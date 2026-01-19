Trump spune că va „rezolva problema” eliminării „ameninţării ruse” din Groenlanda

22:40

Florin Manole, ministrul Muncii, a spus la Digi24 că a auzit cu uimire declarațiile lui Radu Miruță despre pensiile militarilor și despre vârsta de pensionare a acestora. Manole spune că acest capitol a fost deja reglementat în 2023, și că o altă modificare „ar supăra cu siguranță” Comisia Europeană. De asemenea, ministrul a subliniat faptul că „la Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru” pe acest subiect. „Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință - ca pe nimic”, a spus acesta.