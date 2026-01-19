Discrepanțe în diplomele de doctorat ale lui Funeriu și Nicușor Dan, analizate de Horea Bădău
ActiveNews.ro, 19 ianuarie 2026 13:20
Domnule Daniel Funeriu, domnule Nicusor Dan, ati facut o teza de doctorat sau un ansamblu de lucrari? Ca pe diploma lui Funeriu care e identica cu a dumneavoastra (si el a facut doctorat tot la Invatamant Universitar Tehnic)...
• • •
Putin, invitat să se alăture Consiliului pentru Pace în Gaza. Ce spune despre Groenlanda - VIDEO # ActiveNews.ro
Bomba momentului: Președintele rus, Vladimir Putin, a primit o invitație de a se alătura Consiliului pentru Pace în Gaza, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
După Maduro, era rândul regimului de la Teheran să fiedecapitat. Trump o numea cu entuziasm o intervenție „in-boom-out”. Fusesepregătită minuțios de CIA și Mossad, potrivit patentului cunoscut al„revoluțiilor colorate”. Ce putea merge prost?
O comisie secretă a ONU vrea să rescrie drepturile copiilor și să-i întoarcă împotriva părinților # ActiveNews.ro
În spatele ușilor închise, o comisie a ONU ia măsuri pentru a redefini radical sensul „drepturilor copilului”. Noile reglementări elaborate de Națiunile Unite, dacă vor fi aprobate, ar permite minorilor să conteste deciziile părinților în instanță.
Valul Democrației: Apel Public – Joi, 22 Ianuarie 2026, între 10:00 și 12:00, reluăm depunerea plângerilor penale # ActiveNews.ro
Anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024 nu a fost un simplu episod procedural. A fost un act profund nedemocratic, de ignorare și anulare a voinței populare, cu efecte politice, economice și externe care se resimt...
AUR a îmbrățișat în mod deschis ceea ce poate fi definit ca „lumea lui Trump”, și anume o viziune politică bazată pe valorile care au generat mișcarea MAGA și au contribuit la regenerarea Partidului Republican din Statele Unite.
Revoltă totală în MApN. Militarii români au transmis SUA că vor refuza să lupte în Groenlanda # ActiveNews.ro
Militarii români au transmis Ambasadei SUA la București, prin Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), că sub nicio formă nu vor lupta în Groenlanda împotriva armatei americane.
Mii de fermieri din România și UE protestează la Strasbourg împotriva acordului Mercosur # ActiveNews.ro
Pe 20 ianuarie 2026, mii de fermieri din România și din alte state membre ale Uniunii Europene se pregătesc să participe la un protest de amploare în fața Parlamentului European de la Strasbourg pentru a-și arăta opoziția față...
Cei 15 militari germani și-au încheiat excursia în Groenlanda în mai puțin de două zile # ActiveNews.ro
Retragere după doar 44 de ore: Duminică, la prânz, echipa de recunoaștere a Forțelor Armate Germane a plecat din Groenlanda! BILD i-a observat pe cei 15 soldați, conduși de contraamiralul Stefan Pauly (61), cu puțin timp înainte...
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că cei 37 de ani de conducere ai ayatollahului Ali Khamenei ar trebui să se încheie și că Iranul are nevoie de o nouă conducere.
Ion Cristoiu: Conflictul Europa - America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie # ActiveNews.ro
Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie, consideră ziaristul Ion Cristoiu, în cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul. Analistul este sigur că America va pune mâna pe...
Oana Țoiu merge la Davos în locul lui Nicușor Dan. Cristoiu: ”Cum să ne reprezinte ea? Ne îngroapă în poze și atât!” # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că nu va participa la ediția de anul acesta a Forumul Economic Mondial de la Davos. În lipsa acestuia, Ministerul Afacerilor Externe anunță că România va fi reprezentată de Oana...
O nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene din cauza acordurilor UE-Mercosur și două propuneri ale deputaților care solicită Curții de Justiție a UE un aviz privind compatibilitatea acestora cu tratatele UE se află în....
Trump declară ”război” comercial Europei pentru Groenlanda. Ce țări vor fi lovite de noile tarife # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că va impune o nouă rundă de tarife comerciale în creștere asupra mai multor aliați europeni, până când Statele Unite vor fi lăsate să cumpere Groenlanda.
