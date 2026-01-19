Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Cancan.ro, 19 ianuarie 2026 21:20
Emil Gânj este în continuare de negăsit după 6 luni de la crima care a îngrozit România. În ciuda eforturilor făcute de autoritățile române și internaționalul, criminalul reușește încă să se ascundă foarte bine. Astfel, […]
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist # Cancan.ro
Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul ochilor chiar la începutul anului. Medicul nutriționist a luat această decizie după ce a început să aibă probleme tot mai apăsătoare de vedere. De la o […]
Acum 2 ore
20:30
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! -Scumpo, știi, când mă bărbieresc dimineața, mă simt cu 10 ani mai tânăr. -Dar nu ai putea să te […]
20:30
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?” # Cancan.ro
Fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase a ajuns pe străzi. Charlotte, fiica adoptată de marele sportiv și de soția lui de atunci, Alexandra King, în timpul mariajului lor dintre anii 1984 și 2002, susține […]
20:00
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt # Cancan.ro
Oamenii sunt din ce în ce mai revoltați de prețurile ridicate ale facturilor și nu știu cum le vor mai face față, mai ales pe timp de iarnă. Mulți români ar fi putut să își reducă costurile […]
20:00
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut # Cancan.ro
Zodiile simt acum efectul acțiunilor lor din trecut. Karma își spune cuvântul. 2026 poate fi un an cu multe încercări sau din contră, un an care curge lin, în care tot ce și-au dorit e […]
20:00
Doliu în lumea modei! Legenda Valentino Garavani s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Această tragedie vine la doar trei luni după ce designerul Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. […]
Acum 4 ore
19:10
Te-ai întrebat și tu de ce mașina ta modernă și nouă are nevoie de mai multe reparații decât una veche și folosită pentru o perioadă mai lungă de timp? Ei bine, noi am venit cu […]
19:00
Ce a putut Mara Bănică să găsească în casă, după ce s-a întors din vacanță: ”Soțul zicea să nu mai plecăm niciodată” # Cancan.ro
Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute și iubite jurnaliste de la noi, a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a fost sinceră, așa cum și-a obișnuit publicul. Ce a găsit acasă atunci […]
19:00
Ce a făcut o badantă din Italia după ce a găsit 8.000 de euro: „Aș face-o din nou fără să mă gândesc nicio clipă” # Cancan.ro
O badantă din Italia a găsit, pe un feribot din portul Bari cu destinația Corfu, o geantă cu 8.000 de euro, documente, pașaport și un smartphone. Personaj principal în această poveste este Andonia Tufa, o […]
19:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:00
De ce timpul pare că trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația psihologilor români # Cancan.ro
Pe măsură ce îmbătrânim, percepem altfel timpul. Psihologii cred, însă, că acest fapt ține doar de noi și de felul în care ne raportăm la anumite lucruri. Cu cât lăsăm rutina să își facă tot […]
18:40
El este Dănuț, tânărul de 25 de ani mort în accidentul cumplit din Arad. În același loc și-a găsit sfârșitul și mama lui, în urmă cu 4 ani # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Arad! Dănuț, un tânăr în vârstă de doar 25 de ani, s-a stins din viață într-un mod cumplit, chiar în același loc și mod în care mama lui a murit în […]
18:10
Cât plătește Gigi Becali impozit, de fapt. Suma uriașă pe care o dă la stat: ”În fiecare lună!” # Cancan.ro
Chiar și Gigi Becali resimte impozitele mărite! Latifundiarul din Pipera, unul dintre cei mai bogați români, a vorbit despre cât plătește statului lunar și cât sunt taxele pe salariile fotbaliștilor din echipa lui. Este binecunoscut faptul că […]
18:10
Conform speciliștilor în administrarea spațiilor comune ale unui imobil de locuințe, mulți români nu știu că legislația le oferă mici „porțite” pentru a obliga asociația să plătească sau să ramburseze cheltuielile unor reparații. Fiind o […]
17:50
Test de inteligență | Găsiți toate diferențele dintre acești doi băieți. Câte ați identificat? # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență al zilei de luni. Ai la dispoziție 19 secunde să găsești toate diferențele dintre cele două imagini. Par identice, însă nu sunt. Cronometrul pornește acum! Spor la treabă! Testele […]
17:50
Deși a fost angajat legal peste 41 de ani, un pensionar din România s-a trezit cu 1.000 de lei/lună mai puțin. Cum s-a ajuns ca de la o pensie de 4.000 de lei să primească […]
17:50
