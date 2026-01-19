E gata: Olimpiu Moruțan la Rapid! Toate detaliile din contract: „Transfer definitiv. Aris l-a dat gratis”
Fanatik, 19 ianuarie 2026 10:50
Transferul lui Olimpiu Moruțan este rezolvat în totalitate! Toate detaliile au fost dezvăluite în direct
Acum o oră
10:40
Sorana Cîrstea a primit un cadou deosebit în valoare de mii de dolari. Cine a făcut acest gest pentru marea sportivă și despre ce este vorba, de fapt?
10:30
Cupa Africii pe Națiuni s-a încheiat cu scene incredibile! Jurnaliștii s-au luat la bătaie la conferința de presă. Video # Fanatik
Cupa Africii pe Națiuni s-a terminat cu un haos de nedescris! Nebunia de pe teren de la marea finală a continuat și după meci! Ce s-a întâmplat
Acum 2 ore
10:10
Bogdan Andone a cerut convocarea unui jucător la echipa națională după FC Argeș - FCSB 1-0. Ce spune antrenorul piteștenilor despre cel mai valoros fotbalist din vestiar.
09:50
Dosarul lui Horațiu Potra a intrat în impas. Mercenarul nu poate fi inculpat pentru spălare de bani și evaziune: ancheta e blocată # Fanatik
Horațiu Potra nu mai poate fi urmărit penal în dosarul de evaziune, spălare de bani și delapidare fără acordul autorităților din Emiratele Arabe Unite
09:40
Gigi Becali, gest de mare clasă pentru suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „Am dat bani și i-am scos!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit un gest uriaș pe care l-a făcut pentru fanii lui Dinamo care fuseseră arestați în Bulgaria. Patronul FCSB afirmă că a plătit avocați pentru a-i scoate pe fanii ”câinilor” din pușcărie.
09:40
E gata! Noul jucător de la FCSB a ajuns în România și urmează să semneze contractul cu echipa patronată de Gigi Becali
09:20
Jurgen Klopp, interesat de transferul lui Radu Drăgușin! „Sunt pregătiți să depună prima ofertă oficială” # Fanatik
Un club important din Europa a pregătit oferta oficială pentru Radu Drăgușin. În ce stadiu se află discuțiile cu fundașul român de la Tottenham.
Acum 4 ore
09:10
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro. „Vreau să cred că această decizie i-a scăpat domnului Bolojan” # Fanatik
Fundația „Mihai Neșu” a fost dată peste cap de ultimele reforme impuse de premierul Ilie Bolojan. Fostul fotbalist cere ajutor din partea statului român.
08:50
„Nicolae Stanciu, subiect închis la echipa națională!”. Giovanni Becali știe de ce românul nu a reușit la Genoa # Fanatik
Giovanni Becali știe de ce Nicolae Stanciu nu a reușit să se impună la Genoa. Ce spune impresarul despre transferul în China al căpitanului echipei naționale.
08:40
Cum se menține în formă Andreea Bălan. Iubita lui Victor Cornea, dezvăluiri neașteptate: ”Am aceeași greutate de 20 de ani” # Fanatik
Andreea Bălan, logodnica lui Victor Cornea, a dezvăluit cum se menține în formă. Artista recunoaște că a reușit să își mențină greutatea în ultimii 20 de ani.
08:20
Giovanni Becali a dat din casă: povești uluitoare cu Ilie Dumitrescu la Tottenham și viața pe picior mare din Anglia.
08:10
Probleme pentru Filipe Coelho înainte de primul joc oficial al anului. Universitatea Craiova, fără două nume importante la meciul cu Petrolul # Fanatik
Universitatea Craiova începe anul cu ceva probleme de lot înaintea meciului cu Petrolul. Care sunt cei doi jucători care nu vor face deplasarea la Ploiești.
08:10
Cele 40 de companii de stat sancționate de către Guvern. Pentru ce au fost penalizate și cum au răspuns # Fanatik
Cum păzește Guvernul companiile de stat. Care sunt cele aproape 40 de companii și regii autonome sancționate de către Executiv și ce abateri au fost penalizate
07:50
Aryna Sabalenka și-a amintit de prima participare la Australian Open! Ce a simțit sportiva: ”N-a fost cea mai bună experiență” # Fanatik
Aryna Sabalenka se află la Australian Open și anul acesta, iar pentru un moment și-a amintit și de prima sa participare la acest turneu fabulos. Ce s-a întâmplat atunci?
07:40
Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi # Fanatik
Ofri Arad urmează să semneze cu FCSB. Până atunci însă, există câteva detalii nu tocmai cunoscute despre viața personală a fotbalistului. Despre ce este vorba?
07:20
Derapaj grosolan al presei locale din Arad după meciul Unirea Slobozia – UTA 1-3. Au modificat, însă prea târziu! # Fanatik
Presa din Arad a surprins neplăcut după victoria celor de la UTA cu 3-1 în deplasarea cu Unirea Slobozia. Ce au scris și cum au modificat ulterior.
