avram și corupția din Justiție # SportMedia
Cel mai mare coșmar al Constanței Ivan, 61 de ani, este ca ucigașul fiicei sale să scape nepedepsit de justiția română. Un proces care a intrat în al șaselea an a ajuns să se judece la Curtea de Apel București, iar o decizie finală în acest caz încă e neclară, deși în prima instanță, inculpatul
01:10
Lazurca explică absența lui Nicușor Dan de la Davos și mesajul în criza Groenlandei: „Nu umblu teleleu prin lume” și „Băieți, opriți-vă!” # SportMedia
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a făcut duminică două declarații cel puțin surprinzătoare în plin context de tensiuni transatlantice: a explicat de ce Nicușor Dan nu va participa la World Economic Forum de la Davos și a cum poate fi interpretat mesajul președintelui României în disputa SUA- Europa legată de Groenlanda. Ambele poziții
Acum 4 ore
23:10
Mai multe țări confirmă că au primit invitații pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Una singură a acceptat, restul reacționează prudent # SportMedia
Mai multe state au confirmat duminică faptul că au primit invitații oficiale din partea administrației americane pentru a se alătura noului „Consiliu pentru Pace" propus de președintele SUA, Donald Trump – un organism cu rol inițial în gestionarea situației din Gaza, dar cu ambiții declarate mult mai largi. Potrivit informațiilor obținute de AP, cel puțin
23:10
Oficiali ruși au salutat public amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților NATO care se opun planului SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, interpretând gestul drept un semn al slăbirii relațiilor transatlantice. Kirill Dmitriev, negociatorul economic al Kremlinului, a scris pe platforma X, pe 17 ianuarie, că anunțul lui Trump
23:10
Trei miniștri și un consilier prezidențial reprezintă România la Forumul Economic Mondial de la Davos # SportMedia
Trei miniștri ai Guvernului condus de Ilie Bolojan și un consilier prezidențial participă, în perioada 19–23 ianuarie, la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial (WEF), care are loc la Davos, în Elveția. Din delegația României fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan,
23:10
Două trenuri de mare viteză au deraiat în sudul Spaniei – posibil doi morți și mai mulți răniți (Video) # SportMedia
Cel puțin două persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma deraierii a două trenuri de mare viteză în localitatea Adamuz, provincia Córdoba, în sudul Spaniei, relatează El País. Autoritățile cer prudență în privința bilanțului final, care urmează să fie confirmat oficial. Accidentul s-a produs în cursul după-amiezii și a dus la
Acum 6 ore
21:10
Horoscop pentru săptămâna 19 - 25 ianuarie 2026.
21:10
Horoscop zilnic pentru 19 ianuarie 2026.
21:10
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, vine marți într-o vizită de lucru în România. Împreună cu Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, va vizita Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica" și Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE). La Sibiu, generalul Gheorghiță Vlad și generalul Alexus G. Grynkewich vor
21:10
CFR Cluj, actuala vicecampioană a României, a învins-o greu pe teren propriu pe Oțelul Galați și se apropie de FCSB în clasament, deci și de play-off. Trupa lui Daniel Pancu s-a impus chinuit pe terenul propriu din Gruia, scor 1-0, profitând și de omul în plus din minutul 28, după eliminarea lui Conrado, acolo unde
Acum 8 ore
19:10
Campioana României la handbal feminin, CSM București a repurtat o nouă victorie excepțională în grupele Ligii Campionilor, împotriva slovenelor de la Krim Ljubljana. Fetele antrenate de Bojana Popovici, care azi și-a făcut debutul în Champions League, în fața propriilor suporteri, au învins cu scorul de 26-20, după o primă parte în care nu au convins
19:10
Nicușor Dan, despre disputa Trump – Europa: Sunt profund îngrijorat. Trebuie reluate discuțiile diplomatice directe # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj de îngrijorare în legătură cu tensiunile tot mai accentuate dintre Statele Unite și mai multe state europene, generate de decizia președintelui american Donald Trump de a majora tarifele vamale pentru țări care susțin Groenlanda. Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului afirmă că este „profund
