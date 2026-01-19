Adevărul despre oferta lui RB Leipzig pentru Drăgușin + Xavi și Pochettino, favoriți s-o preia pe Tottenham
Gazeta Sporturilor, 19 ianuarie 2026 07:50
Sky Sport Germania a spus cum stau lucrurile cu RB Leipzig și Radu Drăgușin (23 de ani), care vrea s-o părăsească pe Tottenham pentru a-și relansa cariera.S-a scris că RB Leipzig ar fi interesată de Radu Drăgușin și că, după ce negocierile dintre AS Roma și Tottenham pentru internaționalul român au intrat în impas, nemții ar urma să facă o primă ofertă concretă. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
08:00
Haos și după finala Cupei Africii! Ambuscadă la conferință, au strigat la selecționer # Gazeta Sporturilor
Spiritele au rămas încinse și la zeci de minute după controversatul final al Cupei Africii pe Națiuni. Senegal a ridicat trofeul, 1-0 cu Maroc, după ce părăsise temporar terenul, acuzând arbitrajul.Finala Cupei Africii a propus o deosebită tensiune: spre finalul timpului regulamentar, senegalezilor le-a fost anulat un gol, apoi marocanilor le-a fost acordat un penalty.Consternați de deciziile de arbitraj, senegalezii au ieșit de pe teren în semn de protest. ...
Acum 30 minute
07:50
Adevărul despre oferta lui RB Leipzig pentru Drăgușin + Xavi și Pochettino, favoriți s-o preia pe Tottenham # Gazeta Sporturilor
Sky Sport Germania a spus cum stau lucrurile cu RB Leipzig și Radu Drăgușin (23 de ani), care vrea s-o părăsească pe Tottenham pentru a-și relansa cariera.S-a scris că RB Leipzig ar fi interesată de Radu Drăgușin și că, după ce negocierile dintre AS Roma și Tottenham pentru internaționalul român au intrat în impas, nemții ar urma să facă o primă ofertă concretă. ...
Acum 8 ore
00:20
N-are niciun gând să plece de la echipă, după Dinamo - U Cluj: „Îmi place totul” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - U Cluj 1-0. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul italian al oaspeților, a vorbit despre eșecul de pe Arena Națională.Întrebat dacă are de gând să rămână la Cluj, Murgia n-a stat pe gânduri și a explicat că nu ia în calcul o eventuală plecare. Consideră că echipa lui putea presta un fotbal mai bun în această seară și speră în continuare la calificarea în play-off. „Studenții” sunt în acest moment pe locul 8, cu 33 de puncte după 22 de etape. ...
Acum 12 ore
00:00
Dinamo - U Cluj 1-0. Alexandru Chipciu (36 de ani), fotbalistul oaspeților, a recunoscut superioritatea elevilor antrenați de Zeljko Kopic (48 de ani). Dezamăgit la flash-interviu, fundașul echipei naționale a lăudat-o pe Dinamo și a explicat că echipa lui nu renunță la calificarea în play-off, ținând cont de rezultatele din ultima perioadă.Chipciu a vorbit și despre absențele lui Lukic și Nistor. Cei doi au fost incerți din cauza unor accidentări. ...
00:00
Învins la 15 goluri de campioana mondială Danemarca, Dan Racoțea spune că a trăit un vis în fața celor 14535 spectatori # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Dan Racoțea (30 de ani) a vorbit la scurt timp după eșecul suferit de „tricolori”, în această seară, la Herning, scor 24-39, contra gazdelor din Danemarca, campioana mondială în exercițiu și principala favorită la cucerirea aurului. Elevii lui George Buricea au început entuziasmant meciul și au condus în câteva rânduri, dar au cedat, fiind vizibilă diferența dintre cele două echipe până la finalul partidei. ...
18 ianuarie 2026
23:50
Milan câștigă pe San Siro și strânge clasamentul » Cum arată situația la vârf în Serie A # Gazeta Sporturilor
AC Milan s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Lecce, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #21 din Serie A. Astfel, trupa lui Max Allegri rămâne aproape de marea rivală Inter.Programul complet al etapei #21 din Serie ADupă două remize consecutive, rezultate ce i-a costat fotoliul de lider în campionat, „rossonerii” simt din nou gustul dulce al victoriei. ...