Acum 6 ore
07:10
Jose Mourinho, din nou la Real Madrid? „The Special One” a dat cărțile pe față cu o comparație fabuloasă # Fanatik
Real Madrid trece printr-o perioadă destul de agitată la început de an. Jose Mourinho a spus totul despre posibila sa revenire pe banca echipei de pe Santiago Bernabeu.
06:50
Soția lui Lionel Messi, apariție de senzație pe internet! Georgina Rodriguez a reacționat și ea când a văzut imaginile # Fanatik
Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a bifat o apariție de senzație pe internet. Cum s-a afișat aceasta și cum a reacționat Georgina Rodriguez când a văzut imaginile?
05:50
Cariera surprinzătoare a unui șef de la stat: de la vânzări auto, la conducerea unei companii din Energie. Absolvent al universității SRI cu 1,2 milioane lei împrumutați la cunoștințe # Fanatik
Cum arată cariera surprinzătoare a unui șef din Energie, plecat din Teleorman. Cum a ajuns de la vânzări auto la conducerea unei companii de stat. Peste un milion de lei împrumutați la rude
Acum 12 ore
00:30
Cum l-a resuscitat Bogdan Andone pe fotbalistul naționalei: „I-am zis că de mâine nu mai face parte din lot!”. Comparație cu revelația Yanis Pîrvu # Fanatik
Bogdan Andone, antrenorul revelației din SuperLiga, FC Argeș, a dezvăluit cum l-a resuscitat și i-a relansat cariera unui fotbalist al naționalei României.
00:10
Bergodi i-a enervat pe „câini” după Dinamo – U Cluj 1-0. Pe cine vede favorită la câștigarea titlului în SuperLiga: „Cu tot respectul” # Fanatik
Universitatea Cluj a pierdut primul meci oficial al anului, 0-1, cu Dinamo, după ce gazdele au avut o prestație solidă și singurul gol al confruntării a fost înscris de Karamoko.
18 ianuarie 2026
23:50
Alex Musi, dezvăluiri din vestiar după Dinamo – U Cluj 1-0: ”L-am pupat”. Ce a provocat gestul de tandrețe față de Cîrjan # Fanatik
Cătălin Cîrjan a refuzat o ofertă de transfer din străinătate înainte de meciul Dinamo - U Cluj 1-0. Cum a comentat Alex Musi decizia luată de căpitanul ”câinilor”.
23:40
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet # Fanatik
Un clip video cu fiica lui Cristiano Ronaldo face deja înconjurul internetului. Micuța are un talent incredibil care a fost remarcat deja de o mulțime de persoane.
23:40
Fotbalistul celebru care s-ar fi îndrăgostit de o dansatoare! Tânăra a renunțat la facultate pentru a-și urma visul # Fanatik
Un celebru fotbalist s-a îndrăgostit de o dansatoare. Tânăra a renunțat inclusiv la studiile superioare pentru a putea să își urmeze visul și nu s-a mai uitat deloc în urmă.
23:40
Ce nebunie! Barcelona a avut 3 goluri anulate în prima repriză cu Sociedad, plus un penalty întors de VAR. Imaginile care au stârnit revoltă # Fanatik
Prima repriză a partidei dintre Real Sociedad și Barcelona a fost una plină de faze controversate, care au contribuit decisiv la scorul de la pauză al partidei, 1-0 pentru gazde.
23:30
Kopic e sigur după Dinamo – U Cluj 1-0: „Cel mai bun sezon din carieră!”. Mesajul clar pentru șefii clubului despre transferuri # Fanatik
Dinamo a început excelent anul 2026, iar primul meci oficial din SuperLiga, cu Universitatea Cluj, a fost câștigat de trupa lui Zeljko Kopic, 1-0, datorită reușitei lui Karamoko.
23:20
Pontul zilei de luni, 19 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Petrolul – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 19 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul Petrolul - Universitatea Craiova.
23:20
Portughezul stabilit în țara noastră care l-a uimit pe Cristiano Ronaldo, declarații despre retragerea din sport: ”Tot te simți ca fotbalist” # Fanatik
Un sportiv din Portugalia, care locuiește în prezent în România, a dezvăluit cum se simte după ce a renunțat la antrenorat. Îl cunoaște bine pe Cristiano Ronaldo.
23:20
Universitatea Craiova mai primește o lovitură după eșecul de la Atena din Conference League! Decizia dură anunțată de UEFA # Fanatik
La o lună după eliminarea dramatică din Conference League, Universitatea Craiova a mai primit o lovitură dură de la UEFA. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
22:40
Biletul zilei de luni, 19 ianuarie 2026. Câștig de 511 lei cu meciuri din Premier League și La Liga # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 19 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 511 lei cu două meciuri extrem de interesante din campionatele de top ale Europei.
22:40
Gigi Becali a pus tunurile pe Mihai Toma și Ionuț Cercel, „underii” de la FCSB: „Ăla e prea mic, iar celălalt e văicăreț” # Fanatik
După eșecul cu FC Argeș, din primul meci al noului an din SuperLiga, Gigi Becali a luat la țintă situația jucătorilor U21 din lot. Patronul FCSB i-a criticat pe Mihai Toma și pe Ionuț Cercel
22:20
Cum arată clasamentul golgheterilor din SuperLiga după reușita lui Karamoko în Dinamo – U Cluj. „Câinii”, postare virală: „Graficianul e în vacanță” # Fanatik
Karamoko a deblocat tabela de pe Arena Națională în confruntarea cu U Cluj. Cum arată topul golgheterilor din SuperLiga și cum a celebrat Dinamo reușita fotbalistului.
