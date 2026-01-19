Rafinăria NIS din Serbia, controlată majoritar de Rusia, îşi reia activitatea după obţinerea unei derogări de la sancţiunile SUA

19:10

Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi militari scoate în evidenţă „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. Luni, generalul american are programată o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan. Luna trecută, generalul Alexus Grynkewich declara, potrivit POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului.