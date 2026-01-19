Primul oraș din România în care transportul public ar putea deveni complet gratuit
19 ianuarie 2026
Primăria Arad a anunțat, luni, că intenționează să ofere transport public gratuit în oraș pentru toți utilizatorii traseelor tramvaielor și autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe și impozite locale. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, ‘municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local este gratuit’. ‘În […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Primăria Arad a anunțat, luni, că intenționează să ofere transport public gratuit în oraș pentru toți utilizatorii traseelor tramvaielor și autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe și impozite locale. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, ‘municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local este gratuit’. ‘În […]
18:10
Kremlinul analizează informațiile despre evenimentele din jurul Groenlandei și monitorizează îndeaproape evoluția situației, a spus Peskov. „În ultimele zile au sosit o mulțime de informații alarmante. Urmărim cu mare atenție. În ceea ce privește planurile noastre pentru Danemarca și Groenlanda, le las fără comentarii”, a spus Peskov. De asemenea, i s-a cerut să evalueze opinia […]
18:10
Comisia Europeană analizează posibilitatea interzicerii aplicațiilor bazate pe inteligență artificială care „dezbracă” persoane în mediul online, pe fondul valului de conținut abuziv generat cu ajutorul lui Grok, asistentul integrat în platforma X. Săptămâna trecută, eurodeputați au lansat un apel — relatat inițial de POLITICO — pentru interzicerea aplicațiilor și instrumentelor care permit utilizatorilor să creeze […]
Acum o oră
17:40
Utilizarea avioanelor private la Davos a crescut vertiginos în ultimii trei ani. Este timpul pentru o taxă pentru super-bogați? # Aktual24
Forumul Economic Mondial (FEM) a avut un început dificil, participanții fiind criticați pentru utilizarea tot mai mare a avioanelor private. Toate privirile se îndreaptă astăzi către Davos, unde Forumul Economic Mondial (FEM) își începe reuniunea anuală. O parte din cea mai puternică elită a lumii, inclusiv lideri guvernamentali și oameni de afaceri, s-au reunit în […]
17:40
Decizie ICCJ: Sancționarea disciplinară a procurorului Bogdan Pîrlog rămâne definitivă. El a acuzat că se urmărește prescripția în dosarul ”10 August” # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv, luni, menținerea sancțiunii disciplinare aplicate prim-procurorului Bogdan Ciprian Pârlog de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, după ce acesta a încălcat dispozițiile scrise ale procurorului ierarhic superior. Potrivit unui comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice al ÎCCJ, Completul de 5 judecători […]
Acum 2 ore
17:30
DIICOT l-a săltat pe primarul din Izvoarele (Giurgiu). Procurorii i-au percheziționat anterior biroul și locuința # Aktual24
Primarul din Izvoarele, Silviu Cazacu, a fost ridicat luni de procurorii DIICOT și dus la audieri. ”Astăzi, 19 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții și locuința unui bărbat, într-un dosar […]
17:20
”Zero zile de membru într-un partid politic”. Buzoianu anunță cine este noul director de la ”Apele Române” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, numirea noului director general al Administrației Naționale „Apele Române”, subliniind că acesta a fost selectat în urma unei proceduri publice transparente și pe criterii de competență profesională. Potrivit ministrului, funcția va fi ocupată de dr. ing. Doru Dragoș Cazan, specialist cu peste 30 de ani de experiență în […]
17:10
Reorganizare teritorială radicală în Germania. Bavaria propune să rămână doar patru state federale din 16 # Aktual24
