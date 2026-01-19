Maria Forna: „Cetățenii străini vor beneficia de un screening amănunțit în urma apariției leprei la Cluj”
ViaCluj, 19 ianuarie 2026 14:50
Prefectul Clujului, Maria Forna, prezentă în emisiunea „În audiență" a vorbit despre situația recentă apărută la Cluj-Napoca, când două angajate asiatice ale unui salon de masaj au fost depistate cu lepră. Direcția de Sănătate Publică Cluj, alături de specialiștii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, au acționat prompt la acel moment, cu sprijin și de la […]
• • •
Acum o oră
14:50
Maria Forna: „Cetățenii străini vor beneficia de un screening amănunțit în urma apariției leprei la Cluj” # ViaCluj
Prefectul Clujului, Maria Forna, prezentă în emisiunea „În audiență" a vorbit despre situația recentă apărută la Cluj-Napoca, când două angajate asiatice ale unui salon de masaj au fost depistate cu lepră. Direcția de Sănătate Publică Cluj, alături de specialiștii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, au acționat prompt la acel moment, cu sprijin și de la […]
14:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că se află în contact cu un cetățean român care se afla la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul de tren din Spania. Incidentul grav a avut loc în apropiere de Adamuz, provincia Córdoba, când un tren de mare viteză care circula din Málaga spre Madrid a deraiat […]
Acum 2 ore
14:30
Echipa Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a fost aleasă să participe, la începutul lunii aprilie 2026, la cel mai important concurs de econometrie din lume, The Econometric Game, cunoscut drept Campionatul Mondial de Econometrie (The Premier World Championship in Econometrics). Doar 30 de universități din întreaga lume sunt invitate în fiecare an să participe la […]
Acum 4 ore
13:10
Fanii tenisului au la dispoziție acces gratuit în primele două zile ale Transylvania Open WTA 250, sâmbătă, 31 ianuarie, și duminică, 1 februarie. Biletele gratuite sunt oferite de Banca Transilvania. Fanii tenisului pot urmări, fără costuri, meciurile din calificări, dar și partidele din primul tur de pe tabloul principal, programate duminică în a doua parte […]
12:40
În intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00 este anunțat cod galben de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților […]
Acum 6 ore
11:00
Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul nouă a campaniei Blue Monday, prin care psihologi din toată țara oferă sute de ore de terapie gratuite persoanelor care se înscriu pe platforma www.bluemonday.ro. Campania e gândită să transforme o perioadă dificil de gestionat din an într-o oportunitate de conectare cu cei care nu știu, nu pot […]
10:40
Trei persoane au ajuns la spital după ce două autoturisme s-au lovit în dimineața de luni, 19 ianuarie, la intersecția străzii Horea cu David Prodan. Autobuzele care circulau pe strada Horea au fost blocate, iar traficul a fost puternic afectat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în această dimineață, la un accident rutier […]
Ieri
13:30
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a inaugurat o creșă construită în comuna Baciu și finanțată prin Programul Guvernamental Sfânta Ana. Ministrul Cseke Attila a declarat că acest program guvernamental este una dintre măsurile prin care Guvernul încearcă să favorizeze tinerele familii, pentru a combate scăderea natalității în România. În prezent, în România […]
10:10
Filmul românesc „De Capul Nostru”, selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin # ViaCluj
Cel mai recent lungmetraj de ficțiune al regizorului Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru / On Our Own, a fost selectat în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde va avea premiera mondială în cadrul ediției care se va desfășura în perioada 12–22 februarie 2026. Festivalul Internațional de Film de la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
MINA Cluj deschide anul cu două experiențe artistice spectaculoase ce aduc în prim-plan expresivitatea vizuală a artei moderne: „Van Gogh: The Immersive Experience" și „Kandinsky: Sinestezia formelor". Cele două noi show-uri imersive vor putea fi vizitate începând cu data de 23 ianuarie 2026, în cel mai mare centru de artă digitală din Europa. Prin proiecții […]
