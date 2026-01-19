Comandantul armatei ucrainene spune că Rusia intenţionează să crească semnificativ producţia de drone
Comandantul armatei ucrainene a declarat că Rusia nu dă semne de interes pentru negocierile care ar putea duce la un acord de pace şi, în schimb, creşte producţia de arme, inclusiv cu un obiectiv de 1.000 de drone pe zi, relatează Reuters.
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost, luni, runda inaugurală de la Australian Open, primil grand slam al anului.
Donald Trump ameninţă că va da în judecată JPMorgan Chase pentru închiderea conturilor după evenimentele din 6 ianuarie # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să dea în judecată JPMorgan Chase, acuzând cea mai mare bancă americană că i-ar fi închis conturile în mod ”incorect şi inadecvat” după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite CNBC.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Danemarca nu a reuşit să facă nimic pentru a îndepărta „ameninţarea rusă” din Groenlanda şi a precizat: „Acum este momentul, şi se va rezolva!", relatează Reuters.
Populaţia Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, rata natalităţii atingând un nivel scăzut record, potrivit datelor oficiale publicate luni. Experţii avertizează că declinul va continua, relatează Reuters.
Elon Musk cere până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI şi Microsoft, susţinând că au obţinut ”câştiguri necuvenite” din contribuţiile sale timpurii # News.ro
Elon Musk solicită între 65,5 şi 109,4 miliarde de dolari de la OpenAI şi între 13,3 şi 25,1 miliarde de dolari de la Microsoft, susţinând că cele două companii au obţinut ”câştiguri necuvenite” datorate sprijinului său iniţial, potrivit unui document depus la un tribunal federal din SUA. În total, pretenţiile sale financiare pot ajunge la 134 de miliarde de dolari, relatează CNBC.
Preşedintele Guatemalei a declarat duminică „stare de asediu” în ţară pentru a spori puterile autorităţilor în faţa bandelor, care au ucis opt poliţişti şi au preluat, în ultimele zile, controlul asupra mai multor închisori din ţară, relatează AFP.
Completul de 5 judecători al ICCJ, aşteptat să se pronunţe în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, care a făcut apel la decizia de condamnare pentru conducere fără permis/ Ulterior, Pintea a fost prins din nou la volan # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) ar urma să pronunţe, luni, în complet de 5 judecători, după două amânări, o decizie în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, intrat în Parlament pe listele POT, condamnat pentru conducere fără permis şi ulterior prins din nou la volan, deşi nu avea acest drept. Pintea a făcut apel la o hotărâre a instanţei supreme care îl condamnase la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducerea unui autovehicul deşi avea suspendat acest drept.
Înainte de Davos, Oxfam denunţă averea record a miliardarilor. Cei mai bogaţi 12 miliardari deţin mai mulţi bani decât jumătatea cea mai săracă a populaţiei lumii, aproximativ patru miliarde de oameni # News.ro
Averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică” şi alimentând inegalităţile, denunţă luni ONG-ul Oxfam, subliniind politica lui Donald Trump înainte de începerea reuniunii anuale a celor bogaţi şi puternici de la Davos. Preşedintele american este aşteptat miercuri la reuniunea organizată săptămâna aceasta în staţiunea din Alpii elveţieni de către Forumul Economic Mondial (WEF), relatează AFP.
După Australia, tot mai multe ţări analizează interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani # News.ro
Interdicţia impusă de Australia privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale a declanşat un val de dezbateri şi iniţiative legislative la nivel global, iar Regatul Unit este considerat principalul candidat pentru a urma acest exemplu, relatează CNBC.
Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa se întâlneşte cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni/ Marţi, va face o vizită de lucru la Cincu şi Sibiu, alături de generalul Gheorghiţă Vlad / Ce declara luna trecută generalul american # News.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se întâlneşte, luni, cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni. Marţi, generalul american se va afla, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi militari scoate în evidenţă „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. Luna trecută, generalul Alexus Grynkewich declara, potrivit POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului.
Instanţa supremă, aşteptată să decidă dacă Horaţiu Potra, fiul şi fratele său rămân în arest/ Hotărârea privind menţinerea arestării preventive luată de CAB a fost contestată de cei trei la ICCJ # News.ro
Instanţa supremă este aşteptată, luni, să decidă dacă mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi fratele său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest. Hotărârea privind menţinerea arestării preventive a celor trei luată de Curtea de Apel Bucureşti în 9 ianuarie a fost contestată de aceştia la Înalta Curte de Casaţie şi justiţie (ICCJ). În 21 noiembrie 2025, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra.