23:40
Dinamo - U Cluj 1-0. Fostul internațional român Ilie Dumitrescu (57 de ani) a analizat jocul de duminică seara, de pe Arena Națională, câștigat de elevii lui Kopic cu 1-0. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa bucureștenilor, considerând că Dinamo este „o echipă lucrată, cu identitate”. ...
23:40
Kopic a dat declarația serii: „Nu mai credeți tot timpul ce spun jucătorii” » Îl laudă public: „Cel mai bun sezon din carieră!” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - U Cluj 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a oferit prima reacție după victoria de pe Arena Națională. Extrem de mulțumit, croatul a fost în formă la flash-interivu.Chestionat despre faptul că jucătorii lui Dinamo au vorbit despre dificultatea cantonamentului din Antalya, Kopic a glumit și a explicat că aceștia n-ar trebui luați tot timpul în serios. ...
23:40
Cristiano Bergodi a fost învins de Dinamo, dar susține că altă echipă e cea mai puternică din Superliga # Gazeta Sporturilor
Dinamo - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a tras primele concluzii, la flash-interviu, după ce echipa lui a pierdut în deplasarea de la București, cu Dinamo, în runda a 22-a din Superliga. În ciuda eșecului, acesta nu s-a arătat atât de supărat pe rezultat, considerând că echipa lui a avut câteva șanse în partea a doua a duelului de pe Arena Națională. ...
23:10
După Dinamo - U Cluj, Alex Musi admite: „Au fost niște momente oribile pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - U Cluj 1-0. Alexandru Musi (21 de ani), extrema „câinilor”, a reacționat după succesul din această seară. Acesta a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren timp de câteva săptămâni.La flash-interviu, jucătorul lui Dinamo a mărturisit că au fost niște momente extrem de complicate pentru el și a ținut să-i mulțumească clubului, dar și familiei pentru faptul că i-au fost alături. ...
23:00
Cătălin Cîrjan, căpitanul celor de la Dinamo, a trăit finalul meciului cu U Cluj, scor 1-0, în Peluza Cătălin Hîldan, alături de ultrașii „câinilor”.Cătălin Cîrjan a început partida ca titular, dar a fost schimbat în minutul 87. În locul său a intrat Giorgi Milanov. Imediat după schimbare, căpitanul „câinilor” a fugit spre Peluza Cătălin Hîldan și a urcat în tribunele Arenei Naționale. ...
23:00
Gestul lui Kopic l-a încurcat pe dinamovistul Karamoko: „În primă fază n-am înțeles” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - U Cluj 1-0. Mamadou Karamoko (26 de ani), marcatorul unicului gol, a reacționat după primul succes în 2026. Francezul a ajuns la cota #6 în acest sezon și este cel mai eficient atacant dinamovist.La final, a explicat că echipa trebuie să se gândească la calificarea în play-off mai întâi, apoi la titlu.După gol, a recunoscut că n-a înțeles inițial gestul pe care l-a făcut Zeljko Kopic după gol. ...
22:50
22:40
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a învins-o pe OFI Creta, scor 3-0, în etapa 17 din campionatul Greciei. În urma acestui rezultat, echipa românului a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în campionatul Greciei.Olympiakos, aflată pe locul 3, are un meci mai puțin disputat. În cazul unui succes, va reveni pe prima poziție în campionatul din Grecia. ...
22:40
22:10
Cu cine a ajuns să negocieze fostul jucător de la PSG și naționala Franței » S-ar putea duela cu Cristiano Ronaldo # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 33 de ani, Layvin Kurzawa este în discuții avansate cu Persib Bandung, liderul din prima ligă indoneziană. Fostul internațional francez a evoluat ultima dată pentru Boavista, în Portugalia.Kurzawa a intrat în prim-planul fotbalului european în urmă cu mai bine de 10 ani, pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la AS Monaco, acea echipă plină de jucători tineri, de perspectivă, care a detronat-o pe PSG de la șefia campionatului. ...
