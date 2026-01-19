Reparații auto la prețuri impuse. Consiliul Concurenței a amendat 27 de companii cu peste 14,7 milioane de lei
ObservatorNews, 19 ianuarie 2026 21:20
Amenzi de aproape 15 milioane de lei pe piața service-urilor auto. Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii, service-uri și asigurători, acuzate că au făcut înțelegeri pentru a stabili tarifele de reparații, eliminând concurența și afectând direct șoferii din România.
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
21:40
Brooklyn, fiul Victoriei şi al lui David Beckham, atac dur la adresa părinților săi: "Am tăcut ani de zile" # ObservatorNews
Brooklyn Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, a lansat un atac dur la adresa familiei sale într-un mesaj publicat pe Instagram. Tânărul în vârstă de 26 de ani spune că nu își dorește o reconciliere și acuză faptul că a fost "controlat" toată viața de o familie care pune imaginea publică mai presus de orice.
21:40
Trump vrea o ceremonie de semnare pentru "Consiliul de Pace" la Davos. Europenii cer modificarea termenilor # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump îşi doreşte o ceremonie oficială de semnare pentru înfiinţarea "Consiliului pentru Pace", programată pentru joi, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit jurnaliştilor de la Bloomberg, mai multe dintre statele invitate solicită Statelor Unite să modifice condiţiile de aderare.
Acum 15 minute
21:30
Gândaci vii în bucătăria unui restaurant din centrul Constanței. Restaurantul a fost amendat cu 15.000 de lei # ObservatorNews
Angajaţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au găsit gândaci vii în bucătăria unui restaurant din centrul Constanţei şi au dat amenzi în valoare de 15.000 de lei, informează News.ro.
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:40
Apela la mila trecătorilor, dar locuia într-un hotel de lux. Femeie din Iaşi, fals cerșetor "cu dizabilități" # ObservatorNews
Un caz care a stârnit reacții în mediul online a fost făcut public de Poliția Locală Iași printr-o postare pe Facebook, după ce polițiștii locali au depistat o persoană care cerșea pe stradă folosind un cărucior pentru persoane cu dizabilități, deși, în urma verificărilor, s-a constatat că aceasta nu prezenta nicio infirmitate.
20:40
"Steaua Pământului Pur", cel mai mare safir violet din lume, scos la licitaţie. Valorează o avere # ObservatorNews
Un safir violet, considerat cel mai mare din lume a fost scos la licitaţie în Sri Lanka. Piatra preţioasă de 3500 de carate şi botezată "Steaua Pământului Pur", a fost descoperită în 2023, iar valoarea sa a fost estimată de bijutieri între 300 și 400 de milioane de dolari.
20:40
Inteligenţa Artificială, noul antrenor personal de fitness. Au apărut primele studiouri de pilates autonome # ObservatorNews
Inteligenţa artificială este tot mai prezentă şi în sălile de sport! Antrenamentele de forţă, yoga sau pilates sunt monitorizate de aparate şi antrenori virtuali. Aceştia ne arată cum să facem exerciţiile corect şi urmăresc progresele. Angajaţii digitali sunt disponibili 18 ore pe zi, în fiecare zi a săptămânii.
20:40
Ruşii râd de scandalul dintre SUA şi Europa pe tema Groenlandei şi îi sugerează lui Trump să anexeze insula # ObservatorNews
Risc de ruptură totală între Statele Unite şi aliaţii europeni după ce în weekend Donald Trump a ameninţat opt state cu tarife suplimentare pentru că au îndrăznit să susţină suveranitatea Groenlandei. Liderii europeni acuză Casa Albă de şantaj, iar preşedintele Franţei ar urma să ceară activarea în premieră a unor represalii comerciale fără precedent împotriva Statelor Unite. Analiştii atenţionează că un război comercial Statele Unite - Europa ar putea arunca în aer întreaga ordine mondială.
20:30
Bucureştenii nu au căldură în plin val de ger. Unii se mută la rude sau apelează la metode riscante # ObservatorNews
Mii de familii din București şi Craiova îngheață în case, în cel mai lung val de ger din ultimii ani. Promisiunile autorităţilor nu le mai ţin de cald. Ca soluţie de avarie, Ministerul Energiei vrea 40 de milioane de euro din fondul de rezervă pentru a cumpăra cazane noi în cele două oraşe.