16 ianuarie 2026
15:30
Superliga revine în forță cu ultimele etape înainte de stabilirea participantelor în play-off și play-out. LPF a anunțat când vor juca următoarele meciuri Universitatea și CFR, dar și data în care se vor duela într-un nou episod din derby-ul Clujului, programat în 7 februarie, de la 20:00. „Studenții" vor întâlni Rapid în 31 ianuarie și […]
14:30
Magia dansului irlandez revine în România: Lord of the Dance, aniversare de 30 de ani la Cluj și București # ViaCluj
Lord of the Dance, cea mai cunoscută trupă de dans irlandez a secolului, fondată de celebrul Michael Flatley, revine în România în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu un spectacol unic, programat pe 2 aprilie 2026 la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca și pe 3 aprilie 2026, la Sala Palatului din București. Această […]
13:50
CFR Cluj a anunțat că l-a vândut pe portarul Otto Hindrich (23 de ani) la Legia Varșovia. În acest context, jucătorul a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook a celor de la CFR Cluj. Clubul a emis un comunicat miercuri seară, 14 ianuarie, prin care a anunțat despărțirea. Gruparea poloneză s-a înțeles recent cu conducerea „feroviarilor" să îi […]
12:10
Conducerea clubului CFR Cluj a făcut anunțul despre veteranul Ciprian Deac (39 de ani), după ce acesta nu a fost luat în cantonamentul din Spania din această iarnă. Cu un contract scadent la finalul acestui sezon și aproape de împlinirea vârstei de 40 de ani, Deac a jucat foarte puțin în actuala stagiune, indiferent de […]
11:40
Județul Cluj se află până marți, 20 ianuarie, sub incidența unei avertizări de fenomene meteorologice periculoase, emisă de ANM. Este vorba de influența unui val de frig accentuat, potrivit informărilor meteorologice valabile în perioada 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00. Vremea va deveni deosebit de rece, cu ger în special pe timpul […]
11:10
Clujul, transformat în patinoar din cauza poleiului – Zeci de oameni au ajuns la spital după ce au alunecat # ViaCluj
A fost Cod galben de ceață și polei în județul Cluj. Stratul de gheață format după ploaie a transformat mersul pe jos într-o cursă cu obstacole, pe care nu toți au încheiat-o cu bine. Mai multe persoane au alunecat și au ajuns la spital cu fracturi sau luxații. Au fost multe astfel de porțiuni de […]
15 ianuarie 2026
17:00
Florina Pop (PFG Finance): Companiile românești au șansa de a face bani serioși din investiții în centre de date # ViaCluj
Antreprenorii din domenii precum IT sau energia din România se află în fața unei oportunități imense: dezvoltarea centrelor de date. Aceste centre sunt necesare pentru aplicațiile care încorporează Inteligența Artificială. Potrivit unui studiu realizat de Cushman&Wakefield Echinox, pentru a crea un centru de date cu o capacitate de 1 MW, în Europa Occidentală este necesară […]
15:30
Tot mai multe „opere de artă" realizate cu AI au început să apară. Și atunci, în acest context al Zilei Naționale a Culturii, la 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, nu putem să nu ne întrebăm: ce se întâmplă cu cultura? Primele forme de cultură apar încă din Paleolitic, când oamenii […]
15:10
În spiritul responsabilității de a pune în valoare identitatea națională, tradițiile și patrimoniul culturii naționale, prin opera marelui poet Mihai Eminescu, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, sunt organizate multiple manifestări și activități educative școlare și extrașcolare. Potrivit datelor transmise Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în 171 de unități de învățământ preuniversitar clujene, […]
15:00
Consiliul Județean Cluj implementează un program amplu de prevenție, destinat microcipării, înregistrării și sterilizării câinilor cu stăpân. Patru din cele opt contracte de servicii veterinare au fost deja semnate, în urma procedurii de licitație. În urma licitației derulate și a evaluării ofertelor depuse de cabinetele sanitar-veterinare interesate, au fost încheiate patru contracte, din totalul de […]
14:50
14:30
Business de familie CLINI-LAB: Când fiica devine director – Provocările generației a doua într-un business din România # ViaCluj
Ce înseamnă să lucrezi cot la cot cu propriul tată într-o companie de 20 de milioane de euro? Într-un interviu despre afaceri de familie, leadership și succesiune, Ágnes Jakab, director comercial al CLINI-LAB, vorbește deschis despre decizia de a intra în compania fondată de tatăl său. Cum a fost pentru cineva din generația a doua […]