S-AU TREZIT OAMENII! Ce fac ”stăpânii lumii” când oamenii devin conștienți. Aflați AICI: 1 MINUT DE ADEVĂR - VIDEO # ActiveNews.ro
„Controlul supraviețuiește cel mai bine când atenția este dispersată.”, scrie Ionel Trandafir care ne oferă rețeta elitelor când oamenii devin conștienți, prezentată într-un singur minut - VIDEO:
Marius Lazurca: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul ”Nu umblu teleleu prin lume...”. Vocea Internetului: ”Măh, ce-i cu țara asta, noi ai cui suntem și încotro mergem?” # ActiveNews.ro
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a explicat duminică, în exclusivitate la televiziunea coruptului infractor penal și turnător al Securității Dan Voiculescu, recte Antena 3 CNN, că Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importate și consilierii nu îmi pot construi suficientă
Fosta deținută politic Tamara (Mara) Banciu a plecat la Domnul! A fost soția deținutului politic Ilie Banciu, prietenă apropiată a luptătorilor anticomuniști Teofil Mija și Ionel Golea, și a lui Traian Golea, cel mai activ luptător anticomunist din exil # ActiveNews.ro
Refugiată din Basarabia furată de sovietici, urcă timp de un an Golgota închisorilor comuniste pentru „omisiune de denunț la crimă de înaltă trădare". Își crește singură fetițele, căci soțul, Ilie, îndură timp de 11 ani chinurile din închisorile bolșevice de la Gherla și Aiud.
Fost deputat, întrebare tulburătoare: Nu cumva bucureștenii stau în frig pentru că gazele au mers spre Est?
Donald Trump blocat la Prut de ”vladimirista” Maia Sandu în timp ce Dan Dungaciu este distins cu onoruri de Mitropolitul Basarabiei - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Un ordin prin care se spulberă practic toate acuzele imaginare de „putinism” și „filo-rusism” aduse formațiunii unioniste AUR și membrilor săi.
ALERTĂ MEDICALĂ! Dr. Anca Nițulescu: SENATORII PSD, USR, PNL ȘI UDMR ÎȘI CONSOLIDEAZĂ PUTEREA ABSOLUTĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL! AU VOTAT UN PROIECT DE LEGE PRIN CARE INTERZIC PRACTICAREA PROFESIEI DE CĂTRE MEDICII CU OPINII MEDICALE INCOMODE # ActiveNews.ro
Este clar ca inițiatorii proiectului de lege doresc o execuție profesională rapidă a medicului în cauză, probabil fără judecata unei instanțe, înlăturând astfel ușor și rapid orice opoziție incomodă la deciziile politice.
PUSTNICA. Comandorul Ștefan Popa și întâlnirea extraordinară cu tânara Sfântă Elisabeta trecută la Domnul la 44 de ani: ”Dimineața, când a venit pustnica, m-a fixat cu privirea și mi-a spus: Ai primit Duhul Sfânt?” # ActiveNews.ro
Nu am apucat să spun nimic pentru că m-a podidit plânsul și am plâns împreună cu maica preț de câteva minute. Era plânsul bucuriei duhovnicești.”
Magda Ursache: Parlez-moi de l' histoire! Legea Vex - ”Dacă taci, te înveți cu tăcerea!” # ActiveNews.ro
Textul meu stă sub semnul lui Jean D' Ormesson, e titlul său (emisiunea Antenne 2, Paris, 1977-88) și mă obsedează, ca tot ce-i bun și frumos.
17 ani de la moartea dubioasă a poetului basarabean Grigore Vieru după ce venea de la o aniversare a lui Mihai Eminescu (14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009). Celor ce vin din urmă – SĂ TREACĂ DÂNȘII PRUTUL ! # ActiveNews.ro
Pe 18 ianuarie se împlinesc 17 ani de la moartea într-un accident rutier suspect a poetului Grigore Vieru, un mare patriot român și idealist unionist din Republica Moldova. Autor de poezii în care portretiza în cuvinte simple dar puternice Mama
Călin Georgescu este ținut în arest la domiciliu și hărțuit de Sistem de peste un an FĂRĂ NICI O PROBĂ. Donald Trump și JD Vance au condamnat instrumentarea Justiției ca ARMĂ SECURISTICĂ # ActiveNews.ro
"Sistemul acesta putred, un monstru cu capete infinite, ne ține captivi de peste un an. Un sistem care nu mai convinge, doar constrânge. Care nu mai guvernează, doar pedepsește.