20:20
Cum va funcţiona "Consiliul pentru Pace" al lui Trump. Ţările votează, dar preşedintele SUA ia decizia # ObservatorNews
Donald Trump a invitat România să facă parte din Consiliul pentru Pace, un for prin care liderul de la Casa Albă ar vrea să rezolve toate războaiele din lume. Pe lângă Franţa, Italia sau Germania, un loc la masa negocierilor ar putea ocupa şi Rusia, deşi Moscova marchează în scurt timp 4 ani de la invadarea Ucrainei. Ţările care vor să devină membru permanent ar trebui să achite 1 miliard de dolari.
20:10
Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează din funcție. Rumen Radev vrea să candideze la parlamentare # ObservatorNews
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că demisionează din funcție. El se retrage pentru a putea candida la viitoarele alegeri parlamentare. Rumen Radev vrea să fie liderul unui partid care își propune să câștige alegerile și să formeze viitorul Guvern.
20:00
Traversăm una dintre cele mai lungi perioade cu vreme geroasă din ultimii ani. De dimineaţă termometrele au arătat -20 de grade Celsius, iar următoarele 2 nopţi vor fi şi mai reci . Suntem în a 11-a zi consecutivă de avertizări meteorologice, însă mai avem de îndurat un pic. Abia în weekend vremea se încălzeşte, şi nu puţin, vor fi 10 grade Celsius, cu plus.
20:00
Şi rudele victimelor ar putea cere despăgubiri pentru accidentele auto sau de muncă # ObservatorNews
Schimbări importante în privinţa asigurărilor. De acum, nu doar victimele, ci şi rudele unui rănit pot cere despăgubiri morale, fie că e vorba de accidente rutiere sau la locul de muncă. Sumele ajung la sute de mii de euro.
20:00
Blue Monday 2026. Sfaturile specialiştilor pentru cei depresivi, în cea mai tristă zi din an # ObservatorNews
Astăzi e luni, dar nu orice luni. Este Blue Monday, ziua cunoscută în toată lumea drept cea mai tristă zi din an. Vremea, rezoluţiile abandonate, grijile economice ne pot crea o stare de anxietate sau pot declanşa o depresie. Specialiştii ne îndeamnă să nu ne lăsăm traşi de val, Blue Monday nu are, de fapt, susținere științifică.
19:50
Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei # ObservatorNews
E 85, "drumul morții" îşi schimbă încet numele de temut. Autostrada Moldovei preia traficul greu, iar accidentele grave au scăzut vizibil pe sectoarele paralele cu şoseaua de mare viteză. În schimb, acolo unde nu există alternativă, E85 continuă să facă victime. Până la finalul anului, A7 ar trebui să ajungă până la Paşcani - o lungime totală de 320 de kilometri.
19:50
Mario Iorgulescu, din nou sfidător. Tatăl ucis de el era "drogat mort" şi justiţia "nu are ce să îmi facă mie" # ObservatorNews
Mario Iorgulescu şochează din nou! Revenit pe reţelele sociale, tânărul transmite sfidător că justiţia nu are ce să îi facă şi chiar dacă merge la închisoare el are protecţie. Susţine şi că bărbatul pe care l-a ucis în accidentul rutier era drogat iar părinţii acestuia i-ar fi cerut 3 milioane de euro. Într-un video ulterior, fiul preşedintelui ligii profesioniste de fotbal şi-a cerut scuze pentru afirmaţii şi cere să nu fie luat în seamă pentru că nu mai era sub tratament.
Acum 4 ore
19:40
S-a trezit că are de plătit 1.500 de lei în plus la impozit. Oamenii sunt nevoiţi acum să facă economii # ObservatorNews
Deşi sunt 2 săptămâni de când s-au deschis ghişeele de la taxe şi impozite, sunt cozi uriaşe în continuare. Oamenii vor să afle cât au de plată şi să fie siguri că beneficiază de reducerea de 10%, mai ales că sumele sunt mai mari de două-trei ori decât anul trecut. Ca să achite, mulţi spun că trebuie să renunţe la alte cheltuieli.
19:40
Indianul erou din Craiova, răsplătit: donaţii pentru familia lui şi titlul de cetăţean de onoare # ObservatorNews
Mărturii impresionante făcute de eroii incidentului grav de la Craiova, cei care şi-au riscat viaţa ca să ajute o fetiţă căzută în apa îngheţată a unui lac. Alături de muncitorul indian care a salvat-o pe copilă, a fost şi un bancher român. Pentru Observator, bărbatul de 48 de ani a povestit momentele dramatice prin care au trecut toţi trei. Emoţionaţi de povestea cetăţeanului indian, românii strâng bani pentru a-l ajuta să meargă acasă să-şi vadă fetiţa şi soţia.