22:00
Dinamo a întâlnit-o în această seară pe Universitatea Cluj, în etapa 22 din Superliga. „Câinii” au dominat ostilitățile în prima repriză, cel mai activ fiind spaniolul Alberto Soro (26 de ani). Acesta a ratat mai multe oportunități de a marca, însă cel care a făcut-o până la urmă a fost Mamadou Karamoko (26 de ani), în minutul 41.În primul meci oficial din 2026, Dinamo și-a dominat adversara în prima repriză. ...
21:50
Daniel Pancu a anunțat un transfer după victoria cu Oțelul: „Probabil că vine mâine” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de CFR Cluj, a anunțat faptul că Mihai Popa (25 de ani), portarul celor de la Torino, ar urma să ajungă mâine la gruparea din Gruia.Declarațiile lui Daniel Pancu au fost făcute imediat după ce CFR a reușit să se impună în fața celor de la Oțelul Galați, într-un meci din etapa #22 din Superliga.În această iarnă trupa din Gruia și-a cedat titularul dintre buturi, Otto Hindrich, la Legia Varșovia. ...
21:40
Daniel Pancu a anunțat un transfer după victoria cu Oțelul: „El probabil că vine mâine” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de CFR Cluj, a anunțat faptul că Mihai Popa (25 de ani), portarul celor de la Torino, ar urma să ajungă mâine la gruparea din Gruia.Declarațiile lui Daniel Pancu au fost făcute imediat după ce CFR a reușit să se impună în fața celor de la Oțelul Galați, într-un meci din etapa #22 din Superliga.În această iarnă trupa din Gruia și-a cedat titularul dintre buturi, Otto Hindrich, la Legia Varșovia. ...
21:40
21:30
Pe placul liderului Arsenal! Everton a dat lovitura și a pus capăt seriei de victorii a lui Aston Villa # Gazeta Sporturilor
După 11 victorii consecutive pe teren propriu în toate competițiile, Aston Villa a cedat în fața lui Everton. „Caramelele” s-au impus cu 1-0 pe „Villa Park”, prin golul marcat de Thierno Barry, în minutul 59, în etapa 22 din Premier League.Echipa lui David Moyes a făcut un meci solid, a lovit bara încă din primul minut și a avut un gol anulat, reușit de Jake O’Brien. ...
21:20
Surpriză în grupa României la Euro 2026 » Au revenit de la -5 și au rezistat într-un final dramatic # Gazeta Sporturilor
Macedonia de Nord a produs o surpriză uriașă în grupa României, duminică seara, în sala „Jyske Bank Boxen”, din Herning, Danemarca, în etapa a doua de la Campionatul European de handbal masculin, contra Portugaliei, remizând 29-29, după un final absolut dramatic.În România, meciurile Campionatului European nu vor fi televizate. Vor fi transmite doar pe platforma de streaming Voyo;Toate partidele României vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.ro. ...
21:00
Cu cine a ajuns să semneze fostul jucător de la PSG și naționala Franței » S-ar putea duela cu Cristiano Ronaldo # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 33 de ani, Layvin Kurzawa este în discuții avansate cu Persib Bandung, liderul din prima ligă indoneziană. Fostul internațional francez a evoluat ultima dată pentru Boavista, în Portugalia.Kurzawa a intrat în prim-planul fotbalului european în urmă cu mai bine de 10 ani, pe vremea când îmbraca tricoul celor de la AS Monaco, acea echipa plină de jucători tineri, de perspectivă, care a detronat-o pe PSG de la șefia campionatului. ...
20:50
Insulele Feroe a obținut prima victorie din istorie la un turneu final de handbal masculin! Scor zdrobitor # Gazeta Sporturilor
Insulele Feroe s-a impus în fața celor din Muntenegru, scor 37-24, în al doilea meci din faza grupelor la Campionatul European de handbal masculin.În România, meciurile Campionatului European nu vor fi televizate. Vor fi transmite doar pe platforma de streaming VoyoToate partidele României vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.ro. Aici vor putea fi găsite și toate informațiile relevante din turneu, declarații, rezultate și clasamente actualizate. ...
