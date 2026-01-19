Trump spune că va „rezolva problema” eliminării „ameninţării ruse” din Groenlanda
Digi24.ro, 19 ianuarie 2026 07:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Danemarca nu a reuşit să facă nimic pentru a îndepărta „ameninţarea rusă” din Groenlanda şi a precizat: „Acum este momentul, şi se va rezolva!”.
• • •
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:10
Blue Monday 2026. Cum explică specialiștii ziua considerată cea mai tristă din an: „O formă de manipulare” # Digi24.ro
Blue Monday desemnează a treia zi de luni din ianuarie și este recunoscută la nivel internațional drept „cea mai tristă” sau „cea mai deprimantă zi a anului”.
07:10
Mesajul lui Putin pentru Trump: Să înceapă trocul. Cum ar putea Rusia să transforme pierderea unui aliat într-un câștig pe termen lung # Digi24.ro
Reacția Rusiei la „diplomația canonierelor” folosită de SUA în Venezuela a fost una mai mult de formă și destul de rezervată pentru standardele Kremlinului. Retorica reținută a Moscovei ar putea avea de-a face cu negocierile legate de războiul din Ucraina, dar și cu o serie de consecințe neintenționate declanșate de înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de care Rusia poate acum să profite.
07:10
Pariu riscant la Washington: politicile comerciale imprevizibile ale lui Trump reorientează partenerii SUA spre China. Modelul canadian # Digi24.ro
Principalii parteneri comerciali ai SUA răspund tot mai frecvent la politicile - uneori - beligerante și imprevizibile ale președintelui Donald Trump, căutând să-și mute afacerile în altă parte. Decizia Canadei de vineri de a reduce tarifele pentru vehiculele electrice chinezești este cel mai recent exemplu al modului în care politicile comerciale imprevizibile ale lui Trump împing aliații în brațele celui mai mare rival economic al Americii: China, arată, într-o analiză, France24.
07:10
Astronomii au descoperit deja „marea cometă” a anului 2026. Când va ajunge cel mai aproape de Pământ # Digi24.ro
Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), recent descoperită, se va apropia cel mai mult de Soare și de Pământ la sfârșitul lunii aprilie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber. Ar putea deveni cea mai strălucitoare cometă a anului, potrivit LiveScience.
07:10
Răspunsul lui Traian Băsescu la întrebarea: „De ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?” # Digi24.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu îl face „șarlatan” pe Călin Georgescu, precizând că fostul candidat la alegerile prezidențiale este totuși „talentat”. Întrebat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 de ce românii sunt seduși de discursul lui Georgescu, Băsescu a răspuns: „pentru că nu-l înțeleg”.
07:10
Avertismentul experților: utilizarea inteligenței artificiale pentru a le face rău femeilor e abia la început # Digi24.ro
În timp ce Grok, chatbotul de cu inteligență artificială al lui Elon Musk, a introdus măsuri de protecție tardive pentru a preveni imaginile sexualizate generate de IA, în urma scandalului recent în care serviciul online a fost implicat, alte instrumente similare au limite mult mai puține, scrie The Guardian.
07:10
Prețuri de coșmar, șomaj în rândul tinerilor și o monedă depreciată. Cum a ajuns economia iraniană catalizatorul protestelor masive # Digi24.ro
Economia Iranului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, alimentată de sancțiuni, inflație ridicată și o scădere semnificativă a valorii monedei naționale, rialul. Aceste presiuni au avut un impact direct asupra nivelului de trai și au alimentat, de asemenea, protestele recente. Acestea au început pe 28 decembrie în centrele comerciale din capitala Teheran, când comercianții, negustorii și proprietarii de mici afaceri au organizat greve și demonstrații pentru a protesta împotriva inflației galopante, prăbușirii rialului și deteriorării condițiilor economice, iar de atunci s-au transformat în manifestări antiguvernamentale la nivel național, la care au participat muncitori, studenți și alți cetățeni din mai multe orașe, scrie Anadolu Ajansi.
07:10
Primul pacient cu leucemie agresivă care a început un tratament cu „medicamentul viu” în Marea Britanie: „E foarte SF. Fantastic” # Digi24.ro
Primul pacient care a primit, în cadrul NHS, un tratament revoluţionar pentru forma sa agresivă de leucemie a spus că a fost „fantastic” şi „foarte SF”, relatează BBC.