19:40
ANIMAŢIE. Lacurile îngheţate, pericol mortal. Gheaţa este tot mai subţire în centru # ObservatorNews
Tragedia evitată la limită la Craiova se poate repeta oricând! Sunt mulţi oameni care ignoră pericolul şi se aventurează pe lacurile îngheţate, să se distreze, să pescuiască sau să facă fotografii spectaculoase. Autorităţile îi avertizează: gheaţa poate ceda oricând.
19:40
Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrației, la pachet cu măsurile economice ale PSD # ObservatorNews
Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei. Condiţia PSD, adoptarea într-un mod similar a unui pachet de relansare economică, precizează surse PSD. S-a decis, de asemenea, constituirea unui comitet, din care să facă parte reprezentanţi din toate cele patru partide, dar şi primarii de municipii, oraşe şi comune pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026. Discuţiile au vizat şi afirmaţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, privind situaţia din Groenlanda. Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a transmis, în glumă, că poate merge el în Groenlanda, pentru că a făcut armata la Vânătorii de Munte.
19:40
Românii îşi iau credite de nevoi personale pentru a-şi cumpăra maşini. Ce rate plătesc # ObservatorNews
În plină austeritate, românii se împrumută tot mai mult. În ultimul an, s-au luat mai multe credite de nevoi personale chiar dacă sunt încă "scumpe". Potrivit datelor oficiale, oamenii iau bani de la bănci pentru a renova locuinţe sau pentru nevoi medicale. BNR a decis să păstreze dobânda de referinţă, iar specialiştii estimează o posibilă scădere abia în a doua jumătate a anului.
19:30
Valentino Garavani, fondatorul casei Valentino, a murit la 93 de ani. Supranumit "ultimul împărat" al modei # ObservatorNews
Valentino Garavani, unul dintre cei mai influenți creatori de modă ai secolului XX și fondatorul casei care îi poartă numele, a murit luni, la domiciliul său din Roma. Designerul italian avea 93 de ani și a fost considerat ultimul mare couturier al unei epoci dominate de eleganță, disciplină și glamour.
19:30
Tragedie feroviară în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și peste 150 au fost răniți după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. În garniturile morții se aflau și 2 români. Ambii au scăpat, din fericire, doar cu câteva zgârieturi. Anchetatorii vorbesc despre un accident straniu - drumul era drept, linia fusese modernizată iar garniturile sunt aproape noi. Cu toate acestea, ultimele trei vagoane ale unui tren au deraiat și au lovit frontal trenul care venea pe o linie paralelă.
18:40
Nu au avut căldură, dar au de plătit o factură de 23.000 de lei. Pardox într-un bloc din Bucureşti # ObservatorNews
Şi îngheţaţi în case şi cu banii luaţi. Sunt mii de familii în Bucureşti şi nu numai, care de zile, chiar săptămâni întregi, se încălzesc la aragaz, aeroterme sau reşou, fiecare cum poate. Şi cu toate astea, facturile care au venit sunt foarte mari.
18:30
Vremea de mâine 20 ianuarie. Gerul persistă în toată țara, cu temperaturi minime între -21 și 0 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine aduce temperaturi deosebit de scăzute, cu minime care coboară până la -21 de grade în depresiunile Carpaţilor Orientali. Gerul persistă şi pe alocuri se va depune ceaţă, iar vântul va sufla slab.
18:20
A improvizat o ghilotină şi s-a decapitat. Sinucidere bizară în Timişoara. Bărbatul a lăsat 2 bilete de adio # ObservatorNews
Sinucidere bizară în Timişoara. Un bărbat, care a închiriat un apartament în regim hotelier, a fost găsit decapitat chiar de proprietar. Omul şi-a improvizat o ghilotină din două scânduri şi o lamă. În urma sa a lăsat două bilete de adio prin care şi-a justificat gestul.
17:50
Noul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" este Doru Dragoş Cazan, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă publicat luni.
17:50
Cât durează să parcurgi cea mai lungă autostradă din lume. Se întinde pe 2 continente şi traversează 14 ţări # ObservatorNews
Cea mai lungă autostradă din lume are aproximativ 30.000 de kilometri şi traversează 14 ţări. Şoseaua, care poate fi străbătută în câteva luni, trece prin deşerturi, păduri tropicale şi lanţuri muntoase, legâng nordul îngheţat al Americii de Nord de sudul Americii de Sud. Se numeşte Autostrada Panamericană şi este recunoscută drept cea mai lungă rută auto din lume.