13:50
Un număr de 285 de elevi din Cluj-Napoca revin, din 16 februarie 2026, într-o școală modernizată. Investiția se ridică la 3,5 milioane de euro. „Începând cu data de 16 februarie, 285 de elevi de la Școala Gimnazială „Octavian Goga" din Cluj-Napoca vor reveni la cursuri în clădirea școlii, după finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare […]
13:40
Cercetarea în economie, un instrument esențial pentru mediul de business, valorificat de FSEGA # ViaCluj
Anul 2025 a adus numeroase provocări pentru România, marcat de instabilitate politică și dificultăți economice care s-au resimțit inclusiv în mediul universitar. În acest context, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai a continuat să își urmeze direcțiile strategice de dezvoltare, să respecte planurile asumate și să se adapteze la […]
12:40
Un grav accident rutier a avut loc pe DN1 E60, la kilometrul 514+200 de metri, între localitățile Păniceni și Izvoru Crișului, județul Cluj. În urma evenimentului, traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri de mers. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut între localitățile Păniceni și […]
12:20
De ce să îți organizezi nunta la Palatul Brukenthal din Avrig, parte a Historic Cafés Route # ViaCluj
Sezonul târgurilor de nunți de anul acesta va aduce în prim-plan locuri și concepte care ies din tiparele clasice. Un astfel de exemplu este Palatul Brukenthal din Avrig, un spațiu cu valoare istorică, devenit reședința oficială a Historic Cafés Route. Astăzi vorbim despre „Nunta la Palat", un concept unic găzduit de Palatul Brukenthal din Avrig, […]
14 ianuarie 2026
15:00
Winter Tour, cel mai longeviv eveniment de iarnă din România, revine în 2026 cu cea de-a 13-a ediție, sub conceptul Lucky 13. Noul sezon aduce trei weekenduri atent alese, pe pârtii reprezentative din România, unde sporturile de iarnă, muzica și distracția se întâlnesc într-o experiență completă de munte. Ediția din acest an se desfășoară în […]
14:30
Compania de Transport Public Cluj-Napoca a informat miercuri că o eroare tehnică apărută în urma unui update al sistemului de plată prin POS a afectat aproximativ 10% din mijloacele de transport aflate în circulație în data de 13 ianuarie 2026. În urma acestei defecțiuni, tariful de călătorie a fost majorat automat la 4 lei, în […]
14:10
13:40
Trei românce și o fostă câștigătoare au primit wild carduri pentru turneul de tenis de la Cluj-Napoca. Transylvania Open WTA250 va avea loc în perioada 31 ianaurie – 7 februarie 2026, în BTarena. „Karolína Pliskova, Ana Bogdan și Miriam Bulgaru revin la Transylvania Open după ce au primit wild carduri pentru tabloul principal al ediției […]
13:00
Filme premiate, povești care provoacă: Festivalul FILMIKON începe în ianuarie la Cluj-Napoca # ViaCluj
Asociația SIGNIS România anunță a treia ediție a Festivalului Internațional FILMIKON, care propune o selecție de filme premiate de-a lungul anilor de juriile ecumenice și interreligioase, în peste 30 de festivaluri de film din lume, dar și un dialog despre valorile creștine și umane pornind de la aceste producții. Începând cu anul 1974, Premiul Juriului Ecumenic este […]
11:50
Traficul din Cluj-Napoca a fost grav afectat de ninsoarea de marți, 13 ianuarie. Z
11:50
Festivalul slăninii SlanăFest revine la Cluj-Napoca în 2026, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, aducând laolaltă aproape 30 de producători și meșteșugari din Transilvania. Evenimentul se va desfășura în curtea cafenelei Bulgakov, iar în premieră, o parte din festival va fi extinsă și pe strada Inocențiu Micu Klein. Potrivit organizatorului Molnar Attila, SlanăFest 2026 […] The post SlanăFest revine la Cluj-Napoca în 2026 – cu zeci de producători din Transilvania appeared first on ViaClujTV.
11:10
România a încheiat anul 2025 cu o rată anuală a inflației de 9,7%. Un factor major în accelerarea inflației l-a reprezentat reliberalizarea tarifelor la energie, care a dus la o creștere a facturilor cu aproximativ 60%. La aceasta s-a adăugat majorarea TVA, care a influențat semnificativ prețurile serviciilor și ale mărfurilor nealimentare. Prin comparație, în […] The post Inflația anuală a crescut la 9,7% – Vezi topul produselor cu cele mai mari creșteri appeared first on ViaClujTV.