07:10
Micile schimbări în stilul de viață care te pot ajuta să trăiești mai mult. Doar cinci minute în plus pe zi ar putea fi suficiente # Digi24.ro
Chiar și schimbări mici în stilul de viață, precum cinci minute în plus de exerciții sau 30 de minute mai puțin petrecute pe scaun în fiecare zi, pot reduce semnificativ mortalitatea și prelungi durata vieții, arată două studii recente publicate în The Lancet și eClinicalMedicine, relatează Euronews.
07:10
Statele Unite au testat un dispozitiv secret care ar putea fi cauza misteriosului „Sindrom Havana”. Mașinăria conține piese din Rusia # Digi24.ro
Statele Unite au testat un dispozitiv secret pe care l-au obținut în urma unei operațiuni sub acoperire și care ar putea fi cauza unei serii de afecțiuni misterioase, cunoscute sub denumirea de „Sindromul Havana”, suferite de spioni, diplomați și militari americani din zeci de țări.
07:10
Colapsul unui stat democratic a transformat secolul al XX-lea. Cum ar putea liderii de azi să evite căderea într-o nouă eră a tiraniei # Digi24.ro
Perioada scurtă de timp dintre sfârșitul Imperiului german, prin abdicarea împăratului Wilhelm al II-lea, și începutul dictaturii naziste este prezentată în „Casa Republicii de la Weimar”, un muzeu mic cu o misiune crucială: să le amintească oamenilor că lecțiile colapsului unei democrații fragile rămân relevante și astăzi – nu doar în Germania, acolo unde partidul de extremă dreapta AfD este în ascensiune, ci într-un număr tot mai mare de țări democratice vulnerabile.
07:10
Cele mai vechi fosile de crab, descoperite într-un deșert, oferă noi indicii despre viața pe Terra acum jumătate de miliard de ani # Digi24.ro
Comisia Regală Saudită pentru Al-Ula a anunţat, joi, descoperirea unor fosile de crab-potcoavă ce datează din urmă cu aproximativ 465 de milioane de ani, transmite Xinhua.
07:10
Alain Orsoni se întorsese din exil când a fost împușcat la înmormântarea mamei sale. Liderul corsican naționalist, viață ca-n „Nașul” # Digi24.ro
Biroul francez împotriva crimei organizate, recent inaugurat, va ancheta asasinarea fostului lider separatist corsican Alain Orsoni, care a fost împușcat mortal în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, luni după-amiază.
07:10
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea să formeze o super-armată rebelă contra lui Trump. „Destinul ne cheamă să ne unim” # Digi24.ro
După zeci de ani în care au purtat bătălii sângeroase pentru teritorii, droguri și economii ilegale, cel mai căutat lider de gherilă din Columbia le-a cerut grupărilor rivale din regiune să își unească forțele împotriva unui inamic comun: Donald Trump.
Acum 8 ore
00:10
România, invitată în „Consiliul pentru Pace” inițiat de Trump. Cristian Diaconescu: Să vedem ce se dorește prin această construcție # Digi24.ro
Fostul consilier prezidențial, Cristian Diaconescu, a discutat, în exclusivitate la Digi24, despre faptul că România a fost invitată să devină membru al noului Consiliu pentru Pace, o inițiativă a lui Donald Trump, care i-a trimis o scrisoare oficială lui Nicușor Dan. Diaconescu a declarat că proiectul pornește de la o decizie a Consiliului de Securitate, dar că nu îi este clar dacă ar fi vorba despre o alianță sau o structură legată de ONU.
Acum 12 ore
23:30
Incendiu puternic la o fabrică din Cluj: 2.000 de metri pătrați afectați. A fost emis mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod, județul Cluj. Nouă autospeciale de pompieri au sosit pentru a stinge flăcările violente. A fost transmis și un mesaj RO-Alert, anunță Digi24.
23:30
Lazurca explică poziţia lui Nicuşor Dan după ce Trump a amenințat țări europene: „Opriţi-vă! Ne facem rău unul altuia” # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan nu se situează în mijlocul celor două poziţii uşor antagonice în privinţa Groenlandei, ci este solidar cu ambele puncte de vedere. Lazurca a precizat că mesajul preşedintelui României este: „băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”.
23:10
Ministrul Florin Manole promite sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. „2026 va fi un an dificil” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre sprijinul pe care pensionarii l-ar putea primi în 2026. El a anunțat că pentru seniori va fi un an greu, în condițiile în care veniturile nu vor crește deloc în următoarea perioadă. Demnitarul a precizat că va propune în cadrul Coaliției reluarea schemei de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse, similară celei acordate anul trecut, când aproximativ două milioane de beneficiari au primit în total 800 de lei.
