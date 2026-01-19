„Știrile adevărate ale revoluției naționale”. Discursuri ale lui Trump și ale fiului șahului au început să ruleze brusc la televiziunea din Iran
HotNews.ro, 19 ianuarie 2026 16:50
Iranul ar putea ridica interdicția privind accesul la internet în câteva zile, a declarat luni un membru al parlamentului de la Teheran, după ce autoritățile au întrerupt comunicațiile și au folosit forța pentru a reprima…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
17:00
VIDEO Ministrul Energiei, după Comandamentul de Iarnă: „Avem și gaze, avem și energie, funcționăm la maxim” / Cum estimează evoluția prețurilor la gaze # HotNews.ro
Comandamentul Energetic de Iarnă a făcut o trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă Sistemul Energetic Național (SEN), a spus ministrul de resort, Bogdan Ivan, în cadrul unor declarații de presă făcute…
Acum 30 minute
16:50
„Știrile adevărate ale revoluției naționale”. Discursuri ale lui Trump și ale fiului șahului au început să ruleze brusc la televiziunea din Iran # HotNews.ro
Iranul ar putea ridica interdicția privind accesul la internet în câteva zile, a declarat luni un membru al parlamentului de la Teheran, după ce autoritățile au întrerupt comunicațiile și au folosit forța pentru a reprima…
Acum o oră
16:30
Încă o voce din PSD atacă PNL și USR: „Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției” # HotNews.ro
Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi susține că în momentul în care România a votat acordul UE-Mercosur PNL și USR au încălcat protocolul de guvernare a coaliției, prin faptul că au ignorat „obiecțiile PSD”.…
16:30
Doi români au fost implicați în accidentul feroviar din Spania. Precizările MAE privind starea lor # HotNews.ro
Doi cetățeni români au fost implicați în accidentul feroviar petrecut duminică în Spania, când două trenuri au intrat în coliziune, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, cei doi au suferit răni ușoare…
16:20
Trei zile de doliu în Spania după tragedia din sudul țării. Mesajul premierului Pedro Sanchez # HotNews.ro
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat trei zile de doliu național, luni, după accidentul feroviar care s-a soldat cu moartea a 39 de persoane, potrivit AFP. „Este o zi de durere imensă. Fiecare tragedie impune…
16:10
INTERVIU Mircea Miclea, atac dur la adresa Guvernului: A dat o lovitură majoră învățământului preuniversitar / Trei măsuri care crede că sunt urgente în educație # HotNews.ro
„E atât de straniu, știți? Actuala coaliție a reușit totuși să câștige alegerile mobilizând electoratul mai educat. Și, după aceea, exact acești oameni dau lovitura cea mai urâtă educației de după 1990”, spune profesorul universitar…
Acum 2 ore
15:50
Companii aeriene din Rusia readuc în flotele lor avioane pe care le-au scos din uz din cauza vechimii # HotNews.ro
Companiile aeriene rusești readuc în serviciu avioane vechi, atât de fabricație internă, cât și străină, care au fost scoase din uz înainte de declanșarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, relatează Izvestia, citând surse și…
15:30
Datorită progreselor semnificative realizate cu unele dintre cele mai performante supercomputere din lume, oamenii de știință de la Centrul de Cercetare Jülich din Germania își propun un obiectiv ambițios: o simulare la scara întregului creier…
15:20
Temperaturile continuă să fie oscilante, astfel că după o ușoară încălzire a vremii urmează o nouă scădere a temperaturilor, conform meteorologilor, care au emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie a publicat…
15:20
Legea pentru prosumatori se schimbă radical: sunt câteva avantaje noi, dar apar și obligații suplimentare # HotNews.ro
