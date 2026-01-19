Criminalul din Mureș, căutat și de FBI. Emil Gânj s-ar putea ascunde în Ungaria sau în tuneluri din Al Doilea Război Mondial
Digi24.ro, 19 ianuarie 2026 11:50
Presa din Ungaria scrie că FBI s-ar fi alăturat căutărilor lui Emil Gânj, criminalul din județul Mureș dispărut mai bine de jumătate de an, după ce și-ar fi ucis fosta iubită și ar fi incendiat locuința acesteia. Autoritățile iau în calcul și posibilitatea ca bărbatul aflat pe lista celor mai căutați infractori Europol să fie ascuns fie pe teritoriul Ungariei, fie într-o rețea de tuneluri săpate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Acum 15 minute
12:20
Televiziunea de stat din Iran a fost întreruptă brusc duminică de un atac cibernetic, iar pentru câteva momente pe ecrane au apărut mesaje antiguvernamentale. Autoritățile susțin că e vorba despre un „actor necunoscut”.
12:20
Victimele zilelor geroase în București: peste 90 de persoane rănite prin căderi și nouă cazuri de hipotermie # Digi24.ro
Peste 90 de suspiciuni de luxaţie, entorse, fracturi, traumatisme ale capului şi feţei, prin cădere au fost înregistrate de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti în ultimele 48 de ore. De asemenea, în acelaşi interval au fost consemnate şi nouă cazuri de hipotermie.
12:20
Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace „pe canale diplomatice” # Digi24.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație în „Consiliul pentru Pace” creat de SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al șefului statului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”. „În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să luăm legătura cu partea americană pentru a clarifica toate nuanțele”, a adăugat Peskov, transmite presa de stat din Rusia.
Acum 30 minute
12:10
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă” # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico s-a întâlnit sâmbătă seara cu președintele american Donald Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago, fiind de acord cu Trump că UE este „o instituție aflată într-o criză profundă”, evitând însă să comenteze noile măsuri tarifare impuse de Washington și ambițiile acestuia asupra Groenlandei, relatează Ukrainskaia Pravda.
12:10
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale” # Digi24.ro
Cristian Presură, fizician și cercetător, îl compară pe liderul de la Casa Albă cu dictatorul nazist, Adolf Hitler. Profesorul stabilit în Olanda asemănă ambițiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei cu împărțirea Cehoslovaciei făcută sub oblăduirea dictatorului din interbelic.
12:10
Poliţia caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat pe aparat. Apelul făcut de autorități # Digi24.ro
Poliţiştii din Botoşani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat acolo pe aparat, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).
Acum o oră
12:00
ANAF pregătește modificarea formularului de înscriere a persoanelor fizice în Registrul RO e-Factura, după „Ordonanța trenuleț” # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 16 ianuarie, în transparență decizională un proiect de ordin prin care modifică procedura de înscriere în Registrul RO e-Factura obligatoriu și formularul 082. Pe scurt, persoanele fizice care emit facturi și sunt identificate fiscal prin CNP trebuie să apară în Registrul RO e-Factura pentru a putea factura legal prin sistemul electronic al statului. ANAF actualizează acum regulile tehnice și formularul prin care se face această înregistrare.
11:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt aşteptate, luni şi marţi, precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, fiind emis Cod roşu.
11:50
11:40
Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a declarat că PSD face o consultare a membrilor de partid pentru a decide dacă va continua în coaliția de guvernare, pe fondul unor nemulțumiri legate de implementarea promisiunilor electorale și de gestionarea proiectelor de către partenerii de coaliție.
11:40
Șeful ONU acuză SUA că ignoră dreptul internațional: „Unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii” # Digi24.ro
Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat într-un interviu pentru BBC că Statele Unite tratează dreptul internațional ca pe un aspect secundar atunci când își urmăresc interesele și se bazează prea mult pe propria putere în locul soluțiilor multilaterale. El avertizează că această tendință alimentează o lume în care „unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii”.
11:40
Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a avut loc în zona seismică Vrancea, luni dimineața, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.
11:40
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump i-a scris premierului norvegian Jonas Gahr Støre că nu se mai simte obligat să se gândească „exclusiv la pace”, în condițiile în care Norvegia - țara care găzduiește Comitetul Nobel - nu i-a acordat premiul Nobel pentru Pace. Mai mult, Trump contestă „dreptul de proprietate” al Danemarcei asupra Groenlandei, pentru că, potrivit lui, „nu există documente scrise”.