23:10
Fost consilier prezidențial, după apelul lui Nicușor Dan în scandalul Groenlandei: „Impactul pentru România poate fi extrem de serios” # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, a declarat duminică seara, la Digi24, despre apelul la dialog făcut de președintele Nicușor Dan în scandalul Groenlandei, că tensiunile crescânde între aliații europeni și SUA pot avea „un impact extrem de serios” pentru țara noastră.
23:10
Cel puţin 5 morţi într-un accident feroviar în sudul Spaniei. Multe persoane rănite au rămas blocate în trenurile de mare viteză # Digi24.ro
Cel puţin două persoane au murit, mai multe au fost rănite şi un număr neprecizat au rămas blocate după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă şi din Serviciul Regional de Urgenţă.
22:40
Manole îl contrazice pe Miruță: „Nu văd cum ar putea să crească vârsta de pensionare a militarilor. Ar supăra Comisia Europeană” # Digi24.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a spus la Digi24 că a auzit cu uimire declarațiile lui Radu Miruță despre pensiile militarilor și despre vârsta de pensionare a acestora. Manole spune că acest capitol a fost deja reglementat în 2023, și că o altă modificare „ar supăra cu siguranță” Comisia Europeană. De asemenea, ministrul a subliniat faptul că „la Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru” pe acest subiect. „Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință - ca pe nimic”, a spus acesta.
22:40
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul” # Digi24.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.
22:20
22:00
Emisiile de carbon generate de aviație ar putea să scadă cu 50% fără reducerea zborurilor comerciale (studiu) # Digi24.ro
Emisiile care contribuie la încălzirea globală generate de aviație ar putea fi reduse la jumătate, fără a elimina zboruri sau a limita mobilitatea pasagerilor, dacă operatorii aerieni ar renunța la locurile premium, ar crește gradul de ocupare al aeronavelor și ar utiliza cele mai eficiente modele de avioane, arată o nouă analiză internațională citată de The Guardian.
21:50
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e soluția în orice țară civilizată” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că majorarea impozitelor pe proprietate a afectat în special românii cu venituri mici și a readus în discuție impozitarea progresivă ca soluție pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Singura soluție este impozitarea progresivă”, a spus Manole. Ministrul a recunoscut că părinții și soția au fost cei care au achitat impozitele crescute în familia sa: „Eu nu am proprietate”.
21:30
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat locuitorii și compania Ford fără căldură # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă, și l-a acuzat că a lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice. Rețea a cedat, iar edilul susține că locuitorii și producătorul au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de ore.
21:00
În Iran sunt anunțate procese rapide şi pedepse cu moartea pentru acte de „război împotriva lui Allah”. Decizie cu privire la internet # Digi24.ro
Autoritățile din Iran iau în calcul să „restabilească treptat” accesul la Internet, după o suspendare fără precedent, în timpul valului de contestare a puterii, cu scopul de a ascunde - acuză apărători ai drepturilor omului - o represiune soldată cu mii de morţi, relatează AFP.
20:30
Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare” # Digi24.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept „o eroare” ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere.
20:20
Documente secrete ale Apărării daneze arată că SUA au încercat să obțină informații critice pentru o invazie a Groenlandei # Digi24.ro
Documente confidențiale ale Ministerului danez de Apărare arată că SUA, în mod informal și fără a implica Copenhaga, au încercat să obțină de la omologii săi danezi din Groenlanda informații despre instalațiile militare, porturile și bazele aeriene de pe insula artică, relatează publicația daneză Berlingske. În acest context, experții avertizează asupra spionajului american împotriva Danemarcei.
20:20
Arhiva internaţională de gheaţă de la Polul Sud. „Aceste blocuri conţin atmosfera trecutului” # Digi24.ro
O echipă internaţională de cercetători a inaugurat, în Antarctica, prima arhivă de gheaţă provenită de la gheţari, informează DPA, citată de Agerpres.
20:10
Femeie accidentată mortal, în județul Olt, de un şofer care a fugit. Bărbatul a fost prins în scurt timp de poliţişti # Digi24.ro
O femeie de 47 de ani a murit, duminică seara, după ce a fost lovită de o maşină care a părăsit locul accidentului. Poliţiştii au reuşit, după câteva minute, prinderea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani.
20:00
Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump. În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii” # Digi24.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război. Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP.
19:20
Lula da Silva critică atacul lui Trump asupra Venezuelei: „Un capitol regretabil”. Cum vede viitorul relațiilor dintre Brazilia și SUA # Digi24.ro
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamnat incursiunea militară a SUA în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, calificând-o drept un „capitol regretabil”, care ar eroda dreptul internațional și ar amenința stabilitatea regională, comerțul, precum și creșterea fluxurilor de refugiați, anunță Bloomberg.