A curs ceva-ceva apă pe Dunăre de atunci, însă noi avem un președinte serios, responsabil, care a înțeles perfect motivele legitime pentru care alegerile s-au anulat chiar în timp ce se desfășurau, când Curtea Constituțională a zis că a avut ea niște informații-beton de la CSAT cum că „un actor statal...” a făcut niște mișmașuri. Așa că Nicușor,
În dimineațazilei de 18 ianuarie 2016 aflam că minunata Silvia Kerim nu mai este. Vesteavenea cu brutalitatea tăcută a disparițiilor definitive, acelea care nu cerexplicații, dar lasă în urmă un gol imens.
ÎNCEPE DIN NOU - The Times: Banca Angliei trebuie să se pregătească de o criză financiară provocată de Extratereștri # ActiveNews.ro
Un fost analist al bănciicentrale britanice l-a avertizat pe guvernatorul Andrew Bailey să ia măsuriurgente pentru a preveni colapsul în cazul în care se va confirma căextratereștri există.
18 ianuarie: Începutul Revoluției de la 1821, conduse de Tudor Vladimirescu. VIDEO: Filmul artistic istoric TUDOR # ActiveNews.ro
Pe 18 ianuarie, Tudor Vladimirescu a decis să pornească revolta împotriva fanarioților. Programul lui cuprindea reforme serioase, înlăturarea regimului fanariot și sporirea autonomiei Țării Românești față de Imperiul Otoman, inclusiv prin formarea unei Armate naționale
18 ianuarie: Nașterea lui Ioan Slavici, clasicul literaturii române și ziaristul militant pentru cauza românească în Transilvania, închis de unguri pentru „propagandă românească” # ActiveNews.ro
În 1887, Ioan Slavici a fost ales secretar al Partidului Național Român din Transilvania. Din cauza unor articole care revendicau drepturile românilor, a fost închis, în 1888, timp de un an, de autoritățile maghiare.
ÎPS Teodosie a slujit la miezul nopții Sfânta Liturghie în Biserica Sfântului Mormânt în prezența a sute de pelerini români. ”Patriarhia Ierusalimului este mama tuturor Bisericilor” – Arhiepiscopul Tomisului primit cu fast de Patriarhul Teofil - VIDEO # ActiveNews.ro
Duminică, 18 ianuarie, de la ora 00.30, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, aflat într-un pelerinaj în Țara Sfântă, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, cu participarea a sute de pelerini români. Slujba a fost transmisă în direct. Imagini impresionante mai jos.
Sfântul Ierarh Atanasie, originar din Alexandria Egiptului, a trăit în secolul al IV-lea. A fost martor al succedării pe tronul imperial a câtorva împărați romani, de la Constantin cel Mare (306-337) până la Valens (364-378). Educat în spirit creștin a urmat cele mai renumite școli ale vremii.
Recunoștința – începutul bun al îndumnezeirii. Gând de duminică – Pilda celor zece leproși # ActiveNews.ro
Hristos și-a început propovăduirea cu ceea ce ar putea fi numit legământ între cele două Testamente - bine cunoscutele cuvinte ale Sf. Ioan Botezătorul: ”Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor”. E împărăția care știm că nu este, nici pe departe ”mâncare și băutură” ci ”dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt”.
CERUL ROMÂNESC, plin de Nemuritori. ÎNCĂ UN NEMURITOR A PLECAT LA CER: Vasile Jacques Iamandi, Deținut Politic și Legionar de Legendă: ”Niciodată nu mi-a fost frică de moarte!” # ActiveNews.ro
Slujba înmormântării va avea loc luni dimineața ora 11 la biserica „Sfântul Silvestru”, urmând ca să fie îngropat în cimitirul Sfânta Vineri, București. Momentan este depus la biserica „Sf. Silvestru” din București, iar slujba de Priveghi, a Stâlpilor, s-a oficiat azi, la ora 18.00.
PUSTNICA GIUMALĂULUI în Calendarul ActiveNews. Comandor Ștefan Popa, ucenic al Sfintei: ”Animalele ei de companie erau doi lupi”. Moaștele Sfintei, deshumate și mutate în Biserica Mănăstirii Pasărea # ActiveNews.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anunțat anul trecut canonizarea a 16 femei cu viață sfântă: monahii, soții, mame (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare).