17:50
Mărturia indianului care a salvat-o pe fetiţă căzută într-un lac îngheţat din Craiova # ObservatorNews
Într-o lume marcată de diferenţe şi etichete dureroase, gestul indianului care şi-a pus viaţa în pericol ca să salveze o fetiţă dintr-un lac îngheţat din Craiova ne reaminteşte o lecţie simplă: umanitatea nu are naţionalitate. Aproape jumătate de oră a ţinut-o deasupra apei bărbatul de 47 de ani, până când pompierii au ajuns. Un gest de curaj dus până la sacrificiu care a atins multe inimi în mediul online. Mulţi vor acum să-l ajute pe muncitorul indian prin donaţii. Patronul său i-a promis însă că-i va da liber cât să meargă să-şi vadă fetiţa - cea care i-a şi activat instinctul de salvator în după-amiaza de sâmbătă.
Acum 6 ore
17:30
În timp ce Moscova a încercat fără succes zeci de ani să divizeze Alianța Nord-Atlantică, Washingtonul, sub conducerea lui Donald Trump, a reuşit să provoace fisuri majore în relația transatlantică, arată o opinie publicată în The Telegraph.
17:20
Armata norvegiană avertizează mii de cetățeni că bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război # ObservatorNews
Armata norvegiană va trimite mii de notificări către cetățeni pentru a-i informa că locuințele, vehiculele sau alte bunuri ar putea fi rechiziționate în eventualitatea unui conflict armat. Măsura nu are efecte în timp de pace, dar face parte din planurile de pregătire pentru situații de criză.
17:20
Cadavrul unui bărbat, mort de peste 2 ani, găsit într-un pat în Hunedoara. „Locuise” în tot acest timp cu fiul # ObservatorNews
Descoperire şocantă în Hunedoara. Cadavrul unui bărbat de 79 de ani, mort de mai bine de doi ani, a fost găsit într-un pat din casa în care locuia cu fiul său, de 55 de ani. Alarma a fost dată chiar de nepotul său, prevenit de vecini că pensionarul nu mai fusese văzut de multă vreme.
17:00
Topul electrocasnicelor care îți cresc factura la curent. Trucuri care ajută la reducerea cheltuielilor # ObservatorNews
Factura la energie electrică a crescut constant în ultimii ani, iar principalele motive se află chiar în locuințele noastre. Electrocasnicele folosite zilnic sunt responsabile pentru cea mai mare parte a consumului, arată o analiză citată de publicaţia El Economista.
17:00
Luna ianuarie are şi ziua cea mai deprimantă din anul care tocmai a început şi, în mod deloc surprinzător, aceasta va fi o zi de luni. În 2026, cea mai deprimantă zi a anului - supranumită ”Blue Monday” de consilierii în lifestyle din Marea Britanie - este 19 ianuarie.
16:50
Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el # ObservatorNews
Cel mai curat oraș din lume în anul 2025 este în Europa Centrală. Este vorba despre orașul polonez Cracovia. Acesta a obținut prima poziție deși are numeroși turiști.
16:40
După alegerile prezidenţiale, parlamentare şi a referendumului din Republica Moldova, Federaţia Rusă şi-a adaptat şi sofisticat instrumentele de manipulare informaţională, cu scopul strategic de a împiedica integrarea europeană a ţării şi a o readuce în sfera sa de influenţă, subliniază Raportul privind acţiunile de manipulare a informaţiei şi ingerinţele străine (MIIS), publicat la sfârşitul săptămânii trecute de Centrul pentru Comunicare Strategică şi Contracarare a Dezinformării (CCSCD), scrie Moldpres.
16:30
Avea bilet pentru trenul deraiat din Spania, dar a ratat îmbarcarea. Incidentul banal care i-a salvat viaţa # ObservatorNews
O pasageră care avea bilet pentru vagonul opt al trenului Iryo, implicat în accidentul feroviar din Spania, nu a mai urcat la bord înainte de plecare dintr-un motiv aparent banal care, în final, i-a salvat viaţa. Locul său a rămas gol într-unul dintre vagoanele care au deraiat, în tragedia soldată cu zeci de victime.
16:30
Furtună de zăpadă istorică în Kamceatka: strat de peste 2,5 metri și stare de urgență # ObservatorNews
O furtună de zăpadă de o intensitate rar întâlnită a paralizat Peninsula Kamceatka, în Extremul Orient rus, unde ninsorile au atins niveluri record. Stratul de zăpadă depășește pe alocuri 2,5 metri, locuitorii sunt blocați în case, iar autoritățile au instituit stare de urgență.
