Nicolescu a explicat decizia luată după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan: ”Acum am setat!”

Tenismanul Daniil Medvedev, numărul 12 mondial, a obţinut prima sa victorie la un turneu de Mare Şlem după o pauză de 370 de zile, relatează EFE, după ce rusul s-a impus cu 7-5, 6-2, 7-6 (7/2) în faţa olandezului Jesper De Jong, luni, la Melbourne, în prima rundă la Australian Open.