19:10
FC Botoșani a pierdut încă un meci în Liga 1 și își adâncește criza, chiar dacă încă este o formație de play-off, cu gânduri chiar la titlu. Moldavii au fost învinși în deplasare de FK Csikszereda, scor 1-0, în runda cu numărul 22 din Superliga, prima din 2026. Singurul gol al partidei a fost marcat
19:10
Moment critic, fără precedent: Strategia lui Trump pentru Groenlanda riscă să fractureze NATO și ordinea transatlantică # SportMedia
Decizia președintelui american Donald Trump de a majora tarifele pentru opt state europene, ca mijloc de presiune pentru obținerea controlului asupra Groenlandei, este descrisă de marile publicații internaționale drept un moment critic, fără precedent, care depășește logica negocierii comerciale și intră în zona coerciției politice directe între aliați. Concluzia generală: Europa și NATO se confruntă
19:10
Olguța Vasilescu: Guvernul „își bate joc” de primării. Taxele cresc, dar nu vin bani mai mulți. Nemulțumirea este în toate partidele # SportMedia
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, președinte al Asociația Municipiilor din România, a acuzat duminică Guvernul că tratează administrațiile locale „cu o bătaie de joc fără precedent", avertizând că nemulțumirea este generalizată în rândul primarilor, indiferent de partid, și nu vizează exclusiv PSD. Declarațiile au fost făcute în contextul unei viitoare întâlniri între premierul Ilie
19:10
Senatori americani caută soluții să limiteze planurile lui Trump privind Groenlanda. Inițiativă bipartizană în Congres # SportMedia
Doi senatori americani cu roluri-cheie în politica externă și controlul puterilor prezidențiale analizează opțiuni pentru a limita eforturile președintelui Donald Trump de a forța preluarea Groenlandei de către Statele Unite. Este vorba despre Tim Kaine, vicepreședinte al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, și Rand Paul, senator republican și membru al aceleiași comisii, cunoscut
Acum 12 ore
17:10
Bild scrie că Germania își retrage brusc soldații din Groenlanda. Un oficial susține că, de fapt, și-au încheiat misiunea # SportMedia
Un detașament al armatei germane a fost retras neașteptat din Groenlanda, la mai puțin de două zile după sosire. Cei 15 militari, conduși de contraamiralul Stefan Pauly, au părăsit insula sâmbătă, fără un anunț public prealabil și fără explicații oficiale din partea Berlinului, relatează Bild. Potrivit publicației germane, jurnaliștii Bild i-au surprins pe militari pe
17:10
Portarul Ștefan Târnovanu, titular al campioanei FCSB, poate prinde la vară un transfer stelar. E vorba de posibilitatea de a ajunge la o echipă de top 5 din Europa, un premiu pentru prestațiile foarte bune ale goal-keeper-ului de 25 de ani, care a prins în ultima vreme și locul în poarta echipei naționale. După ce
17:10
LIVE Europa se pregătește de confruntare cu Trump? Bruxellesul ia în calcul „bazooka” comercială, acordul UE-SUA riscă să fie suspendat # SportMedia
Uniunea Europeană intră într-o fază de confruntare deschisă cu administrația de la Washington, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat tarife vamale suplimentare împotriva mai multor state europene care se opun ambițiilor sale privind Groenlanda. Pe lângă reacțiile politice ferme, la Bruxelles sunt discutate pentru prima dată măsuri de represalii considerate până acum de
17:10
Salvatorul fetiței care a căzut în lacul înghețat este indian. Va deveni cetățean de onoare al Craiovei # SportMedia
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că bărbatul care a salvat fetița de cinci ani căzută sâmbătă în lacul din Parcul „Nicolae Romanescu" este cetățean indian și se află în România din luna iunie 2024. Pentru gestul său de curaj, acesta va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova. „Salvatorul fetiței care
17:10
Reputata și legendara jucătoare de tenis americană Venus Williams a fost prezentă la poate ceea ce va reprezenta ultimul său Australian Open. La vârsta de 45 de ani, Venus Williams a făcut un meci fabulos în primul tur de la Melbourne, în fața sârboaicei Olga Danilovici, pe care a fost foarte aprope să o învingă,
15:00
Comisia Europeană: Acordul UE-Mercosur va crește exporturile României. Cum pot beneficia firmele românești # SportMedia
Implementarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur va elimina taxe vamale de până la 55% pentru produsele agroalimentare europene, deschizând noi oportunități pentru fermierii români, arată un document publicat de Direcția Generală Comerț a Comisiei Europene (DG TRADE). În prezent, produsele agroalimentare reprezintă doar 5% din exporturile totale ale UE către Mercosur, principalul
15:00
La FCSB va sosi azi noul transfer din acest mercato de iarnă, e vorba de israelianul Ofri Arad, care vine din postura de jucător liber de contract de la Kairat Almaty, campioana Kazahstanului. Un jucător cu prezențe multe chiar în acest sezon de Champions League, inclusiv în meciurile cu Inter și Real Madrid, în fața
15:00
Aryna Sabalenka, emoții mari în primul tur la Australian Open în fața unei jucătoare născută în Madagascar # SportMedia
Tenismena bielorusă Aryna Sabalenka, lidera mondială WTA, campioana en-titre la Australian Open, a avut parte de ceva emoții în runda inaugurală de la Antipozi. Ea a fost trasă la sorți să evolueze în fața unei jucătoare cu un nume foarte greu de pronunțat, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, tenismenă care reprezintă Franța, dar care s-a născut
15:00
Georgianul Nika Egadze a câștigat primul său titlu de campion european, la Sheffield, la patinaj artistic # SportMedia
Georgianul Nika Egadze a câștigat titlul european la patinaj artistic pentru prima oară în carieră, sâmbătă, la Sheffield (Marea Britanie), după un program liber deosebit cu care și-a depășit cu mult adversarii, scrie AFP. Aflat în fruntea clasamentului după programul scurt, el a câștigat și programul liber ales, în timp ce mulți dintre rivalii săi
15:00
Consumatorii casnici care achită facturi mari la energie electrică își pot reduce costurile cu până la 35% dacă își schimbă furnizorul, susțin reprezentanții Asociației Energia Inteligentă (AEI). Asta în condițiile în care pe piață există inclusiv oferte sub 1 leu/kWh. Potrivit președintelui AEI, Dumitru Chisăliță, diferența se vede direct în factură, iar decizia poate fi
13:00
Dronă militară fără explozibil, prăbușită în Vrancea. MApN investighează, dar nu dă detalii # SportMedia
O dronă
13:00
Gabriela Ruse s-a calificat în această noapte în turul secund la Australian Open, după ce a eliminat o favorită, pe Dayana Yastremska din Ucraina, scor 6-4, 7-5. A fost o victorie muncită pentru Gabi, care a trecut de capul de serie 26, în o oră și 49 de minute, succes care i-a adus nu numai … The post Suma uriașă încasată de Gabriela Ruse după victoria de răsunet de la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
13:00
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina. Donald Trump i-a scris lui Nicușor Dan # SportMedia
România a primit o invitație oficială de a deveni membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare transmisă de președintele SUA, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan. Administrația Prezidențială a confirmat oficial primirea documentului. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care … The post România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina. Donald Trump i-a scris lui Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Impresarul lui Olimpiu Moruțan dă cărțile pe față: ”Blackout, ne-a șocat că a ales Rapidul” # SportMedia
Olimpiu Moruțan, fostul mare jucător de la FCSB, pare să fi făcut o alegere în acest mercato de iarnă. Aceea de a trăda fostul său club roș-albastru, de la care a primit o ofertă prin însuși Gigi Becali, care a discutat direct cu jucătorul, pentru a alege pe Rapid București. Impresarul Florin Vulturar, impresarul jucătorului, … The post Impresarul lui Olimpiu Moruțan dă cărțile pe față: ”Blackout, ne-a șocat că a ales Rapidul” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:07
The Guardian: Trump folosește amenințarea cu tarifele suplimentare pentru a diviza Europa # SportMedia
Amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife vamale asupra mai multor state europene riscă să arunce în aer acorduri comerciale fragile, negociate cu dificultate în ultimele luni. Gestul este mai mult decât o dispută comercială: este o încercare deliberată de a diviza Europa și de a reduce opoziția față de ambițiile Washingtonului … The post The Guardian: Trump folosește amenințarea cu tarifele suplimentare pentru a diviza Europa appeared first on spotmedia.ro.