Acum 24 ore
21:50
Ionuț Radu a fost integralist pentru Celta Vigo, în duelul cu Rayo Vallecano, din runda cu numărul 20 din La Liga, iar fotbalistul român a reușit să-și mențină poarta intactă.
21:40
Răzvan Lucescu, victorie la scor și locul 1 în Grecia cu PAOK! Serie fabuloasă a antrenorului român # Fanatik
Răzvan Lucescu a dus-o pe PAOK, temporar, pe primul loc în Grecia. Vezi pe Fanatik.ro ce a făcut echipa românului în meciul de duminică seară.
21:10
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu” # Fanatik
Un mare campion dezvăluie lupta pe care a fost nevoit să o ducă cu o boală nemiloasă. A fost un an dificil pentru el, peste care nu știe cum a reușit să treacă.
21:10
De ce depinde transferul lui Andrei Borza în această iarnă de la Rapid! Giovanni Becali a spus tot # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit de ce depinde transferul lui Andrei Borza în actuala perioadă de mercato. Cel mai cunoscut impresar din România a transmis unde este dorit fundașul de la Rapid.
20:50
Daniel Pancu, promisiune în direct după CFR Cluj – Oțelul 1-0. Ce face dacă o bate pe FCSB în următoarea etapă # Fanatik
CFR Cluj a câștigat meciul cu Oțelul Galați, 1-0, din etapa cu numărul 22 a SuperLigii, iar Daniel Pancu a făcut o promisiune înainte de duelul cu FCSB din runda viitoare.
20:40
Fosta adversară a FCSB-ului, derby nebun cu 7 goluri. Fiul lui Van Persie, ”dublă” fabuloasă pentru Feyenoord în minutele 87 și 88. Totul s-a decis în 90+3! Video # Fanatik
Una dintre fostele adversare ale FCSB-ului în Europa League a avut derby în întrecerea internă. A fost un meci de infarct cu nu mai puțin de 7 goluri și cu răsturnări de situație.
20:10
Ianis Hagi, probleme medicale înainte de Alanyaspor – Fenerbahce. Anunțul oficial al turcilor # Fanatik
Ianis Hagi nu a fost în lot pentru formația sa, Alanyaspor, la duelul din campionatul Turciei contra celor de la Fenerbahce, iar motivul absenței sale a fost imediat comunicat de club.
20:00
Cristi Chivu îl vrea pe eroul finalei de Europa League. Inter se luptă cu Atletico Madrid pentru transfer # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu este într-o formă foarte bună, leagă victorii consecutive în Serie A și se află pe primul loc, iar tehnicianul român ar putea să primească întăriri importante.
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 19 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 19 ianuarie, de la ora 13:30, iar Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă, cu invitați pe măsură.
19:30
Jucătorul monitorizat de FCSB, greșeală incredibilă în duelul cu CFR Cluj. Andrei Cordea a profitat imediat # Fanatik
Meciul din etapa cu numărul 22, dintre CFR Cluj și Oțelul Galați, l-a avut în prim-plan și pe fotbalistul care este monitorizat de FCSB de câteva luni.
19:20
Olimpiu Moruțan a jucat pentru Aris Salonic înainte de transferul la Rapid. Ce notă a primit mijlocașul român și ce faze a reușit. Video # Fanatik
Olimpiu Moruțan este așteptat să revină în SuperLiga, la Rapid. Până la întoarcerea acasă, fotbalistul a prins minute la Aris Salonic, în ultima etapă din Grecia.
18:50
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu # Fanatik
Ladislau Boloni are mari șanse să fie criticat dur după ce a afirmat că păstrează cu sfințenie semnătura lui Nicolae Ceaușescu. E prieten bun cu fiul acestuia, Valentin.
18:30
Mihai Stoica a anunțat o apariție de senzație la FCSB. Noul jucător al campioanei se va afla pe teren în duelul de etapa viitoare, cel împotriva lui CFR Cluj.
18:10
Profețiile lui Mitică, luni, 19 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, show de show la început de 2026 # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor aborda cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar nu numai. Totul la ”Profețiile lui Mitică” de luni, 19 ianuarie, ora 17:30.
18:00
Al Okhdood a efectuat primul transfer după sosirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică. Saudiții au adus un fotbalist cu șapte titluri de campion în palmares.
17:20
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu va fi prezent la două meciuri importante din cupele europene în următoarea săptămână. Pe cine va urmări selecționerul naționalei României.
17:10
„Eu nu sunt bancă să-i dau credit!”. Reacția antrenorului din SuperLiga care vrea să scape de un atacant străin # Fanatik
Tehnicianul de 58 de ani a făcut multe schimbări în lotul echipei sale, sperând ca aceasta să iasă din zona fierbinte a retrogradării