Legislația care vizează activitatea prosumatorilor din România se va schimba radical, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Energiei. Prosumatorii primesc noi beneficii, dar, pe de altă parte, vor avea și noi…
15:10
BNR menține dobânda-cheie la 6.50%. Alternativele proaste pe care Isărescu le are la dispoziție # HotNews.ro
Deși România are cea mai ridicată inflație din UE, BNR a decis să mențină luni dobânda-cheie la 6.50% pe an. Economiștii sunt unanimi în a aprecia că mai devreme de luna mai nu vom vedea…
Acum 4 ore
15:00
VIDEO Bruce Springsteen, critici dure la adresa lui Trump și ICE: „Plecați naibii din Minneapolis” # HotNews.ro
Artistul, un adversar al lui Donald Trump, a criticat ICE pentru „tacticile Gestapo” și i-a dedicat un cântec lui Renee Nicole Good, femeia împuşcată mortal de poliţia americană de imigrare pe 7 ianuarie. Bruce Springsteen…
14:40
„7.000 de pași pe zi nu sunt sport și nu sunt suficienți pentru coloană.” Ce mișcare recomandă dr. Adrian Bodiu, neurochirurg MedLife, și când ajută infiltrațiile sau intervențiile minim invazive # HotNews.ro
„Nouă din zece pacienți care intră în cabinet vin cu dureri de coloană lombară“, spune dr. Adrian Bodiu, neurochirurg în cadrul Spitalului MedLife Lotus Ploiești. Mulți ajung după săptămâni sau luni în care au alternat…
14:10
Un grup de agenți ai Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) a Statelor Unite s-a așezat să ia prânzul la un restaurant mexican de familie din statul Minnesota, pentru ca apoi să se întoarcă câteva…
14:10
Sancțiuni majore pe piața service-urilor auto: 25 de service-uri auto și doi asigurători, amendați pentru fixarea tarifelor de manoperă și la piesele de schimb # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a anunțat luni că a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi de peste 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro) pentru că înțelegeri…
13:50
Germania și Franța, avertisment dur pentru SUA după anunțul privind noile taxe vamale: „Nu ne vom lăsa șantajați” # HotNews.ro
Miniștrii de finanțe ai Germaniei și Franței au declarat luni că puterile europene nu se vor lăsa șantajate și că va exista un răspuns clar și unitar la amenințările SUA privind majorarea taxelor vamale pentru…
13:50
Ce am învățat de la fetele din Iran pe care le-am găzduit la mine acasă. Plus mărturia unui iranian: „Acolo nu ai voie să exiști dacă nu ești cum decide statul că trebuie să fii. Altfel, ești arestat sau chiar ucis” # HotNews.ro
De câțiva ani, știrile despre Iran au o însemnătate aparte pentru mine. După orice reportaj despre revolte reprimate și oameni bătuți sau uciși mă întreb dacă „fetele mele” – Sara, Neda, Leila, pe care le-am…
13:40
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei # HotNews.ro
Un tânăr român, aflat în trenul care a deraiat în Spania, era în mijlocul unui apel video cu familia sa în momentul impactului. Timp de câteva ore, rudele nu au știut nimic de el, scrie…
13:30
Dezvăluiri din spatele negocierilor cu Comisia Europeană pe una dintre măsurile cu care Guvernul crede că va reduce evaziunea fiscală: „Ar fi mai degrabă o surpriză să accepte” # HotNews.ro
România se află în plin proces de negociere cu Comisia Europeană pentru introducerea mecanismului de taxare inversă a TVA la legume, fructe, îmbrăcăminte și încălțăminte, acestea fiind sectoare considerate cu risc ridicat de fraudă. Însă…
13:20
Germania și Franța avertizează SUA că inclusiv „opțiunea nucleară” e pe masă dacă nu renunță la noile taxe vamale anunțate în weekend: „Nu ne vom lăsa șantajați” # HotNews.ro
Miniștrii de finanțe ai Germaniei și Franței au declarat luni că puterile europene nu se vor lăsa șantajate și că va exista un răspuns clar și unitar la amenințările SUA privind majorarea taxelor vamale pentru…
13:10
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european # HotNews.ro