16:20
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul şi nepotul mercenarului, plasaţi în arest la domiciliu # ObservatorNews
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, luni, ca mercenarul Horaţiu Potra să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Fiul şi nepotul său vor fi eliberaţi din arest preventiv şi plasaţi în arest la domiciliu, urmând să fie monitorizaţi prin intermediul unei brăţări electronice de supraveghere, decizia fiind definitivă, scrie Agerpres.
16:20
Emisarului lui Trump în Groenlanda i s-a retras invitaţia la o cursă de sănii trase de câini # ObservatorNews
Emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru Groenlanda, Jeff Landry, a fost retras din programul unei curse tradiționale de sănii trase de câini, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de viitorul Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub administrarea Danemarcei, informează Politico.
16:10
(P) Confort, siguranță și stil: 10 moduri de a-ți face casa mai primitoare anul acesta # ObservatorNews
Casa ta este mai mult decât un loc în care dormi și gătești - este spațiul care te definește, care îți influențează starea de spirit și unde te refugiezi după o zi agitată. Fiecare detaliu, de la mobilier și texturi până la elemente mici de decor, poate contribui la confort, siguranță și stil. Indiferent de dimensiunea locuinței, câteva alegeri inteligente pot transforma un spațiu obișnuit într-unul primitor și funcțional. Descoperă în continuare zece idei practice care te ajută să amenajezi o locuință în care să te simți bine, relaxat și în siguranță.
16:00
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112 # ObservatorNews
Crimă tulburătoare în Constanţa. Un tânăr de 20 de ani şi-a ucis mama în noaptea de duminică spre luni. După faptă, bărbatul a stat cu cadavrul mamei o noapte întreagă. Abia a doua zi a decis să sune la 112.
15:50
Nicuşor Dan l-a primit la Cotroceni pe generalul SUA, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii , general Alexus G. Grynkewich, supranumit "Grinch", cu ocazia vizitei acestuia în România.
Acum 8 ore
15:40
Transportul public gratuit ar putea deveni realitate la Arad. Primăria analizează cadrul legal pentru introducerea măsurii, iar dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, municipiul ar urma să fie primul oraș din România în care călătoriile cu mijloacele de transport în comun nu vor mai fi plătite, scrie Mediafax.
15:30
"A trebuit să calc peste oameni ca să pot ieși". Cum a supravieţuit Ana catastrofei feroviare din Spania # ObservatorNews
Apar povești emoționante în urma unuia dintre cele mai grave accidente feroviare din Spania, soldat cu 39 de morți și zeci de răniți, 24 fiind în stare gravă, inclusiv patru minori. Ana se afla pe ultimul rând din vagonul 7 al trenului Iryo, care a deraiat duminică seara în Cordoba.
15:20
Ministrul Agriculturii: România nu are laboratoare și echipamente pentru a testa produsele din Mercosur # ObservatorNews
România nu are, în acest moment, capacitatea tehnică de a verifica produsele agroalimentare importate din spațiul Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că statul român nu dispune de laboratoare și echipamente necesare pentru a depista eventuale pesticide interzise sau produse modificate genetic, întrucât infrastructura existentă este calibrată exclusiv pentru substanțele permise în Uniunea Europeană.
15:20
15:20
Primarul Capitalei vrea să "salveze" sistemul de termoficare: "Într-o primă fază, de la faliment" # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, luni, că zilele acestea se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare – într-o primă fază pe salvarea de la faliment. Apoi, tot anul se va ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui. Primarul arată că falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti, iar acum nu mai este loc de manevre politicianiste, ci de acţiune. Primarul a mai afirmat că a stabilit, împreună cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, să analizeze, marţi, activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discute despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent. În plus, primarul a cerut sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare.
15:00
Distracția de iarnă care se poate transforma într-o tragedie. Gheața poate fi înșelătoare # ObservatorNews
O distracție de moment poate deveni extrem de periculoasă atunci când are loc pe un lac înghețat. Se practică în multe locuri, inclusiv în Capitală, unde oamenii se avântă pe gheață fără să se gândească măcar să verifice dacă stratul e sigur.
14:50
Copil de 12 ani din Arad, la volanul unei maşini furate, fugărit de poliţie prin două judeţe # ObservatorNews
Un copil în vârstă de 12 ani, din Chișineu-Criș, județul Arad, a furat o mașină din județul Sibiu și a fost urmărit în trafic și prins în județul Hunedoara. Acesta a fugit cu polițiștii pe urme prin două județe.