Deutsche Welle transmite că Germania ar putea arăta complet diferit în viitorul apropiat. Premierul Bavariei, Markus Söder, liderul celui mai mare și mai bogat land german, propune o reformă radicală: reducerea numărului de state federale de la 16, câte sunt în prezent, la doar patru. Propunerea a declanșat deja dezbateri aprinse și un val de […]
16:50
Armata ucraineană plănuiește noi ofensive împotriva trupelor ruse: ”Rusia vrea să ocupe toată Ucraina” # Aktual24
În ciuda discuțiilor de încetare a focului cu SUA, armata ucraineană intenționează să lanseze o nouă ofensivă împotriva trupelor ruse. Comandantul-șef Oleksandr Sirski a anunțat acest lucru într-un interviu. El presupune că Rusia încă intenționează să anexeze întreaga Ucraina. „Prin urmare, vom desfășura operațiuni ofensive în consecință”, a declarat el pentru portalul media ucrainean lb.ua. […]
Acum 4 ore
16:30
Surse PSD: Țoiu și Miruță au fost puternic atacați în ședința de Coaliție de luni. Ironiile lui Kelemen Hunor: ”Mă ofer să plec în Groenlanda” # Aktual24
Prima ședință a coaliției de guvernare din acest an a fost marcată de tensiuni între PSD, PNL și USR. USR a fost atacată atât de PSD, cât și de lideri ai PNL și UDMR, au precizat surse din PSD pentru aktual24.ro. Coaliția a convenit, în ședința de luni, ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe […]
16:20
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că autoritățile spaniole au confirmat prezența a doi cetățeni români printre persoanele afectate în accidentul feroviar produs în regiunea Cordoba din Regatul Spaniei, aceștia suferind răni ușoare. Potrivit MAE, reprezentanții Consulatului General al României la Sevilla au vorbit telefonic cu cei doi români, care au transmis că starea lor este […]
16:10
Dan și Bolojan, întâlnire cu comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: ”România își va respecta angajamentele” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan a evidențiat, cu acest prilej, provocările de […]
16:10
Surpriză pentru Washington: Polonia se alătură statelor UE care vor să activeze ”bazooka” contra SUA # Aktual24
Mai multe ţări – între care Franţa, Germania, Spania şi Polonia, potrivit unor surse diplomatice care au vorbit cu EFE – au solicitat duminică activarea, pentru prima dată în istorie, a instrumentului anticoerciţie (supranumit ”bazooka”), care a intrat în vigoare în 2023 pentru a face faţă unei „situaţii în care o ţară terţă încearcă să […]
16:10
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că scenariul ieşirii de la guvernare a fost şi va rămâne pe masa Coaliţiei şi i-a avertizat pe cei de la PNL şi USR „să nu se mai joace cu focul”, să înceteze să mai încalce acordul politic, cum au făcut-o când au susţinut Acordul Mercosur, „ignorând obiecţiile […]
15:50
Summit extraordinar. Criză în relația cu SUA, liderii statelor UE se reunesc joi la Bruxelles # Aktual24
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite […]
15:40
Prețurile aurului și argintului au explodat luni, atingând noi maxime istorice, în timp ce investitorii caută siguranță în mijlocul tensiunilor internaționale generate de ultimele declarații ale președintelui american Donald Trump. Într-o mișcare care a surprins piețele, aurul a urcat cu 1,6%, atingând 4.666,65 dolari pe uncie, după ce anterior depășise recordul de 4.689,39 dolari. Argintul […]
15:20
În lipsa lui Grindeanu, PSD a fost acaparat de cuplul Olguța-Manda: ”Bolojan pică dacă ne retragem din guvern” # Aktual24
Primarul PSD aș Craiovei, Olguţa Vasilescu, a amenințat din nou, într-un interviu pentru Antena 3, că PSD ar putea ieși de la guvernare. Și soțul ei, Claudiu Manda, secretar general al PSD, a declarat tot la Antena că ”lăutarul” Ilie Bolojan ar putea fi dat jos din fruntea guvernului. Olguța Vasilescu a susținut că premierul […]
15:10
Armata siriană, lupte grele în nord-estul țării cu trupele kurde. Raqqa a căzut în mâinile regimului de la Damasc # Aktual24