11:07
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori # SportMedia
Un aeroport abandonat din Toronto, deschis acum aproape 100 de ani, va fi transformat într-un oraș, iar lucrările de modernizare au început la începutul acestui an. Transformarea va presupune amenajarea unui teren de 150 de hectare într-un nou complex urban, care va găzdui aproximativ 66.000 de locuitori și peste 30.000 de locuințe noi. Orașul va … The post Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori appeared first on spotmedia.ro.
11:07
Una dintre tenismenele de top ale lumii a fost nevoita să abandoneze chiar înainte de startul primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open. Marketa Vondrousova (26 de ani, #34 WTA), campioana de la Wimbledon din 2023, a abandonat Australian Open chiar înainte de primul tur. Acolo, ea trebuia să dea piept cu americanca … The post O campioană la Wimbledon, abandon chiar înainte de startul Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
11:07
De ce ne pasă atât de mult de cum consumă un oraș energia? Pentru că orașul este, în esență, cea mai mare cheltuială comună pe care o avem. Dacă infrastructura este ineficientă, noi toți plătim „taxa pe risipă” prin facturi mai mari, servicii publice scumpe și o calitate a vieții mai scăzută. Orașele care vor … The post Orașe inteligente energetic: de la căldura serverelor la energia mașinilor appeared first on spotmedia.ro.
11:07
Favoritele cad pe capete în prima zi de Australian Open! Capul de serie 11, eliminat după un meci dramatic # SportMedia
După eliminarea de către Gabriela Ruse a unui cap de serie important, e vorba de Dayana Yamstremska, din Ucraina, a mai venit rândul a altor două sportive cu statut de favorite să părăsească prematur competiția de la Antipozi. Trei tenismene cu statut de cap de serie au fost eliminate în turul I la Australian Open, … The post Favoritele cad pe capete în prima zi de Australian Open! Capul de serie 11, eliminat după un meci dramatic appeared first on spotmedia.ro.
11:07
Ziua 1425 Dronă rusească prăbușită în R. Moldova. Peste 163.000 de militari ruși confirmați morți. Rusia, acuzată că exportă ilegal grâne ucrainene # SportMedia
Ziua 1425 nu a adus pic de liniște pe cerul Ucrainei. Un nou val masiv de atacuri cu drone au fost lansate de ruși, respinse în mare parte de apărarea aeriană ucraineană. Atacurile au vizat infrastructura energetică din sud și est, provocând pene de curent și incendii, dar și zone rezidențiale, cu victime civile la … The post Ziua 1425 Dronă rusească prăbușită în R. Moldova. Peste 163.000 de militari ruși confirmați morți. Rusia, acuzată că exportă ilegal grâne ucrainene appeared first on spotmedia.ro.