20:40
Daniel Pancu își „înțeapă” predecesorii de la CFR Cluj, apoi face o promisiune: „Nu sunt obișnuit să tremur” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - Oțelul Galați 1-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a tras primele concluzii imediat după ce echipa lui a debutat cu dreptul în noul an, succes 1-0 cu Oțelul, în runda cu numărul #22. La finalul jocului, Pancu a spus că nu este obișnuit cu emoții până la final și a promis că va vorbi despre play-off dacă învinge la FCSB. ...
20:40
20:30
MM Stoica propune o măsură drastică în Superliga: „Lipsă de respect! Vom avea o întâlnire cu FRF” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a vorbit despre o problemă recurentă cu care se confruntă unele echipe din Superliga. Este vorba despre instalație de încălzire a gazonului. Deși unele formații beneficiază de ea, nu funcționează la capacitate maximă, iar terenurile sunt înghețate.Duminică, Csikszereda a învins-o pe FC Botoșani, scor 1-0. Partida a avut loc pe un teren înghețat, în condiții extrem de grele. ...
20:30
Laszlo Balint, nemulțumit de arbitraj după înfrângerea cu CFR: „Eu nu mă pricep, dar poate ne lămurește cineva” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat după ce echipa sa a pierdut pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-1, într-un meci din etapa #22 din Superliga.Tehnicianul dunărenilor și-a felicitat elevii și consideră că echipa sa a dominat partida. Laszlo Balint a vorbit și despre eliminarea lui Conrado, venită la jumătatea primei reprize. Antrenorul a transmis că lui acea fază i se pare interpretabilă și cere lămuriri. ...
20:00
Clubul din Serie A și-a onorat patronul dispărut cu prima victorie în deplasare din acest sezon! # Gazeta Sporturilor
Fiorentina a obținut prima victorie în deplasare din acest sezon, după 2-1 cu Bologna, în etapa 21 din Serie A.Succesul a venit într-un context special pentru „viola”, care a jucat pentru memoria patronului Rocco Commisso, decedat sâmbătă, 17 ianuarie. Jucătorii au purtat banderole negre, iar la încălzire au îmbrăcat tricouri speciale. Înaintea partidei s-a ținut un minut de reculegere, la fel ca pe toate stadioanele din Italia în această etapă. ...
19:40
Gata, Moruțan vine mâine la București! Transferul e rezolvat, șanse să joace în deplasarea cu UTA # Gazeta Sporturilor
Vești bune pentru giuleșteni. Mult așteptatul transfer al lui Olimpiu Moruțan, jucător ofensiv capabil să organizeze jocul Rapidului, este finalizat, conform unor surse din lumea fotbalului. Ar putea evolua chiar runda viitoare, pe 26 ianuarie, în deplasarea cu UTA.Prin intermediul lui Ioan Becali, Rapid a ajuns la un acord cu Aris Salonic pentru împrumutul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare. ...
19:30
Primul jucător transferat de Marius Șumudică în Arabia Saudită are 7 titluri în palmares # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a revenit în această iarnă pe banca tehnică. Românul a preluat-o pe Al Okhdood, formație din Arabia Saudită, iar obiectivul este evitarea retrogradării. În primele trei meciuri, echipa lui Șumudică a obținut o victorie și două înfrângeri. Pentru ca obiectivul să fie mai ușor de îndeplinit, Al Okhdood l-a transferat pe atacantul norvegian Tokmac Nguen (32 de ani), cel care a câștigat de-a lungul carierei șapte campionate. ...
19:10
Corona Brașov, vicecampioana României, joacă ACUM, în Polonia, în etapa a doua din grupa de EHF European League, pe terenul celor de la Zaglebie Lubin. Meciul a început la ora 19:00, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 4. Formația brașoveană a debutat cu stângul în competiție, fiind învinsă de Dijon, scor 30-35, în primul meci al grupei D din EHF European League, săptămâna trecută, pe teren propriu. ...
19:10
„Telenovela” Maignan continuă pe San Siro » Căpitanul lui Milan amână prelungirea contractului # Gazeta Sporturilor
Mike Maignan (30 de ani) a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea pleca gratis de la AC Milan în vară. Oficialii „rossonerilor” i-au propus deja prelungirea înțelegerii, însă portarul francez amână răspunsul.Programul complet al etapei #21 din Serie AViitorul titularului din poarta milanezilor rămâne unul incert. ...