Armata siriană, sprijinită de miliții tribale, a preluat în două zile mai multe regiuni din nordul Siriei, controlate de kurzi timp de peste un deceniu. Printre orașele căzute se numără Raqqa, fosta capitală a ISIS, unde milițiile tribale patrulează străzile și instalează puncte militare. Guvernul sirian controlează acum principalele câmpuri petroliere și baraje hidroelectrice din […]
15:00
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunțat luni, 19 ianuarie, că va dizolva camera inferioară a Parlamentului și va convoca alegeri generale anticipate pentru 8 februarie, punându-și în joc viitorul politic pentru a-și asigura un mandat mai puternic pentru agenda sa politică. Prima femeie șefă de guvern din arhipelag, lidera conservatoare se bazează pe sondaje de […]
15:00
Definitivă: Fiul şi nepotul lui Horaţiu Potra scapă de arest preventiv. Mercenarul rămâne după gratii # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, luni, 19 ianuarie 2026, ca doi dintre inculpaţii din dosarul Potra, respectiv Potra Alexandru Cosmin, fiul lui Horaţiu Potra, şi Potra Dorian, nepotul acestuia, să fie scoşi din arest preventiv şi plasaţi în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în timp ce contestaţia formulată de Horaţiu Potra […]
14:40
De peste șase luni, România trăiește una dintre cele mai ample vânători de oameni din istoria sa recentă. Emil Gânj, acuzat de o crimă de o brutalitate extremă, a dispărut fără urmă. Nici sutele de polițiști implicați, nici tehnologia modernă și nici cooperarea internațională nu au reușit, până acum, să-l aducă în fața justiției. Iar […]
Acum 6 ore
14:10
Partidul Comunist din Vietnam s-a reunit recent pentru desfășurarea congresului său național, considerat cel mai important eveniment politic al țării. În cadrul acestui congres, membrii partidului vor alege noii lideri care vor ghida Vietnamul în următorii ani și vor stabili prioritățile și direcțiile strategice, atât în domeniul economic, cât și în cel politic, pentru următorul […]
13:40
Prim-ministrul spaniol anulează călătoria la Forumul de la Davos din cauza gravului accident feroviar # Aktual24
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anulat o călătorie la Forumul Economic Mondial de la Davos din cauza unui accident feroviar major, care, conform ultimelor date, a curmat viața a 39 de persoane. La Davos, Sanchez urma să se întâlnească, printre alții, cu președintele SUA, Donald Trump, și cu liderul Argentinei, Javier Milley, precum și să […]
13:30
Kremlinul a anunțat că președintele rus, Vladimir Putin, a fost invitat de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care va supraveghea noul guvern din Gaza. Invitația ar fi fost transmisă prin canale diplomatice oficiale, iar Moscova analizează în prezent propunerea în detaliu. „Într-adevăr, președintele Putin a primit propunerea […]
13:10
Chile se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii ani. Președintele Gabriel Boric a declarat stare de catastrofă în regiunile Ñuble și Biobío, după ce incendiile de vegetație au provocat moartea a cel puțin 18 persoane. Autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește în orele următoare. Peste 50.000 de oameni au fost […]
13:10
Înfrângere AUR la Curtea de Apel. Cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a deciziei privind Comitetul pentru modificarea legilor justiţiei a fost respinsă # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, luni, cererea de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, formulată de avocata Silvia Uscov, pe motiv că aceasta nu are calitate procesuală activă. Hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare. Potrivit […]
13:10
Hackerii au preluat transmisia prin satelit a televiziunii de stat iraniene pentru a transmite mesajele prințului moștenitor exilat # Aktual24
Hackerii au întrerupt transmisiile prin satelit ale televiziunii de stat iraniene pentru a difuza imagini care îl susțineau pe prințul moștenitor exilat al țării și care îndeamnă forțele de securitate să nu „îndrepte armele spre oameni”, conform unui videoclip online prezentat luni dimineață, cea mai recentă perturbare care a urmat protestelor la nivel național din […]