Cum s-a schimat relația lui Dorobanțu cu Naomi după „Casa iubirii”. Câștigătorul sezonului 4, dezvăluiri fără perdea: “M-am simțit eliberat” # Cancan.ro
După finala sezonului 4 din „Casa iubirii”, viața lui Dorobanțu a intrat într-o etapă complet nouă. Departe de camerele de filmat și de presiunea competiției, câștigătorul reality-show-ului de la Kanal D vorbește, în exclusivitate pentru […]
Acum 6 ore
17:30
Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț # Cancan.ro
Celebra actriță va aduce pe lume al treilea copil! Vedeta care făcea senzație în cele mai urmărite telenovele din ani 2000 a făcut anunțul legat de sarcină. Toate detaliile în articol. Actrița s-a retras din […]
17:30
Apartamentul cu 3 camere care se vinde cu 1.190.000 de euro. Este în București și are 155 de metri pătrați # Cancan.ro
Un apartament cu trei camere se vinde în Floreasca cu 1. 190. 000 de euro. Locuința are candelabre din sticlă, pereți din marmură de carrara și pardoseli din piatră naturală. Apartamentul are vedere către Lacul […]
17:10
16:40
Doliu în presa din România! Monica Tripon, o jurnalistă cu o carieră de peste 30 de ani, a murit fulgerător. Anunțul a fost făcut de colegii ei de la ziarul „Făclia” din Cluj, unde și-a […]
16:40
Zodia care își schimbă radical destinul în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu: „Acest parcurs va dura 20 de ani” # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum viața i se schimbă radical. Acești nativi sunt învăluiți de oportunități și șanse de evoluție pe toate planurile. Toate detaliile […]
16:30
Raiul imobiliar din 2026 | Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.000€ # Cancan.ro
Pe una dintre cele mai cunoscute și populare platforme de vânzare – cumpărare, românii au ocazia să „pășească” în raiul imobiliar din 2016. Care este orașul din România unde un apartament cu două camere se […]
16:20
Localitatea din România unde poți cumpăra o casă cu doar 5.900 de euro. Se vinde cu tot cu electrocasnice # Cancan.ro
Prețurile de pe piața imobiliară din România au explodat în ultima vreme, iar scumpirea creditelor, rata inflației care se apropie de 10% și impozitele tot mai mari i-au făcut pe mulți români să se teamă […]
Acum 8 ore
15:40
Cum a părăsit Dorian Popa incinta CAB. Așa chiar nu l-ai văzut niciodată și noi avem dovada! Influencerul a așteptat 3 ore verdictul # Cancan.ro
În anul 2023, Doarian Popa a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. De atunci și până acum influencerul a așteptat ca judecătorii să pronunțe o sentință. După trei ore petrecute la Curtea de Apel […]
15:40
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de luni: diferența dintre anul 2016 și anul 1986. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor la treabă! – Acum 40 de […]
15:20
Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt. De unde are bandajul la nas? # Cancan.ro
Zi importantă astăzi, 19 ianuarie 2026, pentru Dorian Popa! Vloggerul a venit, luni, la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează de conducerea sub influența drogurilor. Ce a făcut […]
15:10
Ce obligații are un chiriaș în România, în 2026. Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în contract # Cancan.ro
Atât din punct de vedere al chiriașului, cât și al proprietarului, legea din România prevede anumite obligații clare și stricte pentru ambele părți. Care sunt drepturile și obligațiile părților implicate, de fapt? Trebuie să le […]
15:00
Cine l-a “turnat” pe Bisoi în fața procurorilor. Noi detalii din dosarul în care celebrul vlogger a fost condamnat # Cancan.ro
După ce lumea vloggerilor a fost zgudită de faptul că Bisoi a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a participat la curse ilegale de mașini, au apărut noi detalii din dosarul deschis […]
14:50
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că scoate la licitație mai multe obiecte de valoare, printre care se numără bijuterii și fragmente din aur și argint. Licitațiile vor avea loc în cursul săptămânii următoare […]
14:40
La nivel social există o părere potrivit căreia cei mai mulți dintre oamenii bogați sunt zgârciți și, deși poate părea o generalizare absurdă, se pare că există un sâmbure de adevăr în această gândire. Conform […]
14:30
Unii dintre pensionarii din România o duc destul de rău. Mulți dintre ei după ani întregi de muncă s-au ales cu pensii din care cu greu se pot întreține. De exemplu, un pensionar după 30 […]
14:20
În majoritatea cazurilor, jobul de casier reprezintă un punct de plecare pentru o carieră de succes în domniul retali sau un job de trazniție. Indiferent de caz, venitul real din această meserie a ajuns să […]
Acum 12 ore
13:40
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat # Cancan.ro
