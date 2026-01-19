Adevărul despre oferta lui RB Leipzig pentru Drăgușin + Xavi și Pochettino, favoriți s-o preia pe Tottenham

16:40

Mihai Neșu (42 de ani), fostul fotbalist care administrează centrul de recuperare prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități, se așteaptă ca activitatea să le fie afectată de una dintre noile decizii adoptate de Guvern, de a elimina scutirea persoanelor cu handicap de la plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule, lăsând decizia la nivelul fiecărei UAT.Pe 10 mai 2011, Mihai Neșu a suferit o accidentare care i-a schimbat radical viața. ...