Acum 2 ore
11:30
VIDEO Autostrada Soarelui s-a blocat după un accident între două TIR-uri. Coada de mașini se întinde pe kilometri întregi # Digi24.ro
Sensul spre Constanța al Autostrăzii Soarelui este blocat după un accident în care au fost implicate două camioane. S-au format cozi kilometrice, iar sute de mașini așteaptă în viscol.
11:20
Noi recorduri pentru aur şi argint: Prețurile metalelor prețioase au explodat după ameninţările tarifare lansate de Donald Trump # Digi24.ro
Preţurile aurului şi argintului au urcat, luni, la noi maxime istorice, în timp ce investitorii s-au îndreptat spre active sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters.
11:10
Trimisul lui Putin în Ucraina declară că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife # Digi24.ro
Negociatorul rus cheie în discuțiile cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Kirill Dmitriev, a descris alianța transatlantică ca fiind „terminată” după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife asupra țărilor europene care se opun planurilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TVPWorld.
10:50
Noi imagini spectaculoase cu jaful de la Luvru: Camerele de supraveghere din interiorul muzeului au surprins hoții în momentul furtului # Digi24.ro
Imaginile spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, filmate de camerele de supraveghere video, au fost difuzate pentru prima dată duminică de canalele TF1 şi France Télévision.
Acum 4 ore
10:30
Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare # Digi24.ro
Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post.
10:30
Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut, cu aproximativ 450 mai multe decât în 2024, în urma intervențiilor Salvamont România la nivel național.
10:30
Complicația care obligă terminarea sarcinii
10:10
Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Precizările Ministerului de Externe # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de condoleanțe după tragicul accident feroviar din Spania înc are au murit zeci de persoane.Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țarnea, a precizat că, până în prezent, nu există solicitări consulare, însă situația la fața locului este complicată, operațiunile fiind încă în desfășurare.
10:00
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice” # Digi24.ro
Autoritățile de ocupație din regiunea Herson trimit copii în Rusia pentru instruire militară, potrivit Centrului Național de Rezistență.
10:00
Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul IV din 2025. Care este principalul motiv (analiză) # Digi24.ro
Trimestrul IV din 2025 a fost adus cel mai slab rezultat în vânzările de locuinţe din ultimii şase ani, la nivel naţional, în timp ce, pentru zona Bucureşti-Ilfov, cel mai slab din ultimii nouă ani, arată o analiză de specialitate, realizată de către o companie de consultanţă imobiliară.
09:50
Avertisment înainte de Davos. Cei mai bogaţi 12 miliardari au mai mulţi bani decât jumătatea cea mai săracă a lumii # Digi24.ro
Averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică” şi alimentând inegalităţile, spune luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea reuniunii anuale a celor bogaţi şi puternici de la Davos. Preşedintele american Donald Trump este aşteptat miercuri la reuniunea organizată săptămâna aceasta în staţiunea din Alpii elveţieni de către Forumul Economic Mondial (WEF).
09:50
Comandantul armatei ucrainene spune că Rusia nu are planuri de pace: „Observăm o creştere a producţiei de rachete şi drone” # Digi24.ro
Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul armatei ucrainene, a declarat că Rusia nu dă semne de interes pentru negocierile care ar putea duce la un acord de pace, dar, în schimb, creşte producţia de arme, inclusiv cu un obiectiv de 1.000 de drone pe zi.
09:50
Val de aer siberian în România. Meteorologii anunță cod galben de ger în toată țara: minimele ajung și la -20 de grade # Digi24.ro
Elena Mateescu, director general al ANM, a declarat luni, la Digi24, că urmează „încă o zi și o noapte cu ger”, cu temperaturi maxime negative în mare parte din țară. Meteorologul menționează că sunt în vigoare atenționări de cod galben pentru ger și vreme deosebit de rece, inclusiv nopți cu minime între „-20 și -10 grade Celsius”, vânt puternic și risc de polei, care ar fi efectele unui val de aer siberian.
09:40
Reza Pahlavi, fiul fostului şah, promite că se va întoarce în Iran din exilul în SUA: „Poporul m-a chemat să conduc” # Digi24.ro
Reza Pahlavi, fiul şahului iranian care a fost răsturnat în Revoluţia Islamică din 1979, a promis că se va întoarce în Iran din exilul din Statele Unite, într-un mesaj transmis duminică.
09:40
Fondurile de pensii facultative au atins în 2025 cel mai ridicat nivel din istoria Pilonului 3 # Digi24.ro
Tot mai mulți români au ales în 2025 să economisească pentru pensie. Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat anul trecut cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, potrivit calculelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
09:20
În cazul unor afecțiuni grave, dotările de ultimă generație și experiența echipei medicale pot salva vieți. În această situație s-a aflat și Florin, care, la doar 44 de ani, a primit un diagnostic sever: cancer la ficat. Bărbatul a descoperit afecțiunea în urma unei investigații imagistice. A urmat tratamentul chirurgical recomandat, prin rezecție hepatică, completat cu mai multe ședințe de chimioterapie și imunoterapie, la Viena.
09:10
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului # Digi24.ro
În Nuuk, capitala Groenlandei, cererea de provizii de supraviețuire și produse alimentare cu termen lung de valabilitate a crescut brusc, pe fondul îngrijorării crescânde a locuitorilor cu privire la o posibilă intervenție a SUA. Comercianții locali spun că locuitorii cumpără în mod activ aragaze de camping, alimente cu termen de valabilitate îndelungat și mese liofilizate, din care apa a fost eliminată prin sublimare, scrie RBC Ukraine.
09:10
Stare de asediu în Guatemala, după ce mai mulți polițiști au fost uciși de bande criminale, care au preluat controlul în închisori # Digi24.ro
Preşedintele Guatemalei, Bernardo Arevalo, a instituit stare de asediu duminică în ţară pentru a consolida atribuţiile autorităţilor în faţa bandelor criminale, care au preluat controlul asupra mai multor închisori şi au ucis opt poliţişti, relatează luni France Presse.
09:10
Mark Rutte se întâlneşte cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlnește, luni, cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi Statele Unite privind Groenlanda.
09:10
În contextul incertitudinilor care au marcat anul 2025 privind lansarea programului Rabla, piața auto din România a resimțit un blocaj semnificativ. Pentru a susține clienții și a ușura decizia de achiziție, Ford introduce „Rabla de la Ford”, un program propriu de discount-uri, disponibil atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, aplicabil gamei de autoturisme și vehicule comerciale.
09:00
Instanța supremă decide luni dacă Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție este aşteptată, luni, să decidă dacă mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi fratele său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest sau vor fi eliberați.
09:00
Trump amenință cu procese un gigant bancar american pentru o decizie luată în urma asaltului asupra Capitoliului # Digi24.ro
Trump ia în calcul acţiuni legale împotriva unui gigant bancar american, pe care îl acuză de o decizie controversată luată după 6 ianuarie. Ameninţarea cu procesul vine în contextul în care, în august, Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut băncilor să se asigure că nu refuză servicii financiare clienţilor pe criterii religioase sau politice.
08:40
Accident în lanț la o trecere de pietoni din București: Un pieton a ajuns în stare gravă la spital # Digi24.ro
Un bărbat a fost lovit pe o trecere de pietoni și a ajuns în stare gravă la spital. A fost victima unui accident în lanț, cu trei mașini, care a avut loc în Sectorul 4 din București.
Acum 6 ore
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 ianuarie
08:30
De ce nu participă Nicușor Dan la Forumul de la Davos: Lazurca: „Nu umblă teleleu prin lume” când sunt lucruri de făcut în țară # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca spune că preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de săptămâna viitoare, de la Davos, pentru că agenda unui preşedinte este sub asediul „urgenţelor, crizelor şi priorităţilor”. El a adăugat că mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.
08:10
Erfan Soltani, protestatarul iranian condamnat la moarte, ar fi în viață, potrivit unui organism de supraveghere kurdo-iranian # Digi24.ro
Erfan Soltani, protestatarul iranian în vârstă de 26 de ani care a fost condamnat la moarte de regim săptămâna trecută, a primit duminică vizita familiei sale, potrivit organizației kurdo-iraniene Hengaw, cu sediul în Norvegia, relatează Jerusalem Post.
08:10
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cea mai consistentă delegaţie” # Digi24.ro
România participă la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, formată din ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.
07:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Danemarca nu a reuşit să facă nimic pentru a îndepărta „ameninţarea rusă” din Groenlanda şi a precizat: „Acum este momentul, şi se va rezolva!”.