12:40
Amenințările lui Trump împing Europa să ia în considerare o alianță fără SUA, unii văzând „Coaliția celor dispuși” ca bază – Politico # Aktual24
Amenințările președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda împing Europa spre o „ruptură” de America, iar cu NATO în discuție, unii oficiali văd o „coaliție a celor dispuși” ca bază pentru o nouă alianță fără SUA – și având în vedere puterea militară a Ucrainei, adăugând la aceasta, printre altele, puterea militară a Franței, […]
Acum 8 ore
12:10
ANALIZĂ: Ce este „legea insurecției” pe care Donald Trump vrea să o impună în Statele Unite și ce președinți americani au mai apelat la ea # Aktual24
Președintele Donald Trump a amenințat recent că va invoca o lege din 1807 și va desfășura trupe pentru a înăbuși protestele împotriva agenților federali trimiși la Minneapolis pentru a pune în aplicare represiunea masivă a imigrației de către administrația sa. Amenințarea vine la o zi după ce un bărbat a fost împușcat și rănit de […]
12:10
Disperare maximă: Viktor Orban îi amenință pe unguri: „Dacă nu mă votați, fiii voștri vor fi trimiși să lupte în Ucraina!” # Aktual24
În contextul alegerilor parlamentare programate în Ungaria pentru aprilie 2026, premierul Viktor Orbán a lansat o campanie de propagandă cu accente de disperare, centrată pe ideea că un eventual guvern „pro-Bruxelles” ar putea pune în pericol securitatea tinerilor maghiari. Potrivit acestui mesaj, citat de publicația Daily News Hungary, o victorie a opoziției ar deschide calea […]
11:40
Autoritățile indiene ordonă o anchetă dură după apariția unei filmări virale în care salonul unui spital din Uttar Pradesh pare invadat de șobolani – VIDEO # Aktual24
Brajesh Pathak, viceprim-ministru și ministru al sănătății din statul indian Uttar Pradesh, a ordonat o anchetă „la sânge” după ce un video viral arată șobolani deplasându-se printr-un salon al Colegiului Medical de Stat Autonom din Gonda. Incidentul a stârnit îngrijorări serioase legate de igienă și siguranța pacienților în unitatea medicală administrată de stat, scrie Times […]
11:40
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global. „Ne onorează să vedem confirmată strategia noastră de a construi echipe puternice, […]
11:10
Caz uluitor la Oradea: O minoră de 14 ani a fost arestată preventiv pentru pornografie infantilă, șantaj și viol asupra unui minor # Aktual24
Un caz extrem de grav implicând o adolescentă de doar 14 ani este investigat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Oradea, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Oradea. Minora, originară din județul Prahova, a fost reținută pe 16 ianuarie 2026 și […]
11:10
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO. Moscova anunță „prăbușirea” alianței # Aktual24
Oficialii ruși au salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO din cauza Groenlandei, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, susținând că această mișcare semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice. Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO – Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Olanda și […]
10:40
Donald Trump, mesaj către Norvegia: „Țara voastră a decis să nu-mi dea Nobelul pentru Pace, nu mai simt obligația de a mă gândi la pace” # Aktual24
Pe 19 ianuarie 2026, jurnalistul PBS Nick Schifrin a dezvăluit textul unei scrisori trimise de președintele Donald Trump prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre. Scrisoarea, obținută de la mai mulți oficiali americani, a fost ulterior distribuită de personalul Consiliului de Securitate Națională (NSC) către mai mulți ambasadori europeni din Washington – o mișcare neobișnuită care amplifică […]
10:40
Cei mai bogați 12 miliardari au mai mulți bani decât cei mai săraci 4 miliarde de oameni, relevă Raportul Oxfam: „Măsurile luate de Trump i-au avantajat pe bogați” # Aktual24