Acum 24 ore
18:50
Robert Ilyes a găsit „salvatorul” după victoria cu FC Botoșani: „El ne-a ținut în viață” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyes, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a reușit să învingă FC Botoșani, revelația acestui sezon, scor 1-0, într-un meci din etapa #22.Antrenorul ciucanilor și-a felicitat elevii, dar în special pe portarul Eduard Pap, despre care Ilyes consideră că „i-a ținut în viață” în duelul cu FC Botoșani. Eduard Pap a avut nu mai puțin de 6 intervenții în partida cu echipa de pe locul 4 din Superliga. ...
18:40
Parma și Genoa au remizat duminică, scor 0-0, într-un meci din etapa 21 în Serie A. Partida a oferit puține faze de poartă, iar echipa lui Dan Șucu e cea care poate regreta rezultatul, după ce a avut cele mai clare ocazii de gol. Internaționalul român Nicolae Stanciu (32 de ani) n-a făcut parte din lot, în contextul în care se află la un pas de transferul în China. ...
18:20
Leo Grozavu a răbufnit după eșecul de la Miercurea Ciuc și a cerut socoteală: „Nu trebuia dat drumul meciului” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), tehnicianul celor de la FC Botoșani, a venit extrem de nemulțumit la interviul după meci, pierdut de echipa lui în deplasarea de la Csikszereda, scor 0-1, în runda a 22-a din Superliga. ...
18:20
Hannover, formația fundașului central Virgil Ghiță (27 de ani), a pierdut pe terenul celor de la Kaiserslautern, scor 1-3, în etapa 18 din Bundesliga 2. Internaționalul român a fost integralist.A fost primul meci oficial din 2026 pentru Hannover, formație care a făcut cantonamentul de iarnă în Antalya. Echipa antrenată de Christian Titz se luptă pentru promovarea în Bundesliga. ...
18:10
Carlos Alcaraz, calificare în trei seturi în turul 2 la Australian Open, dar „nu mă așteptam la asemenea nivel” # Gazeta Sporturilor
Liderul ATP, Carlos Alcaraz (22 de ani), a depășit runda inaugurală de la Australian Open, după victoria cu 6-3, 7-6 (2), 6-2 în fața australianului Adam Walton (26 de ani, locul 81 mondial).Aflat la primul său meci oficial la nouă săptămâni de la precedentul, finala Turneului Campionilor de la Torino, și primul fără Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz și-a început campania la Melbourne – în singurul turneu de Grand Slam pe care nu l-a câștigat până acum. ...
18:10
Incredibil ce a cerut George Russell în noul său contract cu Mercedes » Toto Wolff a refuzat: „Poate ar trebui să vorbesc cu FIA despre asta” # Gazeta Sporturilor
Pilotul britanic George Russell a dezvăluit detalii despre o cerere destul de extravagantă pe care a făcut-o în timpul negocierilor pentru noul său contract cu echipa Mercedes din Formula 1, dar care a fost refuzată. Spre finalul sezonului 2025, Russell și-a asigurat o prelungire a contractului, ceea ce îl va menține în echipă și în 2026, coechipier al lui Andrea Kimi Antonelli. ...
17:50
Raphinha (29 de ani) nu va fi prezent nici măcar pe banca de rezerve a Barcelonei la meciul cu Real Sociedad, programat astăzi, 18 ianuarie, de la ora 22:00. Clubul catalan a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare.Programul complet al etapei #20 din La LigaAtacantul brazilian traversa o formă excelentă. ...
17:50
Alanyaspor - Fenerbahce, meci de foc pentru Ianis Hagi în Turcia » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor - Fenerbahce, meci în etapa 18 din campionatul Turciei, se joacă în această seară, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi la TV în România. Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani) sunt anunțați titulari.Înaintea partidei, Alanyaspor se află pe locul 10 în campionat, cu 21 de puncte după 17 etape. De cealaltă parte, Fenerbahce e pe 2, cu 39, la 4 de liderul Galatasaray. ...