Zi importantă astăzi, 19 ianuarie 2026, pentru Dorian Popa! Vloggerul a venit, luni, la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează de conducerea sub influența drogurilor. Deși a primit […]
13:40
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță # Cancan.ro
În ediția de duminică, 18 ianuarie 2026, Călin Donca și Laria Uță au devenit subiect de discuție printre „Faimoșii” de la Survivor 2026. Cei doi au ajuns la cuțite, momente în care afaceristul a fost […]
13:40
Motivul pentru care Stelian Ogică a fost refuzat de 3 ori la casting-ul Survivor: „De asta nu m-au vrut” # Cancan.ro
Stelian Ogică a început anul 2026 cu planuri mari și a vorbit pentru CANCAN.RO despre ele, dar și despre cât de ambițios este atunci când vrea să obțină ceva. Până nu câștigă, nu se lasă! […]
13:30
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc noi mutări # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu tot ce nu ați văzut la TV de la meciul cu U Cluj. Dăm calificativele și vedem cine ia patru […]
13:10
Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ei: „Nu pot să mă prefac” # Cancan.ro
Andreea Bostănică tună și fulgeră pe TikTok. Recent, influencerința a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce a aflat că a fost înșelată. Ei bine, din toată suferința produsă de acest episod a luat naștere o […]
13:00
Andreea Bostănică, adevărul despre episodul tensionat cu Abush. Se folosește de amantlâc pentru a își promova muzica? „Nu pot să mă prefac” # Cancan.ro
Andreea Bostănică tună și fulgeră pe TikTok. Recent, influencerința a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce a aflat că a fost înșelată. Ei bine, din toată suferința produsă de acest episod a luat naștere o […]
12:50
Trei zodii care vor avea cel mai bun an din viața lor în 2026. Totul merge așa cum au plănuit # Cancan.ro
Anul 2026 a venit cu o energie mai blândă, mai optimistă, iar odată cu el, aceste trei semne zodiacale norocoase se bucură de oportunități, sincronicitate și fluiditate în viețile lor. Anul are suma 10 (2+0+2+6), […]
12:50
Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât cei mai săraci 4 miliarde la un loc # Cancan.ro
Averea miliardarilor a crescut de trei ori mai mult decât media ultimilor ani în 2025, atingând cel mai înalt nivel înregistrat vreodată și adâncind diviziunile economice și politice care amenință stabilitatea democratică, transmite organizația internațională […]
12:00
Ce se întâmplă în culisele emisiunii La Măruță de la PRO TV acum. Cătălin Măruță apare râzând, angajații sunt disperați # Cancan.ro
După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului se va dizolva din data de […]
12:00
Românii din străinătate, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de război. Ce prevede legea # Cancan.ro
În România, serviciul de inrolare voluntară a intrat în vigoare începând cu ianuarie 2026. Armata Română își propune să încorporeze 120.000 de cadre militare pentru a crește gradual numărul de militari profesionișit și completarea cu […]
11:20
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Va începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol # Cancan.ro
Cătălin Măruță se pregătește să înceapă un nou capitol important în cariera sa profesională. După aproape 20 de ani de ”La Măruță”, moderatorul la Pro TV a fost invitat să își caute un alt loc […]
11:10
„Blat” la Survivor 2026. Dovada că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare de azi-noapte # Cancan.ro
O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 6 al competiției, din data de 17 ianuarie, Iulia Istrate a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Însă, eliminarea acesteia a adus și numeroase acuzații […]
10:40
Recent, Traian Băsescu (74 de ani) a dezvăluit ce pensie încasează după 44 de ani de muncă, un mandat de primar general și două mandate în funcția de președinte al României. Traian Băsescu a fost […]
10:30
„Blue Monday” sau „Lunea albastră”, cunoscută și ca fiind cea mai deprimantă zi a anului, a devenit un trend online în ultimii ani. Multe persoane consideră că cea de-a treia zi de luni dintr-un an […]
10:30
Micii sunt de departe preferații românilor și se consumă în cantități mari. Ei bine, unii au dus pasiunea pentru acest preparat și mai departe, iar așa a luat naștere un fel de mâncare aparte, ce […]
10:10
Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt. Călin Donca nu a mai putut răbda și i-a dat ‘fatala’ lui Boureanu # Cancan.ro
Competiția Survivor 2026 este încă la început, însă primele tensiuni deja au fost marcate. Echipa Faimoșilor pare măcinată de conflicte interne, iar cel mai aprig este între Călin Donca și Cristian Boureanu. Ambii se cred […]
