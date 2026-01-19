Comandantul armatei ucrainene spune că Rusia intenţionează să crească semnificativ producţia de drone

06:30

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) ar urma să pronunţe, luni, în complet de 5 judecători, după două amânări, o decizie în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, intrat în Parlament pe listele POT, condamnat pentru conducere fără permis şi ulterior prins din nou la volan, deşi nu avea acest drept. Pintea a făcut apel la o hotărâre a instanţei supreme care îl condamnase la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducerea unui autovehicul deşi avea suspendat acest drept.