Amenințările lui Donald Trump asupra Groenlandei „trebuie să fie luate în serios”, precum și cele legate de impunerea unor taxe vamale suplimentare Danemarcei şi aliaţilor ei, spune pemierul spaniol Pedro Sanchez. O invazie americană a…
Acum 6 ore
12:50
Separați de aproape 26 de ani, Al Bano și Romina Power își aruncă încă replici prin presă: „Mai bine tac, a câștigat mulți bani datorită mie”. Scânteile au plecat de la un cântec # HotNews.ro
Divorțați în 2012, după 42 de ani, cel mai cunoscut cuplu din istoria muzicii italiene în întreaga lume, se contrează în interviuri în presa din Peninsulă. S-au căsătorit în 1970, au înregistrat 22 de albume…
12:50
Kremlinul crede că Trump va intra în istorie dacă SUA vor anexa Groenlanda. Peskov spune că în ultima perioadă au apărut multe „informații tulburătoare” # HotNews.ro
Kremlinul nu va comenta presupusele intenții ale Rusiei asupra Groenlandei, a mai declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, citat de Reuters. Kremlinul a declarat luni că este greu să nu fii de acord…
12:50
Gabriel Liiceanu, mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan în scandalul de plagiat al ministrului Justiției # HotNews.ro
Dacă plagiatul este o formă de furt, atunci plagiatorul rămâne hoț pentru totdeauna. Iar un hoț este incompatibil în principiu cu funcția de ministru și, când e vorba de un ministru al justiției, contradicția este,…
12:40
FOTO Imagini dramatice de la accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți, în Spania / „S-a simțit ca un cutremur” # HotNews.ro
O tragedie feroviară fără precedent a zguduit Spania în cursul zilei de duminică, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal în apropiere de Cordoba. Imaginile surprinse la locul dezastrului de la Adamuz arată amploarea coliziunii…
12:30
De la vârful PSD, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda îl atacă din nou pe la Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge” # HotNews.ro
Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, numărul doi din PSD, au lansat mai multe atacuri la adresa premierului Bolojan. În timp ce Vasilescu amintește că social-democrații sunt consultați cu privire la ieșirea de la guvernare,…
12:30
„Un pas șocant”. Trump a ordonat armatei să fie gata pentru desfășurare în Minnesota. Două batalioane, gata să intervină, pe fondul manifestațiilor anti-ICE # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că „Departamentul de Război este întotdeauna pregătit să execute ordinele comandantului suprem, dacă este solicitat”, scrie Politico. Pentagonul a ordonat unui număr de aproximativ 1.500 de…
12:20
Jaf armat în New York: Trei bărbați au furat cartonașe Pokemon în valoare de 110.000 de euro # HotNews.ro
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere în timpul jafului de joi arată cum bărbații intră în magazinul din New York. Unul dintre ei îndreaptă o armă spre clienți, în timp ce alți doi se îndreată…
12:00
Nu avea poză cu el la profil. Ci o imagine cu un lac liniștit și niște copaci în fundal – plăcută și neutră. În schimb, și‑a folosit numele real. Mă rog, prenumele, unul foarte des…
12:00
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a primit o invitație de a se alătura „Consiliului pentru Pace” pe care vrea să îl formeze pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului,…
12:00
Avertizare meteo pentru București. Val de coduri în Capitală. Atenție la orele următoare # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis trei coduri galbene pentru următoarele trei zile. În intervalul 19 ianuarie ora 10 – 19 ianuarie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare…
11:40
Platforma inedită de streaming, lansată în România. Are conținut atât pentru adulţi, cât şi pentru publicul tânăr # HotNews.ro
Platforma promite că va adăuga lunar noi producții, care vor structurare în colecții ușpr de identificat.