A crescut bilanţul teribilului accident feroviar din Spania: 21 de morţi. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropiere de Adamuz / Mărturii de la locul tragediei # News.ro
Un tren de mare viteză a deraiat şi s-a ciocnit cu altul care venea din sens opus în sudul Spaniei, duminică, cel de-al doilea tren fiind împins de pe şine şi rostogolindu-se pe un terasament. Coliziunea a provocat moartea a cel puţin 21 de persoane, potrivit surselor din poliţie, relatează Reuters.
Luna ianuarie are şi ziua cea mai deprimantă din anul care tocmai a început şi, în mod deloc surprinzător, aceasta va fi o zi de luni. În 2026, cea mai deprimantă zi a anului - supranumită ”Blue Monday” de consilierii în lifestyle din Marea Britanie - este 19 ianuarie.
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei # News.ro
Pieţele financiare internaţionale intră într-o nouă fază de volatilitate după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că va impune tarife suplimentare unor state europene dacă Washingtonului nu i se permite să cumpere Groenlanda, transmite Reuters.
Lazurca, întrebat dacă Nicuşor Dan i-a propus şefia SRI sau SIE: Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculaţie # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că nu poate nici să confirme, nici să infirme dacă preşedintele Nicuşor Dan i-a propus şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) sau a Serviciului de Informaţii Externe (SIE). El a adăugat însă că la prima discuţie pe care a avut-o cu Nicuşor Dan i-a spus acestuia că un diplomat „se pune la dispoziţia preşedintelui ţării în orice circumstanţă în care acesta îl găseşte potrivit”.
Rafinăria NIS din Serbia, controlată majoritar de Rusia, îşi reia activitatea după obţinerea unei derogări de la sancţiunile SUA # News.ro
Rafinăria din Serbia operată de compania petrolieră NIS, controlată majoritar de grupuri ruseşti şi sancţionată de Statele Unite, şi-a reluat activitatea după ce a obţinut o derogare temporară de la regimul de sancţiuni impus de Washington, relatează Reuters.
Forumul Economic Mondial 2026 se deschide luni sub presiune: Trump soseste cu cea mai mare delegaţie americană din istorie, iar liderii globali pregătesc contraofensiva # News.ro
Atmosfera de la Forumul Economic Mondial 2026 este departe de tema oficială a ediţiei din acest an, ”Un spirit al dialogului”, în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump merge la Davos după 12 luni marcate de rupturi diplomatice, ameninţări comerciale şi reacţii în lanţ pe pieţele internaţionale, relatează The Guardian.
UPDATE - Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Sunt cel puţin 10 morţi şi 25 de răniţi grav / Premierul Pedro Sánchez şi-a anulat agenda de luni. Mesajul Casei Regale - VIDEO # News.ro
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunţat operatorul reţelei feroviare. Postul de televiziune RTVE a transmis iniţial, citând surse din poliţie, că au murit cinci persoane. Ulterior, bilanţul a crescut la 10 morţi şi cel puţin 25 de răniţi grav. Premierul Pedro Sanchez şi-a anulat agenda de luni ca urmare a tragediei, iar Casa Regală a transmis un mesaj.
La Liga: Surpriză la San Sebastian, unde Real Sociedad a învins-o pe FC Barcelona, scor 2-1 # News.ro
Echipa spaniolă Real Sociedad a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, de FC Barcelona, în etapa a 20-a din La Liga.
Alegeri prezidenţiale în Portugalia: Candidatul socialist şi cel de extremă dreapta se îndreaptă spre turul doi # News.ro
Socialistul moderat Antonio Jose Seguro a ieşit în frunte în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia, duminică, urmat de liderul de extremă dreapta Andre Ventura, sondajele la ieşirea de la urne şi primele rezultate parţiale indicând faptul că cei doi se vor confrunta în turul doi, luna viitoare, relatează Reuters.
Cupa Africii pe Naţiuni: Senegal câştigă trofeul după un meci cu peripeţii, decis în prelungiri, 1-0 cu Maroc - VIDEO # News.ro
Echipa naţională a Senegalului a învins duminică seara, la Rabat, scor 1-0 după prelungiri, reprezentativa Marocului, în finala Cupei Africii pe Naţiuni, cucerind trofeul.
UPDATE - Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Au murit cel puţin zece persoane şi 25 au fost rănite grav - VIDEO # News.ro
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunţat operatorul reţelei feroviare. Postul de televiziune RTVE a transmis iniţial, citând surse din poliţie, că au murit cinci persoane. Ulterior, bilanţul a crescut.