SALVAT DE SPP! După Iași, Bolojan huiduit masiv și la Botoșani. Ilie-Sărăcie a fost scos de SPP-iști prin spatele Primăriei pentru a scăpa de protestatari iar apoi a plecat la Barajul Costești – VIDEO. BTI: Să-i vedem în stradă la Hora Unirii! # ActiveNews.ro
Și ca să ne convingă că nu sunt vorbe goale, aștept ca peste o săptămînă, Mica Unire să fie celebrată de toată conducerea statului în stradă, alături de mii de români fericiți. Să vedem Hora Unirii cu Nicușor, Bolojan, Grindeanu, Ciucu, Abrudean, Țoiu, Miruță, Predoiu, Kelemen Hunor și restul, ca să se reconcilieze națiunea
In Memoriam Răzvan Ionescu (1955-2026) - un apologet al artei creștine. Condoleanțele Patriarhiei Române și o emisiunea extraordinară din 1990: Ne vom întoarce într-o zi - Radu Gyr și Fenomenul anticomunist Piața Universității - AUDIO/VIDEO # ActiveNews.ro
Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârșit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar și un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credință atât prin viața sa creștină de o înaltă rigoare spirituală, cât și prin cuvintele sale de o rară eleganță, profunzime și noblețe.
NICUȘOR DAN NU MERGE LA DAVOS! Vin 65 de șefi de stat și de guvern, începînd cu Trump. Nu și din România! # ActiveNews.ro
Ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF), programată între 19 și 23 ianuarie, se anunță a fi una istorică, marcată de o prezență politică record sub tema ”Un spirit al dialogului”. Reuniunea atrage un număr record de lideri politici: 65 de șefi de stat și de guvern (din 400 de lideri politici în total), plus sute de miniștri și oficiali.
Cică la capitolul „anularea alegerilor prezidențiale” în Raport s-a spus, în clar, că a fost o IMIXTIUNE A UNOR ACTORI STATALI ȘI NON-STATALI, FAVORIZÂND UN CANDIDAT. Potrivit Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, concluziile Comisiilor reunite vor fi trecute într-un Raport special, care va intra în plenul reunit al Parlamentului.
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 17 ianuarie pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, considerat de tradiția monastică drept cel mai popular ascet și începătorul vieții călugărești.
Ziua Generalului Radu Theodoru, un Mareșal al Românismului veșnic învăluit în faldurile Tricolorului: BĂTĂLIA PENTRU SUVERANITATEA ROMÂNIEI SE DUCE AZI. PUNEȚI PICIORUL ÎN PRAG, MĂI, ROMÂNI, MĂI! # ActiveNews.ro
„Vă urez și vă rog să nu aruncați blestemul pe istoria românilor pierzând România Mare de care noi răspundem. Eu mai puțin, pentru că mi-am făcut datoria pe front. Voi, voi puneți piciorul în prag, măi români, măi ! Nu mai dormiți în papuci ! Și cu asta, gata !”
De la Bruxelles la Berlin, guvernele acordăprioritate pregătirii militare și sporirii efectivelor militare în detrimentuldiplomației, remodelând viitorul continentului în jurul pregătirii pentru război,mai degrabă decât în jurul căutării păcii.
Analiștii avertizează: Cel mai mare colaps al forței de muncă din istorie cauzat de Inteligența Artificială – Situația din România și cele mai amenințate locuri de muncă. Roboți umanoizi la evenimentul CES 2026 - VIDEO # ActiveNews.ro
Alegerea este clară: Respingeți dependența, îmbrățișați suveranitatea și luptați pentru libertatea umană – înainte ca mașinile să vă decidă viitorul
In situatia de azi, in care aproape o treime din populatia Romaniei a parasit tara, se cere imperios un studiu obiectiv despre Cauzele, si mai ales despre Consecintele, plecarilor si ale de-popularii tarii.
A plecut la Domnul Nemuritorul Vasile Jacques Iamandi, fost deținut politic, personalitate de marcă a lumii anticomuniste: NEBUNII SUNT LA PUTERE. SUNT CEI CE NE CONDUC, SE NUMESC POLITICIENI. DAR DUMNEZEU ESTE CU NOI! # ActiveNews.ro
Astăzi, 16 ianuarie 2025, la orele 19, s-a ridicat la Ceruri, mărturisitorul Vasile Jacques Iamandi, la aproape 98 de ani. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!
Actorul și teologul Răzvan Ionescu, fost colaborator ActiveNews, a trecut la cele veșnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace! # ActiveNews.ro
RĂZVAN IONESCU (n. 2 noiembrie 1955), actor, teolog, scriitor, profesor universitar, doctor în teatrologie și doctor în teologie, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor a peste 70 de studii de specialitate, a peste 300 de articole apărute în publicații din țară și străinătate și al mai multor volume de autor, a trecut la cele veșnice.