13 ianuarie 2026
16:10
Cardurile de sănătate – inutile de 3 luni, medicina de familie dată peste cap de disfuncționalitățile sistemului # ViaCluj
De cel puțin trei luni, cardurile de sănătate ale asiguraților din România nu pot fi citite de sistemul informatic. ”Probleme sporadice au mai fost”, precizează medicii de familie, însă de trei luni nu mai funcționează deloc. Alte funcționalități ale sistemelor informatice din sistemul național de sănătate merg intermitent, ceea ce face ca medicii de familie […] The post Cardurile de sănătate – inutile de 3 luni, medicina de familie dată peste cap de disfuncționalitățile sistemului appeared first on ViaClujTV.
16:00
Emil Boc anunță noi intervenții ale echipajelor de deszăpezire – Unde poți face sesizări și solicitări # ViaCluj
Primarul Emil Boc a anunțat marți, 13 ianuarie, intervenții imediate pe străzile din Cluj-Napoca, pentru a îndepărta zăpada și a combate poleiul. Edilul Clujului a transmis într-un video live că firmele de salubritate au fost trimise pe străzile din municipiu, unde au început deszăpezirea și sunt strict monitorizate. Telefoane dispecerate operatori: – Telefon dispecerat deszăpezire […] The post Emil Boc anunță noi intervenții ale echipajelor de deszăpezire – Unde poți face sesizări și solicitări appeared first on ViaClujTV.
15:40
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut în apropierea localității Petreștii de Jos, marți, 13 ianuarie. Echipajele operative au găsit la fața locului un autoturism avariat. Un bărbat de aproximativ 80 de ani nu a reușit să iasă singur afară și a fost extras în siguranță de către pompieri. Acesta […] The post Accident lângă Petreștii de Jos – Trei persoane au ajuns la spital appeared first on ViaClujTV.
14:30
45% dintre adolescenți au dificultăți în gestionarea sănătoasă a timpului petrecut online și în utilizarea rețelelor de socializare. Astfel, aceștia sunt expuși riscurilor asociate dependenței de tehnologie, arată studiul “Reziliența digitală a adolescenților”, realizat de Mind Education. Printre cele mai frecvente situații de care se pot lovi adolescenții în incursiunile lor online se regăsesc cyberbullying-ul, […] The post Adolescenți mai siguri online – Ce înseamnă, de fapt, reziliența digitală appeared first on ViaClujTV.
13:50
Mercato de iarnă a adus câteva mutări interesante în fotbalul românesc. Pe lângă FCSB, CFR Cluj, Rapid și Dinamo, nici „U” Cluj nu se lasă mai prejos și vine tare din spate. „U” a dat o lovitură importantă în mercato de iarnă. După ce l-au adus pe Andrei Coubiș de la AC Milan, „Șepcile roșii” […] The post „U” Cluj a mai transferat un jucător, de data aceasta din SuperLigă appeared first on ViaClujTV.
11:50
Primăria municipiului Cluj-Napoca continuă și în 2026 sprijinul financiar de 600 de lei/lună pentru familiile care au copii cu dizabilități. „De acest ajutor vor beneficia peste 1.000 de copii și familii din orașul nostru, pentru a acoperi o parte din cheltuielile necesare. Este modul nostru de a spune, prin fapte, că știm, ne pasă și […] The post Sprijin de 600 de lei/lună pentru copiii cu dizabilități la Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:40
Unul dintre cele mai importante edificii istorice din Transilvania, Palatul Brukenthal din Avrig, găzduiește un adevărat regal gastronomic. Este vorba de Revelionul Bucătarilor, care reunește maeștri din toate colțurile țării. Aceștia vor pune în valoare tradițiile culinare din România. Evenimentul este organizat de Historic Cafes Route (HCR), organizație aflată sub Înaltul Patronaj al Consiliului Europei, și […] The post Regal gastronomic la Palatul Brukenthal din Avrig appeared first on ViaClujTV.
11:10
Viceprimarul Dan Tarcea atrage atenția în legătură cu riscurile la care sunt expuse persoanele vulnerabile în această perioadă în care temperaturile au scăzut până la -10 grade. „Dacă vedeți pe stradă persoane fără adăpost – oameni dezorientați, slăbiți sau expuși frigului – nu treceți mai departe. Un simplu apel poate face diferența – 0264.955 / […] The post Ger la Cluj – Unde poți suna dacă vezi pe stradă persoane fără adăpost appeared first on ViaClujTV.
