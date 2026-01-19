Reparații auto la prețuri impuse. Consiliul Concurenței a amendat 27 de companii cu peste 14,7 milioane de lei

15:20

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, luni, că zilele acestea se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare – într-o primă fază pe salvarea de la faliment. Apoi, tot anul se va ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui. Primarul arată că falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti, iar acum nu mai este loc de manevre politicianiste, ci de acţiune. Primarul a mai afirmat că a stabilit, împreună cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, să analizeze, marţi, activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discute despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent. În plus, primarul a cerut sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare.