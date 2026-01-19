Criminalul din Mureș, căutat și de FBI. Emil Gânj s-ar putea ascunde în Ungaria sau în tuneluri din Al Doilea Război Mondial

07:10

Economia Iranului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, alimentată de sancțiuni, inflație ridicată și o scădere semnificativă a valorii monedei naționale, rialul. Aceste presiuni au avut un impact direct asupra nivelului de trai și au alimentat, de asemenea, protestele recente. Acestea au început pe 28 decembrie în centrele comerciale din capitala Teheran, când comercianții, negustorii și proprietarii de mici afaceri au organizat greve și demonstrații pentru a protesta împotriva inflației galopante, prăbușirii rialului și deteriorării condițiilor economice, iar de atunci s-au transformat în manifestări antiguvernamentale la nivel național, la care au participat muncitori, studenți și alți cetățeni din mai multe orașe, scrie Anadolu Ajansi.