07:10
Blue Monday 2026. Cum explică specialiștii ziua considerată cea mai tristă din an: „O formă de manipulare” # Digi24.ro
Blue Monday desemnează a treia zi de luni din ianuarie și este recunoscută la nivel internațional drept „cea mai tristă” sau „cea mai deprimantă zi a anului”.
07:10
Mesajul lui Putin pentru Trump: Să înceapă trocul. Cum ar putea Rusia să transforme pierderea unui aliat într-un câștig pe termen lung # Digi24.ro
Reacția Rusiei la „diplomația canonierelor” folosită de SUA în Venezuela a fost una mai mult de formă și destul de rezervată pentru standardele Kremlinului. Retorica reținută a Moscovei ar putea avea de-a face cu negocierile legate de războiul din Ucraina, dar și cu o serie de consecințe neintenționate declanșate de înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de care Rusia poate acum să profite.
07:10
Pariu riscant la Washington: politicile comerciale imprevizibile ale lui Trump reorientează partenerii SUA spre China. Modelul canadian # Digi24.ro
Principalii parteneri comerciali ai SUA răspund tot mai frecvent la politicile - uneori - beligerante și imprevizibile ale președintelui Donald Trump, căutând să-și mute afacerile în altă parte. Decizia Canadei de vineri de a reduce tarifele pentru vehiculele electrice chinezești este cel mai recent exemplu al modului în care politicile comerciale imprevizibile ale lui Trump împing aliații în brațele celui mai mare rival economic al Americii: China, arată, într-o analiză, France24.
07:10
Astronomii au descoperit deja „marea cometă” a anului 2026. Când va ajunge cel mai aproape de Pământ # Digi24.ro
Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), recent descoperită, se va apropia cel mai mult de Soare și de Pământ la sfârșitul lunii aprilie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber. Ar putea deveni cea mai strălucitoare cometă a anului, potrivit LiveScience.
07:10
Răspunsul lui Traian Băsescu la întrebarea: „De ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?” # Digi24.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu îl face „șarlatan” pe Călin Georgescu, precizând că fostul candidat la alegerile prezidențiale este totuși „talentat”. Întrebat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 de ce românii sunt seduși de discursul lui Georgescu, Băsescu a răspuns: „pentru că nu-l înțeleg”.
07:10
Avertismentul experților: utilizarea inteligenței artificiale pentru a le face rău femeilor e abia la început # Digi24.ro
În timp ce Grok, chatbotul de cu inteligență artificială al lui Elon Musk, a introdus măsuri de protecție tardive pentru a preveni imaginile sexualizate generate de IA, în urma scandalului recent în care serviciul online a fost implicat, alte instrumente similare au limite mult mai puține, scrie The Guardian.
07:10
Prețuri de coșmar, șomaj în rândul tinerilor și o monedă depreciată. Cum a ajuns economia iraniană catalizatorul protestelor masive # Digi24.ro
Economia Iranului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, alimentată de sancțiuni, inflație ridicată și o scădere semnificativă a valorii monedei naționale, rialul. Aceste presiuni au avut un impact direct asupra nivelului de trai și au alimentat, de asemenea, protestele recente. Acestea au început pe 28 decembrie în centrele comerciale din capitala Teheran, când comercianții, negustorii și proprietarii de mici afaceri au organizat greve și demonstrații pentru a protesta împotriva inflației galopante, prăbușirii rialului și deteriorării condițiilor economice, iar de atunci s-au transformat în manifestări antiguvernamentale la nivel național, la care au participat muncitori, studenți și alți cetățeni din mai multe orașe, scrie Anadolu Ajansi.
07:10
Primul pacient cu leucemie agresivă care a început un tratament cu „medicamentul viu” în Marea Britanie: „E foarte SF. Fantastic” # Digi24.ro
Primul pacient care a primit, în cadrul NHS, un tratament revoluţionar pentru forma sa agresivă de leucemie a spus că a fost „fantastic” şi „foarte SF”, relatează BBC.
07:10
Micile schimbări în stilul de viață care te pot ajuta să trăiești mai mult. Doar cinci minute în plus pe zi ar putea fi suficiente # Digi24.ro
Chiar și schimbări mici în stilul de viață, precum cinci minute în plus de exerciții sau 30 de minute mai puțin petrecute pe scaun în fiecare zi, pot reduce semnificativ mortalitatea și prelungi durata vieții, arată două studii recente publicate în The Lancet și eClinicalMedicine, relatează Euronews.