11:10
În contextul temperaturilor extrem de scăzute anunțate pentru perioada următoare, autoritățile și organizațiile de protecție atrag atenția asupra importanței protejării animalelor, fie că vorbim despre cele din gospodării sau despre animalele fără stăpân. Gerul puternic poate avea consecințe grave, iar gesturile simple pot face diferența dintre viață și moarte. Măsuri recomandate pentru protecția animalelor pe […] The post Ger extrem în România: măsuri esențiale pentru protejarea animalelor appeared first on ViaClujTV.
12 ianuarie 2026
20:10
De la jurnalist la influencer: află de la Irina Maxim cum înțeleg unii români libertatea de exprimare # ViaCluj
Mulți o cunosc în calitatea sa de jurnalist, la Dej. Alții au descoperit-o online, pe platformele de socializare unde Irina Maxim Buta spune ce gândește. Comentează cele mai ”fierbinți” subiecte din actualitatea românească și internațională. Părerile ei exprimate într-o ardelenească neaoșă (cei din sud sau din Moldova să își cumpere dicționare, dacă nu înțeleg vreun […] The post De la jurnalist la influencer: află de la Irina Maxim cum înțeleg unii români libertatea de exprimare appeared first on ViaClujTV.
19:10
Veșnica întrebare ”Cine a fost primul în Ardeal” stârnește în continuare pasiuni, devine subiect de glume, însă poate provoca și dialog deschis, relaxat, între intelectualii români și maghiari. De la această premisă a plecat echipa Mathias Corvinus Collegium, care a propus reprezentanților elitelor maghiare și române să se uite în oglinda trecutului comun. Astfel, s-a […] The post Cine a fost primul în Ardeal? Încercăm să aflăm răspunsul cu istoricul Marius Turda appeared first on ViaClujTV.
16:00
În prima parte a săptămânii se semnalează în continuare ger și valori termice negative atât ziua, cât și pe timpul nopților, potrivit prognozei de specialitate publicată luni, 12 ianuarie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 12 – 25 ianuarie. Totuși, de la jumătatea acestei săptămâni, vremea va intra într-un proces de încălzire la […] The post De la ger la valori pozitive: evoluția vremii până pe 25 ianuarie appeared first on ViaClujTV.
14:30
Vitaminele luate în exces dăunează organismului – Află care sunt riscurile suplimentelor alimentare # ViaCluj
Piața suplimentelor alimentare este în plină expansiune: capsule, pulberi, jeleuri și tablete promit vitalitate, imunitate și sănătate îndelungată. Totuși, convingerea că „natural înseamnă sigur” este una dintre cele mai riscante concepții actuale. De la vitamina C și D la calciu, magneziu sau acizii grași omega-3, experții atrag atenția că suplimentele alimentare pot deveni dăunătoare dacă […] The post Vitaminele luate în exces dăunează organismului – Află care sunt riscurile suplimentelor alimentare appeared first on ViaClujTV.
13:20
Clujenii au fost alertați luni, 12 ianuarie, după ce un urs a fost semnalat între localitățile Țaga și Fizeșu Gherlii. Din dispeceratul integrat al ISU Cluj a fost emis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert. În zonă se va deplasa preventiv un echipaj SMURD, însoțit de jandarmi, pentru a interveni în cazul în care […] The post Alertă de urs într-o localitate din Cluj – A fost emisă avertizare RO-ALERT appeared first on ViaClujTV.
12:40
Cea de-a 83-a ediţie a Premiilor Globurile de Aur s-a desfăşurat duminică seară, la Beverly Hilton, şi a adus în prim-plan producţii cinematografice şi de televiziune cu impact puternic. Filmele „One Battle After Another” şi „Hamnet” au câştigat premiile principale, în timp ce serialele „The Pitt”, „The Studio” şi miniseria „Adolescence” au dominat categoriile TV. […] The post Globurile de Aur 2026 – Vezi lista completă a câștigătorilor appeared first on ViaClujTV.
12:20
Utilizarea Inteligenței Artificiale Generative revoluționează cercetarea științifică chiar sub ochii noștri. Practic, cercetătorii au acum la dispoziție instrumente care accelerează acest proces și care leagă diferite baze de date într-o manieră surprinzătoare și, totodată, utilă. Mai mult, acest instrument asigură legătura dintre teoria științifică și aplicabilitatea practică. De exemplu, cercetătorii care au folosit baze de […] The post Vicepreședinte Google: Inteligența Artificială schimbă lumea chiar sub ochii noștri appeared first on ViaClujTV.