Raportul anual al Oxfam lansat pe 19 ianuarie 2026, intitulat „Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power”, dezvăluie o concentrare extremă a bogăției globale, sincronizat cu Forumul Economic Mondial de la Davos. Potrivit calculelor ONG-ului, citate de Reuters, cei mai bogați 12 miliardari din lume (conduși de Elon Musk, conform listelor […]
10:40
Socialiștii aflați la guvernare în Spania au suferit o înfrângere istorică în alegerile regionale # Aktual24
Socialiștii, loviți de scandalul în care este vizat premierul spaniol Pedro Sanchez, au suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile regionale din Extremadura, desfășurate duminică, în cadrul cărora partidul de extremă dreapta Vox a înregistrat câștiguri mari. Socialiștii, care conduc coaliția națională minoritară, au fost zdruncinați de acuzații de corupție și abuz sexual, iar votul din […]
Acum 12 ore
10:30
Pomana suveranistă: câte 1 milion de euro pentru cei care semnează o plângere penală legată de anularea alegerilor. O nouă operațiune delirantă a susținătorilor lui Călin Georgescu # Aktual24
Susținătorii extremistului Călin Georgescu vor depune pe 22 ianuarie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o plângere penală împotriva a nu mai puțin de 60 de persoane și organizații în care acuză că acestea, la comanda unor ”agenți străini”, au anulat alegerile prezidențiale de anul trecut. Cel mai probabil, vor […]
10:10
Reacție infantilă a lui Donald Trump față de Norvegia: „Țara voastră a decis să nu-mi dea Nobelul pentru Pace, nu mai simt obligația de a mă gândi la pace” # Aktual24
Pe 19 ianuarie 2026, jurnalistul PBS Nick Schifrin a dezvăluit textul unei scrisori trimise de președintele Donald Trump prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre. Scrisoarea, obținută de la mai mulți oficiali americani, a fost ulterior distribuită de personalul Consiliului de Securitate Națională (NSC) către mai mulți ambasadori europeni din Washington – o mișcare neobișnuită care amplifică […]
09:50
Cum răspunde Președinția la oferta lui Trump ca România să facă parte din „Consiliul pentru Pace”: ”Preşedintele Dan nu a reacţionat ca o minoritate totuşi de şefi de state” # Aktual24
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, a afirmat duminică seară că preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a răspuns public imediat invitaţiei transmise de preşedintele american Donald Trump privind aderarea României la „Consiliul pentru Pace” deoarece o astfel de iniţiativă reclamă o analiză serioasă şi interinstituţională, fiind vorba despre un angajament pe termen mediu şi […]
09:40
Mario Iorgulescu, declarații sfidătoare într-un nou live: „Justiția n-are ce să-mi facă!” Ulterior, s-a scuzat că ar fi vorbit astfel fiindcă oprise tratamentul # Aktual24
Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, a provocat un nou val de controverse prin apariția sa într-un live pe rețelele de socializare, transmis pe 18 ianuarie 2026 alături de Fulgy (fiul lăutarilor Ioniță și Viorica de la Clejani). În declarațiile sale, citate de Golazo, Iorgulescu junior a […]
09:10
Dezvăluire-șoc: Administrația Trump a cerut în secret informații despre infrastructura militară din Groenlanda, în vederea unei invazii asupra insulei # Aktual24
În contextul escaladării tensiunilor diplomatice dintre Statele Unite și Danemarca privind statutul Groenlandei, un nou episod controversat a ieșit la iveală. Ziarul danez Berlingske, unul dintre cele mai respectate publicații din Danemarca, a publicat duminică seara un articol bazat pe documente interne ale Forțelor Armate Daneze și ale Ministerului Apărării, obținute în formă puternic cenzurată […]
08:50
Socialistul António José Seguro, învingător în primul tur al prezidențialelor din Portugalia – în turul decisiv el îl va înfrunta pe candidatul extremei-dreapta # Aktual24
Duminică, Portugalia a votat pentru alegerea succesorului președintelui conservator Marcelo Rebelo de Sousa, al cărui mandat se încheie în martie. Cu 11 candidați în cursă – un număr record –, primul tur s-a încheiat fără ca vreunul dintre aceștia majoritate absolută, ducând la un tur 2 istoric pe 8 februarie – primul după 40 de […]