11:07
Prima reacție a Gabrielei Ruse după marea victorie de pe tabloul principal al Australian Open # SportMedia
Gabriela Ruse a început într-un mod fantastic Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, câștigând în primul tur în fața capului de serie 26, Dayana Yamstremska din Ucraina. Ruse a câștigat în două seturi, scor 6-4, 7-5, după aproape două ore de joc, aceasta fiind a treia victorie din tot atâtea întâlniri cu … The post Prima reacție a Gabrielei Ruse după marea victorie de pe tabloul principal al Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Gabriela Ruse face un meci mare la Australian Open și elimină un cap de serie în primul tur # SportMedia
Tenismena româncă Gabi Ruse, 79 WTA, a început în forță turneul de Mare Șlem de la Australian Open, care a debutat în această noapte, eliminând unul dintre capii de serie. E vorba de favorita 26, Dayana Yastremska, Ucraina, pe care Ruse a eliminat-o după un meci terminat în două seturi, scor 6-4, 7-5. Partida a … The post Gabriela Ruse face un meci mare la Australian Open și elimină un cap de serie în primul tur appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Rusia pregătește noi atacuri asupra sectorului energetic și nuclear al Ucrainei, avertizează Zelenski # SportMedia
Rusia își intensifică pregătirile pentru noi lovituri asupra sistemului energetic al Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii care deservește centralele nucleare, a avertizat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarațiile vin în contextul în care Moscova încearcă să forțeze capitularea Kievului prin paralizarea alimentării cu energie, pe fondul iernii, relatează The Guardian. „Nu vedem nicio dorință din partea … The post Rusia pregătește noi atacuri asupra sectorului energetic și nuclear al Ucrainei, avertizează Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Reacția ironică a Rusiei la tensiunile UE-SUA pe tema Groenlandei: Draga Ursula ”Pfizer” von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! # SportMedia
Reacție ironică de la Moscova în disputa legată de Groenlanda. Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru investiții și cooperare economică, a transmis un mesaj sarcastic la adresa Ursulei von der Leyen, avertizând Uniunea Europeană să nu-l „provoace” pe Donald Trump. Într-o postare pe rețeaua X, Dmitriev a cerut retragerea celor 13 militari europeni … The post Reacția ironică a Rusiei la tensiunile UE-SUA pe tema Groenlandei: Draga Ursula ”Pfizer” von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Posibile întârzieri ale trenurilor din cauza gerului, anunță CFR. Sunt monitorizate șinele și macazurile # SportMedia
CFR SA a anunțat că a activat măsuri speciale pentru perioada 17–21 ianuarie, în contextul prognozelor de ger extrem valabile la nivel național. Temperaturile sunt estimate să coboare frecvent până la –20 de grade Celsius, iar compania avertizează că aceste condiții pot provoca întârzieri punctuale în circulația trenurilor. Măsuri suplimentare pentru siguranța circulației Potrivit CFR, … The post Posibile întârzieri ale trenurilor din cauza gerului, anunță CFR. Sunt monitorizate șinele și macazurile appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB se implică în transferul lui Olimpiu Moruțan și îl poate deturna în dauna Rapidului: „Am negociat salariul cu el” # SportMedia
Deși s-a scris și aproape că informația a fost foarte clară că Olimpiu Moruțan a ajuns la un acord cu Rapid București, FCSB se implică și vine tare pe turnantă pentru a face ea acest transfer. Patronul Gigi Becali a dezvăluit că a avut deja o discuție cu jucătorul și i-a propus o anumită sumă … The post FCSB se implică în transferul lui Olimpiu Moruțan și îl poate deturna în dauna Rapidului: „Am negociat salariul cu el” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
După victoria Rapidului de sâmbătă seara contra celor de la Metaloglobus, știm numele primului antrenor demis în 2026 în Liga 1. E vorba de Mihai Teja, tehnicianul de 47 de ani de la formația codașă a Superligii, care a pierdut ieri în Giulești la limită, scor 0-1. Alex Dobre a marcat golul decisiv în minutul … The post Primul antrenor din Superliga care va fi demis deja în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Cât mai ține frigul extrem. Meteorologii anunță un scurt respiro, urmat de un nou val de ger # SportMedia
România traversează un episod de ger sever, cu temperaturi mult sub normalul perioadei, iar mare parte din țară se află sub cod galben de vreme rece. Duminică dimineață cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în estul Transilvaniei, unde mercurul din termometre a coborât până la -21 de grade Celsius. Cel mai frig a fost la … The post Cât mai ține frigul extrem. Meteorologii anunță un scurt respiro, urmat de un nou val de ger appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Anxietatea de început de an este adesea tratată ca un fenomen sezonier: trece ianuarie, trece și neliniștea. În realitate, pentru mulți oameni, începutul de an funcționează mai degrabă ca un reflector. Scoate la suprafață tensiuni mai vechi, întrebări despre valoare personală, direcție și sens, care nu apar din senin, ci sunt deja acolo, în fundal. … The post Sentimentul de „minus” într-o lume care cere mereu „plus” appeared first on spotmedia.ro.