17:40
Senegal - Maroc, finala Cupei Africii pe Națiuni, a fost programată astăzi, 18 ianuarie, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și nu este televizat în România.În finala mică a turneului Nigeria s-a impus în fața Egiptului, scor 1-0.Finala Cupei Africii pe Națiuni se va juca la Rabat, capitala Marocului, pe Stade Prince Moulay Abdallah. Deși Maroc figurează ca oaspete, va fi echipa care va beneficia de avantajul unor tribune pline de suporteri. ...
17:40
Explicația unei schimbări surprinzătoare în Giulești » De ce a „dispărut” Petrila la pauza meciului Rapid - Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
Inclusiv după victoria scurtă cu Metaloglobus (1-0), din prima rundă a anunlui 2026, Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a vorbit tot despre transferuri, despre venirea lui Olimpiu Moruțan, dar și a altor jucători pe care încă îi mai așteaptă ca să întărească lotul. Gâlcă a fost nevoit să forțeze cu Petrila, în ciuda unor probleme de ordin medical. ...
17:30
Portughezul Diogo Ribeiro, una dintre vedetele invitate la „Sprint with the Stars”, are o poveste teribilă de viață: și-a pierdut tatăl la patru ani, iar un accident de motocicletă i-a pus cariera în pericol # Gazeta Sporturilor
Diogo Ribeiro (21 de ani), unul dintre cele șapte staruri care au înotat sâmbătă la Otopeni la invitația lui David Popovici, are o prietenie de lungă durată cu românul și spune că înotul l-a ajutat în momentele grele.Diogo Ribeiro și David Popovici se știu din vremea în care erau doi puști cu multe visuri. ...
17:20
Dinamo - U Cluj, duelul „fraților” » Comentăm la GSP Live Special cu Adrian Scarlatache și George Florescu # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 18 ianuarie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre Dinamo și U Cluj, contând pentru etapa cu numărul 22 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Adrian Scarlatache, fost fotbalist la Dinamo, respectiv George Florescu, fost fotbalist la U Cluj. ...
17:10
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi! „Dublu” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine” # Gazeta Sporturilor
Denis Haruț (26 de ani), fundașul lui Sepsi, vorbește despre obiectivul clar al echipei, revenirea în Superligă, despre perioada dificilă a retrogradării, lupta strânsă din Liga 2 și experiențele care l-au format ca jucător, de la presiunea de la FCSB până la echilibrul găsit în viața de familie.- Denis, sunteți în plină pregătire la Sfântu Gheorghe. Urmează un cantonament în Antalya. Cum a fost începerea antrenamentelor?- Ne bucurăm că ne-am întors. ...
17:00
Echipa este aproape de desființare, iar fanii au răbufnit: „Două giratorii – sute de milioane / În timp ce sportul local moare!” # Gazeta Sporturilor
Fanii Ceahlăului Piatra Neamț, echipa din eșalonul secund al fotbalului românesc aflată în pragul colanpsului, au răbufnit împotriva autorităților locale La începutul acestei săptămâni, Angelo Alistar, președintele Ceahlăului, a anunțat că echipa este aproape de desființare, dacă nu apare sprijin din partea autorităților locale. În semn de susținere pentru club, fanii au afișat numeroase mesaje în oraș.FOTO. ...
16:40
Numărul 37 ATP nu se dezminte: cum a servit la minge de meci în turul 1 la Australian Open! # Gazeta Sporturilor
Jucătorul francez Corentin Moutet (26 de ani, locul 37 mondial) s-a calificat în turul secund la Australian Open după victoria cu 6-4, 7-6 (1), 6-3 în fața australianului Tristan Schoolkate (24 de ani, numărul 98 ATP), iar la minge de meci a servit din mână. ...
16:40
Mihai Neșu reclamă noile măsuri fiscale, după ce va avea de plătit 36.000 de euro pe an: „Mult mai greu să ajutăm” # Gazeta Sporturilor
Mihai Neșu (42 de ani), fostul fotbalist care administrează centrul de recuperare prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități, se așteaptă ca activitatea să le fie afectată de una dintre noile decizii adoptate de Guvern, de a elimina scutirea persoanelor cu handicap de la plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule, lăsând decizia la nivelul fiecărei UAT.Pe 10 mai 2011, Mihai Neșu a suferit o accidentare care i-a schimbat radical viața. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.