19:20
Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa, în vizită de lucru la Cincu şi Sibiu. Ce declara luna trecută generalul Grynkewich # Digi24.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi militari scoate în evidenţă „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. Luna trecută, generalul Alexus Grynkewich declara, potrivit POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului.
Acum 24 ore
18:40
Soluția prin care românii pot plăti facturi mai mici la energie electrică. Expert: „Nu e târziu pentru o decizie inteligentă” # Digi24.ro
Consumatorii casnici care plătesc facturi mai mari la energie electrică ar putea diminua costurile cu până la 35% prin schimbarea furnizorului, în condiţiile în care pe piaţă există oferte sub 1 leu/kWh, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
18:30
Scott Bessent, mesaj dur către Europa: „Proiectați slăbiciune”. Ce spune despre o posibilă intervenție militară americană în Groenlanda # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică că este „foarte puțin probabil” ca instanța supremă din Statele Unite să anuleze utilizarea de către președintele Donald Trump a prerogativelor de a impune tarife, o eventuală decizie a curții fiind așteptată încă din această săptămână, anunță NBC News. Întrebat ce urgență națională justifică tarifele împotriva țărilor care se opun ambițiilor lui Trump privind Groenlanda, Bessent a susținut că „urgența națională este... evitarea unei urgențe naționale”. „Europenii proiectează slăbiciune, SUA proiectează putere”, a punctat oficialul american.
18:20
Coaliţia militară condusă de SUA s-a retras integral din Irak, cu excepţia unei regiuni autonome din nordul țării # Digi24.ro
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonome Kurdistan din nord, transmite AFP.
17:50
MAI, avertisment care vizează provocările periculoase de pe TikTok. Ce cazuri grave au fost raportate recent # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări, printre acestea numărându-se aruncarea de obiexcte voluminoase pe fereastră sau distrugerea maşinilor aflate pe domeniul public.
17:50
Stare de catastrofă în Chile: 15 morți în urma incendiilor de vegetație și sute de case făcute scrum. 50.000 de oameni au fost evacuați # Digi24.ro
Autoritățile din Chile au anunțat starea de catastrofă în două regiuni ale țării, unde zeci de incendii de vegetație au făcut prăpăd. Alimentate de vegetația uscată și de rafalele puternice de vânt, flăcările au avansat rapid, înainte ca pompierii să intervină. 15 oameni au murit, mii de hectare de vegetație și sute de case au ars și nu sunt speranțe că situația va fi adusă prea curând sub control, anunță Reuters. 50.000 de oameni au fost evacuați și transportați în adăposturi speciale, în timp ce focul amenință mii de locuințe și un spital.
17:40
Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” # Digi24.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la Digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să facă orice, putea să fie prudentă”, a spus Băsescu.
17:30
Reacţiile faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. O țară europeană a acceptat fără echivoc invitația # Digi24.ro
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.
17:30
200.000 de gospodării din Ucraina au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie # Digi24.ro
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunţat duminică autorităţile instalate de Moscova, informează AFP.
17:10
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că el a dat şefia SRI unui reprezentant al PSD, lui George Maior. Fostul preşedinte consideră că pentru Nicuşor Dan va fi mai greu să desemneze pe cine şi-ar dori şi din acest motiv va intra în negocieri.
17:10
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Krim Ljubljana, scor 26-20 (12-9), în etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor.
17:00
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund îngrijorat” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un apel la dialog, într-un mesaj pe X, în care se declară „profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici”. Mesajul vine după amenințările cu noi taxe vamale ale președintelui american Donald Trump în contextul Groenlandei și reacțiile vehemente ale țărilor europene la acestea.
16:30
Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor lui Trump. Declarație semnată de 8 state: „Întărim securitatea” # Digi24.ro
Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters.
16:20
O echipă formată din 15 militari germani a încheiat o misiune de recunoaștere în Groelanda și rumează să revină, duminică, la Copenhaga, potrivit Agerpres, care citează DPA.
15:50
Traian Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc” # Digi24.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, întrebat despre pensia pe care o câștigă, că încasează lunar 11.000 de lei. El a menționat însă că în momentul în care a ieșit la pensie, în anul 2014, încasa 2.950 de lei, lucru pe care îl consideră „anormal” după 44 de ani de muncă.
15:40
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că ar fi încurajat protestele din țara din Orientul Mijlociu, proteste care, potrivit lui, au dus la mii de decese, scrie Politico.