UPDATE - Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. RTVE anunţă că au murit cel puţin şapte persoane şi 25 au fost rănite grav - VIDEO # News.ro
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunţat operatorul reţelei feroviare. Postul de televiziune RTVE a transmis iniţial, citând surse din poliţie, că au murit cinci persoane. Ulterior, bilanţul anunţat a crescut la cel puţin şapte morţi şi 25 de răniţi grav.
Meciul Dinamo-U Cluj: Alexandru Chipciu – Până la meciul ăsta, în etapă s-a jucat mai mult hochei. Ai încălzire şi îi dai drumul la mişto? # News.ro
Alexandru Chipciu, jucătorul echipei U Cluj, a fost mulţumit de condiţiile de joc de pe Arena Naţională la meciul cu Dinamo şi şi-a spus părerea despre celelalte terenuri pe care s-a jucat etapa a 22-a din Superligă.
Lazurca: Preşedintele se simte angajat să îşi respecte promisiunea de a se vedea cu Trump în prima parte a acestui an / Lucrăm la această vizită şi se va produce # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan se simte angajat să îşi respecte promisiunea de a se vedea cu preşedintele Donald Trump în prima parte a acestui an şi a dat asigurări că se lucrează la această vizită, care se va produce. Lazurca a refuzat să dea o dată certă la care ar putea avea loc vizita.
Lazurca, întrebat de ce Nicuşor Dan nu participă la Forumul de la Davos: Mesajul domniei sale către români este ”nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară” # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a explicat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de săptămâna viitoare, de la Davos, afirmând că agenda unui preşedinte este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. El a afirmat că mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: ”nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.
FT: UE pregăteşte taxe pentru SUA în valoare de 93 de miliarde de euro ca răspuns la ameninţarea lui Trump privind Groenlanda # News.ro
Capitalele europene ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricţiona accesul companiilor americane pe piaţa blocului, ca răspuns la ameninţările preşedintelui american Donald Trump la adresa aliaţilor NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, relatează Financial Times.
Handbal masculin: România pierde categoric la Campionatul European cu campioana olimpică şi mondială Danemarca # News.ro
Naţionala României a înregistrat duminică, la Herning, a doua înfrângere din grupa B a Campionatului European, scor 39-24 (22-17), cu campioana olimpică şi mondială Danemarca.
Lazurca, despre poziţia lui Nicuşor Dan legată de controversele cu Groenlanda: Preşedintele se situează nu în mijlocul celor două poziţii, ci este solidar cu ambele poziţii / Băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan nu se situează în mijlocul celor două poziţii uşor antagonice în privinţa Groenlandei, ci este solidar cu ambele puncte de vedere. Lazurca a precizat că mesajul preşedintelui României este: ”băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”.
Keir Starmer i-a spus lui Trump că taxele vamale impuse aliaţilor în legătură cu Groenlanda sunt „greşite” # News.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a vorbit, duminică, cu preşedintele american Donald Trump, după ce a discutat cu liderii Danemarcei, UE şi NATO. El i-a spus lui Trump că, în opinia sa, „aplicarea de taxe vamale aliaţilor pentru promovarea securităţii colective a aliaţilor NATO este greşită”, relatează Reuters.
Ministrul Muncii readuce în discuţie impozitarea progresivă, în contextul creşterilor mari de taxe şi impozite/ Manole, întrebat dacă a fost afectat personal de majorări: „Au plătit părinţii mei şi soţia mea, pentru că eu nu am o proprietate” # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a readus în discuţie impozitarea progresivă, ca o soluţie pentru „un sistem fiscal mai echitabil”, în contextul creşterilor mari de taxe, apreciind că majorarea impozitelor pe proprietate i-a afectat în special pe românii cu venituri mici. Întrebat dacă a fost afectat personal de aceste majorări, Manole a răspuns: „Au plătit părinţii mei şi soţia mea, pentru că eu nu am o proprietate. Dar da, impozitele au crescut considerabil”.
Cristiano Ronaldo, de două ori mai bine plătit decât Messi. Portughezul este pe primul loc în clasamentul celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025, anunţat de Sportico # News.ro
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a acumulat venituri de 260 de milioane de dolari în 2025, potrivit site-ului specializat „Sportico”. Pentru al treilea an consecutiv, Ronaldo se află în fruntea clasamentului celor mai bine plătiţi sportivi.
Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 22-a din Superligă.
Lazurca, despre invitaţia primită de România de a face parte din ”Consiliul pentru Pace”: Mi se pare nepotrivit ca preşedintele României să răspundă în pripă unei iniţiative foarte importante a preşedintelui Trump # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că i se pare nepotrivit ca preşedintele Nicuşor Dan să răspundă „în pripă” unei iniţiative foarte importante a preşedintelui Donald Trump, ca România să facă parte din ”Consiliul pentru Pace”, iniţiativă care angajează ţara noastră pe termen mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică. „Preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat Lazurca.