08:40
Consilierul Lazurca despre absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Mesajul este: «Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante de făcut în țară»” # Aktual24
Absența președintelui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, care începe săptămâna viitoare, a generat întrebări și speculații în spațiul public. Duminică seara, consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a oferit explicații detaliate, subliniind că decizia șefului statului reflectă o prioritizare atentă a urgențelor interne și nu o […]
08:20
Trolling suprem: Hackerii au deturnat programele televiziunilor oficiale din Iran, transmițând în direct un mesaj de revoltă al prințului Reza Pahlavi – VIDEO # Aktual24
Un eveniment rar și spectaculos s-a produs în Iran: televiziunile de stat au atacate virtual de hackeri, care au difuzat, în locul programelor obișnuite, imagini cu proteste în curs și mesaje atribuite lui Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului și figură proeminentă a opoziției. Potrivit Jerusalem Post, incidentul a avut loc duminică seară printr-o […]
08:10
„Ne vom apăra drepturile”, promite primarul din Minneapolis după ce Pentagonul a anunțat că va trimite 1.500 de soldați pentru a „pacifica” orașul # Aktual24
Orașul Minneapolis se află într-un punct critic după ce Pentagonul a pus aproximativ 1.500 de soldați activi din Alaska în stare de pregătire pentru o posibilă desfășurare în statul Minnesota, în contextul intensificării acțiunilor de aplicare a legilor imigrației de către Departamentul de Securitate Internă (DHS). Soldații, care fac parte din două batalioane de infanterie […]
07:50
Diplomație „mioritică”: În conflictul dintre SUA și UE, România este „solidară cu ambele părți”, susține consilierul prezidențial Marius Lazurca # Aktual24
Poziționarea României în contextul tensiunilor recente dintre administrația americană și liderii europeni privind Groenlanda a stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, mulți internauți apreciind atitudinea autorităților de la București drept o dovadă de duplicitate, ambiguitate și ipocrizie. Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan, interpretat de unii drept ambiguu, a fost însă clarificat de Marius Lazurca, […]
07:40
Demonstrația de forță continuă: Donald Trump va aduce la Forumul Economic Mondial de la Davos cea mai mare delegație americană din istorie # Aktual24
Atmosfera de la Forumul Economic Mondial din 2026 este departe de tema oficială a ediției, „Un spirit al dialogului”, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice, confruntări economice și rupturi diplomatice profunde. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, prezența președintelui american Donald Trump la Davos domină agenda reuniunii desfășurate între 19 și 23 ianuarie, […]
07:20
O nouă concesie făcută Rusiei: Rafinăria NIS din Serbia, controlată de oligarhii lui Putin, și-a reluat activitatea după o derogare temporară de la sancțiunile SUA # Aktual24
Rafinăria de petrol din Serbia operată de compania Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată majoritar de grupuri rusești și aflată sub sancțiuni impuse de Statele Unite, și-a reluat activitatea după aproape două luni de întrerupere, în urma obținerii unei derogări temporare de la regimul de sancțiuni al Washingtonului. Informația a fost confirmată de autoritățile sârbe și […]
07:10
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Aktual24
O gravă tragedie feroviară a avut loc duminică seara în sudul Spaniei, unde două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit, provocând moartea a cel puțin 21 de persoane și rănirea gravă a zeci de altele. Accidentul s-a produs în apropierea localității Adamuz, din provincia Córdoba, pe una dintre principalele magistrale feroviare care […]
