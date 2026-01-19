Maria Forna: „Cetățenii străini vor beneficia de un screening amănunțit în urma apariției leprei la Cluj”

16:10

De cel puțin trei luni, cardurile de sănătate ale asiguraților din România nu pot fi citite de sistemul informatic. "Probleme sporadice au mai fost", precizează medicii de familie, însă de trei luni nu mai funcționează deloc. Alte funcționalități ale sistemelor informatice din sistemul național de sănătate merg intermitent, ceea ce face ca medicii de familie […]