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia OFI Creta, în etapa a 17-a din campionatul Greciei.
Trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi un consilier prezidenţial participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, între 19 şi 23 ianuarie/ Cinci provocări majore la nivel global, în contextul unor „fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente” # News.ro
Trei miniştri ai Guvernului Ilie Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete vor reprezenta România la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, care se va desfăşura în perioada 19-23 ianuarie. Potrivit MAE, tema centrală a ediţiei din acest an este susţinerea dialogului, „pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente”. Agenda discuţiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale, precizează MAE.
Manda, despre şefia SRI: Nu a fost nicio negociere în coaliţie. Preşedintele propune şi Parlamentul votează. Când va avea nişte nume, va veni şi va propune coaliţiei numele şi rămâne să vedem dacă cei din coaliţie sunt sau nu de acord # News.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu a fost nicio negociere în coaliţie în legătură cu şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi a explicat că preşedintele Nicuşor Dan este cel care propune, iar Parlamentul votează directorul SRI. Manda a adăugat că atunci când va avea nume, Nicuşor Dan le va propune coaliţiei şi rămâne de văzut dacă cei din coaliţie sunt sau nu de acord.
Guvernul sirian şi forţele kurde susţinute de SUA au ajuns la un acord de încetare imediată a focului / Ce prevede documentul # News.ro
Guvernul sirian şi Forţele Democratice Siriene (SDF) susţinute de SUA au convenit duminică asupra unui armistiţiu imediat şi cuprinzător pe toate fronturile, după zile de lupte, în timp ce armata avansa în teritoriile controlate de kurzi din nord-est, relatează Reuters.
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul Ionuţ Radu integralist, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de formaţia Rayo Vallecano, în etapa a 20-a din La Liga.
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist / S-ar putea să vină un moment în care să spunem „hai să schimbăm lăutarul, că nu mai respectă playlistul şi nu are rost să-l mai ascultăm” # News.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.
Manda, despre controversele Mercosur: Pe ordinea de zi la Strasbourg există un proiect de hotărâre în care vom putea sesiza Curtea Europeană de Justiţie şi noi vom vota acest proiect / S-ar putea să treacă şi vedem dacă se ajunge la conflict juridic # News.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat, în legătură cu controversele acordului Mercosur, că săptămâna viitoare, la Strasbourg, există un proiect de hotărâre prin care ar putea fi sesizată Curtea Europeană de Justiţie şi a precizat că social-democraţii vor vota acest proiect. Manda a explicat că acest proiect ar putea trece şi s-ar putea ajunge la un conflict juridic.
UPDATE Cluj: Incendiu la o fabrică de prelucrare a polistirenului. Şase autospeciale de stingere au fost mobilizate/ Forţele de intervenţie au fost suplimentate - FOTO, VIDEO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului, în judeţul Cluj. Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din acest judeţ, şase autospeciale de stingere au fost mobilizate pentru lichidarea incendiului.
Turcia: Fără Hagi, Alanyaspor a pierdut la limită cu Fenerbahce, scor 2-3 / Akdag a fost titular # News.ro
Echipa turcă Alanyaspor a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 2-3, în faţa formaţiei Fenerbahce Istanbul, în etapa a 18-a din campionatul Turciei. Ianis Hagi nu a fost convocat.
Mai multe ţări anunţă că au primit invitaţii să facă parte din "Consiliul pentru Pace" al lui Trump. Un loc permanent costă un miliard de dolari # News.ro
Cel puţin alte şapte ţări au anunţat duminică faptul că Statele Unite le-au invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, un nou organism format din lideri mondiali menit să supervizeze următorii paşi în Gaza şi care are ambiţii pentru un mandat mai larg în afacerile globale, relatează AP.
UPDATE Cluj: Incendiu la o fabrică de prelucrare a polistirenului. Şase autospeciale de stingere au fost mobilizate/ Forţele de intervenţie au fost suplimentate # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului, în judeţul Cluj. Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din acest judeţ, şase autospeciale de stingere au fost mobilizate pentru lichidarea incendiului.
Cluj: Incendiu la o fabrică de prelucrare a polistirenului. Şase autospeciale de stingere au fost mobilizate # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului, în judeţul Cluj. Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din acest judeţ, şase autospeciale de stingere au fost mobilizate pentru lichidarea incendiului.
Echipa Corona Braşov a învins duminică, în deplasare, formaţia poloneză Zaglebie Lubin, scor 39-31 (24-12), în al doilea meci din grupa D a European League.