11:30
VIDEO Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului # HotNews.ro
În noile imagini cu jaful de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, se pot vedea cum doi dintre hoţi pătrund în galeria Apollon, unde se aflau bijuteriile. Scenele filmate de camerele de supraveghere…
11:20
Un număr record de români și-au făcut pensie facultativă anul trecut. Care a fost câștigul investițional și ce plăți s-au făcut # HotNews.ro
Numărul total de români care contribuiau la o pensie privată facultativă (Pilonul III de pensii) a ajuns la un milion de participanți, după ce un număr record de 183.000 de români au început să economisească…
11:20
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile…
11:10
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua # HotNews.ro
Până joi, 22 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, chiar geroasă ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei publicată luni de ANM. „Urmează încă o…
11:10
Liderii partidelor de la guvernare se vor reuni luni la Palatul Victoria pentru a discuta despre bugetul pe anul 2026 și despre asumarea răspunderii pentru pachetul de reforme în administrația publică. De la ora 13:00,…
Acum 8 ore
10:30
Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii și a schimbărilor legislative, sustenabilitatea a continuat să atragă investiții în 2025, în special în domeniul tehnologiei, și rămâne o prioritate în 2026 pentru companii la nivel global # HotNews.ro
În ciuda incertitudinii și a schimbărilor legislative dinamice, sustenabilitatea a continuat să atragă investiții în 2025, în special în domeniul tehnologiei, și rămâne o prioritate pentru 45% dintre liderii de companii la nivel global în…
10:00
STUDIU: O persoană din cinci va face o boală malignă. Ce s-a dovedit că poate să provoace cancer, cu certitudine # HotNews.ro
Aproximativ una din cinci persoane dezvoltă cancer pe parcursul vieții, iar boala ucide unul din nouă bărbați și una din douăsprezece femei, la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Cercetătorii au identificat, de-a…
10:00
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare # HotNews.ro
Trump a invocat refuzul acordării Premiului Nobel pentru Pace pentru a-și justifica cererea de a anexa Groenlanda, teritoriul autonom danez, într-o scrisoare trimisă liderilor europeni, potrivit jurnalistului american de la PBS News Nick Schifrin. În…
09:40
Spaima antreprenorilor în 2026. Indicatorul care îți poate aduce oricând ANAF-ul pe cap # HotNews.ro
Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, lucru care va afecta companiile și antreprenorii…
09:30
Ce se știe până acum despre dezastrul din Spania. Este cel mai grav accident feroviar din ultimii 13 ani # HotNews.ro
Coliziunea, cauzată de deraierea unuia dintre trenuri, a fost cea mai gravă din Spania din cel puțin 2013, potrivit The New York Times. Un tren de mare viteză a deraiat și s-a ciocnit cu un…
09:10
INTERVIU despre criza Groenlanda, provocată de Trump. O expertă în securitate vorbește despre riscuri și unde greșește România în strategia sa # HotNews.ro
Într-un interviu acordat HotNews, Iulia Joja, expertă în securitate și profesoară la universitățile Georgetown și George Washington din SUA, spune că „ar trebui să ne ajustăm așteptările cu privire la o poziție coerentă sau clară…
09:10
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor # HotNews.ro
Deraierea unui tren de mare viteză în Adamuz, Cordoba, duminică după-amiază a provocat cel puțin 39 de morți și alte zeci de răniți, mulți dintre ei în stare gravă, potrivit celui mai recent bilanț al…
Acum 12 ore
09:00
În fiecare lună, 5,5 milioane de români primesc o bucățică de hârtie fizică sau digitală care le spune cine sunt: „asistat social”, „corporatist”, „angajat la stat”, „programator”, „chelner”, „profesoară suplinitoare”, „operator introducere date”. I se…
08:30
Rusia pune degetul pe rană, după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. „Alianța transatlantică a luat sfârșit” # HotNews.ro
Oficialii ruși au salutat amenințările venite din partea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO după ce au opus rezistență privind achiziționarea Groenlandei. Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul va impune taxe…
08:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că Danemarca nu a reușit să facă nimic pentru a elimina „amenințarea rusă” din Groenlanda și a subliniat că „acum este momentul și se va face”, informează Reuters.…
08:00
Ce trebuie să știi la începutul anului 2026, dacă vrei să-ți cumperi o locuință: Creșterea prețurilor va fi mai lentă. Piața se va așeza după primul trimestru # HotNews.ro
Piața rezidențială din România arată ca un puzzle cu piese care nu se mai potrivesc la fel de ușor ca în anii trecuți. Prețurile au urcat, ritmul tranzacțiilor s-a domolit, iar cumpărătorii s-au transformat în…
07:30
De ce nu merge Nicuşor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026? Răspunsul consilierului prezidenţial pentru securitate naţională # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a explicat duminică seara de ce preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, de săptămâna aceasta, afirmând că…
07:30
Cum a apărut Blue Monday – „cea mai tristă zi din an” – și ce spune știința despre acest concept. Psihoterapeut Lidia Rusu: „Depresia nu funcționează după calendar. Simptomele tulburării afective sezoniere, însă, sunt reale” # HotNews.ro
Blue Monday nu există, însă depresia pe care oamenii o experimentează exclusiv în lunile de iarnă are o bază științifică și poartă numele de tulburare afectivă sezonieră (TAS). Psihologul și psihoterapeutul Lidia Rusu explică de…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.